Chiều 28/4, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện VKS đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị giảm án cho ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) 1-2 năm tù.

Trước đó, với cáo buộc nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ (đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cường 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) còn 36 tháng tù treo. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Hoàng 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Bị cáo Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lăk cũ) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị trả tự do tại tòa cho bị cáo Tú.

Bản án sơ thẩm buộc bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) phải thi hành mức án 6 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị giảm cho bị cáo Nga 12-18 tháng tù.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) mức án 3 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm cho bị cáo Thạnh 2 năm 6 tháng tù – 3 năm tù ở cả hai tội danh.

Đối với các bị cáo khác, đại diện VKS đề nghị giảm cho các bị cáo từ 6-30 tháng tù. Có 2 bị cáo được đại diện VKS đề nghị HĐXX cho hưởng án tù treo.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2022- 5/2024, các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk cũ, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai cũ, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk cũ, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân...