MS 2025.340

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1995, ngụ TPHCM) không giấu được những giọt nước mắt. Thế nhưng, khi bước vào phòng bệnh, anh vẫn cố gắng nở nụ cười, nói những lời tích cực để trấn an cha, ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1965), mong ông yên tâm điều trị.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng khi đối diện với khoản chi phí điều trị lớn của cha, anh Mạnh cảm thấy bất lực

Anh Mạnh kể, vào khoảng giữa tháng 10, trong lúc chạy xe ôm gần phà Cát Lái, ông Thảo bất ngờ khó thở, hoa mắt. Nghĩ chỉ mệt thông thường, ông về nhà nghỉ ngơi, uống thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Lo lắng, anh Mạnh đưa cha đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tại đây, ông Thảo bị chẩn đoán nhiễm trùng huyết, tổn thương thận và viêm phổi. Sau khi qua cơn nguy kịch, ông tiếp tục được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ Trần Thị Loan, bệnh nhân được chỉ định phối hợp 3 loại thuốc vận mạch và trợ tim liều cao nhưng huyết áp không đạt mức an toàn. Các bác sĩ buộc phải tiến hành oxy hóa qua màng ngoài kết hợp thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, ông Thảo được ngưng thở máy, tiếp tục dùng kháng sinh, thuốc ức chế và dịch truyền theo phác đồ.

Dự kiến, ông Thảo vẫn phải điều trị và theo dõi thêm ít nhất 2 tuần, bắt buộc sử dụng thuốc phụ thuộc. Dù ông Thảo có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí sắp tới vẫn cần khoảng 50 triệu đồng – con số quá lớn với anh Mạnh, người đang mưu sinh bằng nghề giao hàng.

“Tôi cùng đường rồi, trong nhà cũng không còn gì để cầm cố ngoài chiếc xe máy cũ”, nam thanh niên 30 tuổi bật khóc, bất lực trước biến cố ập xuống gia đình.

Anh Mạnh tâm sự, trước đây cha anh thỉnh thoảng than mệt, mỗi lần như vậy ông uống thuốc thấy đỡ, hơn nữa do hoàn cảnh khó khăn và phải chạy xe ôm mưu sinh nên ông Thảo không đi khám, không biết bệnh đã âm thầm kéo dài từ khi nào.

Hoàn cảnh bố con anh Mạnh khá éo le. Mẹ anh mất từ năm 2007. Gần 20 năm nay hai bố con anh tự chèo chống nuôi nhau. Nhà không có nên hai bố con phải thuê trọ để mưu sinh.

Hiện anh Mạnh làm nhân viên giao hàng, thu nhập không ổn định, chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ ngày ông Thảo đổ bệnh, vì không có ai chăm sóc ông nên anh Mạnh phải xin nghỉ việc để túc trực ở bệnh viện.

“Cha tôi chạy xe ôm quanh phà Cát Lái đã gần 10 năm. Ai cũng quý cha nên có việc gì nhẹ cũng gọi để ông có thêm thu nhập. Có ngày cha chỉ kiếm được 80 nghìn đồng, nhưng bà con thương tình cho thêm, riết rồi cha có động lực, thích đi làm lắm. Cả tháng nay không thấy cha ra phà, mọi người cũng liên hệ giúp đỡ cha con tôi chút ít, nhưng không thấm vào đâu cả…”, giọng anh Mạnh nghẹn lại.

Hơn một tháng điều trị, chi phí cho ông Thảo đã lên tới khoảng 80 triệu đồng. Ngoài số tiền được giúp đỡ và vay mượn người quen, anh Mạnh còn phải vay lãi nóng 15 triệu đồng. Khi không còn khả năng xoay xở, anh đành nhắm mắt bán chiếc xe máy cũ – phương tiện mưu sinh duy nhất. Hiện tại, mọi nguồn lực đều đã cạn kiệt.

Trên giường bệnh, ông Thảo dù rất mệt vẫn cố thều thào hỏi con trai đã ăn uống gì chưa. Khi được anh Mạnh nắn bóp tay chân, ông nắm chặt tay con động viên, khiến người con trai trẻ không cầm được nước mắt, vừa mừng vừa xót. Anh Mạnh khẩn khoản mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để cha mình có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật.

Bần cùng, anh Mạnh đành nhắm mắt bán đi chiếc xe máy cũ để trang trải chi phí điều trị cho cha.

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình, bà Nguyễn Ngọc Thêm – Trưởng khu phố 23, phường Cát Lái, cho biết: “Ông Nguyễn Văn Thảo là người ở trọ tại địa phương, hiền lành, tốt bụng. Hơn một tháng nay ông bệnh nặng, điều trị dài ngày, chi phí rất tốn kém, trong khi cháu Mạnh một mình không thể lo xuể. Gia đình lúc này rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Văn Thảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.340 (ông Nguyễn Văn Thảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Mạnh (con trai ông Thảo): Khu phố 23, phường Cát Lái, TPHCM. Số điện thoại: 0902324084.