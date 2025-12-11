Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồng Nhiệm (khu phố Đồng Thạnh, phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk) trong bài viết: “Người mẹ ung thư di căn não chỉ mong được sống thêm vài năm để dắt con vào lớp 1”, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao tận tay chị Nguyễn Thị Hồng Nhiệm số tiền 39.566.868 đồng

Đầu năm 2024, chị Nhiệm thường xuyên mệt mỏi, đau tức vùng bụng. Sau nhiều lần thăm khám, chị bàng hoàng khi nhận kết quả: mắc ung thư cổ tử cung. Bệnh tình của chị chuyển biến phức tạp, khối u đã ở giai đoạn di căn não khiến chị gần như muốn buông xuông.

Vợ chồng chị Nhiệm có 3 người con, con trai đầu 17 tuổi ở quê vừa đi làm thuê, vừa chăm lo cho 2 em nhỏ. Cứ 2 tuần, vợ chồng chị Nhiệm lại khăn gói lên bệnh viện Ung Bướu CS2 (TPHCM) để điều trị. Chi phí cho mỗi lần điều trị từ 10-15 triệu đồng. Vợ chồng chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Có đợt vì không lo nổi tiền, chị Nhiệm đành làm liều, mua thuốc giảm đau ở nhà cầm cự.

Sau gần 2 năm đeo đuổi bệnh viện để chữa trị, gia đình chị Nhiệm đã vay nợ gần 300 triệu đồng. Hiện giờ không thể vay thêm được nữa. Gia tài của họ là căn nhà xuống cấp, hễ trời mưa là các con phải đi trú nhờ người thân. Trong nhà cũng chẳng có gì để bán.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị số tiền 39.566.868 đồng để chị trang trải thêm. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp giúp đỡ hơn 20 triệu đồng thông qua số tài khoản của chị Nhiệm.

Nhận được tình cảm quý báu từ những người xa lạ, chị Nhiệm xúc động nghẹn ngào: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ tôi lúc này. Bản thân tôi không chắc sống được bao lâu nữa nhưng ngày nào còn sống tôi vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người”.