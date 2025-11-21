Như Báo VietNamNet đã thông tin, em Bùi Thị Mùa (16 tuổi, thôn Đồng Thung, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh mồ côi gặp tai nạn nghiêm trọng, cần 30 triệu đồng làm phẫu thuật”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Bùi Thị Mùa số tiền 224.830.160 đồng

Sáng 2/10, trên đường đi học, khi điều khiển xe đạp điện lên dốc, Mùa bất ngờ bị một ô tô chở hàng tông mạnh từ phía sau, khiến em bị chấn thương nghiêm trọng vùng mặt.

Mùa được đưa vào khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Nhờ nỗ lực của các y, bác sĩ, em đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên khuôn mặt bị biến dạng buộc phải can thiệp phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, chi phí ca phẫu thuật ước tính khoảng 30 triệu đồng. Con số này quá lớn đối với gia đình em.

Trong lúc khó khăn chưa biết xoay xở ra sao thì Mùa may mắn nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc. Số tiền 224.830.160 đồng gửi về quỹ Báo để hỗ trợ em đã được trao tới gia đình.

Ông Bùi Văn Bắc (bố của em Mùa), xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, các mạnh thường quân và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn.

Ông Bắc cho biết, hiện Mùa đã được xuất viện về nhà và tiếp tục điều trị phục hồi, tái khám theo lịch của bác sĩ.