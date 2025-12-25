Đón nhận tình cảm của bạn đọc và các nhà hảo tâm, bà Hia Mẫn Nhi (SN 1972) - nhân vật trong bài viết: “Chạy xe ôm 15 tiếng/ngày, người chồng bất lực nhìn vợ suy thận biến chứng nặng” - có thêm động lực, tiếp tục điều trị bệnh hiểm nghèo.

Ông Lý Chấn Gia (chồng bà Nhi) có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet đón nhận tấm lòng bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ vợ chồng ông trong lúc gặp khó khăn

Sau 2 năm kết hôn và sinh con, bà Nhi đổ bệnh nặng, suy thận giai đoạn 4. Hơn 10 năm qua, cuộc sống của bà gắn liền với lịch trình chạy thận mỗi tuần. Mặc dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần chi phí song do diễn biến bệnh ngày càng xấu, bà Nhi cần dùng thêm nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí phải trả lên đến 6 triệu đồng/tháng.

Gần đây, sức khỏe của bà Nhi nặng hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh suy thận của bà đã chuyển sang giai đoạn 5, kèm theo tăng lipid máu, loạn dưỡng xương. Từ căn bệnh suy thận ban đầu biến chứng thành 6 bệnh hiểm nghèo: dịch tràn màng phổi, màng tim, dịch tràn màng bụng, máu tràn phổi, xơ gan và viêm dạ dày.

Ông Lý Chấn Gia (chồng bà Nhi) phải chạy xe ôm 15 tiếng mỗi ngày, từ sáng tới tối mịt, vừa tranh thủ bán thêm vé số nhưng vẫn không lo xuể chi phí.

Trong lúc khó khăn ngặt nghèo, may mắn bà Nhi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet số tiền 63.248.285 đồng.

“Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet. Hiện vợ tôi phải chạy thận 3 lần/tuần và dùng nhiều loại thuốc đắt đỏ, số tiền này thực sự rất ý nghĩa và cần thiết với gia đình tôi lúc này”, ông Gia xúc động nói.