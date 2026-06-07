Em Nguyễn Quang Huy (16 tuổi) ở khu Tân Trung, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - nhân vật trong bài viết: "Tai nạn điện cao thế cướp 1/3 cánh tay phải, tương lai cậu bé 16 tuổi chênh vênh", đăng trên Báo VietNamNet ngày 29/4.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ bị bỏng điện cao thế số tiền 36.710.469 đồng

Như VietNamNet chia sẻ, trong khi Huy đang bắt tổ chim ở cây thì bất ngờ bị dòng điện cao thế phóng điện dẫn đến bỏng nặng, phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Gần một tháng điều trị tại bệnh viện, chi phí đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, bố mẹ Huy chỉ làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng rau màu, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn chứ chưa khi nào dư giả. Vì thế, từ khi Huy bị bỏng, gia đình phải vay mượn khắp nơi.

Chia sẻ với hoàn cảnh của Huy, các bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Huy số tiền 36.710.469 đồng.

Gia đình Huy cho biết, hiện tại Huy vẫn đang điều trị phục hồi kéo dài, gia đình vẫn đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Trong dịp này, đại diện Báo VietNamNet cũng đã trao số tiền 44.048.297 đồng đến anh Lê Văn Hiển (SN 1984) ở xóm Phố Trào, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên - nhân vật trong bài viết: "Chồng tâm thần bị bỏng nặng, vợ nghèo bán sạch tài sản không lo đủ viện phí".

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Viện Bỏng Quốc gia) trao số tiền 44.048.297 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Lê Văn Hiển ở Thái Nguyên

Theo đó, vào một ngày giữa tháng 12/2025, trong lúc sinh hoạt, do mất kiểm soát nhận thức, anh Hiển làm lửa bén vào giường gỗ khiến chăn đệm bốc cháy dữ dội. Khi hàng xóm phát hiện và dập lửa, cơ thể anh đã bị bỏng nặng.

Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện tỉnh, anh được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng tới 62% diện tích cơ thể, nhiều vị trí bỏng sâu.

Tính đến cuối tháng 4/2026, anh Hiển đã nằm viện điều trị được hơn 4 tháng, chi phí điều trị phát sinh nhiều khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

"Trong lúc gia đình khó khăn thì được mọi người giúp đỡ, chúng tôi không bao giờ quên được ân nghĩa này. Bác sĩ nói chồng tôi còn phải điều trị phục hồi lâu dài do di chứng để lại nặng nề. Số tiền 44.048.297 đồng của mọi người giúp đỡ, tôi dành để đóng viện phí cho chồng trong những đợt điều trị sắp tới", chị Nguyễn Thị Năm (vợ anh Hiển) chia sẻ.