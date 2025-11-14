Như Báo VietNamNet đã phản ánh trong bài viết: “ Chồng vừa qua đời vì ung thư, người mẹ nghèo cầu cứu khi con trai gặp nạn”, em Trần Đại Quốc (24 tuổi, thôn Hạnh Lâm, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình), là lao động chính trong gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Đại Quốc số tiền 25.991.868 đồng

Ba năm trước, ông Trần Văn Phát (bố của Quốc) bị ung thư phổi. Gia đình dốc toàn bộ tiền bạc và vay mượn hơn 300 triệu đồng để chạy chữa suốt hai năm nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Năm 2024, ông Phát qua đời, để lại khoản nợ lớn cho hai mẹ con.

Là con trai út, Quốc gồng mình làm đủ nghề từ phụ hồ, bán cá cảnh đến lao động tự do để trả nợ và chăm mẹ. Trước khi gặp nạn, em đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với hy vọng giúp mẹ đỡ vất vả lúc tuổi già.

Tuy nhiên, tối 11/9, trên đường đi lấy cá cảnh về, Quốc gặp tai nạn nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán em bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, tràn dịch màng phổi, đứt niệu đạo, tổn thương đám rối thần kinh tay cùng nhiều thương tổn khác.

Từ khi chồng mất, nay con trai lại lâm nạn, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa rơi vào cảnh khốn cùng. Cảm thương hoàn cảnh éo le, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ số tiền 25.991.868 đồng, góp thêm điều kiện để Quốc điều trị. Số tiền này đã được trao tận tay gia đình Quốc.

Cũng trong đợt này, đại diện Báo VietNamNet đã trao 24.904.675 đồng, bạn đọc hỗ trợ ông Nguyễn Viết Lộc (ở thôn Ngô Xá 3, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Chồng tâm thần bị tai nạn mất một chân, vợ già xin cơm từ thiện cầm cự qua ngày”.

Bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Văn Lộc số tiền 24.904.675 đồng

Bà Phạm Thị Lan (vợ ông Lộc) xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Hiện ông Lộc đã được xuất viện về nhà, sức khỏe còn rất yếu và phải dùng thuốc thường xuyên.