Ba chị em Hoàng Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Hoàng Nguyễn Văn Nam (SN 2011) và Hoàng Nguyễn Tâm Như (SN 2018) ở TDP Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Mất cả cha lẫn mẹ, 3 đứa trẻ mồ côi ở Quảng Trị cần vòng tay cộng đồng”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị trao số tiền 111.762.300 đồng đến 3 chị em Hoàng Nguyễn Anh Thư. Ảnh: H. Sâm

Gia đình các em thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha là anh Hoàng Văn Lễ (SN 1970), mẹ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975). Không có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng chị Hương mưu sinh bằng đủ thứ việc làm thuê: nhặt ve chai, chèo thuyền du lịch, phụ hồ, chặt keo…

Cách đây hơn 1 năm, chị Hương thường xuyên đau bụng nhưng vì không có tiền nên không dám đi khám. Chị chỉ nghĩ do đi làm nhiều, ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày, rồi tự mua thuốc về uống.

Thời điểm đó, anh Lễ đi làm thuê trong miền Nam được vài tháng thì gặp nạn và bị liệt nửa người bên trái, không thể cử động, buộc phải trở về nhà để chị Hương đưa vào bệnh viện điều trị.

Thời gian anh Lễ nằm viện tốn kém nên mỗi ngày vợ chồng chị chỉ chung nhau một gói xôi hoặc một hộp cơm.

Sau khi xuất viện, anh Lễ nằm liệt một chỗ. Chị Hương vừa chăm chồng, vừa tranh thủ đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Đến tháng 7 vừa qua, cơn đau bụng dữ dội khiến chị không thể chịu đựng nổi, mọi người đưa chị đi khám mới tá hoả khi biết chị bị ung thư gan.

“Đêm đó chị đau rất nhiều, đến sáng hôm sau thì mất. Khi dọn dẹp đồ trong nhà của chị, chúng tôi phát hiện một túi đầy vỏ thuốc giảm đau chị giấu kín. Có lẽ chị mua để uống cầm cự, cố gắng đi làm”, chị Nguyễn Thị Lành, em gái chị Hương kể.

Mẹ mất, cha bệnh nặng, cô bé Anh Thư mới 15 tuổi đã phải thay mẹ cáng đáng mọi việc trong nhà: vừa đi học, vừa nấu ăn, chăm sóc cha và 2 em nhỏ. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cách đây hơn 2 tháng, anh Lễ cũng qua đời, bỏ lại 3 đứa trẻ bơ vơ trên cõi đời.

Từ khi ba mất, đêm đến, 3 chị em Thư trải chiếu ngủ ở một góc nhà, bên cạnh là bàn thờ ba mẹ. Căn nhà nhỏ vốn đã vắng lặng nay càng thêm quạnh quẽ.

Cảm thương trước hoàn cảnh của 3 chị em Thư, các bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 111.762.300 đồng. Thư cho biết, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua quỹ Báo, gia đình còn nhận được hơn 40 triệu đồng từ các mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp.

“Cảm ơn các mạnh thường quân, chính quyền địa phương và Báo VietNamNet đã kết nối, giúp 3 chị em cháu trong lúc khó khăn này. Chị em cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương và sự giúp đỡ quý báu của các cô chú, anh chị”, cháu Thư nghẹn ngào nói.