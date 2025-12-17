Bà Lệ là nhân vật trong bài viết: “Bán bò lấy tiền cứu chồng ung thư, bà ngoại kiệt quệ nuôi 2 cháu mồ côi”, đăng ngày 21/11/2025.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Quảng Trạch trao số tiền 50.382.968 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Lệ. Ảnh: H. Sâm

Vợ chồng bà Trần Thị Lệ (SN 1964) và ông Nguyễn Văn Nhàn (SN 1960) ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị có 6 người con, nhưng nay chỉ còn 4 người.

Chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1992) là con gái út của ông bà mất năm 2020 do đột quỵ khi đang đi làm thuê ở miền Nam, để lại 2 con là Nguyễn Bảo Thi (SN 2013) và Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2015) cho ông bà Lệ chăm sóc.

Từ ngày con gái mất, ông bà Lệ phải làm thuê, làm mướn để gồng gánh nuôi 2 cháu nhỏ. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nhưng vì không có tiền, hai ông bà chẳng dám đi khám bệnh.

Chỉ đến khi ông Nhàn bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghẹn cổ, ăn uống khó khăn, không thể nuốt, ông mới vào bệnh viện khám thì bàng hoàng biết mình đã mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Gia đình nghèo, 4 người con của ông bà cũng khó khăn nên chỉ phụ giúp được chút ít. Tài sản duy nhất còn lại là 2 con bò; bà đã phải bán một con để có tiền chữa bệnh cho ông Nhàn, nhưng bệnh tình của ông mỗi ngày một nặng, số tiền bán bò ít ỏi đã cạn sạch.

Bản thân bà Lệ cũng mang u tim. Tháng 8/2024, vì quá khó thở, bà mới đi khám và được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị. Nhưng chi phí mỗi tháng 1,6 triệu đồng tiền thuốc đã vượt quá khả năng của gia đình nên bà xin về, cố gắng uống cầm chừng và mấy tháng nay đành bỏ hẳn.

Trong lúc khó khăn, gia đình bà Lệ được các bạn đọc Báo VietNamNet chung tay giúp đỡ số tiền 50.382.968 đồng. Bà Lệ cho biết, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ, gia đình còn nhận được hơn 7 triệu đồng từ các mạnh thường quân gửi trực tiếp.

“Chưa bao giờ tôi được cầm số tiền lớn như thế này, tôi cảm ơn các mạnh thường quân, chính quyền địa phương và Báo VietNamNet đã kết nối, giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, bà Lệ nghẹn ngào nói.