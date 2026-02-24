Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, anh Lò Văn Phong (SN 1991, ở bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La) – nhân vật trong bài viết: “Con trai tai nạn chấn thương sọ não, bố ung thư, cả gia đình khánh kiệt”.

Cảm thương hoàn cảnh khó khăn của anh Lò Văn Phong, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 66.131.547 đồng

Vợ chồng anh Lò Văn Phong thuộc hộ khó khăn nhiều năm. Hai vợ chồng quanh năm chỉ biết bám vào ruộng nương, trồng trọt nên cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau.

Khi cuộc sống mưu sinh còn bộn bề khó khăn thì tai họa bất ngờ ập đến. Tháng 6/2023, trong lúc đi xây, không may anh Phong bị tai nạn lao động, bị gãy xương sườn trái.

Tưởng rằng phẫu thuật rồi sẽ hồi phục, ai ngờ trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ở xương sườn anh có một khối u bất thường và gửi mẫu về Bệnh viên K (Hà Nội) để sinh thiết. Tháng 7/2023, Bệnh viện K xác nhận, anh mắc ung thư xương sườn.

Cũng từ đó, anh Phong kiên cường chiến đấu với 14 đợt truyền hóa chất và 28 mũi xạ trị tại Bệnh viện K. Những cơn đau nhức triền miên cùng tác dụng phụ khiến cơ thể anh suy kiệt. Tháng 5/2024, anh đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn điều trị và được xuất viện, tái khám định kỳ 3 tháng một lần.

Thế nhưng, tháng 6/2025, bệnh của anh lại tái phát. Anh phải nhập viện trở lại và đối mặt thêm 4 đợt truyền hóa chất, chi phí điều trị vì thế ngày một đội lên, vượt quá sức của gia đình nghèo khó.

Chưa hết khó khăn, đầu tháng 9/2025, con trai lớn của anh gặp tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La. Chi phí điều trị cho hai bố con anh Phong khiến gia đình đối mặt với cảnh nợ chồng nợ.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình anh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 66.131.547 đồng và đã được Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.

“Trong lúc gia đình gặp khó khăn nhất, không còn khả năng xoay xở để bố con tôi tiếp tục điều trị bệnh thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này giúp tôi có thêm chi phí để tiếp tục điều trị bệnh”, anh Phong xúc động nói.