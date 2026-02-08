MS 2026.039

Giữa núi rừng xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên, thầy Trần Đình Quyến vẫn lặng lẽ bám trường, bám lớp dù cơ thể ngày một suy kiệt. Với thầy, được đứng trên bục giảng không chỉ là công việc mà còn là lý tưởng sống.

Thầy giáo Trần Đình Quyến bị suy thận giai đoạn V, hằng ngày phải lọc qua mang bụng để duy trì sự sống

Sinh năm 1977 trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, thầy Quyến sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo. Năm 1999, thầy tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành tiểu học. Một năm sau, thầy tình nguyện lên công tác tại điểm trường vùng cao Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), mang theo khát vọng gieo chữ cho trẻ em miền núi.

Hai năm gắn bó với lớp học đơn sơ giữa đồi núi đã khiến thầy Quyến thêm yêu nghề, yêu mảnh đất này. Tại đây, thầy gặp và nên duyên với cô giáo mầm non Phạm Thị Thu Hà (SN 1981). Suốt 15 năm, vợ chồng thầy sống giản dị, kiên trì với sự nghiệp trồng người giữa nhiều thiếu thốn.

Năm 2015, để thuận tiện chăm sóc cha mẹ già yếu, cả hai xin chuyển về Thái Nguyên công tác. Tuy vậy, điểm trường Nghinh Tường nơi thầy dạy vẫn cách nhà gần 92km. “Miễn còn được đứng lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Đã yêu nghề thì ở đâu cần, mình sẽ cống hiến”, thầy Quyến chia sẻ.

Bệnh suy thận đã ở giai đoạn nặng, thầy Quyến phải điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng, chi phí điều trị rất tốn kém

Đầu năm 2023, khi cơ thể thường xuyên mệt mỏi, mắt mờ, chân tay phù nề, thầy đi khám và nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối. “Nghe bác sĩ nói, tôi không đứng vững. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau khóc”, thầy nhớ lại.

Ngày 5/9/2023, trong khi học trò náo nức khai giảng năm học mới, thầy Quyến lại nằm trên giường bệnh để phẫu thuật, bắt đầu quá trình điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng. Mỗi tháng, chi phí thuốc men và vật tư tiêu tốn khoảng 11–12 triệu đồng, dù bảo hiểm y tế đã chi trả 80%. Gần một năm qua, đồng lương giáo viên là nguồn tài chính duy nhất để thầy vừa điều trị bệnh, vừa lo cho gia đình.

Chị Hà hiện dạy mầm non tại xã Định Hóa, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt và lo cho hai con ăn học. Con trai lớn của thầy, Trần Đình Quốc Bảo (SN 2002), vừa tốt nghiệp ngành sư phạm thể thao, hiện dạy hợp đồng tại Lạng Sơn. Con trai thứ hai, Nguyễn Xuân Hải (SN 2007), đi làm nhân viên giao hàng tại Bắc Ninh để phụ giúp gia đình.

Dù mang bệnh nặng nhưng thầy Quyến vẫn cố gắng đứng bục giảng "truyền" con chữ cho các em học sinh

Quá trình điều trị kéo dài khiến kinh tế gia đình thầy ngày càng kiệt quệ. Đến nay, tổng số nợ đã lên tới hơn 500 triệu đồng – con số quá lớn so với đồng lương giáo viên ít ỏi của hai vợ chồng thầy.

Dù sức khỏe suy giảm, thầy Quyến vẫn cố gắng bám lớp. Nhiều lần, thầy phải nhập viện cấp cứu giữa buổi dạy vì biến chứng nhiễm trùng do lọc màng bụng. “Tôi chỉ sợ một ngày không còn đủ sức đứng trên bục giảng nữa”, thầy nói, đôi mắt đỏ hoe.

Hy vọng duy nhất để thầy có thể hồi phục là một ca ghép thận. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình vốn đang nợ nần.

Chia sẻ về hoàn cảnh của thầy Quyến, thầy Đỗ Đức Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghinh Tường, cho biết: “Thầy Quyến là giáo viên tận tâm, nhiệt huyết và được học sinh yêu quý. Nhà trường luôn tạo điều kiện để thầy vừa điều trị, vừa giảng dạy. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp thầy có cơ hội tiếp tục sống và đứng lớp”.

Thầy Quyến mong muốn sớm được ghép thận để có sức khỏe mang con chữ đến với các em học sinh vùng cao

Trong căn phòng nhỏ nơi điểm trường vùng cao, người thầy 49 tuổi vẫn miệt mài soạn bài, viết giáo án, dù đôi tay run rẩy sau những lần lọc thận. Ước mơ giản dị của thầy là có đủ sức khỏe để tiếp tục gieo chữ, để mỗi ngày còn được nghe tiếng học trò ê a giữa núi rừng.

Bạn đọc giúp đỡ thầy Trần Đình Quyến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.039 (thầy Trần Đình Quyến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến thầy Trần Đình Quyến theo địa chỉ: Trường Tiểu học Nghinh Tường, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0349931499.