Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của anh Nguyễn Viết Hưng (29 tuổi, thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, Hà Nội) trong bài viết: “Xót xa chàng trai mắc bại não, mẹ tai biến, sự sống mong manh trên giường bệnh”. Anh Hưng mắc bệnh bại não từ khi 2 tuổi, từ đó, cuộc đời anh gắn liền với giường bệnh.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 35.327.393 đồng tới gia đình anh Nguyễn Viết Hưng

Chồng mất sớm, để lại gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con trai khuyết tật cho bà Trần Thị Minh (SN 1971, mẹ anh Hưng).

Một mình bà Minh chỉ biết dựa vào ruộng vườn, chăn nuôi cầm cự qua ngày, lo từng bữa cơm, từng viên thuốc cho con. Không tích cóp được gì, suốt mấy chục năm qua, ba mẹ con bà sống lay lắt trong cảnh nghèo túng.

Bất hạnh hơn, năm 2021, bà Minh bị tai biến mạch máu não, liệt một phần cơ thể, không còn khả năng lao động. Từ đó, gánh nặng chăm sóc con trai càng thêm đè nặng trong khi cô con gái út của bà vẫn còn tuổi ăn học. Gia đình rơi vào cảnh khốn khó, từng bữa cơm cũng phải chắt chiu, không có một khoản tiết kiệm nào.

Tai ương chưa dừng lại. Cách đây hơn một tháng, anh Hưng liên tục đau bụng, rối loạn tiêu hóa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị giãn đại tràng, tắc ruột, cần phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo mới có hy vọng cứu sống. Chi phí phẫu thuật ước tính 25–30 triệu đồng. Đây là số tiền vượt quá khả năng của gia đình vốn không còn lao động chính.

Sau khi hoàn cảnh của anh Hưng được Báo VietNNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 35.327.393 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Ông Phan Văn Hồng (bác rể của anh Hưng) gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền của mọi người giúp đỡ anh Hưng, gia đình dành để mua thuốc và thanh toán viện phí.