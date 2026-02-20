Mẹ qua đời chưa được bao lâu, cậu bé Đào Thiên Ân (thôn Phần Lâm, xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) lại mắc căn bệnh suy tim giai đoạn cuối, khiến hành trình đi tìm sự sống của cậu bé 15 tuổi trở nên vô cùng gian nan.

Ân là nhân vật trong bài viết: “Xin giúp cậu bé 15 tuổi mồ côi mẹ ở Hưng Yên giành giật sự sống vì suy tim”.

Số tiền 602.972.104 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được trao đến gia đình Thiên Ân

Những năm gần đây, gia đình Ân liên tiếp gánh chịu nhiều mất mát. Cuối năm 2022, mẹ của Ân qua đời do mắc bệnh tim từ năm 2012 nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể thăm khám, điều trị định kỳ.

Từ khi vợ mất, vì cuộc sống mưu sinh, anh Đào Văn Công (SN 1988, bố của Ân) đã đưa hai con xuống Quảng Ninh sinh sống để tiện bề chăm sóc. Em gái của Ân là Đào Thị Yến Ngọc, năm nay 12 tuổi, đang học lớp 7. Hằng ngày bố đi làm, anh em Ân ở nhà tự chăm sóc nhau.

Nhưng biến cố lại tiếp tục đến với gia đình, tháng 9/2025, Ân bị đau bụng kéo dài nhiều ngày. Anh Công đưa con đi khám tại Bệnh viện E (Hà Nội). Quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện Ân có những dấu hiệu bất thường ở tim nên yêu cầu làm thêm xét nghiệm. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: trái tim của Ân đã suy giai đoạn cuối, cần điều trị khẩn cấp.

Sau đó Ân được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội, rồi tiếp tục sang Bệnh viện Việt Đức để chuẩn bị cho ca ghép tim khẩn cấp vào ngày 27/12/2025. Tổng chi phí điều trị đến nay đã vượt quá 1 tỷ đồng.

Cảm thương hoàn cảnh của Ân, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 602.972.104 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển tận tay gia đình.

Anh Đào Văn Công xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo và các mạnh thường quân: “Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình trả nợ lúc trước vay mượn để ghép tim cho con, số còn lại để mua thuốc cho con uống hàng tháng. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của con đã ổn định nhưng vẫn phải thường xuyên đi khám lại theo lịch của bác sĩ”.