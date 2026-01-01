Mới đây, đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 57.000.686 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ chị Hà Thị Quy (SN 1994, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, tỉnh Lào Cai) – nhân vật trong bài viết: “Con gái ngã vào đống lửa bỏng nặng, cha mẹ nghèo bán sạch thóc không đủ tiền cứu”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng quốc gia trao số tiền 57.000.686 đồng tới gia đình chị Quy

Tai họa xảy ra vào ngày 4/10. Hôm đó, chị Quy cùng mẹ lên nương làm cỏ. Khi dùng lửa đốt để chuẩn bị gieo trồng vụ mùa mới thì bất ngờ, căn bệnh tâm thần của chị phát cơn, khiến chị co giật và ngã vào đống lửa đang cháy lớn.

Do tuổi cao, sức yếu, bà Hoàng Thị Thảo (75 tuổi, mẹ chị Quy) chỉ biết hô hoán kêu cứu trong tuyệt vọng. Khi mọi người chạy đến thì toàn thân chị Quy như ngọn đuốc sống gào thét trong đau đớn. Rất may, chị được đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện địa phương, rồi sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Chị Quy mắc bệnh tâm thần từ khi 14 tuổi, đến nay chị vẫn chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ già yếu. Bố chị Quy là ông Hà Văn Lần đã 79 tuổi, còn mẹ chị cũng đã 75 tuổi. Hai ông bà đều mang bệnh trong người, thường xuyên phải đi viện điều trị.

Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng ngô, khoai, sắn. Các anh chị em của chị Quy cũng đều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Cuộc sống của cả gia đình quanh năm rơi vào cảnh thiếu thốn.

Sau khi hoàn cảnh của chị Quy được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền hơn 57 triệu đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình chị Quy.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ gia đình, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (chị dâu chị Quy) gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, bạn đọc và toàn thể các y bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã chung tay giúp đỡ gia đình có thêm điều kiện chạy chữa cho chị Quy.

Chị Thủy cho biết thêm, hiện chị Quy đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lào Cai để tiếp tục điều trị. Do vết bỏng sâu và nặng nên quá trình điều trị sẽ còn kéo dài.