Cảm thương hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1974, ở xã Nam Sang, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Xót xa mẹ già gần 80 tuổi còm cõi làm giúp việc nuôi con gái mắc bệnh tim”, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ chị Mai số tiền 85.487.111 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Mai bị bệnh tim số tiền 85.487.111 đồng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, mới 3 tuổi, chị Mai đã mồ côi cha. Khi đến tuổi trưởng thành, chị lấy chồng và sinh được bé gái Hà Thị Thành (SN 2014). Nhưng 4 năm sau, tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi người chồng, để chị đơn thân nuôi con nhỏ.

Năm 2019, tai họa tiếp tục ập đến khi chị Mai đang làm việc thì bị ngất xỉu. Chị được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phủ Lý (tỉnh Hà Nam cũ), sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Bác sĩ chẩn đoán chị bị hẹp van tim, hở van tim và suy tim độ III. Trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên, gia đình chị phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chi trả viện phí và thuốc men.

Cứ tưởng sức khỏe dần ổn định nhưng 6 năm sau, bệnh tim của chị tái phát nặng. Ngày 20/10/2025, chị Mai nhập viện trong tình trạng suy tim, suy hô hấp, tim loạn nhịp, kẹt hoàn toàn cánh van phía sau của van hai lá nhân tạo cơ học do huyết khối, nhĩ trái giãn… Các bác sĩ buộc phải tiến hành ca phẫu thuật lần thứ hai để điều chỉnh van tim. Dù nguy cơ tử vong cao, rất may ca mổ đã thành công.

Chi phí cho ca mổ ước khoảng 42 triệu đồng. Để có tiền đóng một phần viện phí, gia đình chị Mai cũng phải vay mượn người thân và hàng xóm. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, mẹ chị là bà Trần Thị Toan (SN 1950) vẫn phải đi làm giúp việc cách nhà 2-3 km để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con gái bệnh tật và cháu ngoại ăn học. Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của mẹ con chị, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tạo điều kiện cho gia đình được đóng trước một phần viện phí.

Sau khi hoàn cảnh của chị Mai được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 85.487.111 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ chị Mai đã được chuyển đến gia đình.

Chi Mai xúc động đón nhận món quà của bạn đọc, chị gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức đã làm cầu nối giúp gia đình trong lúc khó khăn.

Hiện chị Mai đã được xuất viện về nhà điều trị và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.