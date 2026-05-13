Cô bé Hoàng Khánh Ly (SN 2013, ở xóm Thiều Nâu, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ qua đời sau tai nạn, con gái chấn thương nặng cần giúp đỡ”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 117.529.054 đồng đến gia đình anh Bùi Văn Đặng

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, vào ngày mùng 2 Tết, chị Hoàng Thị Lan (SN 1993) chở con gái Hoàng Khánh Ly và một người cháu họ về quê ngoại ở xã Mường Động ăn Tết.

Trên đường đi thì xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến chị Lan tử vong tại chỗ. Ly và cháu họ được cấp cứu tại Bệnh viện phường Hòa Bình. Nhưng do tình trạng quá nặng nên Ly được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Anh Bùi Văn Đặng (SN 1987) vừa phải gánh chịu nỗi đau mất vợ, vừa phải chạy vạy khắp nơi để lo chi phí điều trị cho con. Từ khi con gái nằm viện, anh Đặng đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị.

Cảm thương trước hoàn cảnh bố con anh Đặng, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ thông qua quỹ Báo số tiền 117.529.054 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình anh Đặng.

"Hiện con gái tôi đã được xuất viện về nhà để tập phục hồi chức năng và thăm khám lại theo lịch hẹn của bác sĩ. Nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình tôi đã bớt đi phần nào những khó khăn. Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ, gia đình dùng để thanh toán viện phí, mua thuốc cho con”, anh Đặng xúc động nói.