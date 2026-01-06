Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cậu bé Sùng A Dinh (SN 2011, ở thôn Hô Be, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) - nhân vật trong bài viết: “Con trai tai nạn nghiêm trọng, bố mẹ nghèo không lo nổi 10 triệu đồng phẫu thuật” - là con trai lớn của vợ chồng chị Hạng Thị Tào, chẳng may bị tai nạn nghiêm trọng.

Cảm thương hoàn cảnh của cậu bé Sùng A Dinh, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 116.857.862 đồng

Cụ thể, vào tối 24/11/2025, trên đường từ nhà bạn ở Bắc Ninh đến Hưng Yên, Dinh bất ngờ gặp tai nạn. Dinh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó được chuyển gấp đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, bác sĩ cho biết, Dinh bị đa chấn thương: chấn thương sọ não tụ máu, dập phổi, gãy xương đùi trái và xương đòn trái.

Từ lúc Dinh nằm viện, gia đình gom góp và vay mượn khắp nơi mới được khoảng 30 triệu đồng. Sau nhiều ngày được các bác sĩ giành giật sự sống, Dinh đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn phải phẫu thuật xử lý xương đùi trái. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau những ngày chạy vạy vay mượn, gia đình đã kiệt quệ không lo được kinh phí.

Gia đình chị Tào thuộc diện hộ nghèo, dưới Dinh còn 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Ngoài ngôi nhà cả gia đình đang ở thì không có tài sản gì đáng giá.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Dinh số tiền 116.857.862 đồng để gia đình có thêm điều kiện điều trị cho Dinh. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển tới gia đình Dinh.

Anh Sùng A Páo (chú ruột của Dinh) cho biết: Sau một thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, được mọi người và các bác sĩ giúp đỡ, tận tình cứu chữa, em Dinh đã dần bình phục và được xuất viện về nhà.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình dành để thanh toán viện phí và trả nợ khoản vay trước đó, số còn lại để chăm sóc và điều trị phục hồi vì sức khỏe của Dinh vẫn còn rất yếu”, anh Páo cho hay.