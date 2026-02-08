Trước hoàn cảnh gia đình chị Hoàng Thị Trang (SN 1990, thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, Hà Nội) – nhân vật trong bài “Người cha tử nạn khi chở hàng từ thiện, bỏ lại 4 con thơ nheo nhóc”, Báo VietNamNet đã kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo thôn Xuân Lai trao số tiền hơn 125.834.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Trang

Vợ chồng chị Trang có 4 người con, con lớn nhất 16 tuổi, con út mới 7 tuổi. Trước đây, anh Phúc là trụ cột kinh tế của gia đình, làm nghề lái xe tải tự do. Chị Trang ở nhà chăm sóc các con, tranh thủ bán hoa quả gần nhà để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng hai năm trước, vợ chồng chị vay mượn hơn 400 triệu đồng, cùng số tiền tích góp ít ỏi để mua một chiếc xe tải cho anh Phúc chở hàng thuê mưu sinh. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, anh Phúc vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Khoảng 10h30 ngày 22/11, anh Phúc nhận chở hàng từ thiện lên khu vực vùng cao tỉnh Thái Nguyên. Khi xe gần đến nơi thì bất ngờ mất phanh. Trước tình huống nguy hiểm, anh buộc phải đánh lái lao vào gốc cây ven đường để giảm tốc. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn mất lái và rơi xuống vực. Anh Phúc tử vong tại chỗ, người đi cùng bị thương nhẹ.

Sau khi hoàn cảnh gia đình được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ. Tổng số tiền 125.834.000 đồng do bạn đọc gửi về Quỹ Báo đã được Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình chị Trang.

Xúc động nhận số tiền hỗ trợ, chị Hoàng Thị Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình sẽ dành để lo cho các cháu ăn học. Bố các cháu không còn nữa, các cháu sẽ thiệt thòi rất nhiều”, chị Trang bật khóc.

Ông Nguyễn Công Hạnh, Trưởng thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, cũng gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Trang. Ông mong gia đình sớm ổn định cuộc sống, vượt qua nỗi đau mất mát để chăm lo cho các con được học tập đầy đủ.