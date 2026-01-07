MS 2026.007

Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh Vương Quang Phúc ra đi, căn nhà nhỏ ở thôn Xuân Lai vẫn chìm trong không khí tang thương. Mỗi lần nhìn lên di ảnh đặt trên bàn thờ, nước mắt 4 đứa trẻ lại lăn dài trên má. Hễ ai nhắc đến anh Phúc là cậu con trai út Vương Quang Long (7 tuổi) lại khóc vì nhớ bố. Cậu bé vẫn ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, bố đi chở hàng sao lâu về thế?” khiến chị Hoàng Thị Trang (SN 1990, vợ anh Phúc) không ngăn được nước mắt.

Nhìn 4 con thơ của anh Phúc, ai ai cũng đau lòng

Chị Trang vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cú sốc quá lớn. Hai vợ chồng chị sinh được 4 người con, con lớn nhất năm nay 16 tuổi, con út mới 7 tuổi. Trước đây, anh Phúc là trụ cột kinh tế, làm nghề lái xe tải tự do. Chị Trang ở nhà chăm con và tranh thủ bán hoa quả gần nhà để kiếm thêm thu nhập.

Cách đây khoảng hai năm, vợ chồng chị vay mượn hơn 400 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp ít ỏi để mua một chiếc xe tải cho anh Phúc chở hàng thuê mưu sinh. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, anh Phúc vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Khoảng 10h30 ngày 22/11, anh Phúc nhận chở hàng từ thiện lên khu vực vùng cao tỉnh Thái Nguyên. Khi xe gần đến nơi thì bất ngờ mất phanh. Lúc này, xe đang chạy với tốc độ cao. Trong tình huống hết sức nguy hiểm, anh buộc phải đánh lái lao vào một cây gạo ven đường để giảm tốc. Không may, chiếc xe vẫn mất lái và rơi xuống vực. Anh Phúc tử vong tại chỗ, còn người đi cùng bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo chồng gặp nạn, chị Trang liên tục gọi điện nhưng không ai bắt máy. Ít lâu sau, chị bàng hoàng nghe tin chồng bị thương nặng. Người thân ở hiện trường giấu chị sự thật, không cho chị lên vì sợ chị không chịu nổi cú sốc này. Nhưng vì quá lo lắng, chị đã tự bắt xe lên nơi xảy ra tai nạn.

Anh Phúc bất ngờ ra đi sau vụ tai nạn khiến chị Trang và các con đau đớn khôn nguôi

Khoảng 16h30 chiều cùng ngày, khi chị tới nơi, anh Phúc đã nằm im, không còn cơ hội tỉnh lại. “Lúc nhận ra chồng mình đã tử vong, tôi đau đớn lắm, chỉ biết khóc…”, chị Trang nghẹn ngào.

Sau này, được nghe người bạn đồng hành của chồng kể lại sự việc, trong lúc nguy cấp, anh vẫn cố gắng bình tĩnh xử lý tình huống để người đi cùng không gặp nguy hiểm, chị càng thêm day dứt.

Trước khi biến cố xảy ra, hoàn cảnh gia đình chị đã gặp nhiều khó khăn, nay anh Phúc ra đi, một mình chị Trang gồng gánh nuôi 4 đứa con thơ đang tuổi ăn học và gánh khoản nợ hơn 400 triệu đồng vay mua xe, nên khó khăn càng gấp bội.

Tết đã cận kề, nhưng với mẹ con chị Trang, đây sẽ là cái Tết buồn nhất khi thiếu vắng người chồng, người cha luôn tận tụy chăm lo cho gia đình. Từ nay, các con của chị cũng không được bố chở đi sắm quần áo mới mỗi dịp Tết về.

Căn nhà nhỏ xuống cấp của gia đình chị Trang từ nay vắng bóng người đàn ông trụ cột

Ông Nguyễn Công Hạnh, trưởng thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, chia sẻ: “Anh Vương Quang Phúc không may tử nạn khi đang chở hàng từ thiện. Trước đây, anh Phúc là trụ cột nuôi gia đình và mẹ già. Nay anh mất, gia đình rơi vào khốn khó, các con còn nhỏ, đang tuổi đi học. Gia đình lúc này rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Giữa những ngày cuối năm lạnh giá, mong rằng tấm lòng nhân ái của cộng đồng sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát, giúp người mẹ trẻ có thêm điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng 4 đứa con thơ, để những đứa trẻ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình mưu sinh đầy gian khó.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hoàng Thị Trang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.007 (chị Hoàng Thị Trang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tới chị Hoàng Thị Trang: Thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0945647969.