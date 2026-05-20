Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 157.181.673 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi quỹ Báo giúp đỡ 2 con trai anh Lò Văn Lan (ở bản Pha Dảo, xã Mường Sại, tỉnh Sơn La), nhân vật trong bài viết: “Hai con nhỏ cùng gặp nạn, ông bố người Dao chạy xe ôm kiếm từng đồng cứu con”.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, trong khi con trai thứ 2 của anh Lan là bé Lò Gia Hưng (SN 2019) đang chống chọi với bệnh ung thư xương di căn não thì cuối tháng 3/2026, con trai đầu của anh là Lò Mạnh Khang (SN 2017) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Biến cố liên tiếp ập xuống khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Để duy trì việc điều trị cho bé Hưng, gia đình anh đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để trang trải. Nay thêm chi phí điều trị cho bé Khang khiến anh trở nên bất lực vì không còn cách xoay xở.

Để có tiền lo thuốc thang cho con, ngoài những lúc phải chăm con tại bệnh viện, anh Lan lại tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi hoàn cảnh của anh Lan được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ số tiền 157.181.673 đồng.

Anh Lò Văn Lan cho biết, hiện tại bé Khang đã được xuất viện về nhà để điều trị phục hồi và thăm khám lại theo lịch của bác sĩ.

“Xin cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc nguy nan. Sau khi thanh toán viện phí cho con, số tiền còn lại gia đình sẽ dành để tiếp tục điều trị và chăm sóc các con sau này”, anh Lan chia sẻ.