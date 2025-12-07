Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Cẩm Lạc trao tận tay anh Nguyễn Công Thịnh (SN 1986, trú xóm 5, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông trụ cột bị điện giật cụt chân, gia đình lâm cảnh khánh kiệt".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Cẩm Lạc trao số tiền 51.637.122 đồng tới gia đình anh Thịnh

Gia đình anh Thịnh thuộc diện hộ nghèo, chẳng may anh bị tai nạn điện, phải cắt cụt chân nên không còn khả năng đi lại.

Từ sau khi anh bị tai nạn, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai vợ anh, chị Trần Thị Hoài (SN 1990). Hằng ngày, chị Hoài đi bóc vỏ keo tràm với tiền công 200.000 đồng. Còn người đàn ông từng là trụ cột, chỗ dựa vững chắc của cả nhà, giờ chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, nhìn vợ và ba đứa con thơ sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Chị Hoài tâm sự: "Từ ngày chồng tôi gặp nạn, có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng vẫn phải gắng gượng làm thêm để có chút tiền lo thuốc men cho anh và tích góp để trả nợ dần. Nếu tôi gục ngã, chồng tôi và ba đứa con không biết dựa dẫm vào đâu".

Chi phí điều trị sau vụ tai nạn của anh Thịnh đã khiến gia đình rơi vào khánh kiệt. Để cứu anh, chị Hoài phải nhờ cậy người thân vay mượn khắp nơi. Số tiền nợ hiện tại lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Điều đáng lo hơn, anh Thịnh sắp phải bước vào đợt ghép da và phục hồi tiếp theo, nhưng gia đình hoàn toàn không còn khả năng xoay xở. Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ anh vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình điều trị, phục hồi.