Bà Nguyễn Thị Đào (70 tuổi, ngụ TPHCM) là nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bán vé số nguy kịch sau tai nạn, em trai già bất lực mong phép màu”.

Số tiền 45.597.727 đồng do bạn đọc ủng hộ bà Nguyễn Thị Đào đã được trao cho ông Nguyễn Văn Ngoan (em trai) để đóng viện phí cho bà

Như Báo VietNamNet chia sẻ, trong lúc băng qua đường lớn để mưu sinh, bà Đào không may bị tai nạn chấn thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Em trai bà Đào, ông Nguyễn Văn Ngoan (66 tuổi) già yếu, cũng sống bằng nghề bán vé số nên khi chị gái nguy kịch ông không có khả năng xoay xở chi phí.

Cha mẹ mất sớm, 2 chị em bà Đào lang thang mưu sinh bán vé số rồi mỗi người có gia đình riêng. Biến cố ập đến khi đứa con 6 tuổi của bà Đào qua đời sau cơn sốt viêm não, 3 năm trước, chồng bà cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cuộc sống của em trai bà cũng không khá hơn khi có 2 người con đều bệnh tật, một người bị bại não, một người khuyết tật.

Vì cuộc sống phải mưu sinh, không còn tiền ăn uống, bà Đào gắng gượng đi bán vé số nhưng không may gặp tai nạn đáng tiếc. Bà Đào phải thở máy và dùng kháng sinh liều cao, chi phí lên tới 50 triệu đồng khiến ông Ngoan không biết phải làm cách nào xoay xở.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bà Đào, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ số tiền 45.597.727 đồng thông qua quỹ Báo. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã trực tiếp động viên, tiếp sức giúp bà Đào. Toàn bộ số tiền 45.597.727 đồng do bạn đọc ủng hộ đã được đóng viện phí cho bà.

Tuy nhiên, thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, do bà Đào tuổi cao, sức đề kháng yếu nên đã không qua khỏi.

Thông qua Báo VietNamNet, ông Ngoan thay mặt chị gái gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ chị gái ông trong thời gian khó khăn vừa qua.