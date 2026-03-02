Ông Khương Văn Giống (72 tuổi, ngụ ấp Ngã Bát, xã Tây Yên) là nhân vật trong bài viết: “Cha già U80 xin ăn từng ngày để nuôi hai con tâm thần và cháu nhỏ”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Tây Yên trao số tiền 62.749.220 đồng của bạn đọc đến gia đình ông Khương Văn Giống

Sinh ra tại Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp cũ), sau khi lập gia đình với bà Quách Thị Dung, ông Giống theo vợ về quê ở xã Tây Yên mưu sinh. Cuộc đời ông gắn với nhiều biến cố, khi gần như cả bốn người con đều mang phận đời kém may mắn.

Người con trai lớn, Khương Trọng Thành (42 tuổi), bị tâm thần nặng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào cha. Người con gái thứ hai, Khương Thị Thùy Trang, cũng mắc bệnh tương tự. Con gái thứ ba, Khương Thị Cẩm Tiên (38 tuổi), bị tâm thần, từng bị xâm hại và sinh một bé trai nay đã 7 tuổi. Đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn sự che chở đúng nghĩa của một gia đình trọn vẹn. Chỉ người con gái út, Khương Thị Ngân, là có thể lập gia đình và ra ở riêng.

Bi kịch chồng chất bi kịch. Bốn năm trước, bà Quách Thị Dung – chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông Giống – qua đời sau cơn bạo bệnh. Chỉ ba tháng sau, con gái Thùy Trang cũng mất. Không có đất chôn cất, gia đình đành đặt hai ngôi mộ ngay trước căn nhà nhỏ.

Từ đó đến nay, ở tuổi gần đất xa trời, ông Giống một mình gánh vác tất cả: lo từng bữa ăn, giặt giũ quần áo, chăm sóc con và cháu nhỏ. Mỗi khi các con lên cơn la hét hoặc bỏ đi lang thang, ông lại lê từng bước khắp ấp tìm kiếm trong nỗi lo sợ thường trực.

Không còn đủ sức lao động, người đàn ông 72 tuổi phải đi xin ăn từng ngày để duy trì sự sống cho cả gia đình. Có hôm được người qua đường thương cho vài nghìn đồng lẻ, ông Giống mừng đến rơi nước mắt.

Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc, ông Giống xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ gia đình ông trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.