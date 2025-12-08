Nguyễn Thị Bảo Hân (ngụ ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, tỉnh An Giang) là nhân vật trong bài viết: “Xót xa cô bé 15 tuổi khao khát được đến trường và nhìn thấy cha mẹ”.

Báo VietNamNet trao số tiền 78.627.686 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ gia đình Bảo Hân. Ảnh: Trần Tuyên

Bảo Hân là con út của vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Nghi (45 tuổi). Khi mới vào lớp 1, em mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh và viêm tế bào mắt nặng. Các bác sĩ từng khuyên nên ghép giác mạc sớm, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, cha mẹ em bất lực. Hơn 1,5 công đất ít ỏi gia đình đã phải bán để trang trải cuộc sống.

Không thể tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, Bảo Hân chỉ biết ngồi bên chị gái Nguyễn Thị Ánh Huyền (16 tuổi) mỗi ngày, lần tay trên trang vở, học theo từng con chữ trong tiếng đánh vần.

“Con ước được thấy mặt cha, mặt mẹ, được đi học cùng các bạn...”, Bảo Hân nói bằng giọng trong trẻo khiến ai nghe cũng nghẹn ngào.

Ánh Huyền đang học lớp 11. Em cũng mang trong mình căn bệnh đau lưng cơ năng, phải thường xuyên tập vật lý trị liệu và mang đai định hình cột sống. Dù đau đớn, Huyền vẫn cố gắng đến lớp mỗi ngày, sợ lỡ một buổi học, sợ giấc mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ và em gái tan vỡ.

Cha của hai em – ông Nghi ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Người mẹ sức khoẻ yếu nên chỉ quanh quẩn lo cơm nước và chăm sóc hai con.

Cuối tháng 10 vừa qua, với số tiền tích góp hơn 5 triệu đồng, vợ chồng ông Nghi đưa Bảo Hân lên bệnh viện ở TPHCM thăm khám. Các bác sĩ cho biết, nếu không ghép giác mạc sớm, Hân sẽ mất hoàn toàn thị lực.

Trong lúc khó khăn, Hân được các bạn đọc Báo VietNamNet chung tay giúp đỡ số tiền 78.627.686 đồng. Ông Nghi cho biết, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ, được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay, gia đình còn nhận được hơn 50 triệu đồng từ các mạnh thường quân, tổ chức.

“Con xin cảm ơn các mạnh thường quân, chính quyền địa phương và Báo VietNamNet đã kết nối, giúp con có cơ hội tìm lại ánh sáng, thực hiện ước mơ”, Bảo Hân nghẹn ngào chia sẻ.