MS 2025.296

Chiều muộn trên ấp Xẻo Đước 3 (xã An Biên, tỉnh An Giang), người dân thường bắt gặp hình ảnh hai chị em nhỏ ngồi nép bên hiên căn nhà xiêu vẹo. Một em cất giọng đọc bài, một em nghiêng đầu lắng nghe. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua hàng cây, rọi lên khuôn mặt cô bé với đôi mắt mờ đục. Dù không nhìn thấy, trong tim em vẫn rực lên ước mơ được đến trường, được thấy cha mẹ và chị gái của mình.

Xem clip:

Đó là hoàn cảnh thương tâm của Nguyễn Thị Bảo Hân (15 tuổi). Khi mới vào lớp 1, Hân mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh và viêm tế bào mắt nặng. Các bác sĩ từng khuyên nên ghép giác mạc sớm, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, cha mẹ em đành bất lực. Hơn 1,5 công đất ít ỏi đã phải bán để trang trải cuộc sống.

Không thể tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, Bảo Hân chỉ biết ngồi bên chị gái Nguyễn Thị Ánh Huyền (16 tuổi) mỗi ngày, lần tay trên trang vở, học theo từng con chữ trong tiếng đánh vần.

Bảo Hân (bìa phải) lắng nghe chị gái đọc sách. Ảnh: T.T

“Con ước được thấy mặt cha, mặt mẹ, được đi học cùng các bạn...”, Bảo Hân nói bằng giọng trong trẻo mà nghẹn ngào. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Ánh Huyền đang học lớp 11. Em cũng mang trong mình căn bệnh đau lưng cơ năng, phải thường xuyên tập vật lý trị liệu và mang đai định hình cột sống. Dù đau đớn, Huyền vẫn cố gắng đến lớp mỗi ngày, sợ lỡ một buổi học, sợ giấc mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ và em gái tan vỡ.

Cha của hai em – ông Nguyễn Hoàng Nghi (45 tuổi) – từng làm thợ mộc, nay ai thuê gì thì làm nấy, từ kéo cá, phụ hồ đến bốc vác. Thu nhập bấp bênh, có ngày ông kiếm được vài chục nghìn, hôm khá hơn thì được trăm nghìn, nhưng cũng lắm khi trở về tay trắng.

Cô bé 15 tuổi khao khát được đến trường và nhìn thấy cha mẹ. Ảnh: T.T

Ông Nghi kể, mỗi lần nhìn con gái cầm bút, kê sát mặt vào trang giấy để tập viết, lòng người cha lại thắt lại: “Ước gì con tôi được thấy ánh sáng như người ta...”.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hồng Nhanh sức khỏe yếu nên chỉ quanh quẩn lo cơm nước và chăm sóc con. Cả gia đình ông Nghi sống trong căn nhà tình thương được chính quyền và bà con xây dựng từ hơn 10 năm trước nay đã dột nát, tường mục, mái thủng, nhưng vẫn là nơi duy nhất gia đình nương náu qua bao mùa mưa gió.

Vợ chồng ông Nghi mong có phép màu đến với con gái. Ảnh: T.T

Cuối tháng 10 vừa qua, với số tiền tích góp hơn 5 triệu đồng, vợ chồng ông Nghi đưa Bảo Hân lên bệnh viện ở TPHCM thăm khám. Các bác sĩ cho biết, nếu không ghép giác mạc sớm, Hân sẽ mất hoàn toàn thị lực.

Tuy nhiên, với chi phí điều trị gần 100 triệu đồng là con số quá lớn với gia đình ông, quanh năm chạy ăn từng bữa. Gia đình ông Nghi thuộc diện cận nghèo của xã. Trước đây, vợ chồng ông từng bán hết ruộng đất để lo thuốc thang cho mẹ bị tai biến. Nay đến lượt hai con đau bệnh, ông Nghi chỉ còn đôi bàn tay chai sạn và lòng thương con vô hạn.

“Tôi chỉ sợ một ngày mình yếu đi, hai đứa nhỏ biết nương tựa vào đâu...”, ông nghẹn ngào nhìn về góc nhà nơi Bảo Hân đang sờ từng dòng chữ trong quyển vở cũ.

Ông Nghi làm thuê khắp nơi để có chi phí trang trải cuộc sống thường ngày cho cả gia đình. Ảnh: T.T

Ông Dương Minh Thắm, Trưởng ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, cho biết: “Vợ chồng ông Nghi rất siêng năng, thương con, nhưng bệnh tật dồn dập, cuộc sống quá chật vật. Bà con thương lắm, ai có gì giúp nấy, song cũng chỉ đỡ được phần nào. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để hai cháu có thể tiếp tục học tập, đặc biệt là để bé Hân được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng cuộc đời”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Hoàng Nghi (bố em Nguyễn Thị Bảo Hân): ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0375.905.795 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.296 (em Nguyễn Thị Bảo Hân) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081