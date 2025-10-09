Bé Nguyễn Phúc Hậu (quê Khánh Hoà, hiện trú ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là nhân vật trong bài viết: “Bé 5 tuổi cùng lúc mắc hai căn bệnh nguy hiểm, mẹ nghèo ôm con cầu cứu”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ trao tiền bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Phúc Hậu. Ảnh: Trần Tuyên

Hậu là con thứ hai của chị Nguyễn Thuỷ Trúc Linh (35 tuổi). Khi vừa mới sinh, bé bị co giật, sùi bọt mép, bác sĩ nói “khó sống sót” và được chuyển lên tuyến trên. Tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, bé được chẩn đoán mắc hội chứng Down, hở van hai lá và van động mạch chủ, nhiễm trùng huyết… Sau đó, Hậu phải phẫu thuật cắt một đoạn ruột do hẹp.

Tết Nguyên đán 2021, gia đình chị Linh trở lại Phú Quốc mưu sinh với nghề thợ hồ. Ít lâu sau, bố bé Hậu nói phải đi xa làm ăn rồi cắt đứt liên lạc. Mẹ con chị Linh đành khăn gói về quê nội ở Vĩnh Long. Chờ mãi không tin tức, chị thuê phòng trọ 1 triệu đồng/tháng gần đó để sinh sống.

Khó khăn chồng chất, chị phải để con gái Nguyễn Thị Kiều Tiên (14 tuổi) nghỉ học ở nhà trông em. Chị Linh mua lại một chiếc xe đạp cũ để đi bán bánh bao khắp các bệnh viện ở Cần Thơ.

Tháng 6 vừa qua, người mẹ kiên cường ấy bật khóc nức nở khi nghe tin con trai mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Đúng lúc này, bà Nghê Thị Phương (mẹ chị Linh) bị tai biến, con gái lớn nghỉ học, con trai nhỏ bệnh tật bủa vây, chị Linh không còn cách nào khác, đành cầu xin sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

“Ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ, được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay, gia đình còn nhận được hơn 30 triệu đồng từ các mạnh thường quân, tổ chức thông qua tài khoản cá nhân”, chị Linh tâm sự.

Ông Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của Báo VietNamNet, sự động viên của quý bạn đọc, các mạnh thường quân đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có số tiền này, gia đình chị Linh giảm bớt phần nào khó khăn, giúp bé Hậu có cơ hội tiếp tục điều trị.