Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã trao 56.593.456 đồng – số tiền bạn đọc gửi về quỹ Báo để giúp đỡ anh Trường, nhân vật trong bài viết: “Mẹ vừa qua đời, bố bị ung thư, hai cháu bé rất cần sự giúp đỡ”.

Bạn đọc tiếp sức người cha đơn thân chống chọi bệnh tật số tiền 56.593.456 đồng

Trước đó, vợ anh Trường qua đời do ung thư não, để lại anh một mình nuôi hai con nhỏ đang tuổi đến trường. Không lâu sau, anh lại bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng.

Anh phải trải qua 6 đợt hóa trị và 33 mũi xạ trị. Tháng 5/2025, bệnh tạm ổn, anh được xuất viện về nhà chăm con. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2025, những cơn đau lưng dữ dội buộc anh nhập viện trở lại. Kết quả chụp chiếu cho thấy ung thư đã di căn xương, tiên lượng rất xấu; tủy và bạch cầu yếu nên việc điều trị kéo dài và vô cùng tốn kém.

Một mình “gà trống nuôi con”, vừa chống chọi bệnh tật vừa lo kiếm tiền, anh Trường nhanh chóng kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Dù có bảo hiểm y tế chi trả 80%, nhưng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục khiến chi phí điều trị đã vượt 150 triệu đồng, số tiền này phần lớn anh phải vay mượn người thân, họ hàng.

Cảm thương hoàn cảnh của gia đình, đông đảo bạn đọc đã gửi về Quỹ Nhân ái để hỗ trợ anh Trường. Số tiền 56.593.456 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet chuyển đến tài khoản gia đình để giúp anh có thêm chi phí chữa bệnh và chăm lo cho hai con nhỏ.

Đón nhận tình cảm này, anh Cao Văn Trường xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo VietNamNet, các mạnh thường quân và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K3 Tân Triều) đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Hiện anh Trường vẫn đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Bệnh tình phức tạp, chi phí điều trị rất tốn kém nên gia đình vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng để anh tiếp tục cơ hội chữa bệnh và nuôi dưỡng hai con thơ.