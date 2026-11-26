Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 62.264.555 đồng đến em Nguyễn Lê Trúc Giang (MS 2026.286, ở tỉnh Đồng Tháp), mắc hội chứng Down và ung thư xương.

Đón nhận món quà hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Phong Em (bố của Giang) xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

"Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ con gái tôi trong lúc khó khăn. Tôi sẽ sử dụng số tiền trên để trang trải chi phí điều trị bệnh cho con trong thời gian tới", anh Phong Em bộc bạch.

Em Nguyễn Lê Trúc Giang (SN 2012) là nhân vật trong bài viết: "Gia đình khánh kiệt, người cha miền Tây bất lực nhìn con gái mắc ung thư xương".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 62.264.555 đồng đến gia đình em Nguyễn Lê Trúc Giang

Giang là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Thanh Phong Em (SN 1987, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp). Cô bé mắc hội chứng Down bẩm sinh nên hiện nay Giang đã 14 tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp.

Năm 2020, gia đình anh Phong Em phát hiện Giang mắc ung thư xương ác tính. Thời gian đầu, em được điều trị 3 đợt hóa chất tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 (phường Gia Định, TPHCM).

Khoảng 6 tháng sau, bác sĩ chuyển Giang sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để phẫu thuật cắt bỏ một bên chân nhằm ngăn chặn khối u di căn.

Sau phẫu thuật, Giang được chuyển trở lại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 để tiếp tục điều trị. Khoảng 3 năm sau, em chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2 (TPHCM) và điều trị tại đây đến nay.

Hơn một năm sau, ung thư tiếp tục di căn vào phổi. Giang phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau đó, em được chuyển về Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 1 rồi cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.

Hiện nay, theo phác đồ điều trị, mỗi tháng Giang phải đến bệnh viện từ 1-3 lần để truyền thuốc và theo dõi tình trạng xương ở chân đã phẫu thuật.

Mỗi lần đưa con lên thành phố điều trị, hai cha con phải thuê phòng trọ gần bệnh viện, lưu lại từ 7-10 ngày. Chỉ khi sức khỏe của Giang ổn định, anh Phong Em mới đưa con trở về quê.

Ở quê nhà, gia đình anh Phong Em sống cùng bố mẹ. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc thợ xây của anh.

Nhưng thu nhập của anh không đủ trang trải các khoản chi phí sinh hoạt và điều trị cho con. Từ khi Giang mắc bệnh, gia đình anh Phong Em đã phải bán những tài sản có giá trị, đồng thời vay mượn nhiều nơi để có tiền chữa bệnh cho con.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của bố con anh Phong Em, gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm với tổng số tiền 62.264.555 đồng. Sau số tiền này, nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ Giang, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.