Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

01/12/2025 250.000 MBVCB.11965379164.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi..CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 10.000 5335IBT1cWPTIGXC.ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).20251201.235535.108874629600.LE HANH NGUYEN.970415

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHKTQT.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336789020901.20251201.234336.19025070547019.VND-TGTT-HO THUY DUONG.970407

01/12/2025 200.000 MBVCB.11965234887.TRAN VAN QUOC chuyen tien.CT tu 9772227794 TRAN VAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335IBT1kJZH72SH.Ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25336560302389.20251201.232735.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

01/12/2025 200.000 5335NBVAF2245RA5.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.232729.100001653061.NGUYEN THI NGOC HOA.970419

01/12/2025 50.000 5335IBT1kJZHG6A3.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336490502003.20251201.232351.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHG4I8.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25336750083417.20251201.232216.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHGVN7.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25336652100928.20251201.232013.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

01/12/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109294023907.20251201.109294023907-0347482105_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 28.000 020097042212012313092025BIB2786484.1640.231310.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

01/12/2025 1.000.000 5335IBT1kJZH4RXJ.Ung ho MS 2025.325 - be Dam Phuong Dung FT25336352139606.20251201.230946.10220152436015.VND-TGTT-TRAN THUY THAO UYEN.970407

01/12/2025 10.000 MBVCB.11965146840.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung - Cao Bang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZH4IBR.MS 2025.324 FT25336699201494.20251201.230509.19030301331018.VND-TGTT-LE THI KIM THANH.970407

01/12/2025 20.000 MBVCB.11965122184.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 020097042212012303452025CEFF593166.86671.230346.ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi

01/12/2025 200.000 5335IBT1dJ525TF2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.230129.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422

01/12/2025 10.000 MBVCB.11965104463.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.000.000 MBVCB.11965103387.ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 0021001628393 DANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHB9MT.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336191760274.20251201.225704.19035959845017.TGTT-VND-DIN NHU THAO.970407

01/12/2025 10.000 MBVCB.11965082030.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 30.000 020097042212012254472025JFHH951855.71407.225448.2025.325 DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 100.000 MBVCB.11965076885.ung ho MS 2025.325.CT tu 0351000835211 PHAM THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZH5VPC.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25336380393974.20251201.225102.568888999982.NGUYEN THI THU HANG.970407

01/12/2025 1.000.000 5335IBT1kJZHYKGY.Ung ho Ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336650486785.20251201.224712.19038133198014.NGUYEN THI HOANG YEN.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1bJJXX3MZ.UH ms 2025.324 Nguyen Minh Tam.20251201.224355.0968153883.Pham Thi Loc Thu.970448

01/12/2025 50.000 5335TPBVJ2QPBYND.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.224352.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

01/12/2025 20.000 5335TPBVJ2QPBYNA.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.224350.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHPXVT.Ung ho MS 2025.325 Be Dam Phuong Dung FT25336485820712.20251201.224244.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407

01/12/2025 300.000 5335IBT1jWIJTSAL.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO ANH NGUYEN MINH TAM - MS 2025-324-011225-22:33:42 900903.20251201.223342.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416

01/12/2025 100.000 MBVCB.11964929642.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 0200970405120122220720250000811833.2619.222207.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 020097042212012220572025G8ZA503022.108.222058.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.324 Nguyen Minh Tam

01/12/2025 10.000 MBVCB.11964840533.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1aWUCPKLF.ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.221809.02300000422366.PHAM THI BICH HANH.970440

01/12/2025 100.000 MBVCB.11964837547.MS2025 323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZHDPZP.2025.325 be phuong dung FT25336404672879.20251201.220947.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWHTXVNI.Ung ho ms 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.220138.0985758444.NGUYEN HONG HANH.970432

01/12/2025 100.000 0200970405120122004920250000790536.44174.220049.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

01/12/2025 15.000 MBVCB.11964596545.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.800.000 5335IBT1bJJXFR1P.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho be Dam Phuong Dung MS 2025 -325 . Chuc con mau khoi benh.20251201.215007.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

01/12/2025 30.000 0200970422120121493620250IU2478866.8524.214928.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y

01/12/2025 300.000 5335TPBVJ2QPY655.Ms 2025.323.20251201.214636.90907636318.LY VINH HOA.970423

01/12/2025 200.000 5335TPBVJ2QPY9DY.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.214243.02171428201.KHIEU KHANH LINH.970423

01/12/2025 50.000 5335IBT1aWUCMD95.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG.20251201.213432.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424

01/12/2025 100.000 020097041512012131342025DBHh557680.46179.213125.MS 2025.325

01/12/2025 200.000 5335VNIBJ2QPL525.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.212751.661704060048031.NGUYEN THANH GIANG.970441

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWIJ75DQ.UNG HO MS 2025.325 DAM PHUONG DUNG-011225-21:25:35 802983.20251201.212536.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

01/12/2025 100.000 5335IBT1aWUCSU88.ung ho em nguyen thi bao han.20251201.211127.0962910020.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

01/12/2025 100.000 5335IBT1jWIJAVDM.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-21:07:21 770944.20251201.210721.3383947.PHAM THI AI LINH.970416

01/12/2025 150.000 020097041512012100582025HYt1463571.23306.210058.ung ho ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung)

01/12/2025 200.000 5335IBT1aWUC2G71.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.205821.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440

01/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109282101797.20251201.109282101797-0972902638_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZZGESU.Ung ho MS 2025.324 - anh Nguyen Minh Tam FT25335764609500.20251201.205213.19034722071010.VND-TGTT-MAI XUAN TIEN.970407

01/12/2025 50.000 5335TPBVJ2Q75PVE.MS 2025.325 Dam Phuong Dung.20251201.205001.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

01/12/2025 500.000 MBVCB.11963847206.Nam & Anh ung ho MS2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071001504492 CAO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11963857042.ung ho MS 2025.325.CT tu 0451000268960 NGUYEN THI DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097042212012047242025V53U325768.62252.204725.ms2025.324

01/12/2025 100.000 020097042212012047042025HU90668515.60591.204705.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZZ46ZP.Ung ho MS 2025.325 FT25335454718866.20251201.204622.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

01/12/2025 555.555 5335IBT1kJZZ4PJR.Ung ho MS 2025.325.chuc be Dam Phuong Dung chua benh tien trien tot FT25335515832726.20251201.204527.869696999999.LE VAN UY VY.970407

01/12/2025 1.000.000 5335IBT1kJZZ4DTE.Ung ho ms 2025.325 be dam phuongdung FT25335790770807.20251201.204459.19025805900011.VND-TKTT-LE HOANG YEN.970407

01/12/2025 100.000 MBVCB.11963771522.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097048812012042242025ONSi280253.39245.204224.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 110.000 0200970488120120404420253xsB270582.30605.204044.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC

01/12/2025 100.000 5335IBT1aWUCJFWV.TRAN ANH VIET chuyen tien ing ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.203906.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

01/12/2025 50.000 5335IBT1iWHT5X6W.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.203704.0856493639.LE HUYEN TRANG.970432

01/12/2025 200.000 020097048812012035012025oTDn237305.4105.203501.LE THI KHANH CHI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.324 NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 300.000 MBVCB.11963645059.MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097042212012032152025HMYA589577.91068.203216.MS 2025.325 be Dam phuong dung

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZZIHAK.ung ho ms2025.325 be dam phuong dung FT25335015460611.20251201.202603.19032598372012.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEU BICH.970407

01/12/2025 15.000 MBVCB.11963475457.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.324 (Anh Nguyen Minh Tam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097042212012023032025Z2JH937793.44988.202304.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 100.000 020097041512012021412025jaKS322707.37869.202141.NGUYEN CONG TUAN Chuyen tien ung ho Ms 2025.325(be dam phuong dung)

01/12/2025 50.000 MBVCB.11963349396.NGUYEN THI HUE chuyen tien .gui chau dam phuoong Dung aaj.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097048812012014142025OIBd108735.99525.201414.UNG HO MS 2025.325

01/12/2025 300.000 MBVCB.11963304025.ung ho ma so 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097042212012011382025I4BA580930.86666.201139.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 26.000 020097042212012011252025CLJ5881975.87128.201125.gui ms 2025 325

01/12/2025 50.000 020097042212012008522025N288101458.73196.200853.HOANG THI QUYNH chuyen tien ung ho ms 2025325 be dam phuong dung

01/12/2025 500.000 MBVCB.11963184885.Ba VoThi Ngoi ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 MBVCB.11963159597.ung ho MS 2025.321 (Nguyen Nhat Hao).CT tu 0331000402955 TANG SIEU TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097048812012001142025JKR9028416.33393.200115.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 100.000 020097048812012000542025IkiC026205.32053.200054.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 20.000 020097042212011956082025K884237037.7090.195610.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Dam Phuong Dung ms 2025.325

01/12/2025 10.000 MBVCB.11963037435.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho be dam phuong dung . chuc be mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335TPBVJ2Q76A9M.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.194833.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZ6RS7E.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335870322496.20251201.194819.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407

01/12/2025 100.000 MBVCB.11962893270.Ung ho MS 2025.325(Dam Phuong Dung).CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11962865746.ung ho Ms20255.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0071000934421 NGUYEN HO THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11962849435.Ung ho Ms 2025.324 anh NGUYEN MINH TAM.CT tu 0451000207849 MAI THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.000.000 020097042212011942032025J2G8579272.32500.194156.DAM THI THU HA chuyen tien ung ho ma so 2025324 nguyen minh tam

01/12/2025 200.000 MBVCB.11962756651.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung .CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 MBVCB.11962756091.Ung ho MS 2025.325 (Be Dam Phuong Dung) .CT tu 0021001766307 NGUYEN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335WBVNA2L82SKA.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193714.108003370208.PHAM DUY NGHIA.970412

01/12/2025 200.000 5335IBT1aWU1HL1X.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193519.771001060002363.THAI THI THANH NHAN .970409

01/12/2025 100.000 MBVCB.11962686408.Ung ho MS 2025.325 be DAM PHUONG DUNG.CT tu 0451000207849 MAI THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZ6LQJA.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25335072427918.20251201.193409.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407

01/12/2025 50.000 5335IBT1iWHT1NBY.MS 2025-325 be Dam Phuong Dung.20251201.193350.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZ6HVPW.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335028170358.20251201.193211.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZ6ZZZ5.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335040356102.20251201.193047.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1aWU1ZXFH.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193009.1067040117844.PHAM THI HIEN LUONG.970430

01/12/2025 500.000 MBVCB.11962576475.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0541000215674 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335YOLOA2L82UPC.MS 2025 325 be DAM PHUONG DUNG.20251201.192750.0908096697.NGUYEN CHAU THANH .546034

01/12/2025 5.000.000 5335IBT1iWHTJMTC.HO THI NGOC CHI chuyen tien.20251201.192603.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432

01/12/2025 150.000 0200970422120119234220251XZ4856308.30580.192343.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

01/12/2025 200.000 5335TPBVJ2Q7I11R.Tnn ho tro ms 2025.325 dam phuong dung.20251201.191903.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

01/12/2025 30.000 020097048812011908342025kf6G679645.45781.190834.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 100.000 0200970405120119073320252TB8086599.39313.190733.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.325 Be Dam Phuong Dung moi dieu tot dep se den voi con

01/12/2025 100.000 020097048812011906292025bXmk665416.33637.190629.UNG HO MS 2025.325

01/12/2025 200.000 020097040512011900552025JV03053209.3056.190055.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THUY GIANG chuyen tien ung ho chau Dam Phuong Dung MS 2025. 325

01/12/2025 200.000 020097042212011856272025NO0I394087.77766.185628.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

01/12/2025 200.000 020097042212011854132025P8AO825024.65504.185414.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 40.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109266974319.20251201.109266974319-0839544804_Ms 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZ6MGUH.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335599302086.20251201.185121.19036615218011.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGHIA.970407

01/12/2025 200.000 5335MCOBB2A88FMP.Ung ho MS 2025325.20251201.184946.04001012833617.NGUYEN VIET PHUONG.970426

01/12/2025 200.000 020097040512011843332025RLQ7063320.3491.184334.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 325

01/12/2025 30.000 5335IBT1iWHLHW24.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.184012.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

01/12/2025 1.000.000 5335IBT1hWCAIY1Y.IBFT Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.183806.060113782598.SACOMBANK.970403

01/12/2025 200.000 020097048812011836392025vM4M459799.62623.183639.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWIW36QM.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-18:34:58 442310.20251201.183458.2950577.LUU QUOC HUONG.970416

01/12/2025 300.000 MBVCB.11961654041.UNG HO MS 2025.325 ( be DAM PHUONG DUNG).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 0200970422120118311320250ZVZ757094.31266.183114.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 MBVCB.11961582253.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0101001230030 DANG THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335TPBVJ2Q7992D.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.182950.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

01/12/2025 50.000 MBVCB.11961574321.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0741000678841 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZ6WPVW.Ung ho MS 2025.325 FT25335058400721.20251201.182849.19036717707015.NGUYEN THUY LINH.970407

01/12/2025 500.000 MBVCB.11961449052.Ung ho MS 2025.325.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWHL7MZ6.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.181952.550326868.NGUYEN HOANG VU.970432

01/12/2025 300.000 MBVCB.11961347138.ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0441003735019 TRINH THI TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11961314832.MS 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 0441003735019 TRINH THI TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 MBVCB.11961299809.UNG HO MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 MBVCB.11961304124.LE THI THUY chuyen tien MS2025.325.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109260703661.20251201.109260703661-0969729270_MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZEZX57.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335031090487.20251201.180506.9887988.TANG NGOC QUYNH NHU.970407

01/12/2025 100.000 5335TPBVJ2Q7XRPJ.ung ho MS 2025 325 be Dam Phuong Dung.20251201.175835.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423

01/12/2025 1.000.000 5335IBT1iWHLYGUZ.Ung ho MS 2025325 Be Dam Phuong Dung.20251201.175558.13576868.PHAM DIEU LINH.970432

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWHLPFGU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.175304.159400603.LE THI KIM NGUYET.970432

01/12/2025 500.000 0200970488120117525020254iDT145186.5617.175250.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG

01/12/2025 200.000 MBVCB.11960890843.NGUYEN CHUNG HIEU ung ho MS 2025.325.CT tu 1020593199 NGUYEN CHUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 020097042212011750032025A2QE174568.87392.175005.TRINH THI GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 500.000 020097041512011749232025W8TG597349.82406.174923.ms2025.325 be dam phuong dung

01/12/2025 200.000 MBVCB.11960857062.ung ho MS 2025.325 (be dam phuong dung).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11960832576.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 MBVCB.11960821261.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9906146012 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 0200970488120117462520255z8v093727.63692.174625.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 100.000 5335IBT1bJJXYRXD.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.174135.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448

01/12/2025 200.000 5335VNIBJ2Q7VYU6.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.174133.041945691.NGUYEN HA TRANG.970441

01/12/2025 100.000 MBVCB.11960716935.ung ho ms2025.325.CT tu 1037223552 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZEVAEL.Ung ho MS2025.325 FT25335968109801.20251201.172902.19029829121017.VND-TGTT-LE VO VIET PHUONG.970407

01/12/2025 50.000 5335IBT1kJZEJGYA.MS2025.325 em Finn ung ho chi Dung FT25335389165327.20251201.171341.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

01/12/2025 500.000 5335IBT1jWIW58YV.UNG HO MS 2025.324-011225-17:08:58 232676.20251201.170858.12266087.LE DUC MINH.970416

01/12/2025 100.000 020097048812011703472025V1T3744590.85994.170347.MS.2025.325

01/12/2025 300.000 MBVCB.11959898030.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0081001145257 NGUYEN THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335IBT1iWHLQUJQ.Ung ho Ms2025325be Dam Phuong Dung.20251201.165612.0936105626.HA THI THU NGAN.970432

01/12/2025 30.000 MBVCB.11959782323.Chuyen tien ung ho ms 2025 324.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 30.000 MBVCB.11959770330.Chuyen tien ung ho ms 2025 325.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 100.000 MBVCB.11959645311.MS 2025.325-chuc be Phuong Dung mau khoe manh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335VNIBJ2Q7UQCE.Ung ho ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.163812.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZKGRDY.Ung ho ms2025.325 doan phuong dung FT25335192642991.20251201.163746.19034355070010.VND-TGTT-LE HUYEN PHUONG .970407

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZK46CT.Uho ma so 2025.322 em bui gia loc FT25335098826150.20251201.163223.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

01/12/2025 300.000 5335IBT1aWUJZ1CE.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).20251201.163117.000000112147.TRAN DINH NHU QUYNH.970440

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZK5PKQ.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25335507271709.20251201.162643.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZKY4EF.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25335058031442.20251201.162433.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

01/12/2025 500.000 5335IBT1kJZKP7AH.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335255225191.20251201.162215.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

01/12/2025 100.000 020097048812011619232025cZfe417303.17689.161923.MS2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 500.000 MBVCB.11959204279.ung ho MS : 2025.324 (anh nguyen minh tam).CT tu 1019019277 TRUONG ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335IBT1jWIW9HK2.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-16:12:10 088984.20251201.161210.45794907.DAO THI NGAN.970416

01/12/2025 50.000 MBVCB.11959160372.MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097041512011608332025Vvqw127448.56589.160825.MS 2025-325( be Dam Phuong Dung)

01/12/2025 100.000 MBVCB.11959057974.Ung ho MS 2025.324( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0271000146228 NGUYEN PHI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZKQ5SC.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335060026587.20251201.154532.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWHH5CP4.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251201.153155.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432

01/12/2025 500.000 020097048812011528172025pMNA098395.40205.152817.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 100.000 0200970415120115253920256Gba864153.25733.152540.MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung )

01/12/2025 100.000 020097048812011523292025zMoA070246.14567.152329.UNG HO MS 2025.325

01/12/2025 300.000 MBVCB.11958409910.MS 2025 325 be DAM PHUONG DUNG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 100.000 020097042212011518172025RH57285118.88358.151818.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

01/12/2025 250.000 MBVCB.11958398165.MS 2025 320 anh LO VAN PHONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 200.000 MBVCB.11958382604.MS 2025.323 (ba HIA MAN NHI).CT tu 1019502777 TRUONG THUY MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZ7GWY7.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335645126069.20251201.150527.11723583706015.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407

01/12/2025 30.000 MBVCB.11958209796.2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11958175992.Ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam ).CT tu 0381000534519 NGUYEN XUAN HONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 02009704221201145847202591L8150872.89467.145839.Uh MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 150.000 MBVCB.11958125075.MS 2025.325( Be Dam Phuong Dung).CT tu 0071000985998 TRAN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097042212011442272025TIUQ375510.10943.144228.Ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 5335IBT1kJZ78SBQ.VU THANH VAN ung ho 2025.325 Dam Phuong Dung FT25335453080204.20251201.144219.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

01/12/2025 300.000 5335IBT1iWHH98N1.Ms 2025-325 uh be Dam Phuong Dung.20251201.144054.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

01/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109236863435.20251201.109236863435-0938122191_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 5335IBT1jWIQZ5UD.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-14:33:46 860557.20251201.143346.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

01/12/2025 100.000 5335VNIBJ2Q7MEY1.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.143210.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441

01/12/2025 100.000 MBVCB.11957801672.ung ho ms 2025.324 ( anh nguyen minh tam).CT tu 9989894969 BIEN VAN GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11957735936.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.000.000 MBVCB.11957706763.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0451000367898 NGUYEN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 020097048812011422152025BD0x743210.21212.142215.UNG HO MA SO 2025.324 NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 20.000 020097042212011422052025PQQA660826.20154.142206.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung. hdtrung uh

01/12/2025 50.000 5335WBVNA2LCIU8J.MS 2025 325.20251201.141921.135678.VO DANG THINH.970412

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZ71XZ6.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335000100667.20251201.141612.880916886189.PHUNG PHUONG HANH.970407

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWIQK6RU.NI UC XIN UH MS2025.325 DAM PHUONG DUNG-011225-14:14:09 819240.20251201.141409.43150017.MAI TUONG VY.970416

01/12/2025 100.000 MBVCB.11957589857.ung ho.MS.2025.325.(be. Dam Phuong Dung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335IBT1kJZ7W5K7.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335467880676.20251201.140813.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZ7WUUN.MS 2025.325 be DAM PHUONG DUNG FT25335180300794.20251201.140751.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407

01/12/2025 200.000 020097048812011401072025D7Fl640698.31242.140059.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZGN9T3.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335526230202.20251201.140037.19021859927015.VND-TGTT-DO VU BAO LINH.970407

01/12/2025 200.000 0200970488120113593220258KDC632996.22741.135932.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

01/12/2025 200.000 MBVCB.11957321648.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071000807056 TRAN THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 80.000 020097048812011350362025VKMT591803.86637.135024.MS 2025.324

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZGFPZ2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335824262540.20251201.134752.19029917439779.VND-TGTT-PHAN HUE CHI.970407

01/12/2025 10.000 5335TPBVJ2Q7AHTK.MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).20251201.134447.02935403901.LE THI BE DAO.970423

01/12/2025 50.000 5335IBT1jWIQ4CMX.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:40:17 750716.20251201.134017.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

01/12/2025 200.000 MBVCB.11957150227.Ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097042212011332252025KH1H262266.14364.133226.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 200.000 020097040512011329372025IIAS094760.2723.132925.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 100.000 MBVCB.11957091179.ung ho ms 2025.325 ( be dam phuong dung ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 10.000 020097042212011328422025N7WP939955.99617.132843.MS 2025320 anh Lo Van Phong. hdtrung uh

01/12/2025 100.000 MBVCB.11957072860.uh Ms 2023.325.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335IBT1jWIQYNRW.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:23:59 719421.20251201.132359.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416

01/12/2025 20.000 0200970405120113224620257PC0076767.76863.132234.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.325

01/12/2025 20.000 5335IBT1hWC4QRZP.IBFT Thiguoiddangphuongdung.20251201.132159.070130199273.SACOMBANK.970403

01/12/2025 100.000 020097041512011319442025pahh485322.65740.131944.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.325(be dam phuong dung)

01/12/2025 30.000 MBVCB.11956984557.MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWIQYSPK.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:17:50 707893.20251201.131750.88649369.LE THI THANH THAO.970416

01/12/2025 10.000 5335IBT1kJZGGSNK.ung ho ms 2025.325, em Doan Phuong Dung, chuc em va gia dinh binh an FT25335825669108.20251201.131602.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1hWC4QCZA.IBFT ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.131430.060210691831.SACOMBANK.970403

01/12/2025 150.000 020097040512011312152025FOI6049551.37231.131215.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 100.000 MBVCB.11956896621.MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0441000741010 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11956875667.Ung ho MS 2025.325.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 020097042212011306452025YWML795243.16024.130646.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 100.000 MBVCB.11956839354.ms 2025-325 Be Dam Phuong Dung.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097042212011305112025P38D177635.7884.130512.2025.325 Dam Phuong Dung

01/12/2025 5.000 5335IBT1kJZG5EDM.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335746596000.20251201.130357.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWHZEKNU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.130317.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

01/12/2025 500.000 MBVCB.11956773221.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 9778075712 NGUYEN NHAT Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335IBT1fW7U8EI2.ung ho MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).20251201.130107.8007041007691.HUYNH LONG BAO.963388

01/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109227139380.20251201.109227139380-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878

01/12/2025 500.000 020097040512011245052025XVIV076829.24858.124457.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 MBVCB.11956554646.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWIQMMNM.UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-12:39:56 635247.20251201.123956.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZGVJRJ.Ms 2025 325 be Dam Phuong Dung FT25335032466009.20251201.123934.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

01/12/2025 500.000 020097042212011238512025LWIN793639.98207.123844.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc

01/12/2025 200.000 020097048812011214332025rclf216906.78484.121433.UNG HO MS 2025. 324

01/12/2025 200.000 0200970415120112020120253oxR247679.11423.120201.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam)

01/12/2025 50.000 MBVCB.11955915010.ung ho MS 2025.325(be Dam Phuong Dung).CT tu 1023835109 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11955810299.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0421000529353 NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWHZS3CZ.PHAM THI DIEU THUY chuyen tien UH MS 2025324 anh NGUYEN MINH TAM.20251201.114626.0918761829.PHAM THI DIEU THUY.970432

01/12/2025 1.000.000 020097048812011139472025iOxX996232.86022.113947.2 CHI PHUONG ANH THUY ANH UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 200.000 5335TPBVJ2Q6674R.Co CHAU Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.20251201.113829.66101061985.NGUYEN THI CHAU.970423

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZA4NC3.Ung ho MS 2025.325, be Dam Phuong Dung FT25335713530086.20251201.113530.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

01/12/2025 50.000 0200970422120111350820259VEN931053.57952.113508.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

01/12/2025 300.000 MBVCB.11955520277.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0331003945043 VO KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11955413125.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 020097041512011118162025dfcd975136.63471.111816.ung ho MS 2025.325 (Be Dam Phuong Dung)

01/12/2025 100.000 020097048812011116122025Dnqc858824.53119.111612.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO

01/12/2025 100.000 MBVCB.11955207576.ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam .CT tu 1049976198 DO DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 020097048812011111292025ZaVL834437.26810.111129.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI

01/12/2025 50.000 5335MCOBB2A179VR.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.110746.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

01/12/2025 1.000.000 MBVCB.11955079550.UNG HO MS 2025.324 (ANH NGUYEN MINH TAM).CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 10.000 5335IBT1cWP6FNIG.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.105916.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

01/12/2025 58.000 MBVCB.11954933256.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 5335IBT1jWMNLISS.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-10:49:54 384123.20251201.104954.34905359.NGUYEN THU HOA.970416

01/12/2025 300.000 MBVCB.11954876451.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWH6Z4S4.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.102841.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432

01/12/2025 1.000.000 020097040512011027382025V430037387.2243.102738.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 300.000 5335IBT1aWUQLXDV.MS 2025.321 - anh Nguyen Nhat Hao.20251201.102441.1025120948.SHBMB.970443

01/12/2025 500.000 MBVCB.11954509966.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0081000120461 DUONG DUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1jWMNKJQ1.UNG HO MA SO 2025.322 EM BUI GIA LOC-011225-10:14:26 306284.20251201.101426.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416

01/12/2025 200.000 MBVCB.11954321999.Ung ho MS 2025.324 ( Anh Nguyen Minh Tam).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 0200970405120110092120258GVG064395.14041.100921.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 50.000 020097048812011006492025Jzat522636.926.100649.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWH6GXX1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 324 NGUYEN MINH TAM.20251201.100458.247529918.LE THI HOA.970432

01/12/2025 100.000 MBVCB.11954209833.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335MCOBB2A1WYDT.Ung ho MS 2025.325 ( Be DAM PHUONG DUNG ).20251201.095845.03001016862720.PHAM DINH HUNG.970426

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZ45FZN.Ung ho MS 2025.054 FT25335540981057.20251201.095735.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1iWH6ASI2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 325 DAM PHUONG DUNG.20251201.095559.247529918.LE THI HOA.970432

01/12/2025 200.000 MBVCB.11954015706.Chuyen tien ung ho MS 2025 325 Be Dam Phuong Dung.CT tu 9968689968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 1.500.000 5335IBT1hWCB9K5P.IBFT Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.094358.060248738181.SACOMBANK.970403

01/12/2025 200.000 5335IBT1kJZ4SE74.Ung ho be Dam Phuong Dung, MS 2025.325 FT25335023515766.20251201.093118.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

01/12/2025 200.000 MBVCB.11953772205.MS 2025.325.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 5335MCOBB2A1TAAF.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251201.092347.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426

01/12/2025 200.000 MBVCB.11953647431.ung ho ms2025 323 Ba Hia Man Nhi.CT tu 0071003563865 PHAM THUY HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.000.000 MBVCB.11953611654.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 9908182050 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 SHGD:10001976.DD:251201.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.325

01/12/2025 100.000 020097048812010902422025C65N229398.32104.090242.UNG HO MS 2025 324 NGUYEN MINH TAM

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWH6VW8Q.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.090127.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWH6DH4T.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.090004.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953388199.ung ho MS 2025.310 ( be Hoang Van Truong).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953371747.ung ho MS 2025.322 ( em Bui Gia Loc).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11953365915.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.324 (Anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953364226.Ung ho MS 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953339224.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0451001901317 NGUYEN DANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11953327342.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953323039.Ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 50.000 MBVCB.11953291301.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1015055496 BUI THI YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZBTQLS.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335662020097.20251201.085123.19034925523014.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407

01/12/2025 50.000 5335MCOBB2A1MGB9.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.084908.03101010965538.HOANG VIET.970426

01/12/2025 120.000 5335IBT1aWUQ9SA4.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.084905.0904401719.SHBMB.970443

01/12/2025 10.000 5335TPBVJ2Q6GXQY.quyen gop.20251201.084641.01572346001.VO THANH PHU.970423

01/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74ET56M8NR.20251201.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

01/12/2025 90.000 5335IBT1bJJ3UP3K.ung ho ms 2025.324 anh Minh Tam.20251201.084506.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448

01/12/2025 100.000 MBVCB.11953172197.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 2.000.000 5335IBT1fW7868AB.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam ).20251201.083941.220714849596979.LAM HOA TONG.970431

01/12/2025 50.000 5335IBT1iWH6CXKI.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.083740.134946938.DINH THI THANH HUYEN.970432

01/12/2025 300.000 MBVCB.11953038377.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 02009704221201083117202513K0223857.23869.083117.Ung ho MS 2025.322

01/12/2025 300.000 MBVCB.11953027697.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11953013198.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 6.868 0200970422120108285620257H33289201.17324.082857.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

01/12/2025 300.000 MBVCB.11952998915.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 20.000 MBVCB.11952996767.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1041775112 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11952961458.Ung ho MS 2025.324 ( Anh Nguyen Minh Tam ).CT tu 9974398985 NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 MBVCB.11952920011.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335IBT1aWUQWRM5.ung ho MS 2025325 be Dam phuong Dung.20251201.082021.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWH6W9FW.MP Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.081421.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWH6QNZY.MP Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251201.081302.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWH6QHCU.MP Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.081140.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

01/12/2025 25.000 MBVCB.11952765113.LANG THI THUY ung ho MS2025.324 (nguyen Minh Tam ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 5335IBT1kJZBII7V.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335826664292.20251201.075958.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407

01/12/2025 200.000 020097040512010745482025N2U8064056.91548.074548.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS- 2025.325- be Dam Phuong Dung

01/12/2025 300.000 020097042212010744582025IE17828765.88663.074459.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

01/12/2025 200.000 MBVCB.11952462265.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ung ho be phuong.CT tu 0081001313764 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZB2EK7.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335149490016.20251201.073818.10222262453015.VND-TGTT-NGUYEN VIET THU.970407

01/12/2025 200.000 5335IBT1hWC5LJBN.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.325 chau Dam Phuong Dung.20251201.073633.0837998999.SACOMBANK.970403

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZB2WJY.Ung ho MS 2025.324 FT25335629403084.20251201.073533.19033597305016.VND-TGTT-TRAN MAI NHI.970407

01/12/2025 100.000 MBVCB.11952291608.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0421000502444 NGO NGUYEN PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 20.000 5335VNIBJ2Q64128.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.071747.008913247.HOANG THI THANH LAM.970441

01/12/2025 100.000 IBVCB.11952180784.Chuyen tien ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

01/12/2025 300.000 5335IBT1aW8NHLY7.DOAN THI LAN chuyen tien ung ho a Tam ma so 2025324.20251201.070236.3700000000031011.DOAN THI LAN.970446

01/12/2025 200.000 5335IBT1iWHE67US.2025324.20251201.065638.0966637997.TRAN DOAN TU.970432

01/12/2025 10.000 5335MCOBB2ABNYR1.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.064845.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

01/12/2025 300.000 020097042212010648432025ZWRJ203233.51964.064844.ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

01/12/2025 300.000 MBVCB.11951866973.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 300.000 MBVCB.11951802257.Ung ho MS 2025.324.CT tu 0351000803217 DANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 1.000.000 MBVCB.11951786822.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 5335IBT1kJZ5HFNQ.DO THI TUYEN ck uho ms 2025.324 mong a som khoi benh FT25335000718883.20251201.062432.19035346655010.VND-TGTT-DO THI TUYEN.970407

01/12/2025 100.000 5335IBT1aW8NETQL.Ung ho Ms 2025 .324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.062413.0911569088.SHBMB.970443

01/12/2025 500.000 MBVCB.11951714561.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 100.000 MBVCB.11951696686.chuyen tien MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0141000306836 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 90.000 5335IBT1hWC57YVU.IBFT ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam.20251201.055930.020087310257.SACOMBANK.970403

01/12/2025 100.000 020097042212010544062025XANT818843.68852.054359.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

01/12/2025 15.000 MBVCB.11951635507.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 500.000 MBVCB.11951530132.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0911000039922 DUONG MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 30.867 0200970422120103345920258VJJ929992.10975.033452.ms2025.322

01/12/2025 200.000 5335IBT1jWMRH3X7.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-011225-02:08:46 893952.20251201.020846.14228847.MAI THI THANH HOA.970416

01/12/2025 100.000 MBVCB.11951330211.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1020962595 TRAN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

01/12/2025 200.000 5335VNIBJ2Q6JZ5V.Ung ho Ms 2005.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.002350.068704060098597.VU HOANG ANH.970441

02/12/2025 10.000 5337IBT1hWCE38MN.IBFT Ung Ho MS2025.326.20251203.001948.070130476242.SACOMBANK.970403

02/12/2025 50.000 MBVCB.11979478047.Ung ho MS 2025.326.CT tu 0301000355374 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11979484158.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0821000078763 NGUYEN THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 1.000.000 5337IBT1iWLQNXVF.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.000638.0968085764.TRUONG THI THANH BINH.970432

02/12/2025 100.000 020097048812030005002025jPBO025028.23661.000450.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 200.000 0200970488120300045120257FTl024821.23585.000451.UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 020097048812030003322025v1WO023059.22102.000332.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

02/12/2025 300.555 5337MCOBB2ARHDR4.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.20251203.000158.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426

02/12/2025 300.555 5337MCOBB2ARH95I.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251203.000030.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426

02/12/2025 300.555 5336MCOBB2ARHX8I.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.235852.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426

02/12/2025 100.000 0200970422120223510120250RGG685854.9374.235102.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 0200970488120223504520254wQo007134.8551.235033.PHAM ANH THU UNG HO MS2025.325 DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 100.000 020097042212022347052025YVS4290831.3848.234706.NGUYEN THU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 5336IBT1jWISJTHV.UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH-021225-23:45:14 030319.20251202.234514.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416

02/12/2025 200.000 MBVCB.11979344770.ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 MBVCB.11979295146.MS 2025.325.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 5336IBT1jWISWP2L.UNG HO MS 2025.323 BA HIA MAN NHI-021225-23:01:59 995518.20251202.230159.603366.BUI THI LAN HUONG.970416

02/12/2025 500.000 MBVCB.11979112107.ung ho ms2025.324 (Nguyen Minh Tam).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 2.000.000 MBVCB.11979088316.MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097048812022244182025zyK5878136.8446.224418.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC

02/12/2025 50.000 5336IBT1iWLQLGF2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.224106.196228985.NGUYEN MAI HOA.970432

02/12/2025 50.000 5336IBT1iWLQLIMQ.MS 2025-326 em Le Van The Anh.20251202.223824.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

02/12/2025 25.000 5336TPBVJ2A22XBP.MS 2025.326. hungnt6.20251202.223627.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJHJGSMB.2025.326 em le van the anh FT25337870006484.20251202.223502.19032687130014.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJHJAM52.Ung ho ms 2025. 326 le van the anh FT25337362802929.20251202.223010.19025729487868.VND-TGTT-VU THI TAM.970407

02/12/2025 100.000 020097042212022228372025IZJO553044.72946.222837.Ung Ho MS 2025.325 be Dam PHuong Dung

02/12/2025 100.000 MBVCB.11978870980.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1035637231 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 10.000 MBVCB.11978866506.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025 326 (em Le Van The Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 020097042212022212042025S993304195.30345.221153.ung ho MS 2025.324

02/12/2025 50.000 5336TPBVJ2Q55X37.MS 2025.326 Le Van The Anh.20251202.221003.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

02/12/2025 50.000 5336TPBVJ2Q55VEM.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.220907.00680327001.TRAN THI THO.970423

02/12/2025 70.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109413766279.20251202.109413766279-0909727360_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWI93NA1.UNG HO MS 2025 320 LO VAN PHONG-021225-22:06:53 931871.20251202.220653.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWI93T31.UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-22:05:21 929979.20251202.220521.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416

02/12/2025 200.000 020097041512022205182025hKo8472229.9725.220518.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWI93EFA.UNG HO MS 2025 326 LE VAN THE ANH-021225-22:03:43 927737.20251202.220343.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416

02/12/2025 500.000 020097048812022202072025ihym744396.1104.220207.NGUYEN THI NGOC DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 E LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 020097042212022157422025Q5ZP685542.86655.215743.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109412863481.20251202.109412863481-0523192205_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 100.000 MBVCB.11978676290.Ung Ho MS 2025.320 ( anh Lo Van Phong ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 020097040512022148452025PXQ9044280.58718.214845.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 0200970422120221445820252C6F500462.45708.214459.TRAN THI LE HUYEN ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 500.000 MBVCB.11978589193.Ung ho MS 2025-326( em Le van the Anh) .CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJHJDQS6.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336005916797.20251202.214112.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407

02/12/2025 2.000.000 MBVCB.11978466428.MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 5336IBT1kJHJC4RR.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336382143369.20251202.212845.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJHJWL6L.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336043672046.20251202.211927.19036283634014.VND-TGTT-PHAM HONG PHUONG.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11978284990.Ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh) .CT tu 1046613360 LE THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097041512022108512025Za1U319933.3529.210839.Ung ho MS 2025 325 ( be Dam Phuong Dung)

02/12/2025 100.000 MBVCB.11978031259.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 020097048812022058032025JKYL441548.56631.205754.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 0200970422120220564120259PND629889.50431.205642.HO THI VIET TRINH chuyen tien Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 500.000 MBVCB.11977955643.Ung ho MS 2025.323 Ba Hia Man Nhi (PCKN-PCNA)..CT tu 0071001504492 CAO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWI9KAVG.UNG HO 2025.326LE VAN THE ANH-021225-20:50:47 809931.20251202.205047.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJHWZAG4.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336146880717.20251202.204706.1198712299.NGUYEN THIEN HAO.970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1jWI9G3CN.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-20:37:52 785622.20251202.203752.220949639.HOANG MINH PHUONG THANH.970416

02/12/2025 600.000 MBVCB.11977694553.UNG HO MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11977678499.ung ho ms2025.326 ( le van the anh ).CT tu 0271000957623 HOANG THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJHW4L6Z.TRINH THI MY LINH chuyen ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336415821916.20251202.202709.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407

02/12/2025 100.000 020097048812022022312025WRF6233975.83803.202222.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM

02/12/2025 100.000 5336IBT1dJ5UQ3EK.Ung ho MS 2025326 em le the Anh.20251202.201918.97042292R4bfb250000000007d5607.MBBANK IBFT.970422

02/12/2025 500.000 MBVCB.11977409604.Ung ho ms 2025.325 Be Dam Phuong Dung .CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 MBVCB.11977384712.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 020097048812022015152025OOgL187257.47126.201506.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 50.000 0200970422120220051320252K33917984.93747.200514.TO THI LIEN chuyen tien ms 2025.325

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJHWM62F.Ung ho ms 2025.326 em Le Van The Anb FT25336050543545.20251202.200421.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407

02/12/2025 35.000 0200970422120220031320251LIB668540.82708.200314.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc. hdtrung uh

02/12/2025 200.000 020097042212021937572025D8MQ818000.47932.193758.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 500.000 5336BIDVE2ARYCMF.NGUYEN VAN TIEN Foreign Worker Salary OTT 0800OTT251200033 1QT 08001QT251200009213425750 IMT 1202256075005806.20251202.193432.9900001480.KEB HANA BANK CO. LTD .970418

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJHQR2HH.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25336223744260.20251202.192931.8680868888.DANG THAI SON.970407

02/12/2025 200.000 0200970405120219231020258VPZ044310.64863.192310.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 10.000 MBVCB.11976417115.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien giup e le van the anh.chuc e mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1aWUD5HGU.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251202.191657.000002532618.DUONG THUY HANG.970440

02/12/2025 100.000 0200970422120219121520259VIJ756377.4246.191216.UNG HO MS 2025.326 em LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 5336TPBVJ2Q5S87X.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.191121.00015012001.NGUYEN PHUONG HUY.970423

02/12/2025 100.000 MBVCB.11976287718.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1013809736 BUI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJHQZWEU.Ung ho ms 2025.326 em Le van the anh FT25336729070102.20251202.191029.82606388866.LE THI NGOC.970407

02/12/2025 1.800.000 5336IBT1bJJNITLJ.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Le Van The Anh MS 2025 - 326 . Chuc con som hoi phuc.20251202.190710.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

02/12/2025 500.000 0200970405120219002620256TPD029172.37205.190026.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 020097040512021851122025TMJQ081554.84411.185100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 MBVCB.11975867402.ung ho MS 2025.326 (chau le van the anh).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1fW75LL6W.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.183943.833220909.LE HONG NHUNG.970406

02/12/2025 200.000 020097042212021839222025FMSA285925.14492.183923.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 150.000 0200970488120218335820250Gh3511234.81916.183348.UNG HO MS 2025.323

02/12/2025 200.000 02009704151202183328202565s3632520.79557.183328.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 020097044912021826192025e6es466371.39548.182619.TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS2025 326 em le van the anh, ma GD 100000048604126

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHN8NHT.Ung ho MS 2025321.20251202.182049.68181019968.LE THI ANH.970432

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHN8KDU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.181921.68181019968.LE THI ANH.970432

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHN89BM.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.181721.68181019968.LE THI ANH.970432

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHNIRS1.Ung ho 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.181617.68181019968.LE THI ANH.970432

02/12/2025 200.000 5336IBT1jWI9QW61.UNG HO MS 2025.325-021225-18:14:55 482227.20251202.181456.42271087.LY CAM NHUNG.970416

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJHQ1CA6.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25336742052781.20251202.181454.19020415193019.VND-TGTT-DINH THI THUY QUYNH.970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHNIGQJ.Ung ho MS 2025326 em Van The Anh.20251202.181444.68181019968.LE THI ANH.970432

02/12/2025 300.000 0200970405120218135520252RZZ085747.68818.181355.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.326 le van the anh

02/12/2025 100.000 020097041512021807152025YCO3529434.29385.180703.MS 2025.326 (LE van the anh)

02/12/2025 30.000 020097042212021807052025DVKH278116.27772.180706.LE THI TU OANH chuyen tien

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZNX5SE.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336839005831.20251202.180121.19074051052018.VND-TGTT-TRINH HA THU.970407

02/12/2025 100.000 0200970405120217562320252CRV088480.62993.175623.Vietcombank:0011002643148:van the anh

02/12/2025 200.000 020097042212021751202025Y9DQ576889.30851.175112.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 50.000 020097048812021744122025DG2r158226.84584.174413.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 700.000 5336IBT1jWI2TA5Y.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-17:40:58 402229.20251202.174058.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416

02/12/2025 50.000 0200970422120217360820257XGM896220.31136.173609.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS: 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 MBVCB.11974545932.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong dung.CT tu 1018394700 LUONG NGUYEN UYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097044912021731192025mop1894763.96948.173119.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048569013

02/12/2025 100.000 020097040512021728362025GB5Q016986.80365.172836.Vietcombank:0011002643148:MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

02/12/2025 100.000 MBVCB.11974229311.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000796429 HO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZNVVI6.NGUYEN THI THANH THAO chuyen ung ho e bui gia loc MS 2025.322 FT25336540176603.20251202.171202.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZN94RG.NGUYEN THI THANH THAO chuyen ung ho em le van the anh MS 2025.326 FT25336305223035.20251202.170549.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407

02/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109376055402.20251202.109376055402-0933887825_MS 2025318 ba TRUONG THI THO

02/12/2025 100.000 5336TPBVJ2Q5Z8QD.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.165747.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZNJ6MG.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25336668026664.20251202.165655.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407

02/12/2025 200.000 020097048812021650442025T8T8727894.38764.165044.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 50.000 0200970422120216435520258Y1O634305.94640.164356.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

02/12/2025 50.000 020097042212021642552025F4HA587131.88636.164256.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 50.000 020097042212021622102025IIS5116237.66111.162211.Ung ho MS 2025.325

02/12/2025 300.000 0200970488120216144520253tgR475506.23779.161433.LE TUONG VI UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 100.000 5336IBT1iWHR5GKU.ZP253360289626 251202002115926 Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.161315.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

02/12/2025 50.000 MBVCB.11973188220.MA 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1hWCKID8S.Ung ho ms 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.160848.0697044105922.MOMOIBFT.970454

02/12/2025 10.000 MBVCB.11973128565.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 020097048812021606152025XMh7421531.75847.160606.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 300.000 5336WBVNA2L8RF7H.MS2025 326 em Le Van The Anh.20251202.160244.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412

02/12/2025 19.000 MBVCB.11972975791.LANG THI THUY ung ho MS 2025.326(le van the anh ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWI2ITRU.GIUP EM LE VAN THE ANH . TINH QUANG TRI-021225-15:55:27 156593.20251202.155528.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416

02/12/2025 1.500.000 0200970405120215540920251L1P080160.8662.155400.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 15.000 020097048812021553422025UqXr345556.6437.155333.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 MBVCB.11972916852.Ung ho MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 1018006290 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 30.000 MBVCB.11972870348.2025.326 Le Van The Anh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336VNIBJ2Q5CBSZ.Ung ho MS 1015.325 (be Dam Phuong Dung).20251202.154853.010112345.NGUYEN HAI HA.970441

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZRDM1R.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336540050581.20251202.154522.19032651339014.VND-TGTT-PHAM LAI QUYNH TRANG.970407

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJZRSXYN.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25336561618140.20251202.154422.19023464050011.VND-TGTT-LE THE LONG.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZR9Y6N.Ung ho MS 2025.326 - Em LE VAN THE ANH FT25336910229790.20251202.154020.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11972731045.MS 2025.326 Le van the anh.CT tu 1042368769 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11972585091.Ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZRJS6N.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336033098674.20251202.152831.556999999999.PHAM VAN HUNG.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11972542731.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 9899379386 LE THI MY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU3238H2.20251202.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 100.000 020097042212021517462025SDBL389101.17354.151747.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 150.000 5336IBT1kJZXRC2E.Ung ho ms 2025.326.em le van the anh FT25336879216893.20251202.151647.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

02/12/2025 300.000 020097042212021511082025MBNY662237.83934.151100.ms2025.325 dam phuong dung

02/12/2025 200.000 5336IBT1iWHRCYJ2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.151055.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

02/12/2025 200.000 020097042212021510342025L5MJ430084.81124.151023.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh

02/12/2025 50.000 5336WBVNA2L8ZTYR.MS 2025 326.20251202.150849.135678.VO DANG THINH.970412

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZXF2VH.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336675343991.20251202.150811.19027987253017.VND-TKTT-TRAN THI HANG.970407

02/12/2025 200.000 MBVCB.11972303603.ung ho MS 2025.326.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1fW75DCNK.Ung ho MS 2025.326.20251202.150344.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

02/12/2025 250.000 020097041512021501252025BYIU655257.34646.150125.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 150.000 020097042212021458412025979R950693.21619.145842.MS2025.326.le van the anh

02/12/2025 50.000 5336IBT1jWI2JRRN.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-14:54:30 023805.20251202.145431.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZXEAU5.Ung ho ms 2025.326 em le van the anh FT25336045701196.20251202.145132.19034988358013.VND-TGTT-TA THI QUYNH TRAM.970407

02/12/2025 200.000 0200970422120214473820257VU8638501.71247.144739.Ung ho MS 2025.326

02/12/2025 100.000 5336IBT1jWI2W76Z.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-021225-14:44:23 003906.20251202.144423.28283867.DANG MINH HAU.970416

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZXGXV1.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336750718942.20251202.144319.19071432628014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971937292.ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 MBVCB.11971864681.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 SHGD:17644392.DD:251202.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien2025.326 le van the anh

02/12/2025 100.000 5336IBT1hWC7X8YD.IBFT Ung ho MS 2025.326 em le van the anh.20251202.142616.0945313854.SACOMBANK.970403

02/12/2025 50.000 5336VNIBJ2Q5YWEF.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.142204.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971706003.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 9356144928 LE VAN CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11971704082.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZXU25Y.Ung ho ms2025.326 em le van the anh FT25336057750360.20251202.141824.19035577417015.VND-TGTT-TRAN NHAT HAI.970407

02/12/2025 600.000 5336VNIBJ2Q5Y8XM.ung ho ma so 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.141800.988541189.LE TRONG NHAN.970441

02/12/2025 10.000 020097040512021417302025178U053431.40540.141730.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Le Van The Anh

02/12/2025 500.000 5336MCOBB2ATTMXE.Ung ho MS 2025.322, MS 2025.323, MS 2025.324, MS 2025.325, MS 2025.326 (moi MS 100.000 vnd).20251202.141624.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971584252.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 20.000 020097040512021407012025DLQF016741.98218.140701.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 5336IBT1iWHXL9JM.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.140544.225835977.NGUYEN HOANG NGA.970432

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971525644.ung ho.MS.2025.327.(em.Le Van The Anh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 5336IBT1aWU93Y9I.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung) .20251202.140048.172704070007324.NGUYEN THI NHU SUONG.970437

02/12/2025 100.000 020097041512021400392025CRsM482010.72172.140039.ung ho MS2025.304(chi Phan Thi Tho)

02/12/2025 1.000.000 MBVCB.11971479676.ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11971476823.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0251002115910 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.868 020097042212021355122025EJ7K484142.50450.135504.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.236 EM LE VAN THE ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI

02/12/2025 200.000 MBVCB.11971409906.LE THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.326 ( em le van the anh).CT tu 0041000123869 LE THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971408965.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0771000800399 LE THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 10.000 5336IBT1kJZX2J69.ung ho ms 2025.326, em Le Van The Anh, chuc em va gia dinh binh an FT25336603052668.20251202.135055.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZXCRSM.MS 2025 326 Le Van The Anh FT25336494372872.20251202.135027.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

02/12/2025 1.000.000 0200970422120213494220255JUZ615356.29398.134943.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 02009704051202134809202594O4050005.22781.134809.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.325 dam phuong dung

02/12/2025 50.000 5336IBT1kJZXJXKU.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336066937603.20251202.134324.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

02/12/2025 100.000 020097048812021340582025618N665702.94826.134058.MS 2025.226 ANH LE ANH TINH

02/12/2025 100.000 020097040512021339432025853Z021292.89823.133944.Vietcombank:0011002643148:Giup do em The Anh Quang Tri

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZXW4FX.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336192079095.20251202.133833.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407

02/12/2025 500.000 MBVCB.11971241984.ung ho 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971239495.ms 2025-326 Em Le Van The Anh .CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097048812021336262025mETp646120.78019.133626.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZXQEN7.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336607920801.20251202.133535.19037045988017.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HAI.970407

02/12/2025 100.000 020097048812021335062025WyPg640241.73215.133506.MS 2025.287 EM HO CONG TUONG

02/12/2025 200.000 020097040512021334272025QPGZ004302.69972.133415.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.326 Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 020097048812021334072025tMfm635885.68413.133407.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG

02/12/2025 20.000 5336IBT1hWC7Z87C.IBFT Thiguoilevangtheanh.20251202.133149.070130199273.SACOMBANK.970403

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ3RNQ2.Ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung FT25336265310730.20251202.132926.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407

02/12/2025 200.000 MBVCB.11971130613.Ung ho MS2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 5.000 5336IBT1kJZ3XRUW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336806852544.20251202.132550.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ3XT86.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336332636068.20251202.132525.19031033088888.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407

02/12/2025 50.000 5336IBT1kJZ3X6NC.MS 2025.326 FT25336993990533.20251202.132504.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11971106587.ung ho ms 2025.326 the anh.CT tu 1024907323 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 5336IBT1hWC7682Z.IBFT ung ho ms 2025.326 le van the anh.20251202.132203.060210691831.SACOMBANK.970403

02/12/2025 100.000 020097048812021321472025uAlB584303.21852.132147.VU THI MINH THAO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 100.000 020097042212021320272025RJG3525722.18043.132028.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 020097042212021319312025BIM5812351.13860.131931.Uh MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 20.000 MBVCB.11971035067.ung ho ms 2025.321 (Nguyen Nhat Hao).CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU31JCK6.20251202.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ3FV5D.Ung ho MS 2025.326 FT25336072937803.20251202.131617.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

02/12/2025 170.000 020097042212021315342025HP1B325059.97648.131534.ung ho ms 2025.326

02/12/2025 50.000 020097042212021314382025220M918509.95992.131439.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.326.Le Van The Anh

02/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109352998618.20251202.109352998618-0902498898_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 30.000 MBVCB.11970967636.ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung) - chuc be som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 5336TPBVJ2QPPU2C.Ung ho MS 2025.326.20251202.131004.03676288901.TRAN HUONG GIANG.970423

02/12/2025 50.000 5336IBT1kJZ3L9N2.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336109510216.20251202.130858.3342393162.PHAM THI KIEU OANH.970407

02/12/2025 300.000 5336IBT1jWICEDYB.UNG HO MS 2025.325 EM LE VAN THE ANH-021225-13:08:08 820065.20251202.130808.45794907.DAO THI NGAN.970416

02/12/2025 200.000 MBVCB.11970924145.ms 2025.326 ( em LE VAN THE ANH).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 020097042212021306252025P86B262930.63725.130626.LE THI HONG chuyen tien ung ho ms le van the anh

02/12/2025 50.000 020097048812021305582025pv8H517186.61990.130558.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 20.000 5336IBT1jWICKHXL.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-13:04:21 813350.20251202.130421.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJZ36AGW.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336413873043.20251202.125951.1688585858.LE TRUNG CHANH.970407

02/12/2025 200.000 MBVCB.11970770544.MS 2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/12/2025 50.000 020097040512021253542025S0NN082702.13892.125354.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 MBVCB.11970755606.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0311000693999 PHAN THI DIEM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 20.000 5336VCBCJ2QP7TNH.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.125056.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

02/12/2025 100.000 MBVCB.11970717852.ung ho ms 2025.326 em le van the anh.CT tu 9919587579 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 20.000 5336VCBCJ2QP7CTV.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.124842.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

02/12/2025 200.000 MBVCB.11970662651.MS 2025.326.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 1.000.000 5336IBT1aWU9A27N.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.124306.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

02/12/2025 100.000 020097041512021243012025Btz6290029.69459.124252.ung ho ms2025.326 (em Le Van The Anh)

02/12/2025 100.000 MBVCB.11970637528.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000804489 LE CHIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 30.000 5336IBT1kJZ35W9U.Ung ho MS 2025.326 FT25336880058643.20251202.123234.1428022001.PHAM TRA MY.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11970484636.unh ho ms 2025.325 be dam phuong nhung.CT tu 1018690631 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 20.000 5336IBT1kJZ3YCD7.ung ho MS 2025.325 FT25336340391951.20251202.122956.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1hWC7498I.IBFT Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.122525.970403X8efdb50000000007f8669.SACOMBANK.970403

02/12/2025 20.000 5336IBT1kJZ3UCWJ.ung ho MS 2025.326 FT25336683025418.20251202.122418.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

02/12/2025 50.000 5336IBT1kJZ3838F.ung ho ma so 2025.325, be Dam Phuong Dung FT25336174560291.20251202.122341.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

02/12/2025 100.000 020097042212021218112025C95W447296.51807.121812.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 300.000 MBVCB.11970299389.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1035780239 NGUYEN LE THAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11970295417.ung ho ms 2025.326 ( em Le Van The Anh ).CT tu 1001000296658 NGUYEN THI PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 0200970415120212164420257pYf206947.44998.121644.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJZ3VKVR.Ms 2025 326 em Le Van The Anh FT25336630193791.20251202.121453.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

02/12/2025 100.000 020097042212021212332025O246408923.23330.121234.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 2.000.000 5336IBT1kJZ3D5XZ.Ung ho MS 2025.325 be dam phuong dung FT25336029537760.20251202.121147.19021193959669.VND-TGTT-DANG VAN QUANG.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1aWU9UILZ.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.120912.0392999961.SHBMB.970443

02/12/2025 100.000 MBVCB.11970147316.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0201000677214 LE NHU LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ32LJE.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.324 A NGUYEN MINH TAM FT25336458707608.20251202.120439.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

02/12/2025 50.000 0200970422120212043020254REW397654.78957.120431.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.322

02/12/2025 50.000 020097042212021204002025VDXV783741.77355.120401.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 5336IBT1aWU98QPP.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.120211.5555555591.SHBMB.970443

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ3C973.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336266602169.20251202.120030.19074683724011.VND-TGTT-TRUONG THI NHU.970407

02/12/2025 300.000 MBVCB.11969974906.ung ho MS 2025.324 ( a Nguyen Minh Tam).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097040512021154162025DL8P043697.23187.115417.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZ3WHVB.Ung ho MS 2025.325 FT25336284487123.20251202.115409.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11969807292.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2025. 325 Dam Phuong Dung.CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 600.000 5336IBT1iWH3RT8V.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2025320 2025321 2025322 2025323 2025325 2025326 moi ma so 100 K.20251202.113353.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJZFL4F6.Ung ho ma so 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336000614480.20251202.113239.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH .970407

02/12/2025 50.000 MBVCB.11969563473.ung ho MS 2025.323.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11969559439.ung ho MS 2025.324.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11969556498.ung ho MS 2025.325.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11969553324.ung ho MS 2025.326.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 5336MCOBB2AJSJ6B.Ung ho MS 2025.325( be dam phuong dung).20251202.112902.04201010618629.HOANG THI BICH LIEN.970426

02/12/2025 100.000 MBVCB.11969387248.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11969360959.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11969343477.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0721000648138 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJZFANNW.LUU HOANG LINH ung ho MS2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336830353639.20251202.111238.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZFB6I1.NGUYEN TAT SON ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336524172425.20251202.110630.9986046545.NGUYEN TAT SON.970407

02/12/2025 200.000 MBVCB.11969180516.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 020097041512021100142025oFD9825976.25866.110014.QR - Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

02/12/2025 200.000 020097041512021058562025gHZ6822129.18565.105856.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 15.000 020097048812021057432025zeK3759973.13149.105743.UNG HO MS 2025.325

02/12/2025 50.000 020097048812021054592025ZPaU743172.98304.105448.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH

02/12/2025 30.000 MBVCB.11968988869.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11968910912.MS 2025.325.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11968834820.ung ho ms 2025.326.CT tu 0041000254870 TRAN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11968791820.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung) .CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 5336IBT1jWICQJJR.MS 2025.323 BA HIA MAN NHI-021225-10:31:35 473498.20251202.103135.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416

02/12/2025 1.000.000 5336IBT1jWI1R4QW.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC-021225-10:20:56 450594.20251202.102057.43034757.BUI ANH THU.970416

02/12/2025 100.000 5336IBT1iWH3BXRE.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.101839.213935224.TRAN THU TRA.970432

02/12/2025 300.000 020097048812021018022025Urib527876.16008.101802.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC

02/12/2025 200.000 5336IBT1aWU2H5N7.Ms 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.101647.0949698688.SHBMB.970443

02/12/2025 300.000 MBVCB.11968522426.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZTRA2J.UH MS 2025.325 FT25336880050329.20251202.101259.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

02/12/2025 200.000 020097042212021009562025ZN0E608994.77686.100946.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJZTFUK9.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336408630445.20251202.100403.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

02/12/2025 50.000 5336MCOBB2AJFXSE.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251202.100355.03101010965538.HOANG VIET.970426

02/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU30LFAF.20251202.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZTLI6P.MS 2025.326 ung ho Le Van The Anh FT25336629783700.20251202.095814.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

02/12/2025 200.000 0200970422120209564620255XWD710839.15793.095647.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 100.000 020097041512020947422025HSBm578010.77049.094743.UH MS 2025.326 ( Le Van The Anh)

02/12/2025 500.000 5336IBT1iWH3MBBC.Ms 2025-326 em Le Van The Anh.20251202.093756.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZT48LF.Ung ho ma so 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336013388772.20251202.093147.19020459579011.VND-TGTT-HOANG THI THANH BINH.970407

02/12/2025 100.000 5336IBT1iWH3D348.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 326 LE VAN THE ANH.20251202.092846.247529918.LE THI HOA.970432

02/12/2025 50.000 5336IBT1iWH3DZWK.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 322 Bui Gia Loc.20251202.092752.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

02/12/2025 200.000 MBVCB.11967792757.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0081000584399 TRUONG VAN LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZTUKCU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336087334290.20251202.091746.11021420834011.VND-TGTT-BUI QUANG TUAN.970407

02/12/2025 100.000 0200970422120209145920254RX8721700.45491.091500.2025325 ung ho be Dam Phuong Dung

02/12/2025 200.000 020097048812020910402025f79p151372.29427.091040.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 20.000 5336VCBCJ2QPUXNB.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.090844.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

02/12/2025 20.000 5336VCBCJ2QPUGB6.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251202.090647.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

02/12/2025 2.000.000 SHGD:10004339.DD:251202.BO:DOAN THI KIM THOA.Remark:UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 300.000 5336TPBVJ2QPULTR.Luu Thi Le Thu chuyen tien Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.085737.00004898674.LUU THI LE THU.970423

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZT2FL9.Ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung FT25336100202746.20251202.085347.19033974578881.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407

02/12/2025 200.000 020097048812020848422025mSLR032745.51101.084842.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJZTCS7J.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336000877950.20251202.084840.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

02/12/2025 300.000 MBVCB.11967385425.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.325 (Be Dam Phuong Dung).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 020097042212020840492025UFTJ526432.25330.084049.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

02/12/2025 30.000 MBVCB.11967328875.MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 020097044912020840072025MtRF263668.23131.084007.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048258992

02/12/2025 500.000 5336IBT1kJZTWUBZ.UNG HO MS2025.326 - EM LE VAN THE ANH FT25336830671896.20251202.083940.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

02/12/2025 200.000 5336IBT1jWI1A5DZ.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-08:38:38 258751.20251202.083838.88649369.LE THI THANH THAO.970416

02/12/2025 100.000 5336IBT1jWI1AIDA.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-08:37:19 256705.20251202.083720.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

02/12/2025 200.000 5336IBT1aWU2DTHA.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.082800.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

02/12/2025 300.000 MBVCB.11967124208.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 5336TPBVJ2QPRYFF.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho be Dung.20251202.082147.85818688888.PHAM THI THANH HOA.970423

02/12/2025 500.000 5336IBT1iWHFXQMC.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.082053.82619868.PHAM VAN DUC.970432

02/12/2025 300.000 MBVCB.11967051897.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1030130393 VUONG THI BACH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.008 5336WBVNA2L81UEB.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.080414.886132577777.LE XUAN QUYNH.970412

02/12/2025 100.000 020097048812020749022025wZTH731758.66667.074850.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

02/12/2025 10.000 5336IBT1cWPTFIN7.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.074542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

02/12/2025 100.000 5336IBT1kJZLBB1H.MS 2025.325 Ung ho be Dam Phuong Dung FT25336012900005.20251202.073702.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

02/12/2025 200.000 02009704221202072853202532BZ482975.9729.072854.ms 2025.324

02/12/2025 22.000 MBVCB.11966477580.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11966467354.ung ho ms 2025.325.CT tu 0721000590500 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 30.000 0200970422120207191720259XMZ990581.83128.071917.gui ms 2025 326

02/12/2025 50.000 020097048812020713192025vR8D548811.67336.071320.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

02/12/2025 500.000 MBVCB.11966333597.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 020097048812020711342025fhgk539812.62709.071125.NGUYEN THI THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO EM THE ANH

02/12/2025 100.000 IBVCB.11966192629.Chuyen tien ung ho Ms 2025.326 em Le Van The Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

02/12/2025 175.000 ATM_FTF.00003189.461614.20251202.070012.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181803.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM

02/12/2025 500.000 MBVCB.11966199326.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.325(Dam Phuong Dung).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 300.000 MBVCB.11966196742.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11966178303.MS 2025.326.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 82.000 5336IBT1aWUCXBQD.ung ho ms 2025.325.20251202.064652.660001060000070.NGUYEN NHUT THANH .970409

02/12/2025 300.000 5336IBT1kJZL935R.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336387125434.20251202.064311.19033737504014.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407

02/12/2025 100.000 MBVCB.11965891424.Ung ho Ms 2025.325.CT tu 0351000868062 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 020097042212020612272025UDC9262323.44352.061216.ung ho MS2025.325

02/12/2025 100.000 0200970405120206094120258HC8081679.40815.060941.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.323 ba Hia Man Nhi

02/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109306106367.20251202.109306106367-0377900355_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 50.000 MBVCB.11965808087.TRINH DUC HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.325.CT tu 1023443988 TRINH DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 50.000 MBVCB.11965780248.Ung Ho Ms 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0411001096276 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11965762673.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.325 be Dam phuong dung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11965766283.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11965756756.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.323 B Hia Man Nhi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 MBVCB.11965751573.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 500.000 MBVCB.11965743223.MS 2025.325.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 100.000 MBVCB.11965733934.Ung ho MS 2025.321 (anh nguyen nhat hao).CT tu 1029986775 PHAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

02/12/2025 200.000 020097048812020435542025SbVC195860.84904.043554.TU THI DIEU HANG UNG HO MS 2025.324

02/12/2025 10.000 020097042212020423352025IJND848711.80938.042336.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

02/12/2025 200.000 5336IBT1kJZHRDDJ.MS 2025.325 - be Dam Phuong Dung FT25336667008335.20251202.024707.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

02/12/2025 100.000 5336TPBVJ2QPM3T5.ung ho MS 2025.325.20251202.010719.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423

02/12/2025 200.000 5336IBT1jWI1QG2S.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-021225-00:23:01 991563.20251202.002301.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJH83J3F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25338570702079.20251203.232859.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1dJ5ECPYR.Ung ho em Le Van The Anh.20251203.232835.97042292Ud6397b000000000ea4932.MBBANK IBFT.970422

03/12/2025 300.000 5337IBT1kJH8F67D.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25338878214986.20251203.232544.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407

03/12/2025 50.000 020097042212032318362025LA7D911474.69412.231836.Vang Van Kham MS 2025.312

03/12/2025 20.000.000 020097048812032310492025Y45R561475.57925.231049.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.324

03/12/2025 100.000 5337TPBVJ2AQWUQP.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251203.230842.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

03/12/2025 100.000 5337TPBVJ2AQW8BT.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.230432.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423

03/12/2025 100.000 020097048812032303412025tor6548393.47530.230341.MS 2025.327

03/12/2025 50.000 5337IBT1cWY1EG7E.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.224626.101881250692.TRAN VIET HA.970415

03/12/2025 100.000 02009704221203223510202537FT260779.95263.223511.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 1.000.000 020097042212032224462025YXOD564195.73157.222446.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

03/12/2025 1.000.000 020097042212032223522025EO0M820809.69751.222352.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong

03/12/2025 1.000.000 0200970422120322223820256FON177140.66995.222238.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc

03/12/2025 500.000 020097042212032221422025WQRR717705.66002.222131.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi

03/12/2025 1.000.000 0200970422120322203320254SUT235726.62400.222034.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

03/12/2025 500.000 020097042212032219092025PU3X743266.59116.221900.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

03/12/2025 500.000 020097042212032217572025SGVV344316.56031.221748.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 10.000 MBVCB.11992767413.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 MBVCB.11992662478.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0251002691960 TU QUI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11992607275.MS 2025.326 (Le Van The Anh).CT tu 0011001294363 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1iWL9PYJY.PHAM DIEU LINH ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.214911.13576868.PHAM DIEU LINH.970432

03/12/2025 30.000 020097042212032142172025H6HT429289.51885.214217.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 50.000 020097042212032136292025E80W292970.31515.213620.ms2025.326 em Le Van The Anh

03/12/2025 500.000 5337IBT1kJH8VA9J.Ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam FT25338614852359.20251203.213549.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407

03/12/2025 20.000 MBVCB.11992463341.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 20.000 MBVCB.11992433019.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337IBT1jWID6JTC.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh-031225-21:31:37 885909.20251203.213137.39781067.TRUONG VAN TY.970416

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH82HPA.TRINH THI MY LINH chuyen ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25338852035672.20251203.212209.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJH8CJDF.Ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan FT25338789563073.20251203.211617.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH8J7R1.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25337904444681.20251203.211130.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH8JYP3.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25337225205930.20251203.211051.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH8JSVT.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337582400932.20251203.211003.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1jWIDKZIK.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-031225-21:04:55 841900.20251203.210455.88649369.LE THI THANH THAO.970416

03/12/2025 10.000.000 020097048812032056092025mMvB109835.72193.205609.CSPM, CSTV GIUP DO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

03/12/2025 5.700.000 MBVCB.11991886231.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0181003540447 NGUYEN HO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 020097048812032048482025M89E072580.38897.204848.A DI DA PHAT UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

03/12/2025 100.000 MBVCB.11991850492.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337TPBVJ2AQBABE.Tnn ho tro ms 2025.327 nong thi phan.20251203.203625.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

03/12/2025 250.000 MBVCB.11991701582.LAM VAN SAU ung ho?MS 2025.291 (chi Nguyen Thi Mai).CT tu 0071000803038 LAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 150.000 020097040512032033102025C3XB081919.68132.203310.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

03/12/2025 50.000 5337TPBVJ2AQAEMV.MS 2025.327 Nong Thi Phan.20251203.203105.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

03/12/2025 500.000 MBVCB.11991587946.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071005717179 TRAN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337IBT1aWUU8CAE.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.327 chi nonh thi phan.20251203.202426.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

03/12/2025 200.000 0200970422120320165220250V7D764778.85977.201653.LE THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHIBUTS.MS 2025.327 FT25337469030506.20251203.201146.19021676572013.VND-TGTT-DOAN THI KIM NGAN.970407

03/12/2025 100.000 5337IBT1fW7AGLH5.TRAN THUY DUONG ung ho MS 2025 312.20251203.200951.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438

03/12/2025 100.000 5337IBT1iWL23UQT.Ms 2025312.20251203.200822.190271398.LE THI HANH.970432

03/12/2025 50.000 5337IBT1iWL2FDT4.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251203.200248.0832024800.NGUYEN NGOC TUYET.970432

03/12/2025 20.000 020097042212032000222025JVHZ908425.1708.200023.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nong Thi Phan ms 2025.327

03/12/2025 200.000 0200970415120319594320256vvc744123.98979.195943.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1iWL2ERHC.Huong ung ho MS dau 2025 duoi 319 320 322 325 326.20251203.193706.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

03/12/2025 100.000 MBVCB.11990654337.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000606132 PHAN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 020097042212031919552025X27Q113270.87837.191956.ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham

03/12/2025 100.000 5337IBT1hWCHKFKG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251203.191614.070141287050.SACOMBANK.970403

03/12/2025 50.000 MBVCB.11990380806.NGUYEN THI MY CHAU chuyen tien ung ho ma so 2025.324 a nguyen minh tam.CT tu 0531000271109 NGUYEN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 020097048812031907442025Dslt489698.19958.190744.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 500.000 5337TPBVJ2AYD99B.NGUYEN THANH VAN ung ho MS2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251203.190128.02043621501.NGUYEN THANH VAN.970423

03/12/2025 30.000 020097040512031854262025Z10K019124.45441.185426.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

03/12/2025 150.000 5337VNIBJ2AY39K4.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.184655.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHM4LPM.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan mau khoe FT25337636899804.20251203.184313.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407

03/12/2025 50.000 0200970488120318425120251ZwR334653.79084.184251.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

03/12/2025 100.000 020097040512031828552025D5OU085246.98360.182856.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHVRAE5.ung ho ms 2025.327 nong thi phan FT25337034328554.20251203.175344.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407

03/12/2025 100.000 MBVCB.11988916372.MS 2025.327 - nguyen cau cho chi Nong Thi Phan mau chong hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 350.000 5337IBT1dJ5G29LK.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 320 321 322 323 324 325 va 326.20251203.173729.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

03/12/2025 200.000 MBVCB.11988372956.?Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.CT tu 0381000518992 TRAN THI MY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 10.000 MBVCB.11988104819.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 020097042212031704432025XHUE405499.75938.170444.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 MBVCB.11988049520.MS 2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/12/2025 1.800.000 5337IBT1bJ1QHLAA.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Nong Thi Phan MS 2025 -327 . Chuc em som hoi phuc.20251203.165654.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

03/12/2025 100.000 MBVCB.11987563100.ung ho.MS.2025.327.(chi.Nong Thi Phan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 020097042212031631572025J7ZV738543.74311.163146.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 20.000 5337IBT1hWCZ3PRP.IBFT Thiguoiddongthiphan.20251203.161128.070130199273.SACOMBANK.970403

03/12/2025 500.000 5337IBT1iWLCVUPJ.PHAM THI HOA ung ho MS 2025 327 Nong Thi Phan.20251203.160834.108588888.PHAM THI HOA.970432

03/12/2025 15.000 020097048812031605212025lCCa222204.22782.160511.UNG HO MS 2025.321

03/12/2025 80.000 5337IBT1hWCZT2D4.IBFT Ung ho MS 2025.324.20251203.155404.040074202146.SACOMBANK.970403

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1iWLC9CXP.VU THI AI LAM chuyen tien ung ho MS2025326 em Le van The Anh.20251203.155227.0903784545.VU THI AI LAM.970432

03/12/2025 200.000 MBVCB.11986831452.ung ho MS 2025.327 (chi nong thi phan).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 0200970405120315423820258173043287.98781.154238.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.326 em Le Van The Anh

03/12/2025 200.000 5337IBT1hWCZHU8L.IBFT Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.154039.050942978011.SACOMBANK.970403

03/12/2025 200.000 MBVCB.11986782194.CHU THI THU ung ho MS 2025.326 ( Le van The Anh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11986591281.ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11986500092.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0021000393079 TRAN VIET THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJHDJUQ5.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25337600320093.20251203.151437.19070185442011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HA.970407

03/12/2025 200.000 MBVCB.11986402655.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0491000044579 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 020097041512031504262025Xb6e469954.4113.150426.MS.2025.237

03/12/2025 100.000 5337IBT1dJ54KLJ3.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh chau o gio linh.20251203.150353.97042292W2c8a960000000005b4593.MBBANK IBFT.970422

03/12/2025 100.000 MBVCB.11986260931.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1056143175 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 0200970422120314495320250JXV586575.33846.144954.Uh MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 10.000 5337TPBVJ2ALDRI9.MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.144352.02935403901.LE THI BE DAO.970423

03/12/2025 90.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109488445593.20251203.109488445593-0909727360_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 10.000 0200970415120314403720259999409997.93518.144041.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.11.2025 - MS MS 2025.305 anh Bui Van Uoc

03/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109488248650.20251203.109488248650-0909727360_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 MBVCB.11985915332.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 1018212147 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 MBVCB.11985876611.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 MBVCB.11985840953.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 30.000 5337IBT1aWUIA9LT.NGUYEN VAN QUY minh cua it long nhieu ban mau khoe.20251203.142607.999990328692435.NGUYEN VAN QUY.970437

03/12/2025 100.000 0200970422120314224120258JY1738622.13727.142242.MS 2025.326

03/12/2025 500.000 020097048812031411372025rF07623405.68332.141137.UNG HO MS 2025. 327

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJHS5DCV.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337568809154.20251203.140920.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJHSY6XN.ung ho ma so 2025.327, chi Nong Thi Phan FT25337836507000.20251203.140733.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

03/12/2025 50.000 020097042212031404302025VWM1336194.39242.140430.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 200.000 MBVCB.11985590186.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1023460183 VO THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11985400507.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0041000366269 TRAN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11985404132.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 10.000 020097044912031342352025sm35530100.52163.134235.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048977489

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHSD7NL.Ung ho MS 2025.327 FT25337746675029.20251203.134234.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

03/12/2025 50.000 020097042212031341582025ETF8528101.50090.134159.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.327 nong thi Phan

03/12/2025 10.000 020097044912031341332025o622633432.47927.134133.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan, ma GD 100000048977074

03/12/2025 500.000 020097048812031340262025pE4q488588.44086.134014.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

03/12/2025 50.000 020097042212031338592025LDRS545671.38281.133900.ung ho MS 2025.327 nong thi phan

03/12/2025 100.000 MBVCB.11985315901.2025.327.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 020097041512031335032025eprs223769.22878.133504.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 50.000 5337TPBVJ2ALG61F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.133336.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

03/12/2025 50.000 020097048812031330592025kt8y449566.7767.133050.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 50.000 020097048812031327492025bkJZ436880.95584.132749.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

03/12/2025 26.000 020097042212031326452025HU66274688.89978.132646.gui ms 2025 327

03/12/2025 100.000 MBVCB.11985194575.ms 2025-327 Chi Nong Thi Phan.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 MBVCB.11985190973.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 2.000.000 MBVCB.11985035392.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 MBVCB.11985020935.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 020097042212031300082025LGO9482487.87733.130009.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJH93UJ6.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337493640590.20251203.125854.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1iWL1VPE3.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien.20251203.125514.328296357.NGUYEN THI THUY TRANG.970432

03/12/2025 20.000 5337IBT1iWL1V8CS.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien.20251203.125448.0886446634.NGUYEN THI THUY TRANG.970432

03/12/2025 200.000 020097042212031252442025F1S5471073.57502.125244.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 020097048812031246382025VW9H266918.32325.124638.UNG HO MS 2025.326 ,EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH9HSYS.Ngoc hoa- ung ho MS2025.326- em Le Van The Anh FT25337577326700.20251203.124449.17041979.CAO THI HOA.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1hWCZ2LY7.IBFT Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.123535.040097814556.SACOMBANK.970403

03/12/2025 100.000 020097048812031234562025CjKH214316.80718.123456.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 5.000 5337IBT1kJH9KH8Z.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25337103378886.20251203.123422.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJH9AJCF.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS2025.325 Dam Phuong Dung FT25337013992093.20251203.122337.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

03/12/2025 50.000 020097048812031216452025mOx8116685.91916.121635.HUYNH THI THANH TAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 70.000 5337IBT1hWCZJVWK.IBFT Ung ho MS 2025.326 e le van the anh.20251203.120638.020097966819.SACOMBANK.970403

03/12/2025 50.000 0200970422120312063120252T46422583.38799.120632.TO THI LIEN chuyen tien ms 2025.327

03/12/2025 100.000 5337IBT1dJ5BVJVY.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.120215.97042292W04d3c80000000006d3021.MBBANK IBFT.970422

03/12/2025 40.000 5337IBT1kJH9MV31.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25337433503886.20251203.115938.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2ALC7WZ.Ung ho MS 2025. 326( em le van the anh ).20251203.115841.000279182.NGUYEN THI MAI QUYNH.970441

03/12/2025 500.000 020097041512031154192025hvHh850952.72461.115419.PHAM THI THUY HUONG ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh)

03/12/2025 200.000 MBVCB.11983630455.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1050421152 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337IBT1jWISGYMD.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi-031225-11:15:42 612329.20251203.111542.32584167.VO THUY NGAN.970416

03/12/2025 200.000 020097048812031106532025Q3TR683480.11650.110653.UNG HO MS 2025.292 BAC NGUYEN QUOC TRINH

03/12/2025 200.000 020097048812031104412025UtTX669630.225.110431.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN

03/12/2025 200.000 5337IBT1aWUME4BZ.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.105815.700005649176.LE CONG THANH.970424

03/12/2025 500.000 5337IBT1jWISAIQG.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-031225-10:57:49 574498.20251203.105750.3943917.TRAN QUOC TOAN.970416

03/12/2025 500.000 020097048812031052232025naZl598044.36828.105213.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

03/12/2025 100.000 5337IBT1bJ1Q28JM.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251203.104957.0969881096.HUYNH THI THIEN PHUOC.970448

03/12/2025 100.000 020097048812031045462025rzFm559275.4195.104546.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS .2025.326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 2.000.000 0200970405120310441820252RPL014798.96709.104418.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJH25QI8.Giup do a Vang Van Kham FT25337046099609.20251203.104224.19030887388889.VND-TGTT-TRINH THI NGOC XUYEN.970407

03/12/2025 100.000 MBVCB.11982900171.ung ho MS2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 5337IBT1jWISBTEA.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-031225-10:33:39 525293.20251203.103340.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416

03/12/2025 100.000 5337WBVNA2L8HFEB.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.102558.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412

03/12/2025 150.000 5337WBVNA2L8HC1A.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251203.102331.108003386215.NGUYEN TAN THANH.970412

03/12/2025 300.000 5337IBT1jWISB91V.UNG HO MS 2025.325BE DAM PHUONG DUNG-031225-10:22:42 503361.20251203.102242.242741159.CAO TRAN HOANG ANH.970416

03/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109459462434.20251203.109459462434-0903617472_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJH2SIPE.Ung ho ms 2025324 nguyen minh tam FT25337849433056.20251203.101707.13720726571017.VND-TGTT-NGUYEN DINH KHAM.970407

03/12/2025 200.000 MBVCB.11982595507.MS 2025.327.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337NBVAF22U8MEG.Ung ho ms 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.100717.100012379379.LY THI HOANG ANH.970419

03/12/2025 100.000 5337IBT1iWLJS4RB.MS 2025312 anh Vang Van Kham.20251203.095739.0353006293.NGUYEN THI THANH LOAN.970432

03/12/2025 100.000 5337IBT1iWLJSCZG.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 327 NONG THI PHAN.20251203.095521.247529918.LE THI HOA.970432

03/12/2025 200.000 020097048812030955062025t4Xa275138.68733.095506.NGUYEN THI DOAN CHUYEN TIEN UNG HO CHAU LE VAN THE ANH MS 2025326

03/12/2025 200.000 020097040512030952102025Q4OJ065778.56174.095210.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham

03/12/2025 100.000 0200970422120309483020251X4U537265.40386.094830.MS 2025.312

03/12/2025 100.000 MBVCB.11982289644.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1051105953 TRAN THI XUAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 020097042212030927322025B1GI882391.53217.092733.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi

03/12/2025 15.000 020097048812030925192025rkfi113131.44284.092519.UNG HO MS 2025.326

03/12/2025 100.000 MBVCB.11981921407.Ung ho MS 2025.312 Vang Van Kham.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 18.000 MBVCB.11981916786.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 020097048812030914592025SrVI058163.5162.091447.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN

03/12/2025 300.000 0200970415120309113920251vov312985.93236.091139.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 MBVCB.11981800669.dva ung ho ms 2025.312 (anh Vang van kham).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 020097048812030909512025naXp030683.85870.090941.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

03/12/2025 2.000.000 020097040512030908432025UCAD063109.81278.090831.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 E Le Van The Anh

03/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109450356041.20251203.109450356041-0907634738_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 50.000 5337IBT1kJHCBX95.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337623099317.20251203.090723.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407

03/12/2025 100.000 MBVCB.11981744850.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071001057406 LE VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJHCB2VN.Ung ho MS 2025.312 FT25337090168038.20251203.090501.19029718275554.VND-TGTT-DINH THI TAM.970407

03/12/2025 200.000 020097042212030859252025JFBJ414741.45688.085926.NGUYEN THI HIEU chuyen tien MS 2025.326. Em Le Van The Anh

03/12/2025 300.000 5337IBT1bJJNN77T.MS 2025 326 Em Le The Anh.20251203.085828.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHCUEL3.Ung ho chi Nong Thi Phan, MS 2025.327 FT25337391710458.20251203.085415.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1iWLWF3Q7.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 326 en Le Van The Anh.20251203.085257.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHCUCDA.Ung ho em Le Van The Anh, MS 2025.326 FT25337264385998.20251203.085225.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

03/12/2025 200.000 020097042212030851032025QVZ8273850.16762.085103.VU THI QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh

03/12/2025 100.000 5337IBT1aWUMCUMQ.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN.20251203.084910.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424

03/12/2025 300.000 5337IBT1kJHCMQGI.Ung ho MS 2025.327 FT25337200014588.20251203.084235.19028664555568.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VINH.970407

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJHCSXKT.Ms. 2025. 312 Vang Van Kham FT25337879692057.20251203.083557.19026284206010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407

03/12/2025 300.000 MBVCB.11981377766.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337IBT1dJ5Y4S4W.MS 2025312.20251203.083254.970422Pf6b833000000000968147.MBBANK IBFT.970422

03/12/2025 200.000 MBVCB.11981337611.LE THI THANH HUE chuyen tienU.ho MS 2025.312 VANG VAN KHAM.CT tu 0541000242334 LE THI THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 5337IBT1iWLWZN3Y.ZP253370089751 251203000754306 Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251203.083116.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

03/12/2025 100.000 02009704051203082914202510NM084271.44073.082914.Vietcombank:0011002643148:PHAN XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2025.327 nong thi phan

03/12/2025 300.000 MBVCB.11981290515.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.326 (Em Le Van The Anh).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 020097040512030827252025EKXQ076114.36874.082725.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 50.000 5337MCOBB2A4F9RW.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.082627.03101010965538.HOANG VIET.970426

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A2WS3Y.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251203.082107.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A2WXGW.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251203.082036.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

03/12/2025 200.000 5337IBT1aWUMQ48F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.082013.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A2WKR9.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251203.082012.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A2WE6I.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.081935.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A2WWLR.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.081909.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

03/12/2025 100.000 020097048812030818482025bWn5763901.9701.081848.UNG HO MS2025.326

03/12/2025 100.000 5337TPBVJ2A2WC3V.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.20251203.081613.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

03/12/2025 50.000 5337IBT1jWISMUH9.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-031225-08:13:30 272203.20251203.081330.15969727.TRAN PHUONG LAN.970416

03/12/2025 200.000 MBVCB.11981080800.Ung ho MS 2025.326.CT tu 0021001690335 NGUYEN VU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 020097042212030811012025REGG836259.84749.081052.PHAM THI THU HA chuyen tienUng ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 300.000 0200970422120308085320256F49863256.79183.080853.: Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1aWUVRTQK.ung ho MS 2025 326 em le van the anh.20251203.080656.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

03/12/2025 100.000 MBVCB.11981017953.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337VNIBJ2A24XJ7.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.075947.969578078.NGUYEN BICH HONG.970441

03/12/2025 200.000 020097040512030755152025UII6036184.37497.075515.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.327-chi Nong Thi Phan

03/12/2025 200.000 MBVCB.11980798226.ung ho MS 2025.326 (Em LE VAN THE ANH).CT tu 0491000026933 NGUYEN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337IBT1jWISVMWF.GIUP EM LE VAN THE ANH-031225-07:46:19 233016.20251203.074619.733647.TRAN THI THUY THOM.970416

03/12/2025 200.000 5337IBT1jWISVVB9.UNG HO MS 2025 327 CHI NONG THI PHAN-031225-07:45:53 232528.20251203.074553.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

03/12/2025 500.000 MBVCB.11980773973.ung ho 2025.327 ( chi Nong Thi Phan) .CT tu 0461000442607 LE THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 15.000 MBVCB.11980703256.2025.326( Le Van The Anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 5337IBT1cWPN76U9.GD nguyen thi canh ung ho MS 2025.327 chi nong thi phan.20251203.073805.105868338309.DAU THI THAO.970415

03/12/2025 200.000 0200970422120307335120257UVF854396.77055.073351.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 50.000 0200970422120307330920253BVB948817.74767.073310.ms2025.327 chi Nong Thi Phan

03/12/2025 100.000 5337IBT1aWUVTI9K.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.072906.154704070025525.PHAM THI ANH TUYET.970437

03/12/2025 100.000 5337VNIBJ2A2T5ZM.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.072622.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441

03/12/2025 100.000 MBVCB.11980565792.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0491001645062 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 020097048812030724572025lzAO496420.52304.072447.2025. 326 UNG HO LE VAN THE ANH . CHUC E MAU BINH PHUC

03/12/2025 100.000 MBVCB.11980549405.Ung ho MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 9888555929 PHAM THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 200.000 5337TPBVJ2A2T3IV.MS 2025.325.20251203.072311.00580715001.PHAM THI TRANG.970423

03/12/2025 200.000 020097042212030715022025OHXM728595.25625.071502.ung ho MS 2025.172 chau Tran Hoang Minh Anh

03/12/2025 100.000 020097040512030711462025MDDW062438.16661.071146.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 Em Le Van The Anh

03/12/2025 100.000 0200970488120307060820256isj408301.2935.070608.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

03/12/2025 200.000 5337IBT1hWC61P8H.IBFT TR THI XUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.326 em L Vn Th Anh.20251203.070236.040012749882.SACOMBANK.970403

03/12/2025 100.000 020097040512030702162025ZQCL027859.91996.070216.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 326 Le The Anh

03/12/2025 100.000 IBVCB.11980278240.Chuyen tien ung ho ms 2025.327 chi Nong Thi Phan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

03/12/2025 100.000 MBVCB.11980246325.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11980224069.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.326 (em Le Van The Anh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 500.000 MBVCB.11980208044.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 MBVCB.11980182500.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337VNIBJ2A2FU8B.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.064453.625704060149188.LE THU HIEN.970441

03/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109433475874.20251203.109433475874-0399408138_MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

03/12/2025 200.000 MBVCB.11980104286.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 300.000 5337IBT1kJH1I6EL.ung ho ms 2025299 e tran van hao FT25337864650361.20251203.062228.19029741114029.VND-HKD-HKD QUY PHUONG 51 DUONG 20.970407

03/12/2025 50.000 5337IBT1cWPNU87G.PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 2025.326- The Anh.20251203.062151.103006002930.PHAM THI PHUONG.970415

03/12/2025 50.000 5337IBT1cWPNUSMZ.uh ms2025.326 le van the anh.20251203.061924.105885485892.DINH THI THU TRANG.970415

03/12/2025 50.000 5337TPBVJ2A28F64.2025.326.20251203.061134.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423

03/12/2025 200.000 5337IBT1kJH1V76L.Ung ho MS 2025.326 FT25337639064815.20251203.055020.19032493922017.VND-TGTT-TRAN NGUYEN NGOC HOAI.970407

03/12/2025 200.000 020097041512030549452025DhyB725379.83902.054945.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 1.000.000 5337IBT1iWLW9FJG.Ung ho ms 2025326 em le van the anh.20251203.045752.0797288889.LE NGUYEN HOANG BICH.970432

03/12/2025 100.000 020097041512030447302025hTjT700202.56503.044721.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

03/12/2025 100.000 020097041512030440492025Etkf698678.54511.044049.Nguyen Le Vuong ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh)

03/12/2025 400.000 5337MCOBB2AR7IP6.Benh nhan MS 2025.326 Le van the Anh -Quang tri.20251203.043405.50001010970636.TRANG THI KIM CUC.970426

03/12/2025 100.000 5337IBT1iWLW2PE2.vu thi yen.20251203.031710.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432

03/12/2025 500.000 MBVCB.11979681300.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001816030 TRAN THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 100.000 5337MCOBB2ARNIGK.UNG HO MS 2025.326 (EM LE VAN THE ANH).20251203.014907.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426

03/12/2025 500.000 MBVCB.11979643257.Ung Ho MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung).CT tu 1023603217 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 50.000 MBVCB.11979630760.MS 2025.287 (Ho Cong Tuong).CT tu 1014990733 PHAM HONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

03/12/2025 30.000 5337VNIBJ2A2BXB2.Ung ho em Le Van The Anh MS 2025.326.20251203.011013.632704060061572.LE NGOC THUC NHI.970441

03/12/2025 400.000 5337IBT1jWISCDAA.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-031225-00:59:11 071267.20251203.005911.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

03/12/2025 500.000 5337IBT1jWISCS5G.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-031225-00:57:06 070353.20251203.005706.909808.TRANG QUOC DUNG.970416

03/12/2025 100.000 5337IBT1kJH1QD1S.MS 2025.326 LE VAN THE ANH FT25337215233239.20251203.004159.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407

03/12/2025 50.000 020097042212030038122025KO34802608.53523.003812.ms 2025.326

03/12/2025 100.000 5337IBT1fW7B5RNW.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251203.003409.8007041057380.TRAN ANH KIET.963388

04/12/2025 100.000 MBVCB.12007155426.Ung ho MS 2025.328 (Lay Cuong Long).CT tu 1025636785 TRAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 MBVCB.12007133713.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1057839383 BUI THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHEQ3E1.CHU THI DUYEN chuyen Ung Ho MS 2025 328 Lay Cuong Long FT25339790511974.20251204.235459.18030988441450.CHU THI DUYEN.970407

04/12/2025 50.000 MBVCB.12007114784.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338VNIBJ2AM2KK9.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.235238.025704060595669.TA THI LAN.970441

04/12/2025 200.000 5338IBT1dJ5RK4FZ.ung ho MS2025328 chau Lay Cuong Long.20251204.235037.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1iWL8A5SQ.Gdinh LongDuyen HN ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.234800.137181387.NGUYEN THUY DUYEN.970432

04/12/2025 500.000 5338IBT1jWIMAWVS.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-23:41:38 992409.20251204.234138.93839888888.NGUYEN THI THUY NGAN.970416

04/12/2025 50.000 MBVCB.12007069411.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1044175633 PHAM TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHKNUK8.Ms 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339590406797.20251204.233925.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AM2L29.ung ho ms 2025.328( em Lay Cuong Long).20251204.233643.09013854899.TRAN THI MINH TRANG.970423

04/12/2025 200.000 MBVCB.12007049397.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1022922416 BUI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1aWU4P7MX.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.232451.103612345678.LE THI PHUONG.970433

04/12/2025 100.000 020097048812042322482025Tr7y566841.29655.232248.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2A158Y9.Ung ho ms 2023.304( chi nguyen thi minh hien).20251204.231917.90979100109.NGUYEN THI THU DIEU.970423

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2A151ZT.Ung ho ms 2025.328( chau lay cuong long).20251204.231730.90979100109.NGUYEN THI THU DIEU.970423

04/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109672798835.20251204.109672798835-0367793610_Ung ho MS 2025328

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHK3GTP.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339337815548.20251204.231459.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHK3GDS.Ung ho MS 2025.321 FT25339142085061.20251204.231451.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHK3GS5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339701305875.20251204.231451.19028220054015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LINH.970407

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHK354E.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339625948735.20251204.231359.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHK35IA.Ung ho MS 2025.325 FT25339057705204.20251204.231356.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHK3VAH.Ung ho MS 2025.326 FT25339763361768.20251204.231225.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.12006918925.Ung ho MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long ) .CT tu 0161000269345 LE THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1jWIM4WE1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-23:05:33 962375.20251204.230533.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHKFI4I.Ung ho MS 2025.328 FT25339133907112.20251204.230524.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1aWU4UGDG.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms 2025.328.20251204.230441.1067041017991.NGUYEN PHUONG ANH.970430

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWL85UQY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.230407.225495351.TRAN QUYNH ANH.970432

04/12/2025 50.000 MBVCB.12006909994.ung ho ms 2025.328 em lay cuong long.CT tu 1038360841 CAO NU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHKTKSD.Ung ho ms 2025.328 FT25339110375796.20251204.230031.3339976688.LE THI PHUONG THAO.970407

04/12/2025 80.000 5338IBT1kJHKTGU3.MS2025.328 e lay cuong long FT25339763311440.20251204.230009.5766788888.LE HUYEN PHUONG .970407

04/12/2025 100.000 0200970422120422594520251UGW176580.94433.225946.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWL8YRQN.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.225905.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432

04/12/2025 50.000 MBVCB.12006879216.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1hWC3G3W9.IBFT Ung ho MS 2025.328 - em Lay Cuong Long.20251204.225658.060284069555.SACOMBANK.970403

04/12/2025 1.000.000 MBVCB.12006863622.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0181003241012 TRINH THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338VCBCJ2A17EQC.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.224608.0387041055427.DANG THI MINH CHAU.970454

04/12/2025 50.000 020097048812042240502025MAbq481170.59539.224038.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHKZVCC.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339900296069.20251204.223855.19036922127013.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407

04/12/2025 100.000 020097048812042234532025ifJM466184.46529.223453.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

04/12/2025 100.000 020097048812042233282025kdqu462359.42977.223316.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI

04/12/2025 200.000 MBVCB.12006720384.ung ho ma so 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0121000729858 PHAM NGUYEN HAI AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338MCOBB2AS8VNQ.Ung ho MS 2025.328 (Lay Cuong Long).20251204.222525.02001010943956.VU DUC DAN.970426

04/12/2025 200.000 020097040512042222552025TQZQ015665.19020.222242.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI KIM ANH chuyen tien

04/12/2025 400.000 0200970488120422215220259oIX430576.14976.222152.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 300.000 MBVCB.12006616766.ung ho ma so 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 020097048812042216512025ekmT416180.3563.221651.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 200.000 0200970405120422142020259QSH001065.97316.221420.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 100.000 5338IBT1jWIM5VFT.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-041225-22:13:43 907487.20251204.221344.233853199.HOANG THI HA.970416

04/12/2025 200.000 MBVCB.12006565316.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0021000917232 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 020097048812042210282025CrpB395628.86153.221028.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

04/12/2025 100.000 MBVCB.12006551199.MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0181003386384 DUONG THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 MBVCB.12006532074.NGUYEN THI HONG DAN chuyen tien UHMS 2025.328 (Em Lay Cuong Long).CT tu 0611001487592 NGUYEN THI HONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWL8MYRK.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 2 ma so sau 2025327 2025328 moi ma so 100 K.20251204.220839.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHKAVC4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339881411190.20251204.220822.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

04/12/2025 50.000 5338MCOBB2ASM3R5.Ung ho MS2025.324 ( Nguyen Minh Tam).20251204.220810.07001011714130.LUU MY TRAN.970426

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHKAS1X.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339049575806.20251204.220806.10520632779013.VND-TGTT-PHUNG THI HANG NGA.970407

04/12/2025 20.000 020097040512042207372025CWGB088181.77533.220725.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHKAQ6Y.Ung ho ma so 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339390272150.20251204.220716.19034304999015.VND-TGTT-CAO THI NGOC THUY.970407

04/12/2025 10.000 MBVCB.12006516094.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1hWC3BKYP.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.220304.970403T4be825000000000a66286.SACOMBANK.970403

04/12/2025 300.000 5338IBT1jWIMYTUT.MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-22:02:11 892542.20251204.220211.45794907.DAO THI NGAN.970416

04/12/2025 100.000 020097041512042158122025OCtG777401.48926.215812.ms 2025. 328 Lay Long

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHK5TFK.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339028099220.20251204.215749.19031020990027.VND-TKTCCD-LE HAI HOAN.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.12006424726.NGUYEN THI TUYET uh ms 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 1048027202 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338MCOBB2AS1MIZ.Ung ho MS 2025.328.20251204.215452.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426

04/12/2025 100.000 020097048812042141362025uKdp292055.96856.214126.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 5338MCOBB2ASAURA.UNG HO MS 2025.328 (EM LAY CUONG LONG).20251204.214104.03201015567686.LE THI HONG.970426

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHKI3J3.Ung ho Ms 2025.328 Lay Cuong Long FT25339356200091.20251204.213804.19020654642011.VND-TGTT-KIM TRAN KHANH.970407

04/12/2025 300.000 5338IBT1aWU4265L.NGUYEN CHAU LINH chuyen tien ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.213045.029704070001193.NGUYEN CHAU LINH.970437

04/12/2025 500.000 5338IBT1aWU427YT.ung ho MS2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251204.212958.206001060001513.DANG THI AI LINH .970409

04/12/2025 200.000 020097040512042126542025V419085922.42766.212654.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 5338VNIBJ2A13JC1.Ung ho ms 2025.328 em lay cuong long.20251204.212628.286004.TRUONG NGOC HUYEN.970441

04/12/2025 15.000 MBVCB.12006089241.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.12006041617.PHAM THI LINH chuyen tien ung ho em Lay Cuong Long ms 2025328.CT tu 0201000563713 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338WBVNA2LFVJG3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.211934.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412

04/12/2025 50.000 5338IBT1iWL8JTDV.ZP253380548027 251204003324686 Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long..20251204.211904.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

04/12/2025 500.000 020097048812042118232025X4n6192667.10165.211823.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 20.000 MBVCB.12005991120.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 20.000 MBVCB.12005970878.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHK2JNI.ung ho ms2025.328 em Cuong Long FT25339931548798.20251204.211356.3315228888.LE THANH LAM.970407

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJHKCB59.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339330340020.20251204.211202.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407

04/12/2025 1.000.000 MBVCB.12005739282.ung ho em Lay Cuong Long nghe an .CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 020097041512042045392025WN1M578407.68776.204526.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 400.000 020097048812042039042025c3po998680.36840.203853.NGUYEN THI MINH PHUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2A1KLR4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.203543.01606680001.NGUYEN THANH SON.970423

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2A1GDX8.MS 2025.328 Lay Cuong Long.20251204.203341.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

04/12/2025 500.000 5338NBVAF22UKPEJ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.202319.197145553731.TA THI NGOC.970419

04/12/2025 200.000 020097040512042021452025LH41044533.51579.202145.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2025.328 E Lay Cuong Long. Chuc em gap nhieu may man

04/12/2025 500.000 MBVCB.12005197691.CAO THI NHUNG ung ho MS 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0251002694815 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 MBVCB.12004888947.2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0011001813035 NGUYEN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097040512041956352025CREV031231.20847.195635.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 10.000 0200970488120419563220259H0X759083.21739.195632.UNG HO EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 0200970415120419543220256FT5400209.10895.195432.MS 2025.304 (Ung ho chi Phan Thi Tho)

04/12/2025 100.000 5338MCOBB2AXVV5Z.The moon ung ho MS2025.328 (em Lay cuong long).20251204.194900.02001011899809.NGUYEN THI HANG.970426

04/12/2025 150.000 5338IBT1kJH7MT82.Ung ho MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25338469046856.20251204.194846.19037029654011.NGUYEN THI SONG HUONG.970407

04/12/2025 3.000 5338IBT1fW7EXZQL.ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251204.194241.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

04/12/2025 300.000 020097040512041942292025BIDG065169.46699.194229.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH

04/12/2025 1.000.000 MBVCB.12004549525.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9975695579 HUYNH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1kJH797NY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338568001535.20251204.193707.19029050507016.VND-TGTT-BUI THI VIET LAM.970407

04/12/2025 50.000 MBVCB.12004481750.LE THI THUY chuyen tien MS2025.327.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJH71QZD.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh FT25338697785485.20251204.192711.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.12004251471.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 020097048812041916182025YUQl518637.4008.191619.DUONG THI YEN NHI UNG HO MS 2025.328 EM LUONG CUONG LONG

04/12/2025 100.000 MBVCB.12004147535.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 5338IBT1jWIM9HBU.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan-041225-19:11:42 582849.20251204.191142.7772978.CHAU THI LY.970416

04/12/2025 150.000 5338VNIBJ2A182BL.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.190512.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHGTJKW.Gui em Lay Cuong Long - MS2025 - 328 . Chuc be luon hanh phuc - manh khoe FT25338535268501.20251204.190309.1915857009.VAN MY HUONG.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1cWYSYWE8.MS 2025.289(be tran nhu y ).20251204.185926.103876482009.NGUYEN THANH PHONG.970415

04/12/2025 100.000 020097042212041858102025VIDP250023.743.185811.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 100.000 MBVCB.12003865129.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0861000040659 PHAM KHANH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1dJ538D2P.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.185617.970422P591f13000000000f65257.MBBANK IBFT.970422

04/12/2025 50.000 020097040512041853082025S7N7024038.71341.185308.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 120.000 5338TPBVJ2A11XY4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.184643.03145590801.TRINH THU HIEN.970423

04/12/2025 100.000 MBVCB.12003616033.MS 2025.328 - cau chuc em mot doi binh an - Lay Cuong Long.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 020097048812041837162025fwLq272051.78417.183716.LUU NHAT MY UNG HO MS 2025.328

04/12/2025 200.000 020097042212041835062025RIVX892572.65743.183507.ung ho ms 2025.328 chau Lay Cuong Long

04/12/2025 100.000 020097040512041832582025PLED018133.52781.183246.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

04/12/2025 200.000 MBVCB.12003401905.MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071000723200 TONG PHUONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHGY9RL.Ung ho MS 2025-324 anh Nguyen Minh Tam FT25338494779468.20251204.183031.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHGP72H.Ung ho MS 2025-326 em Le Van The Anh FT25338276950618.20251204.182917.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1aWUBIWQB.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.182718.009704070000753.DINH VIET PHUONG.970437

04/12/2025 50.000 5338IBT1iWLIWG2J.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251204.182707.219889682.HOANG THI PHUONG THAO.970432

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHG8WU7.Ung ho MS 2025-328 em Lay Cuong Long FT25338035514959.20251204.182252.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1jWIM1AH5.MAI VAN BAO TIN CHUYEN KHOAN-041225-18:19:49 470702.20251204.181949.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416

04/12/2025 50.000 MBVCB.12003180818.LE THI THUY chuyen tien MS2025.328.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 MBVCB.12003157698.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0511000442072 VO THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHGDSZ2.PHAM THUY DUONG ungho MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25338089500098.20251204.181257.19035744579014.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407

04/12/2025 500.000 5338IBT1dJ5FL1DL.Uh MS 2025328 lay cuong long.20251204.180543.97042292T2fc0d40000000009b3694.MBBANK IBFT.970422

04/12/2025 200.000 02009704051204180100202566UW054182.71518.180100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 020097048812041800302025I5re036778.67957.180030.UNG HO MS 2025.328 CHAU LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 020097042212041758292025Q0YJ454134.56063.175830.ung ho ms 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWLMLSVM.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.175133.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432

04/12/2025 150.000 MBVCB.12002646939.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0541000178623 NGO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 250.000 020097041512041745472025xiIZ824694.75448.174535.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 250.000 020097041512041743352025Cz0Q814714.59776.174336.ung ho MS 2025 . 327 chi Nguyen Thi Phan

04/12/2025 250.000 020097041512041742362025Z7oT809722.54170.174236.ung ho MS 2025.291 chi Nguyen Thi Mai

04/12/2025 250.000 020097041512041741432025DZFR805713.47774.174143.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy

04/12/2025 250.000 020097041512041740442025NQyA801465.42427.174044.ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung

04/12/2025 200.000 5338IBT1jWIMQY9F.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-17:31:35 360673.20251204.173136.219130029.TRINH THI THAO.970416

04/12/2025 50.000 0200970488120417312120255I1c821651.81479.173121.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 250.000 020097041512041730122025xrkR751700.73345.173012.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan

04/12/2025 250.000 02009704151204172852202535rL743906.65274.172839.ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham

04/12/2025 250.000 020097041512041727362025LWb5737676.57503.172723.ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan

04/12/2025 250.000 020097041512041726232025uM1F732337.48824.172623.ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao

04/12/2025 1.600.000 5338IBT1bJ1JYHLS.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Lay Cuong Long MS 2025 - 328 . Co gang len con nhe.20251204.172622.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

04/12/2025 100.000 MBVCB.12002227131.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 250.000 020097041512041725262025PNrV727742.42724.172527.ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc

04/12/2025 250.000 020097041512041724362025kypD722931.37565.172436.ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

04/12/2025 250.000 020097041512041723432025lfMv719706.31884.172344.ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh

04/12/2025 250.000 020097041512041722522025qEt3715639.26886.172252.ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep

04/12/2025 100.000 020097048812041721502025OAQB750004.20204.172150.UNG HO MS 2025.328 LAY CUONG LONG

04/12/2025 250.000 020097041512041721442025xtHs710441.19366.172144.ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong

04/12/2025 100.000 020097048812041721132025QPmf745373.16513.172113.UNGHO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 200.000 020097041512041721022025ZegZ707126.14845.172102.MS 2025.328 ( Lay Cuong Long)

04/12/2025 250.000 020097041512041720402025wUmk705225.13082.172027.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

04/12/2025 250.000 020097041512041719452025TqES701000.5995.171945.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung

04/12/2025 250.000 0200970415120417184520259yZu697018.99859.171845.ung ho MS 2025.302 a Le Minh Tien

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHA534G.MS 2025.328 FT25338480824341.20251204.171435.19037394533019.VND-TGTT-VO ANH HIEU.970407

04/12/2025 300.000 MBVCB.12002004530.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097042212041710192025PSQW478994.45791.171020.ung ho ms 2025.328 e Lay Cuong Long

04/12/2025 250.000 0200970415120417095120253h4a655913.43313.170951.ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man

04/12/2025 100.000 5338IBT1hWCFBZV5.IBFT ms 2025.328.20251204.170914.050086086597.SACOMBANK.970403

04/12/2025 250.000 020097041512041708492025Pfht650795.37516.170849.ung ho MS 2015.318 ba Truong Thi Tho

04/12/2025 250.000 020097041512041707302025InGY644813.28933.170730.ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi

04/12/2025 250.000 020097041512041705512025CBbm639031.18447.170551.ung ho MS 2025.326 em Le Van Thai Anh

04/12/2025 90.000 020097048812041704502025OuCU625170.12177.170450.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 200.000 020097042212041658382025LNK9994561.73452.165839.Ung ho em MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 MBVCB.12001736784.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLMUT2V.Ung ho MS 2025 328 em Lay cuong long.20251204.165749.180671749.LE THI LIEN.970432

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWLMUI1J.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.165543.0972135686.NGUYEN THI THANH BINH.970432

04/12/2025 200.000 MBVCB.12001670989.Ung ho MS 2025.328.CT tu 9904112204 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 20.000 5338IBT1fW7EW13H.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.165405.9017041002623.NGUYEN LINH CHI.963388

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHASHAX.DO THANH HANG ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long chuc em se vui khoe co tuong lai tot dep nhe FT25338871632605.20251204.165314.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

04/12/2025 500.000 MBVCB.12001648631. ung ho ms 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 10.000 5338TPBVJ2AB9X3V.MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long).20251204.165152.02935403901.LE THI BE DAO.970423

04/12/2025 200.000 5338IBT1hWCFY8U4.IBFT Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.20251204.165145.030063370191.SACOMBANK.970403

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001625470.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001601085.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001591083.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLMIFAK.MS2025 328 ung ho e Lay Cuong Long.20251204.164929.88611616.PHAM THI HOA.970432

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001585794.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHA9WGC.Ms 2025.328 FT25338956717968.20251204.164904.19034268827016.VND-TGTT-DO NAM DU.970407

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001569218.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001557963.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHA2UY7.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338040527913.20251204.164732.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001548952.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001534651.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001519471.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 MBVCB.12001508907.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12001503139.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 0200970415120416430120250YfR539806.75861.164301.LE THI THAO chuyen tien UH MS 2025.328 em Lay Long

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWLMVN8W.MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.164124.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432

04/12/2025 50.000 020097048812041641112025AEnb460917.64649.164101.UNG HO MS 2025.328 LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 020097041512041641052025PD2u532323.65082.164105.DO THI MINH HUONG chuyen tien MS 2025.328 (em Lay cuong Long )

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHAWNW9.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338480700053.20251204.163914.19033766070015.VND-TGTT-TRAN HOANG MAI.970407

04/12/2025 100.000 MBVCB.12001383248.MS 2025 328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/12/2025 30.000 MBVCB.12001387423.DO THI QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.324 Anh Nguyen Minh Tam.CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLMV1XC.MS 2025328.20251204.163738.102448677.NGUYEN VAN BINH.970432

04/12/2025 247.566 5338IBT1kJHAWVFA.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338876689183.20251204.163733.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1aWU56S97.MS 2025.328 em Lay Cuong Long.20251204.163632.682276768687.SHBMB.970443

04/12/2025 200.000 MBVCB.12001328069.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338IBT1cWY9ATTX.109627180244-0342029208-Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.163413.701888888.GL Account.970415

04/12/2025 50.000 5338IBT1jWIV3A7E.MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-16:34:02 226029.20251204.163402.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

04/12/2025 10.000 5338IBT1kJH4NPIM.ung ho ms 2025.328, em Lay Cuong Long, chuc em binh an FT25338242363088.20251204.163253.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJH4RKP4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338951930040.20251204.163057.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

04/12/2025 50.000 020097042212041630492025QU55583826.3254.163050.109626829652-Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam-CHUYEN TIEN-OQCH0004KiPB-MOMO109626829652MOMO

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1kJH4RAC6.Uho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338111785700.20251204.163043.19037668637010.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1hWCF88YA.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251204.162931.0697044105922.MOMOIBFT.970454

04/12/2025 200.000 5338IBT1dJ5TKJSZ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.162928.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422

04/12/2025 300.000 5338IBT1aWU5KHIY.Ung Ho MS 2025.328.20251204.162823.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457

04/12/2025 5.000 5338IBT1kJH4XAD4.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338242343710.20251204.162809.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

04/12/2025 300.000 5338IBT1jWIV3WYP.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-041225-16:26:02 207397.20251204.162603.106496319.LONG KIM HOANG YEN.970416

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJH4FIY8.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338902270157.20251204.162221.8193933333.NGUYEN DUY THUY LONG.970407

04/12/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT UH LANG SON)

04/12/2025 100.000 020097040512041615512025DD1L040150.21121.161541.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ms 2025. 322

04/12/2025 50.000 5338IBT1cWY9552V.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.161542.100876629697.DUONG NGUYEN NHAT HOA.970415

04/12/2025 50.000 5338IBT1cWY95SE4.QR - Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251204.161416.100876629697.DUONG NGUYEN NHAT HOA.970415

04/12/2025 100.000 0200970405120416123020251LWP022442.3106.161230.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ma so 2025. 324

04/12/2025 500.000 MBVCB.12001005964.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0491000039454 PHAM THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12000995650.ungho ms 2025.327(nongthiphan).CT tu 0071001022318 HO NGUYEN THAO TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097040512041610372025WCOT012539.92523.161024.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ma so 2025. 326

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000953237.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 1026125746 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1bJ1JMKMK.uh e Le Van The Anh 2025.326.20251204.160543.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448

04/12/2025 150.000 5338IBT1kJH4EWPW.MS 2025 324 FT25338063786639.20251204.160540.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407

04/12/2025 200.000 020097048812041605142025T0lA241063.62746.160514.MS 2025.305 BUI VAN UOC

04/12/2025 300.000 MBVCB.12000902161.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000871531.ung ho ms 2025.326(em le van the anh).CT tu 0251002667910 NGUYEN THI HOANG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 450.000 5338IBT1jWIVTSSY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-15:57:50 145533.20251204.155750.143364999.DINH VAN CHIEN.970416

04/12/2025 50.000 5338IBT1jWIVLPCQ.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-041225-15:45:47 118552.20251204.154548.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

04/12/2025 50.000 020097048812041545472025EGPC131818.58974.154547.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 020097040512041544592025QP27083995.56218.154459.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 327

04/12/2025 100.000 MBVCB.12000558287.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 10.000 020097044912041529292025SBLk902453.76139.152929.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long, ma GD 100000049567244

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJH4DE1C.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338680985385.20251204.152552.19034410957011.VND-TGTT-VU HOANG KIEU KHANH.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000337126.ung ho MS 2025.325.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.12000305354.ung ho MS 2025.326.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.12000290355.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0281001708356 NGUYEN MINH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.12000251805.ung ho MS 2025.327.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000201816.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.328 em Lay cuong long.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097048812041511542025aAgz951357.86886.151154.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000172764.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0451000233033 HOANG ANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097048812041511142025Hr2o948062.83695.151114.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000171233.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.327 chi Nong thi phan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000144392.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.326 em Le van the anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.12000144444.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0451000233033 HOANG ANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1aWU5VQ7D.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.150420.2217040157895.DO THI HA MY.970430

04/12/2025 200.000 5338IBT1iWLVKPEZ.TRAN THI PHUONG NHUNG UH 2025 326 Le Van The Anh.20251204.145320.3620111979.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432

04/12/2025 100.000 5338IBT1hWCFQYHT.IBFT Ung ho MS 2025.327 - chi Nong Thi Phan.20251204.145315.050049242198.SACOMBANK.970403

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLVK8TM.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.145302.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432

04/12/2025 100.000 5338IBT1hWCFQIBX.IBFT Ung ho MS 2025.328 - em Lay Cuong Long.20251204.145220.050049242198.SACOMBANK.970403

04/12/2025 100.000 5338IBT1hWCFQDVH.IBFT Ung ho MS 2025.323 - ba Hia Man Nhi.20251204.145134.050049242198.SACOMBANK.970403

04/12/2025 200.000 020097042212041450182025P4ZV894692.82923.145019.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 10.000 02009704881204144540202596Vt835260.61949.144540.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 150.000 5338IBT1kJHBTK63.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338012068535.20251204.144401.19020165808012.NGUYEN MINH THU.970407

04/12/2025 20.000 5338VCBCJ2ABM6VP.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251204.144004.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

04/12/2025 100.000 020097048812041439042025gaVj810579.31954.143904.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

04/12/2025 300.000 5338IBT1aWU52VJ6.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.143856.0946165198.SHBMB.970443

04/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109615858032.20251204.109615858032-0854903932_MS 2025328 Lay Cuong Long

04/12/2025 20.000 5338VCBCJ2ABMU4D.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.143631.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

04/12/2025 5.000.000 5338IBT1kJHBZ4A8.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338840061016.20251204.143359.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407

04/12/2025 30.000 MBVCB.11999652003.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338VNIBJ2AB1EEY.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251204.142803.656704060037454.HO NGOC THANG.970441

04/12/2025 100.000 5338VNIBJ2AB1TM9.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.142625.656704060037454.HO NGOC THANG.970441

04/12/2025 500.000 MBVCB.11999616983.Ung ho MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.11999579872.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0341006893002 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097042212041421192025DTKV875483.56019.142120.DINH THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.324 Nguyen Minh Tam

04/12/2025 3.000.000 MBVCB.11999530932.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long ).CT tu 1071000583214 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHBAUMS.NGUYEN THI TIEN chuyen FT25338009129071.20251204.141341.19033410438018.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEN.970407

04/12/2025 10.000 MBVCB.11999447444.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ung ho MS2025.325 (be Dam Phuong Dung) .CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.11999304261.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0731000688468 DINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 5338IBT1fW77XG1U.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.135006.0071000288002.DO PHUONG AN.970438

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLVI8NV.Ung ho MS 2025327.20251204.134842.0934067759.NGUYEN TRAN HIEN THAO.970432

04/12/2025 100.000 MBVCB.11999174963.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1dJ5L93V3.ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.134545.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

04/12/2025 300.000 0200970422120413450620259ZIF660876.7637.134457.NGUYEN THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2025.325 Dam phuong dung

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLVVHVK.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.133904.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432

04/12/2025 100.000 5338NBVAF22UE2CM.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251204.133405.100005259368.TRAN MY PHUNG.970419

04/12/2025 50.000 MBVCB.11998986700.Ung ho MS 2025.325( Em Le Van The Anh).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJH5NFQ7.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338070201280.20251204.130509.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJH5N7UX.Ms 2025 327 chi Nong Thi Phan FT25338507832050.20251204.130423.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

04/12/2025 300.000 MBVCB.11998689375.ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9971832888 NGUYEN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1hWCTK9QS.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.125832.070066018197.SACOMBANK.970403

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJH5XUZA.Ung ho em Lay Cuong Long, MS 2025.328 FT25338024188075.20251204.125648.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

04/12/2025 300.000 020097040512041256372025HCDF040486.15695.125637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 3.000.000 MBVCB.11998582432.UNG HO MS 2025.328 Em Lay Cuong Long.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 MBVCB.11998571712.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0371000418037 LE THUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11998563348.Ung ho MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011001288916 VU DAI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.11998485403.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 150.000 MBVCB.11998412892.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 150.000 MBVCB.11998341640.Ung Ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJH57RVV.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338690802619.20251204.122723.6867681319.NGUYEN THI VUI.970407

04/12/2025 100.000 020097048812041223332025wGWR348877.69356.122334.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

04/12/2025 100.000 5338IBT1aWUY7WJZ.ung ho MS 2025.328em Lay Cuong Long.20251204.122241.0905222737.SHBMB.970443

04/12/2025 10.000 0200970422120412141520255TPM722722.22132.121416.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien uh MS 2025325

04/12/2025 10.000 0200970422120412133620256U5A804697.18918.121337.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien uh MS 2025 326

04/12/2025 10.000 020097042212041212562025F0ZU874459.14938.121257.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025327

04/12/2025 200.000 020097040512041211222025WO7E076377.6995.121122.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BEN chuyen tien ung ho MS 2025.328em LayCuongLong

04/12/2025 500.000 02009704221204120941202509JY969802.97784.120942.NGO THI XUAN THU chuyen tien Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

04/12/2025 200.000 MBVCB.11998017024.MS 2025.328.CT tu 0591000214906 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJH58VL4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338680216640.20251204.120110.19020110015013.VND-TGTT-PHAM MINH THU.970407

04/12/2025 100.000 020097041512041200332025QTpL579463.46690.120033.109598744156-0906345432-Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

04/12/2025 100.000 020097040512041152522025AQKN091282.3525.115252.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJH51I3Y.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338127309911.20251204.113733.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407

04/12/2025 50.000 MBVCB.11997456842.Ung Ho MS 2025.286 (em Sung Mi Sinh).CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11997453735.ung ho MS 2025.328(em Lay Cuong Long).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHYN754.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25338651262778.20251204.112736.19037132705013.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO LOC.970407

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHYN59W.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338099724966.20251204.112710.19037132705013.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO LOC.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.11997281584.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 MBVCB.11997276481.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0261003478069 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 2.000.000 5338IBT1jWIVIXDH.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-11:15:14 595317.20251204.111514.5947707.NGUYEN THI NGOC ANH.970416

04/12/2025 800.000 IBVCB.11997118296.Co Yen gui MS322 324 326 327.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/12/2025 200.000 5338IBT1aWUYVQLN.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.110827.0903869516.SHBMB.970443

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHYHIX4.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338060682200.20251204.110748.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407

04/12/2025 50.000 5338IBT1jWIVI5JI.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-041225-11:07:47 580014.20251204.110747.25318.VUONG MINH HOANG.970416

04/12/2025 195.000 MBVCB.11997039139.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0451001469972 TRAN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 18.000 MBVCB.11996876063.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338IBT1cWY2J1TY.LE THI MINH VAN uh ms 2025.326(em le van the anh).20251204.104931.101871524880.LE THI MINH VAN.970415

04/12/2025 50.000 MBVCB.11996837099.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097041512041045142025CUGd311959.42713.104514.LE THI MINH VAN uh ms 2025.327(chi nong thi phan)

04/12/2025 200.000 MBVCB.11996809841.ung ho MS 2025 328 ( em Lay Cuong Long ).CT tu 9826000909 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 MBVCB.11996722264.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1017921126 HA THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097042212041031472025XE8Y150221.78670.103148.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHYMQKJ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338749844457.20251204.102114.19035625928019.VND-TGTT-PHAN THI THANH HUONG.970407

04/12/2025 500.000 MBVCB.11996495782.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011002248418 VU KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 1.500.000 MBVCB.11996488655.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0051000026742 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJHYDR6B.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25338552420073.20251204.101811.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2AAJRPW.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.101740.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423

04/12/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109585231902.20251204.109585231902-0981433404_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2AAFA2M.Ung ho MS 2025.37(Nong Thi Phan).20251204.100605.66833335555.NGUYEN CONG VINH.970423

04/12/2025 50.000 5338IBT1jWIVSLA1.MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN-041225-10:04:41 455420.20251204.100441.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHY1KR4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338560448591.20251204.100250.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

04/12/2025 100.000 0200970422120410004820254R8O634339.38451.100049.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 5338IBT1jWIVSAL1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-10:00:38 447653.20251204.100038.8089686868.LUONG SINH GIANG.970416

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJHYJ8HU.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338085817083.20251204.095903.19034159821016.VND-TGTT-BUI THI THO.970407

04/12/2025 100.000 MBVCB.11996161721.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1029181225 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.11996134750.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 2555266666 NGUYEN VAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 02009704221204095124202577SA182823.98143.095115.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 020097040512040950072025REIW002245.92620.095007.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 200.000 020097048812040948012025qFTa656835.84344.094801.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 100.000 MBVCB.11996075585.Ung ho MS 2025.327.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097048812040946202025r2JN650237.77341.094620.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN

04/12/2025 100.000 020097048812040943512025Qio8640170.67471.094351.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

04/12/2025 200.000 020097042212040942102025D9JT743816.59857.094200.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 100.000 020097048812040941492025Axik632210.59100.094149.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG

04/12/2025 100.000 5338IBT1iWLSXUYS.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 328LAY CUONG LONG.20251204.094130.247529918.LE THI HOA.970432

04/12/2025 200.000 0200970488120409351820251znq606980.32592.093518.KHONG THI THU AN CHUYEN TIEN UNG HO LE VAN THE ANH

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995835037.ung ho MS.2025.325 ( be dam phuong dung).CT tu 0291000357568 DO ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995817239.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1017857752 TRAN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995810342.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071001090171 CAO MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 97.251 5338IBT1kJHPZYS1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338008160855.20251204.092622.19021129067010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NHUNG.970407

04/12/2025 200.000 MBVCB.11995805241.MS2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 020097041512040914022025Q1kr921586.51883.091402.PHAM THI THUY chuyen tien ho tro chau The Anh

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995640892.DANH LUC UNG HO MS 2025.323.CT tu 0191000106659 LY VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995614028.ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1jWIVCKEW.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-09:05:49 348466.20251204.090549.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHP48BF.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338793270284.20251204.090436.10510162155012.VNDA-TRAN NHAT TAN.970407

04/12/2025 100.000 020097042212040858302025L4CH889612.97143.085830.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 50.000 5338MCOBB2AG3L6Y.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251204.085642.03101010965538.HOANG VIET.970426

04/12/2025 200.000 020097041512040852142025ElAV856896.74711.085201.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995353512.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1jWIV1LJ8.UNG HO MS 2025 328 EM LAY CUONG LONG-041225-08:47:59 318664.20251204.084800.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHP85V6.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338871856786.20251204.084604.19035594680013.VND-TGTT-LAM THI HUONG.970407

04/12/2025 50.000 020097048812040838232025o3Ze387589.30831.083823.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 50.000 MBVCB.11995210130.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9975027338 LU HONG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHPVADB.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338840095103.20251204.083644.19034545186015.VND-TGTT-CHAU THI QUYNH NHU.970407

04/12/2025 100.000 0200970488120408315520250eNk363903.9894.083155.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 1.000.000 020097048812040826272025pYOS339232.92889.082617.CO B. NGA GIUP DO CHO CHAU THE ANH MS 2025.326

04/12/2025 620.000 020097048812040823262025J55N325011.84899.082326.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM

04/12/2025 500.000 020097048812040822492025RxMg322125.83097.082239.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

04/12/2025 300.000 MBVCB.11995025996.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11995016064.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 5338IBT1kJHPCJTL.ung ho MS 2025 328 chau Lay Cuong Long FT25338793303068.20251204.081843.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

04/12/2025 200.000 020097048812040802512025xGfE226959.23599.080241.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

04/12/2025 15.000 MBVCB.11994711849.2025.327( Nong thi Phan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 020097040512040751372025GWI1087171.91709.075137.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

04/12/2025 300.000 MBVCB.11994519708.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.11994508994.MS 2025.328.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AQIHLR.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251204.073102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AQIS7D.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251204.073001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/12/2025 500.000 020097042212040727032025P776607415.26922.072704.PHAN THI NGOC QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AQIU2E.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251204.072702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AQIZIB.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251204.072601.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/12/2025 50.000 5338TPBVJ2AQITLP.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.072502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

04/12/2025 100.000 IBVCB.11994370314.Chuyen tien ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

04/12/2025 1.000.000 5338IBT1iWLS2NG3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.070822.1102689.PHAM HONG PHONG.970432

04/12/2025 300.000 MBVCB.11994212225.ms2025.327 chi nong thi phan.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097040512040701382025HP7Y097284.64404.070128.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan

04/12/2025 200.000 MBVCB.11994102911.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338TPBVJ2AQHUA4.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251204.065331.00915881500.NGUYEN XUAN SANG.970423

04/12/2025 100.000 MBVCB.11994073845.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 MBVCB.11994045677.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 500.000 MBVCB.11994028369.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 MBVCB.11994011977.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 020097048812040638252025zqMe885093.18342.063813.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH

04/12/2025 50.000 MBVCB.11993980817.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1016017015 TRAN QUYNH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 50.000 020097048812040635112025jc4r876566.12622.063512.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

04/12/2025 200.000 020097042212040613352025K443594819.83815.061336.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

04/12/2025 50.000 5338IBT1kJHUIDPY.Ung ho MS 2025.326 The Anh FT25338223812700.20251204.055656.8102406688.HUYNH THI HUONG GIANG.970407

04/12/2025 100.000 MBVCB.11993722064.ung ho MS 2025.327.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 020097041512040451502025XPNG432815.41248.045150.uh 2025.310 hoang van truong

04/12/2025 300.000 020097040512040403022025WEDC024603.29036.040302.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi

04/12/2025 200.000 02009704051204040046202597UV024293.27629.040046.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh

04/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109556003745.20251204.109556003745-0775067786_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

04/12/2025 400.000 020097040512040353052025FGYL023392.26275.035253.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong

04/12/2025 200.000 020097040512040347462025THAF022752.25129.034734.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc

04/12/2025 500.000 020097040512040341432025XNQ9022015.23401.034133.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

04/12/2025 200.000 0200970405120403345620258RB0021205.21732.033446.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi

04/12/2025 200.000 0200970405120403304220253Q11020709.21296.033042.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

04/12/2025 200.000 020097040512040322572025OHDV019811.18462.032257.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

04/12/2025 300.000 5338IBT1kJHUSYI6.Ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25338896365040.20251204.031709.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407

04/12/2025 15.000 MBVCB.11993610359.TUONG DUNG ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 15.000 MBVCB.11993617649.TUONG DUNG ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 15.000 MBVCB.11993617021.TUONG DUNG ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHU2AC8.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25338010437690.20251204.020457.19032669063016.VND-TGTT-LE QUANG HUY.970407

04/12/2025 10.000 MBVCB.11993489640.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho c nong thi phan 2025 327 . chuc c mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 100.000 5338IBT1kJHUJ37J.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25338738497706.20251204.005835.19033762268015.VND-TGTT-DINH HUYEN TRANG.970407

04/12/2025 2.000.000 MBVCB.11993409861.ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

04/12/2025 200.000 5338IBT1kJHUQ1E4.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25338000628704.20251204.001312.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407

04/12/2025 100.000 020097041512040004302025WIjB356175.21596.000430.ung ho ms 2025.327 ( Nong Thi Phan)

04/12/2025 150.000 0200970405120323525420253974078452.9593.235254.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

04/12/2025 100.000 5337IBT1kJH8XYK6.Ung ho MS 2025.327, chi Nong Thi Phan FT25338324982709.20251203.234236.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

05/12/2025 50.000 020097048812060014102025HLRt800583.59351.001411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 100.000 5340IBT1kJHN7BEK.Ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh FT25340056894242.20251206.001354.19036802697010.NGUYEN THU HIEN.970407

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021924054.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913817252 HUYNH NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339TPBVJ2AF3J6E.Ung ho MS 2025 329 em sung a dinh.20251205.234308.02341280301.TRAN THI HA.970423

05/12/2025 200.000 020097041512052342062025RDrZ816317.23752.234206.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh )

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHNBB68.Ung ho MS 2025.328 Em Lay Cuong Long FT25340484045238.20251205.233535.13325217405012.VND-TGTT-DANG KIM THU.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHNB9BH.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340141820568.20251205.233259.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

05/12/2025 100.000 020097042212052330502025K8NV957113.9632.233051.Ung ho MS 2025.329

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHN56LP.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340569521854.20251205.232922.13325217405012.VND-TGTT-DANG KIM THU.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHN5SU6.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25340254614317.20251205.232532.19025273604565.VND-TGTT-NGUYEN THUY TIEN.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHNY7GM.NGUYEN THI THUY NGA chuyen ms2025.329 em Sinh A Dinh FT25340871015280.20251205.232114.19022232393011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

05/12/2025 300.000 020097040512052318372025F7R9001942.90553.231837.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.327 chi NONG THI PHAN

05/12/2025 20.000 5339IBT1iWL4KX5J.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.231419.5002042001.LE QUOC HOANG.970432

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHNPQXV.Ung ho MS 2025.329 FT25340894377700.20251205.231013.19029846851886.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

05/12/2025 300.000 MBVCB.12021689671.MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0071002807108 NGUYEN THUY BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHN87FA.UH MS 2025.329 SUNG A DINH FT25340789954079.20251205.230125.229696969696.LE THI MINH THU.970407

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021612994.ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh .CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHNIX75.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340350570605.20251205.225703.19029317399889.VND-TGTT-VU TUAN DUNG.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12021598277.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001636479 LY THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1fW7TEH5P.Ung Ho MS 2025.329(em Sung A Dinh).20251205.225034.100210261000592.NGUYEN THI THU HA.970431

05/12/2025 200.000 020097048812052247312025r9WM640869.35166.224731.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN

05/12/2025 50.000 5339IBT1iWL4AXH3.Ung ho em Le van the anh.20251205.224441.0983902667.LE THI DUYEN.970432

05/12/2025 50.000 5339IBT1bJ1C6YP6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.224217.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434

05/12/2025 200.000 020097041512052241422025HdXR743477.23511.224142.ung ho MS 2025.329

05/12/2025 33.000 020097042212052241402025HPNU833390.22512.224141.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.326

05/12/2025 33.000 0200970422120522410620253CLK590784.20968.224107.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.327

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHNV1P2.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340242601304.20251205.224105.19037047289019.VND-TGTT-NGUYEN HUU ANH.970407

05/12/2025 33.000 020097042212052240102025SV6U502618.18950.224011.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.329

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHND6XY.Ung ho ms 2025.329 em sung a dinh FT25340353949926.20251205.223909.19021876855011.VND-TGTT-NGUYEN HAI VAN.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12021475936.MS 2025.329( Em Sung A Dinh) .CT tu 0021002291082 DUONG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 0200970422120522323620250OYN247795.3019.223236.2025 329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021436412.Ung ho Ms 2025.329 ( em Sung A Dinh), mong con som khoe manh.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097042212052229292025KZ0X338011.94846.222930.ung ho 2025.329 em sung a dinh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien

05/12/2025 100.000 5339IBT1aWUEJ3JR.Ung ho Ms 2025329.20251205.222816.1219111992.MAI THI THANH TRUC.970437

05/12/2025 100.000 0200970422120522275120257SPM394385.91200.222752.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh

05/12/2025 50.000 5339TPBVJ2AFKSWD.MS 2025.329 Sung A Dinh.20251205.222603.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

05/12/2025 200.000 020097048812052225482025Ybhg578276.86002.222549.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 100.000 020097048812052224112025uMdD573270.80986.222411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 1.000.000 5339IBT1iWL45N8G.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.222102.0978973174.PHAM HUY UYEN.970432

05/12/2025 50.000 MBVCB.12021326221.ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 1032172212 NGUYEN THI MAI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12021299168.ung ho MS 2025.329( em Sung A Dinh).CT tu 1032172212 NGUYEN THI MAI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 60.000 MBVCB.12021299542.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1hW2QVVUB.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025. 329 em Sung A Dinh.20251205.221223.040946890402.SACOMBANK.970403

05/12/2025 200.000 020097048812052210592025QP4C528588.44742.221059.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 10.000 MBVCB.12021262258.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097041512052209332025YBww683629.39972.220933.ungho MS 2025329

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021233841.ung ho MS 2005.329 sung a dinh.CT tu 1011000639248 DO VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12021202099.ung ho ms 2025.329.CT tu 0071001098920 NGUYEN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHNQFFH.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340402884110.20251205.220401.19035582979013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HA.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1aWUEQ58A.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251205.220246.159704070010522.LE THI QUYNH PHUONG.970437

05/12/2025 200.000 MBVCB.12021186965.MS 2025.329.CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 10.000.000 020097048812052201302025UGpC493647.15934.220131.CSPM, CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH O QUANG TRI

05/12/2025 300.000 MBVCB.12021163393.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9988661176 DINH THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021149744.LE THI NHAN ung ho MS 2025.329( em Sung A Dinh).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097042212052159342025HBLA861677.9813.215934.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 60.000 5339TPBVJ2AFE4YM.Ung ho MS 2025 329.20251205.215916.02483504402.NGUYEN DUONG THUY DUNG.970423

05/12/2025 50.000 020097042212052158452025XYSH376739.8265.215846.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 5339IBT1iWL4UK1V.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.215833.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021140183.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0711000237393 PHAN THI NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097040512052157272025QVNF081112.3768.215727.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh

05/12/2025 20.000 MBVCB.12021138468.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12021123791.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJHRRBY2.Ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh FT25340571585963.20251205.215447.3392658888.BUI THI TIEU TUYET.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12021085839.TRAN THI THO chuyen tien MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1053241002 TRAN THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021078197.Ung ho MS 2025.239 ( em Sung A Dinh).CT tu 0021000242252 DO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12021060584.ung ho MS 2025.324( anh nguyen minh tam).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12021032058.Nhan giup em Sung A Dinh Ms 2025.329 o Lai Chau.CT tu 0751000010246 HA KIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097041512052145322025pjF9624763.63183.214519.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh)

05/12/2025 50.000 5339IBT1hW2Q9NG3.IBFT Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251205.214500.060228161368.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHRTW5Q.Ung ho MS 2025.324 gd anh Nguyen Minh Tam FT25340020303023.20251205.213839.19033091457012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

05/12/2025 100.000 5339TPBVJ2AFURRM.MS 2025.329 Ung ho em Sung A Dinh.20251205.213812.00055371001.NGUYEN LU MINH HIEN.970423

05/12/2025 200.000 020097040512052136352025ALPH024095.30417.213635.Vietcombank:0011002643148:VO THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung a Dinh

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHRHNKL.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340109482905.20251205.213500.13810114911012.VND-TGTT-LE THANH HA.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1jWI8MIG3.NGUYEN NGOC CHAU UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH CO TIEN PHAU THUAT-051225-21:34:54 981501.20251205.213454.17515577.NGUYEN NGOC CHAU.970416

05/12/2025 200.000 020097042212052133142025VERD310108.17551.213304.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

05/12/2025 200.000 MBVCB.12020833442.ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339TPBVJ2AF4M5N.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251205.212728.68398398888.DAO HUY VINH.970423

05/12/2025 90.000 5339IBT1hW2Q2DNT.IBFT 2025.329 Sung A Dinh.20251205.212728.030099808612.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 5339IBT1bJ1C7815.NGUYEN THI HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.20251205.212658.0151001109004.NGUYEN THI HONG TRANG.970425

05/12/2025 100.000 5339IBT1iWL4DDFB.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh mong em mau khoe NMDSP.20251205.212652.166618881666.TRAN THI THUY VI.970432

05/12/2025 100.000 020097041512052125072025954p566836.84686.212508.ung ho ms 2025.329 ( em Sung A Dinh )

05/12/2025 200.000 MBVCB.12020675483.Ung ho MS2025.329(em Sung A Dinh).CT tu 0491001895437 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12020639513.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh ).CT tu 0421000511700 PHAN BA KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12020610220.ung ho MS2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1iWL423ZX.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.211412.128138517.DANG THI THUY NGA.970432

05/12/2025 100.000 MBVCB.12020570980.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12020569182.ung ho ms 2025.328(em lay cuong long).CT tu 0161001663684 NGUYEN HUU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097042212052109172025ISXM195067.19954.210918.ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh

05/12/2025 500.000 MBVCB.12020545694.Ung ho MS 2025.329. Em Sung A Dinh.CT tu 0071000607532 TRAN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 0200970488120521061420255Eq5246282.9132.210615.MS 2025.329 SUNG A DINH

05/12/2025 200.000 MBVCB.12020492723.ung ho em sung a dinh.CT tu 9368930422 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097042212052059432025NGHX179790.81843.205944.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

05/12/2025 10.068 MBVCB.12020403421.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339VNIBJ2AFJ6GY.MS 2025.329.20251205.205702.917750911.TRAN THI NGUYET.970441

05/12/2025 99.999 02009704051205205529202579ZJ017807.62857.205529.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.300

05/12/2025 400.000 02009704051205205522202508DY017324.62481.205522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

05/12/2025 99.999 020097040512052054432025GPWJ014828.58768.205443.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.299

05/12/2025 200.000 MBVCB.12020337403.Ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0511000463377 TRAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHRUXPA.MS2025.359 ung ho sung a ding FT25339068116397.20251205.205407.19031428540011.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

05/12/2025 99.999 020097040512052053472025WUHD011134.54719.205348.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.298

05/12/2025 99.999 0200970405120520530320252TPH008215.50952.205303.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.297 Truong Quoc Bao

05/12/2025 50.000 5339TPBVJ2AFJ44Z.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.205250.00680327001.TRAN THI THO.970423

05/12/2025 100.000 5339VNIBJ2AFFZCS.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh chuc con mau manh khoe,chi An Quyen.20251205.204617.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHRV73G.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339170068790.20251205.204135.19073249010012.VND-TGTT-VAN VI THIEN THUY.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHRV7TG.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339500504240.20251205.204135.19010813123335.VND-TGTT-DAO THI THANH TAM.970407

05/12/2025 500.000 020097040512052035402025AZI6037992.68640.203540.Vietcombank:0011002643148:Do Tung ung ho MS 2025.329 Em Sung A Dinh

05/12/2025 500.000 5339VNIBJ2AF8QQN.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.203411.919918686.LE HONG NHUNG.970441

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHR9AGN.PHAM THI HIEN ck ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339954099035.20251205.203250.19030404855015.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHR9IAH.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339699507509.20251205.203209.19035982186012.TKTT-VND-NGUYEN THI THANH.970407

05/12/2025 100.000 0200970405120520280420255X4R005302.29928.202804.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHRC4MD.Ung ho MS 2025.329 - Sung A Dinh FT25339191205236.20251205.202706.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

05/12/2025 100.000 0200970422120520255720251Q8G266884.19455.202558.DO THANH VAN chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHRJ2VR.Ung ho MS 2025.329 em Sung a Dinh FT25339009306015.20251205.202031.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407

05/12/2025 50.000 MBVCB.12019780750.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0841000052564 NGUYEN DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12019739354.ung ho MS 2025.329.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12019736174.ung ho MS 2025.328.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339TPBVJ2AF1NQG.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.201538.01817346602.DO THI TRANG.970423

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHRQVH6.Ung ho 2025.329 em Sung A Dinh FT25339502084486.20251205.201521.88888226228.PHAN VIET TUAN.970407

05/12/2025 1.800.000 5339IBT1bJ1CBV4H.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Sung A Dinh MS 2025 - 329 . Chuc con som hoi phuc.20251205.201040.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

05/12/2025 200.000 020097040512052010032025MH3I024594.34917.201003.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 500.000 MBVCB.12019599376.MS 2005.239 em Sung A Dinh. chuc em mau khoe.CT tu 0041000251411 PHAM NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 179.055 5339TPBVJ2AFBG2J.A DI DA PHAT UH MS 2025.328 (EM LAY CUONG LONG).20251205.200537.00222335001.PHAM THI THUYEN.970423

05/12/2025 50.000 5339IBT1aWUKBBNI.ung ho ms2025324(anh nguyen minh tam).20251205.200248.203704070017649.NGUYEN VAN HIEN.970437

05/12/2025 5.000 5339IBT1iWLBZW9C.2025324 Ung ho Anh Nguyen Minh Tam Nam Mo A Di Da Phat.20251205.200211.8219931993.NGUYEN TUAN NGHIA.970432

05/12/2025 200.000 5339IBT1iWLB6TGE.UH MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.200119.0988175941.NGUYEN THI THU TRANG.970432

05/12/2025 200.000 5339IBT1jWI8CF8U.MS 2025. 329 EM SUNG A DINH-051225-20:01:18 794657.20251205.200118.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416

05/12/2025 300.000 MBVCB.12019432636.Xin duoc gui mon qua nho den Chau Lay Cuong Long - Nghe an.CT tu 0491001696040 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097048812051957152025laS8846740.65669.195715.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 100.000 0200970422120519570320254U9C883457.62688.195704.Ung ho MS 2025.328

05/12/2025 200.000 5339MCOBB2ADBE3X.UNG HO MS 2025.329 (EM SUNG A DINH).20251205.195602.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHXH9DU.Ung ho ma so 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25339589669977.20251205.195311.19034973975016.VND-TGTT-BUI MINH TRANG.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019088916.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019081899.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019065823.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019056340.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019041484.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019031538.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019019777.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12019013564.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12018998669.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 MBVCB.12018996295.MS 2025312- VANG VAN KHAM.CT tu 0011002398545 NGUYEN THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHXBCWM.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25339499428030.20251205.192910.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHX5XII.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH FT25339099089577.20251205.192840.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHX54EB.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25339755740041.20251205.192742.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHX5I51.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25339350004105.20251205.192710.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHX5CDS.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339347590286.20251205.192637.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12018819176.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004129535 PHAM VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHXUJVF.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339305700061.20251205.191841.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407

05/12/2025 100.000 0200970422120519170420259FPI736753.41715.191705.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 020097040512051905172025XK88006419.73128.190517.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 150.000 020097048812051904512025yItf505905.69771.190440.PHAN VAN PHI HUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO

05/12/2025 10.000 MBVCB.12018377873.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho e sung a dinh . chuc e mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097042212051858192025R6M7296050.32331.185820.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 020097042212051848002025Z8Q3582344.71415.184801.unh ho MS2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 020097040512051846262025FY4T007313.61271.184627.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.329

05/12/2025 1.000.000 5339IBT1iWLBCYHY.NGUYEN HUU DUNG chuyen tien ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.183254.105101961.NGUYEN HUU DUNG.970432

05/12/2025 200.000 020097042212051827212025EAE5791515.44791.182711.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 500.000 5339IBT1hWCNYJNB.IBFT Trung bui ung ho em Sung A Dinh MS 2025.329.20251205.182718.060119478092.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 MBVCB.12017770685.Ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12017742126.Ung ho MS 2025.327( Chi Nong Thi Phan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1jWIIRSV6.NGUYEN THI KIM LE UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-051225-18:21:10 562023.20251205.182110.4664666888.NGUYEN THI KIM LE.970416

05/12/2025 200.000 020097048812051818482025jdiG196842.94879.181837.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

05/12/2025 300.000 5339IBT1kJH3KJQD.Ung ho Ms 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339238208675.20251205.181659.19027530255014.VND-TGTT-TRINH THI THU TRANG.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1aWU7RAGL.MS 2025.329 - em Sung A Dinh.20251205.181559.1025120948.SHBMB.970443

05/12/2025 100.000 020097048812051814282025qYDW167253.70364.181428.UNG HO MS 2025.324

05/12/2025 200.000 020097048812051805592025i5Ta107866.17563.180548.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 300.000 0200970415120517542420259lZn635411.42949.175424.UH ms 2025.329 sung a dinh

05/12/2025 100.000 MBVCB.12016919459.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011000558004 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1aWU76QP8.PHAM KIM HA chuyen tien giup do chau Lay Cuong Long.20251205.173346.1013636499.SHBMB.970443

05/12/2025 200.000 5339MCOBB2AH8INS.Ung ho MS 2025.329( En Sung A Dinh.20251205.172201.11001019832297.DUONG QUYNH HOA.970426

05/12/2025 100.000 MBVCB.12016507233.ung ho MS 2025.329 ( sung a dinh).CT tu 0011004360206 DUONG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 1.000.000 MBVCB.12016503042.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien MS2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0071001034008 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12016461179.2025.324.CT tu 0541000316241 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 5339IBT1kJHFTEMW.ung ho Ms 2025.329 em Sung A Dinh FT25339200830258.20251205.171617.19023138472011.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407

05/12/2025 200.000 02009704221205170426202587UJ901681.5696.170427.ung ho MS 2025. 328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 1.000.000 5339IBT1dJBCE8W6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.170356.970422T70d733000000000c88840.MBBANK IBFT.970422

05/12/2025 200.000 5339VNIBJ2A8FCKV.MS. 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.165030.909983280.NGUYEN THI KIM DUNG.970441

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHFYWDF.MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339402532692.20251205.164620.19033049816010.VND-TGTT-TRINH THI TUYEN.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1kJHFU4TW.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339935590137.20251205.164259.14022982378016.VND-TGTT-TRAN QUYNH LAN.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1cWYIPFQ4.ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh.20251205.163510.105005406071.PHAM THUY HANG.970415

05/12/2025 100.000 MBVCB.12015644713.MS 2025.329 - Sung A Dinh- mong con som hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 5339IBT1kJHFSND9.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339218469659.20251205.163011.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHF9Y51.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339981105108.20251205.162639.9717336990.DOAN THI HONG THUONG.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12015494636.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12015444810.UNG HO MS 2025.329 Em Sung A Dinh.CT tu 0381000393264 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 15.000 020097048812051622022025Ohrh348960.32006.162202.UNG HO MS 2025.329

05/12/2025 200.000 0200970422120516214720259XJC384053.29421.162148.MS 2025.287 em Ho Cong Tuong

05/12/2025 10.000 MBVCB.12015403190.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 10.000 MBVCB.12015338048.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12015326025.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0461000451482 LE NGUYEN HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 20.000 5339IBT1hWCRLLMG.IBFT Ghiguoiemsungavinh.20251205.161516.070130199273.SACOMBANK.970403

05/12/2025 200.000 020097040512051608262025LBXS076352.51094.160826.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHT3VXX.Ms 2025.324, ung ho anh nguyen minh tam FT25339095314058.20251205.160215.19036563973019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHTFULI.Ms 2025.329 ung ho em sung a dinh, cua it long nhieu a FT25339023610424.20251205.160002.19036563973019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

05/12/2025 70.000 MBVCB.12015064540.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0691000379940 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12015058897.2025.328 EM LAY VAN CUONG.CT tu 0251002717783 DAO THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 30.000 020097040512051558482025ETF2024852.93785.155837.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.329

05/12/2025 100.000 MBVCB.12014991908.HO THI CAM HONG chuyen tien ung ho ms 2025.328 - em lay cuong long.CT tu 9984312823 HO THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 20.000 020097042212051553572025FSH7500351.67027.155358.gui ms 2025 328

05/12/2025 100.000 020097042212051553202025QEMT373772.61710.155321.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHTHZVZ.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339564552301.20251205.155317.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHTHEWR.MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339272018035.20251205.155307.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHTZTFZ.MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25339834650871.20251205.155101.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407

05/12/2025 200.000 0200970422120515510020251GK2518170.49270.155101.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHTZ4PH.MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25339247164467.20251205.155013.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407

05/12/2025 300.000 020097040512051548472025GF9Z071795.36599.154847.Vietcombank:0011002643148:Nguyen Phan Mai Khoa ung ho cac gia dinh bao lu mien Trung

05/12/2025 500.000 0200970488120515474220254iDU139222.29770.154729.MS 2025.329

05/12/2025 200.000 020097048812051546552025xRob134273.25327.154644.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHTEL3N.Ung ho MS 2025.329 FT25339316431974.20251205.154553.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

05/12/2025 50.000 0200970488120515451620254Y11124562.15533.154516.A DI DA PHAT UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 50.000 5339WBVNA2LFPIR8.MS 2025 329.20251205.154504.135678.VO DANG THINH.970412

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHTE5KX.MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339450350364.20251205.154503.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407

05/12/2025 50.000 020097042212051544482025RYLC513239.13057.154449.Ung ho MS 2025.328 em LAY CUONG LONG

05/12/2025 50.000 MBVCB.12014774119.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9375672047 THIEU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097048812051539532025ej47093030.84885.153953.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 50.000 MBVCB.12014648641.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1926563899 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 1.000.000 020097048812051531002025typn042575.33997.153100.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 100.000 020097042212051530222025MF0Y164841.31201.153023.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 0200970488120515221020256LVi993245.85510.152210.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 100.000 020097042212051519292025B6AZ935351.69919.151919.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 200.000 MBVCB.12014446334.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12014405208.MS 2025.329 ( Em Sung A Dinh ).CT tu 0011004360886 TRAN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12014386831.UNG HO MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHTI6Z8.MS2025.329 FT25339139682998.20251205.151423.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

05/12/2025 50.000 MBVCB.12014368892.MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011004360886 TRAN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097048812051513492025HlmL946494.40163.151349.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHTIITN.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339788306250.20251205.151323.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

05/12/2025 2.000.000 MBVCB.12014338045.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12014311543.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025 .329 em Sung A Dinh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 1.000.000 5339IBT1kJHTVU68.ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh FT25339624237726.20251205.150809.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHTD3Q8.UHMS2025-328 em lay cuong long FT25339470131037.20251205.150643.982626.NGUYEN THI YEN.970407

05/12/2025 100.000 MBVCB.12014251173.ung ho.MS.2025.329.(em. Sung A Dinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109745990424.20251205.109745990424-0938122191_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 5.000 5339IBT1kJHTSM6E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339494006781.20251205.150230.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1hWCRB83B.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.150041.060035755511.SACOMBANK.970403

05/12/2025 30.000 MBVCB.12014162467.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh) - chuc em som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097042212051458232025PUBC132785.55598.145824.BUI THI LY chuyen tien ung ho MS 2025.329

05/12/2025 200.000 5339TPBVJ2ACDDJ6.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.145451.02321633301.TRAN HUYEN TRANG.970423

05/12/2025 100.000 MBVCB.12014040793.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097040512051449402025PG4D085967.12444.144940.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI MINH HA chuyen tien Ung ho MS 2025.328 Em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 020097041512051447572025gWRz747195.3665.144746.PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh)

05/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109743723021.20251205.109743723021-0335510239_UNG HO MS2025324 EM CON LA SINH VIEN NEN KHONG CO NHIEU A

05/12/2025 1.000.000 020097048812051438532025Tf7b786181.59448.143853.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 300.000 020097042212051435032025GP7S317464.42239.143504.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh

05/12/2025 200.000 5339IBT1jWIIYQG3.MS 2025.327-051225-14:32:57 986276.20251205.143257.17365607.LE THI HONG PHU.970416

05/12/2025 200.000 MBVCB.12013782024.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 5339IBT1jWIIPXCE.MS 2025.329-051225-14:31:26 982740.20251205.143127.17365607.LE THI HONG PHU.970416

05/12/2025 20.000 020097048812051426152025fVDf737768.770.142615.MS 2025.328

05/12/2025 100.000 0200970415120514212420251Emt665403.79020.142124.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.329(em SUNG A DINH)

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHLHV5A.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339001596250.20251205.141836.952666688888.NGUYEN BICH PHUONG.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1hWCRIE5Q.IBFT Ung ho MS 2025.329.20251205.141541.970403Wa5e3540000000009c6911.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 MBVCB.12013526834.ung ho em Cuong Long.CT tu 1029300476 HUYNH QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 10.000 5339IBT1kJHLKR8D.ung ho ms 2025.328 em lay cuong long FT25339000709648.20251205.140825.19036672051016.VND-TGTT-PHUNG NHAT MAI.970407

05/12/2025 200.000 020097048812051406392025f1YJ666057.13163.140628.UNG HOMS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 500.000 MBVCB.12013442796.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097041512051400442025Wa2R604768.87869.140044.ms2025-329(em Sung A Dinh)

05/12/2025 500.000 02009704221205135903202558VN191036.80430.135904.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam

05/12/2025 200.000 5339IBT1fW7LW3E6.Ung ho MS 2025.329.20251205.135850.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

05/12/2025 100.000 5339IBT1iWLYDRNG.MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.135742.68181019968.LE THI ANH.970432

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHL4XCL.Ung ho em Sung A Dinh, MS 2025.329 FT25339630352071.20251205.135543.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

05/12/2025 200.000 020097042212051355352025D2UX191667.66662.135536.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12013315604.ung ho MS2025329 em sung a Dinh.CT tu 0351001235333 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 30.000 MBVCB.12013315870.2025.326 Le van the anh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 MBVCB.12013297776.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913234777 TRAN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 10.000 5339IBT1kJHLBG4B.ung ho ms 2025.329, em Sung A Dinh, chuc em va gia dinh binh an FT25339167040163.20251205.135130.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHL5LZ8.NGUYEN VU DUC NHAT chuyen ung ho ma so 2025 329 Sung A Dinh FT25339957648255.20251205.134857.19036518634017.VND-TGTT-NGUYEN VU DUC NHAT.970407

05/12/2025 200.000 020097042212051345072025OZWD317615.23484.134508.Uh MS 2025.329 em Sung A Dinh

05/12/2025 10.000 5339IBT1cWYM7PYY.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.134451.107884682261.NGUYEN DONG DO.970415

05/12/2025 100.000 TRAN KIM QUOC HOAN UNG HO MS2025.328 ( EM LAY CUONG LONG)

05/12/2025 400.000 020097048812051344332025NWBS589835.21223.134433.CHUYEN TIEN UNG HO EM SUNG A DINH MS 2025 329

05/12/2025 50.000 5339IBT1jWII8QGB.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-13:44:27 887987.20251205.134427.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHLYJS5.LY VAN KHIEM chuyen ung ho Ms2025.329 e Sung a Dinh FT25339760681534.20251205.134317.3568686866.LY VAN KHIEM.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1bJ11Z6WW.PHAM THI THU CUC giup e SUNG A DINH, MS 2025.329.20251205.133445.00245015.PHAM THI THU CUC.970427

05/12/2025 200.000 5339IBT1jWIIIIJG.UNG HO MS 2025.323-051225-13:32:12 865200.20251205.133213.10926097.HUA NGOC XUAN TRANG.970416

05/12/2025 5.000 5339IBT1kJHLM3JY.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339592202435.20251205.132937.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHLM428.MS2025.329 em Finn ung ho anh Dinh FT25339009756128.20251205.132826.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

05/12/2025 30.000 MBVCB.12013007403.2025.329 sung a dinh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12012903332.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0181002066105 TONG NGOC MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJHLSAQE.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339191693137.20251205.131824.19033538318015.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407

05/12/2025 200.000 5339VNIBJ2ACUFQF.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.131818.615704060033177.LUU DAN KHANH.970441

05/12/2025 200.000 5339IBT1hWCR2WZ8.IBFT Ung ho Ms 2025.329 - E Sung A Dinh.20251205.131729.422151K982a6a000000000e78874.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 020097048812051317002025Y5QO499387.10071.131700.TRAN THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.329

05/12/2025 1.000.000 5339VNIBJ2ACUQPB.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.131657.011704060183965.PHAM HUONG LAN.970441

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012864452.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1975979891 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012862708.ung ho ms 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0321000627227 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097041512051315092025fZsL487938.3107.131456.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 5339IBT1iWLYWI89.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.131442.92073057.NGUYEN VAN THIET.970432

05/12/2025 50.000 020097042212051314152025YQ8G752260.98536.131415.PHAM THI THUY chuyen tienMS 2025328

05/12/2025 100.000 5339IBT1hWCRCKWN.IBFT Ung ho 2025-329 e Sung A Dinh.20251205.131346.050122883660.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 5339IBT1hWCRCANE.IBFT ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251205.131313.060210691831.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHL2H6I.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339702702727.20251205.131229.19033582425015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407

05/12/2025 30.000 5339IBT1jWIIM22V.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-13:11:20 826741.20251205.131120.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416

05/12/2025 100.000 MBVCB.12012804974.ms 2025-329 Em Sung A Dinh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012779813.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.328 (lay cuong long).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012763677.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.329 (phung a dinh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 1.000.000 5339IBT1iWLPNX2P.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.130639.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432

05/12/2025 100.000 MBVCB.12012757159.UNG HO MS 2025.329 ( em SUNG A DINH).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 020097048812051305362025yS0c461842.61964.130536.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 MBVCB.12012715531.ms 2025.329 ( Sung A Dinh) .CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12012637986.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0331000435293 NGUYEN VAN DAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12012633371.N. H ung ho MS 2025.312.CT tu 0301000365880 TRUONG THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 MBVCB.12012551602.ung ho ms 2025.328.CT tu 1017757785 NGUYEN THI NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012529363.ung ho MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012509340.ung ho MS 2025.325(be Dam Phuong Dung) Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012501403.ung ho MS 2025.329(em Sung A Dinh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097048812051243402025bgPF386606.69615.124341.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 10.000 020097044912051243312025ZbrQ428104.69238.124331.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh, ma GD 100000050024031

05/12/2025 5.000 MBVCB.12012438070.Tra Xuan Binh giup ms 2025329.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/12/2025 400.000 MBVCB.12012423678.UNG HO MS 2025.329 (Sung A Dinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 0200970422120512384820258GMG980945.47876.123849.MS2025 328 em LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 020097040512051238142025JPM3014985.45359.123803.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2925.38 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109730141018.20251205.109730141018-0888310903_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHHL3AB.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339648654011.20251205.123520.19020460185019.VND-TGTT-DO MANH TUNG.970407

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJHHLGAK.Gia Hung - Gia Hoa giup em Sung A Dinh ms 2025.329 nguyen cho em duoc tai qua nan khoi FT25339056642053.20251205.123430.2212688666.NGO THI KIM DUNG.970407

05/12/2025 100.000 0200970488120512331120255urC346511.21578.123311.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHHHZMS.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25339661386399.20251205.123205.19033831261011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407

05/12/2025 500.000 MBVCB.12012271289.ung ho MA 2025.329 (e sung a dinh).CT tu 0341007098470 DINH QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 MBVCB.12012244958.Ung ho MS 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0631000488899 NGUYEN VU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 5339IBT1aWUG9R4E.VU THI NGOC ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.122400.1009547990.SHBMB.970443

05/12/2025 50.000 5339IBT1fW7HEAKJ.Uh MS 2025 328 em Lay Cuong Long.20251205.122244.0101000285.TRAN THI ANH TUYET.970406

05/12/2025 500.000 0200970422120512152020251JCV550582.28610.121521.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

05/12/2025 500.000 020097042212051214172025RBBS611817.23857.121405.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 MBVCB.12012009600.Ung ho MS 2025.2026 em Le Van The Anh.CT tu 1014882197 TON NU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 020097042212051211502025TM1F765679.9838.121150.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 300.000 MBVCB.12011974466.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451001480688 NGUYEN DO TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 2.000.000 020097040512051203082025BIC9065954.60689.120309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 E Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12011852471.DOAN THI HONG chuyen tien.CT tu 0101000295574 DOAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 20.000 5339IBT1iWLPASZC.Ung ho MS 2025324.20251205.115726.82482481996.LE VAN CHINH.970432

05/12/2025 1.000.000 MBVCB.12011773529.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071005425606 BA XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 02009704221205115111202555ED281868.91094.115112.NGUYEN THI KHANH chuyen tien ho tro sung a dinh. MS 2025.329

05/12/2025 300.000 MBVCB.12011570092.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 1013497064 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339VNIBJ2ACAK27.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.114322.912316235.LE THI HONG LINH.970441

05/12/2025 100.000 MBVCB.12011465150.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-328.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHH2VDP.Ung ho MS 2025.326 em Lam Van The Anh FT25339493332176.20251205.113631.19036802697010.NGUYEN THU HIEN.970407

05/12/2025 20.000 5339IBT1kJHHJPH3.Ung ho MS 2025.327 Chi Nong Thi Phan FT25339166506660.20251205.112911.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

05/12/2025 100.000 MBVCB.12011308418.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1029868999 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12011294422.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 MBVCB.12011267487.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071000977293 NGUYEN THI BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097048812051124272025XWrR024101.37424.112427.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 200.000 5339IBT1iWLPIGLC.ung ho MS2025328 em Lay Cuong Long.20251205.112416.68181019968.LE THI ANH.970432

05/12/2025 100.000 0200970405120511201820251XQU052600.12935.112007.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHAM HUY - Ung ho MS 2025.328 - Em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 02009704051205111942202566HG049743.11070.111942.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 30.000 MBVCB.12010986194.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHZHK9H.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339490291484.20251205.110331.19025539209012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

05/12/2025 200.000 020097048812051050362025RZM3867699.55819.105036.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 300.000 5339TPBVJ2AM7CTH.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.104727.04496636101.DANG THI THUONG HUYEN.970423

05/12/2025 500.000 MBVCB.12010726730.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097041512051047072025VVJf899367.39054.104708.ung ho MS2025324 anh nguyen minh tam

05/12/2025 50.000 5339IBT1aWUA6DZ1.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.104452.0904123953.HOANG HOAI ANH.970437

05/12/2025 50.000 MBVCB.12010671951.UNG HO MS 2025.326.CT tu 0451000237480 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 020097042212051034322025CGK0606052.76216.103422.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 MBVCB.12010521173.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1043738112 TRAN THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12010523880.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011002151509 LE THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 020097042212051030312025J0ZJ925447.55748.103031.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 500.000 MBVCB.12010484769.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9394378688 VU ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 020097042212051028582025GU4H446426.47682.102859.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109712748055.20251205.109712748055-0918279616_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 200.000 MBVCB.12010329722.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451000273316 LE HOANG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097041512051013262025g6B3785494.73519.101326.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long)

05/12/2025 100.000 MBVCB.12010220555.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 MBVCB.12010218207.ung ho ms 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12010217530.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071000967882 NGUYEN VU NHAT PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 02009704221205100841202530WZ494356.52272.100841.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS 2025 328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12010191025.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12010170571.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1hWCXP4S4.IBFT ung ho MS 2025.329. em Sung A Dinh.20251205.100409.060311519381.SACOMBANK.970403

05/12/2025 200.000 5339IBT1bJ11U5YA.ung ho ms 2025 324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.100035.0071000777777.PHAM THI HUONG HUYEN.970425

05/12/2025 300.000 0200970422120509580720250ZSP328276.1611.095808.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 5339IBT1hWCX8KIN.IBFT Ung ho MS 2025.326.20251205.094812.040093989602.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 5339IBT1iWLUHDLT.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh 0912166350.20251205.094754.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

05/12/2025 200.000 020097040512050947442025I3L7010903.56720.094744.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 18.000 MBVCB.12009908438.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097048812050946082025iv42598986.49749.094557.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH6R3HB.UH M.S 2025.051 FT25339294749043.20251205.094535.19020846084888.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH CHAM.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH6RV65.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339814630910.20251205.094347.19026204502013.VND-TGTT-PHAM QUYNH MAI.970407

05/12/2025 200.000 020097040512050939552025STZL074864.24040.093955.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

05/12/2025 150.000 02009704221205093824202596N8346980.18036.093812.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

05/12/2025 50.000 MBVCB.12009799708.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0181002163050 DO THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339NBVAF22US9BB.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251205.093114.100006903899.TRAN BAO NGAN.970419

05/12/2025 68.000 5339MCOBB2A913V7.MS2025.327 chi Nong Thi Phan.20251205.092901.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

05/12/2025 200.000 5339TPBVJ2AMVS9F.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.20251205.092857.02572413301.NGUYEN HA DOAN PHUONG.970423

05/12/2025 200.000 MBVCB.12009681662.MS 2025.329.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 68.000 5339MCOBB2A91VRE.MS2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.092818.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJH6HLS1.DANG THI VAN THUY chuyen ung ho ms 2025.324 anh nguyen minh tam FT25339040585086.20251205.092733.10621404466014.VND-TGTT-DANG THI VAN THUY.970407

05/12/2025 150.000 020097042212050923522025SJXR816197.59188.092353.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

05/12/2025 100.000 020097048812050923182025NrrP509512.56966.092318.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 100.000 MBVCB.12009589997.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH6EPAB.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339530075444.20251205.091721.2810950689.TRAN MINH QUAN.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH6KLZL.Ung ho MS 2025.323 ba HIA MAN NHI FT25339124065766.20251205.091529.2810950689.TRAN MINH QUAN.970407

05/12/2025 20.000 5339VNIBJ2AMK1MU.VU HUYEN CHI chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20251205.091513.335246726.VU HUYEN CHI.970441

05/12/2025 100.000 5339IBT1jWIMFYPU.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-09:11:31 331294.20251205.091132.969787.MA MINH HA.970416

05/12/2025 500.000 MBVCB.12009417948.Ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJH6AKRK.Ung ho MS2025.328 Lay Cuong Long FT25339195045153.20251205.090554.19035253552017.VND-TGTT-LE THI HUYEN THANH.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJH6AG1C.Ung ho MS 2025-329, em Sung A Dinh FT25339446366411.20251205.090538.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

05/12/2025 50.000 020097040512050858172025XGZE088640.65501.085817.Vietcombank:0011002643148:TRINH THI NGOC chuyen tien MS 2023.304

05/12/2025 200.000 MBVCB.12009260011.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 5339IBT1jWIMTBJF.UNG HO MS 2025 329 EM PHUNG A DINH-051225-08:53:20 298949.20251205.085320.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

05/12/2025 50.000 5339MCOBB2A9L94D.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251205.085311.03101010965538.HOANG VIET.970426

05/12/2025 300.000 MBVCB.12009155241.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.328 (Em Lay Cuong Long).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 MBVCB.12009127435.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12009096797.NGUYEN THUY DUONG chuyen tien Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071000881473 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1jWIMLFXN.UNG HO CHAU LAY CUONG LONG-051225-08:41:01 277733.20251205.084102.27438829.PHAM THI NGOC HOA.970416

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJH6I11Z.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339106409992.20251205.083830.19023182058018.VND-TGTT-TRAN THI DINH.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1aWUA29XS.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.083829.3939393985.SHBMB.970443

05/12/2025 300.000 5339IBT1iWLU8TI8.Ms 2025-328 uh em Lay Cuong Long.20251205.083405.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/12/2025 500.000 5339IBT1iWLU86DN.Ms 2025-329 uh em Sung A Dinh.20251205.083323.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

05/12/2025 500.000 020097048812050832422025mnDm317693.81409.083229.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 200.000 5339IBT1jWIMLMMM.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-051225-08:28:59 257973.20251205.082859.12811597.LE THU HUONG.970416

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJH6SY5P.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339049475842.20251205.082625.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJH6S8ZP.Truong Dieu My ung ho 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339143541803.20251205.082607.19030527021011.VND-TGTT-TRUONG DIEU MY.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH69XAI.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339804616618.20251205.082438.19038737409013.VND-TGTT-TRAN THI DIEM.970407

05/12/2025 200.000 MBVCB.12008858795.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 SHGD:17813058.DD:251205.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien 2025-328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 5339TPBVJ2AMRM12.MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.081712.00845851001.BUI THI CAM THUY.970423

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJH6CESD.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339334775294.20251205.081657.19036274330010.VND-TGTT-VU KHANH LINH.970407

05/12/2025 300.000 5339IBT1aWUAW65I.2025.328 ( e Lay Cuong Long) .20251205.081157.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433

05/12/2025 300.000 MBVCB.12008719514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.329 (em SuNg A Dinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 500.000 MBVCB.12008674471.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJH6QEH5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339111037805.20251205.080249.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJH6QI7C.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339090235637.20251205.080130.193989.NGUYEN THAI LOC.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1aWUAQ9SF.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.075946.180001060006886.THAI DOAN SON .970409

05/12/2025 200.000 5339IBT1aWUAQCT6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.075925.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

05/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109695682891.20251205.109695682891-0968217190_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 150.000 5339IBT1kJHERF25.Ung ho MS 2025.328 be Lay Cuong Long FT25339992974895.20251205.075552.19032127639027.VND-TGTT-PHUONG PHUONG LINH.970407

05/12/2025 150.000 5339IBT1kJHERB6N.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25339169373450.20251205.075435.19032127639027.VND-TGTT-PHUONG PHUONG LINH.970407

05/12/2025 300.000 020097042212050753482025EM7E944455.63349.075349.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

05/12/2025 226.000 0200970422120507455720256IOO459823.41911.074558.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 020097048812050742032025fkXQ122322.32029.074203.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHEFDTU.NGUYEN THI DINH chuyen uh ms 2025328 lay cuong long FT25339462509290.20251205.074139.2000101888.NGUYEN THI DINH.970407

05/12/2025 300.000 MBVCB.12008389036.ung ho MS 2025.324.CT tu 0011001701629 VU THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHETEHD.NGUYEN THI KIEU OANH ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long chuc em suc khoe co gang vuot qua noi mat mac hoc hanh thanh tai FT25339598824609.20251205.073920.19071403751011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU OANH.970407

05/12/2025 100.000 IBVCB.12008326474.Chuyen tien ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/12/2025 100.000 MBVCB.12008325968.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021001793268 TRAN THI QUANG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 112.289 0200970422120507290120258X62455331.97333.072902.ms2025.322

05/12/2025 100.000 5339VNIBJ2AM8PEK.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.072648.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441

05/12/2025 2.000.000 5339IBT1fW7ZPC59.ung ho MS 2025.327 ( chi Nong Thi Phan ).20251205.072348.220714849596979.LAM HOA TONG.970431

05/12/2025 500.000 020097048812050720442025fDec031121.75283.072044.UNG HO MS 2025.328 E LAY CUONG LONG

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJHEEG7Y.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339387139012.20251205.071640.8800881986.NGUYEN THI HA THU.970407

05/12/2025 200.000 5339IBT1kJHE7WZ4.NGUYEN THI THUY NGA chuyen ms2025.328 em Lay Cuong Long FT25339905079937.20251205.070323.19022232393011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

05/12/2025 500.000 020097048812050700312025Ks9q949897.25268.070031.NGUYEN DUC HOAI CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025328

05/12/2025 200.000 MBVCB.12007962970.ung ho MS 2025 328 e Lay Cuong Long.CT tu 0711000303040 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

05/12/2025 200.000 020097042212050657382025I0SH256734.18789.065739.LE THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12007933234.ung ho MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097042212050651282025OGVP900031.6197.065128.ung ho MS 2005.328

05/12/2025 100.000 020097040512050651092025FZAP083811.3878.065109.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 5339TPBVJ2AMMIB3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.065058.16699300003.VU HONG NHUNG.970423

05/12/2025 300.000 MBVCB.12007881844.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339VNIBJ2AMMWYK.Ung ho MS 2025.327.20251205.064456.022365877.TA HOANG VIET.970441

05/12/2025 200.000 020097041512050643162025lr4t200149.89208.064317.MS2025-328(em Lay Cuong Long)

05/12/2025 200.000 MBVCB.12007823671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 MBVCB.12007798446.ung ho ms2025.328 (Lay Cuong Long).CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097041512050634022025XkPR184087.71894.063402.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 500.000 5339IBT1kJHE5KQ2.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339781847133.20251205.063244.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

05/12/2025 100.000 020097040512050631592025HGYJ033381.69188.063200.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025328 e Long

05/12/2025 50.000 5339IBT1kJHE5MMR.MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25339461547815.20251205.062932.19034559710019.VND-TGTT-PHAM THI HIEN .970407

05/12/2025 150.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109687415484.20251205.109687415484-0903324735_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 200.000 MBVCB.12007713439.MS 2025.329.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 600.000 MBVCB.12007699284.ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 020097048812050618112025cHC6832833.50319.061811.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

05/12/2025 200.000 MBVCB.12007641614.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0651000532806 TRUONG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 MBVCB.12007622536.UNG HO MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 300.000 MBVCB.12007599489.Ung ho MS 2025.328 - Em Lay Cuong Long.CT tu 0011000688650 PHAM MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097040512050540172025U275069205.17817.054005.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 020097042212050539232025WRDC817952.18795.053923.ung ho ms 3025328 Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12007528436.MS 2025.328.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHE8UYQ.Ung ho MS 2025.328 FT25339302828259.20251205.050855.19036501755015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGAN.970407

05/12/2025 100.000 5339IBT1kJHEIYJQ.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339348982800.20251205.042259.19020459579011.VND-TGTT-HOANG THI THANH BINH.970407

05/12/2025 500.000 MBVCB.12007446466.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011001179489 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 5339IBT1iWL8ZT8C.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.030635.0365577050.DO THI HONG NHUNG.970432

05/12/2025 200.000 5339IBT1hWC3HWNH.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien giup do em Lay Cuong Long.20251205.025342.060160666849.SACOMBANK.970403

05/12/2025 100.000 MBVCB.12007288958.ung ho ms 2025.312 (a Vang van kham).CT tu 1018874998 DAO PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 020097040512050105302025LE12018314.25091.010530.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 100.000 MBVCB.12007248998.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 200.000 MBVCB.12007199627.vietha 55 ung ho chau lay cuong long ms 2025 328.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

05/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675862481.20251205.109675862481-0828001407_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675901537.20251205.109675901537-0934162950_Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

05/12/2025 100.000 020097042212050016452025BYCL834639.88405.001646.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

05/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675326905.20251205.109675326905-0934162950_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

06/12/2025 15.000 MBVCB.12035592960.2025.328( Lay Cuong long).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 15.000 MBVCB.12035587750.2025.329( Sung A Dinh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035553552.UH MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tan.CT tu 0021000390683 LUU THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 0200970422120623151220258EXN460322.89975.231512.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 12.000 MBVCB.12035514611.LANG THI THUY ung ho MS 2025.330( anh bui van ta ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 30.000 5340IBT1iWL6B5GE.Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.231024.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035446546.ungho ms 2025.330.CT tu 0991000009323 PHAM TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 5340IBT1kJLVDL93.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342896707566.20251206.230013.19032746561024.VND-TGTT-NGUYEN DO BAO HAN.970407

06/12/2025 200.000 0200970488120622545720255lrY479706.53767.225445.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 100.000 5340VNIBJ2ARQE8N.Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta.20251206.225038.280885888.NGUYEN THI DIEU LINH.970441

06/12/2025 200.000 5340IBT1aWUTU9US.ung ho MS 2025 330.20251206.224924.0987866687.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

06/12/2025 200.000 5340IBT1iWL6YUHK.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.224912.0986371255.NGUYEN KIEU OANH.970432

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035331566.MS2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 020097048812062243362025tx4F450857.32017.224336.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035337967.MS2025 325 em Dam Phuong Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035335610.MS2025 324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLV2TCF.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342064790631.20251206.224234.888888230891.TRINH HA THU.970407

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035323638.MS2025 322 em Bui Gia Loc .CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035310777.MS2025 327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035307945.MS2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035313799.MS2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035292673.MS2025 330 anh Bui Van Ta.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340VNIBJ2ARYXAP.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta.20251206.223631.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441

06/12/2025 200.000 020097048812062234272025H89u425544.12323.223414.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

06/12/2025 50.000 02009704881206223425202543jN425672.12293.223426.MS2025.330

06/12/2025 500.000 5340IBT1jWIP1Z7S.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG-061225-22:33:10 055339.20251206.223310.242704379.NGUYEN THI THUY DUONG.970416

06/12/2025 500.000 020097048812062213112025kORF358999.59677.221311.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 500.000 5340IBT1kJLDNKAQ.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25342650606797.20251206.221150.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLDRFZR.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25342095012808.20251206.220823.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 500.000 5340IBT1kJLDRZCW.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25342045890876.20251206.220749.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLDRYR2.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25342895650226.20251206.220642.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 200.000 020097042212062206182025P04N841035.41367.220619.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 50.000 020097042212062206022025VI2F326009.39927.220551.ms 2025.330

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLDRV4E.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25342350594804.20251206.220555.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLDRW2G.UH MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25342911810051.20251206.220453.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 100.000 MBVCB.12035021562.ung ho MS 2025.330 ( anh Bui Van Ta ) .CT tu 9937519605 HO THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLDX5ZE.UH MS 2025.279 em Ha Van Thien FT25342798609608.20251206.220237.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 60.000 020097042212062201032025J5SC341458.26406.220104.ung ho a MS 2025.312 anh Vang Van Kham

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1kJLD3LQY.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342826183717.20251206.215943.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407

06/12/2025 200.000 020097048812062157152025yYtK301792.14552.215715.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH

06/12/2025 20.000 MBVCB.12034938951.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 500.000 MBVCB.12034928796.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0071001140335 TO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 10.000 MBVCB.12034921618.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025 .330 (anh Bui Van Ta)..CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 500.000 5340IBT1iWL6DMWW.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.215352.1328121981.PHAM HONG NHUNG.970432

06/12/2025 100.000 020097048812062152502025RqD3284906.1165.215250.MS 2025330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 1.100.000 MBVCB.12034873713.ung ho MS 330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 020097042212062145002025YDMJ886111.75470.214500.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

06/12/2025 200.000 MBVCB.12034824796.ung ho Ms 2025.329 ( e Sung A Dinh ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 MBVCB.12034805620.ung ho MS :2025.330( Anh BUI VAN TA).CT tu 0121002085853 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLDHC5V.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342611305658.20251206.214126.3819999.HOANG TRONG HA .970407

06/12/2025 100.000 5340TPBVJ2AZPYAK.ung ho MS 2025.330.20251206.213821.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423

06/12/2025 200.000 020097042212062135062025MLLI415048.43099.213507.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta

06/12/2025 3.000.000 MBVCB.12034687146.ung ho ma so 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0031000709992 TA CONG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12034617830.HOANG THI HIEN ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 1031297204 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1bJ19SWN5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251206.212143.3314053001.DAO THI THUY.970434

06/12/2025 100.000 020097042212062112552025GL8C694724.63089.211257.MS 2025330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLDBQMB.Ung ho ms 2025.330 FT25342602636207.20251206.210931.19035259366010.VND-TGTT-DO PHUONG CHI.970407

06/12/2025 300.000 020097040512062108272025DA11043198.45153.210827.Vietcombank:0011002643148:MS 2025330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 100.000 0200970488120621054920259N6l076807.34929.210549.BUI THI THUY UNG HO MS2025.330. BUI VAN TA

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLDP58Y.LAM THI LAN PHUONG chuyen ung ho e Sung A Dinh ms 2025329 FT25342571217902.20251206.210112.19027558013016.VND-TGTT-LAM THI LAN PHUONG.970407

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLDP9LS.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342702717472.20251206.210018.19027158320017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

06/12/2025 50.000 020097042212062058322025WH47837590.7097.205833.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.328 Lay Cuong Long

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLD8PSJ.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342047223311.20251206.205435.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407

06/12/2025 400.000 5340IBT1iWLEXSBI.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.205031.168271093.NGUYEN QUANG HAI.970432

06/12/2025 500.000 5340IBT1kJLDMSZE.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25342347891515.20251206.204738.19032986987010.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

06/12/2025 200.000 5340MCOBB2A7SDGT.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.203338.03801012893010.BE DIEU HOA.970426

06/12/2025 100.000 MBVCB.12033783517.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta.CT tu 0221000001998 VU THI TU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 020097040512062019492025UGX8063679.39711.201949.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2025.328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 200.000 MBVCB.12033540250.MS2025.329.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLS3X7K.Ung ho MS 2025.330 FT25340202530420.20251206.200737.19031906655555.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

06/12/2025 500.000 5340IBT1dJB5JA4Z.MS 2025330 Bui Van Ta.20251206.200041.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422

06/12/2025 50.000 0200970422120619543520257P6H393422.22028.195436.ms2025.330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 200.000 5340IBT1iWLEAJLS.MS2025330.20251206.194925.938948666.NGUYEN TONG KHANH LINH.970432

06/12/2025 1.000.000 020097048812061941472025aH6y620790.60675.194134.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG

06/12/2025 150.000 5340IBT1kJLSYEYQ.Ung ho MS 2025.330 FT25340952476626.20251206.192325.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407

06/12/2025 100.000 5340IBT1jWIULT8F.UNG HO MS 2025.330 BUI VAN TA-061225-19:20:42 718636.20251206.192042.5722517.PHAM THI DUYEN.970416

06/12/2025 300.000 020097048812061917022025eHTk473815.39142.191702.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 500.000 5340MCOBB2A7TMNE.Ung ho em Sung A Dinh MS 2025.329.20251206.191650.23001012953468.NGUYEN THI MINHTRANG.970426

06/12/2025 100.000 020097048812061914112025z8Ua456710.24940.191411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 100.000 0200970488120619073420254rrV416143.91396.190734.MS 2025330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 200.000 5340IBT1bJ12NR7G.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251206.190330.0908160450.DO VAN CHINH.970448

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLS9Z6D.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025 329 Sung a Dinh FT25340700514621.20251206.185836.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407

06/12/2025 50.000 5340IBT1iWLE1R53.MS 2025-330 anh Bui Van Ta.20251206.183757.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

06/12/2025 300.000 020097048812061832572025xYGo202936.10734.183257.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJL9LQED.Ung ho MS.2025.330 anh Bui Van Ta FT25340025487582.20251206.182212.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

06/12/2025 400.000 020097042212061819282025M5MC553924.43058.181917.MS 2025330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 50.000 5340TPBVJ2AZCWH8.Ung ho MS 2025.330.20251206.181535.20918879023.NGUYEN HO THANH TUONG VI.970423

06/12/2025 300.000 020097042212061813142025K1RQ251842.11009.181315.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 1.000.001 020097040512061811422025Y95F079333.3400.181142.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CUC chuyen tien Ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh

06/12/2025 20.000 5340IBT1hW2J3X5I.IBFT Thiguoibuivantta.20251206.180622.070130199273.SACOMBANK.970403

06/12/2025 200.000 MBVCB.12030801301.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340MCOBB2A6HLAL.MS 2025.309 ( em Sung A Dinh ).20251206.172059.80002115480.DOAN BA THANG.970426

06/12/2025 200.000 5340VNIBJ2AZ2SI4.MS 2025.330( Anh Bui Van Ta).20251206.172041.028704060075167.DANG THI TUYET NGA.970441

06/12/2025 5.000 5340IBT1iWLK4NXU.Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta Nam Mo A Di Da Phat.20251206.171711.8219931993.NGUYEN TUAN NGHIA.970432

06/12/2025 200.000 020097040512061712342025ZYPN040479.64159.171234.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 500.000 5340IBT1kJL2XVCM.ung ho MS 2025 329 chau Sung a Dinh FT25340045522605.20251206.171045.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

06/12/2025 200.000 020097040512061705342025TZLE000085.24384.170522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

06/12/2025 50.000 5340IBT1iWLKYHGR.MS 2025.330 Bui Van Ta.20251206.170340.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

06/12/2025 100.000 MBVCB.12030409026.2025.330 Bui Van Ta.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 0200970405120617014020254Z0C077313.3041.170140.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 200.000 020097048812061640402025H9yx421195.88335.164040.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJL2MALW.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25340042137719.20251206.161856.19034483244013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

06/12/2025 30.000 MBVCB.12029584217.2025.328 e nay cuong long.CT tu 0181003556546 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 30.000 MBVCB.12029214845.2025.330 Bui Van Ta.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 MBVCB.12029091176.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 86.000 0200970422120615262220250GSU137185.23857.152623.ms2025.330

06/12/2025 50.000 5340IBT1kJLCZQ23.MS2025.330 chau Finn ung ho gia dinh chu Ta FT25340023477036.20251206.152240.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

06/12/2025 200.000 020097041512061518452025gFZH485328.89270.151845.UH MS 2025.330 (Bui Van Ta)

06/12/2025 100.000 0200970405120615165020252HU1058916.80740.151650.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 330

06/12/2025 50.000 020097048812061511552025Pwyw917422.59252.151156.UNG HO MS2025.328 EM LAY CUONG LONG

06/12/2025 50.000 020097040512061510242025P1IV031042.51349.151024.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.330

06/12/2025 300.000 5340IBT1jWIUIRIU.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO ANH BUI VAN TA. MS 2025-330-061225-15:09:01 164068.20251206.150902.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416

06/12/2025 100.000 020097042212061505502025NRK0994460.30492.150551.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh

06/12/2025 200.000 020097040512061503532025EQX2003033.21743.150353.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLC4T8J.Ung ho Ms2025.330 FT25340640920416.20251206.150317.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLCYR7W.Ung ho MS 2025.330 FT25340030369630.20251206.145354.19035644384011.VND-TGTT-LE MANH TUAN.970407

06/12/2025 155.000 5340TPBVJ2ATUBWD.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251206.145336.04495030111.NGUYEN NANG TUNG.970423

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLCUDJX.Ung ho MS 2025.330 FT25340956258608.20251206.144446.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407

06/12/2025 300.000 020097041512061439002025j2J1396514.17614.143900.MS2025-330(a Bui Van Ta)

06/12/2025 100.000 MBVCB.12028367023.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1047555901 TAN LO MAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340NBVAF22U5WL8.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.142840.201819911981.LE VAN THIEN.970419

06/12/2025 500.000 MBVCB.12028283974.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 020097044912061423522025snLV173031.58545.142352.TRAN THI TAM chuyen tienunghoemSungADinh MS 2025329, ma GD 100000050587499

06/12/2025 50.000 MBVCB.12028242108.MS 2025.326.CT tu 0901000049028 TRINH VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12028236437.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1019285762 DO CAO TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 MBVCB.12028154208.ung ho MS 2025.330 (anh bui van ta).CT tu 0611001951837 NGUYEN THI TRAM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLCC1KA.Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25340788745795.20251206.141255.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407

06/12/2025 50.000 5340IBT1kJLC1J4T.MS 2025.330 FT25340890434725.20251206.140917.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

06/12/2025 1.000.000 020097042212061408262025DA4K497311.1210.140814.BUI THI XUAN HANH chuyen tien ung ho MS2025.330 anh Bui van Ta

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLCWRFB.MS2025.329 SUNG A DINH FT25340044194060.20251206.140522.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407

06/12/2025 100.000 MBVCB.12028053434.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1012947909 PHAM QUANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 5.000.000 5340IBT1aWUH1B5X.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta.20251206.135931.666003366969.LE THI MAI HUONG.970440

06/12/2025 50.000 020097040512061354342025D8XM045399.51147.135434.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms sung a dinh

06/12/2025 10.000 5340TPBVJ2AT8MWS.MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251206.134748.02935403901.LE THI BE DAO.970423

06/12/2025 200.000 02009704221206134635202588G5333446.22524.134623.MS 2025330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 300.000 MBVCB.12027840716.NGUYEN THI THU LAN ung ho em Lay Cuong Long, MS 2025.328.CT tu 0371003880893 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 30.000 020097040512061344102025S0V3011359.14084.134358.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 1.000.000 MBVCB.12027816313.MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12027774003.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1iWL7VG59.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.133333.102633725.MAI TUAN NINH.970432

06/12/2025 200.000 MBVCB.12027688359.ung ho ms 2025.326 (em Dung A Dinh).CT tu 0251002667910 NGUYEN THI HOANG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 1.200.000 5340IBT1iWL7DP2W.Ung ho MS 2025 - 326- 327- 328.20251206.132635.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

06/12/2025 50.000 020097042212061326302025BKUT324525.50724.132631.MS 2025330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 1.200.000 5340IBT1iWL7DVW3.Ung ho MS 2025 - 323 - 324- 325.20251206.132543.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

06/12/2025 1.200.000 5340IBT1iWL7DJFI.Ung ho MS 2025 - 320 - 321- 322.20251206.132441.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJL16W34.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS2025.325 DAM PHUONG DUNG FT25340649580250.20251206.132205.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

06/12/2025 500.000 MBVCB.12027613748.XUAN LAN chuyen tien ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh.CT tu 0071005869253 NGUYEN HO XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 150.000 5340IBT1kJL1EKUA.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS2025314 VUONG NGOC LAN FT25340920000050.20251206.132040.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

06/12/2025 150.000 5340IBT1kJL1EP9Y.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS 2025306 FT25340130504311.20251206.131948.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407

06/12/2025 100.000 MBVCB.12027430953.ung ho.MS.2025.330.(anh.Bui Van Ta ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 020097044912061303382025Itb2211459.65121.130338.KSOR KHEM gui e cuong long, ma GD 100000050557647

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJL14CP3.Ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan FT25340610105937.20251206.130123.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

06/12/2025 300.000 5340IBT1jWIUCNZQ.UNG HO MS2025.329 EM SUNG A DINH-061225-12:59:28 931326.20251206.125928.188681009.TRAN THI HANG NHI.970416

06/12/2025 100.000 5340IBT1hW2WHNZX.IBFT Ung ho MS2025.330 anh Bui Van Ta.20251206.125552.060267119689.SACOMBANK.970403

06/12/2025 200.000 MBVCB.12027269074.CHU THI THU ung ho MS 2025.330 ( Bui Van Ta).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 020097040512061249342025RNTL031880.9188.124934.Vietcombank:0011002643148:2024.328

06/12/2025 100.000 020097048812061245202025MtTc407922.90698.124521.MS 2025330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 100.000 0200970422120612435020250W9D706573.84389.124351.DAO MANH CUONG chuyen tien ms 2025.330 bui van ta

06/12/2025 68.000 5340MCOBB2ANV251.MS2025.330 Bui Van Ta.20251206.123633.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

06/12/2025 100.000 5340IBT1cWYYVADD.ung ho ms 2025.330( Bui Van Ta).20251206.122808.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415

06/12/2025 50.000 5340IBT1jWIU19KL.MS 2025.330 ANH BUI VAN TA-061225-12:26:52 870119.20251206.122652.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

06/12/2025 200.000 0200970488120612243820259d4f339002.4773.122438.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 50.000 020097048812061216462025xKAh313230.73072.121646.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 100.000 MBVCB.12026724446.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12026706757.MS 2025 330 anh Bui Van Ta.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/12/2025 500.000 MBVCB.12026671647.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9383458457 NGUYEN HOAN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 5340IBT1iWLGHLQS.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.120542.2709903979.LY MINH QUAN.970432

06/12/2025 100.000 MBVCB.12026651075.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011004014033 LUONG VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 50.000 0200970488120611593720254hOU257125.526.115924.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 200.000 MBVCB.12026558862.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1018229116 DO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 020097042212061156242025C74U750092.86464.115625.Ung Ho Sung A Dinh

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1jWIUWMFS.MS 2025330 anh Bui Van Ta-061225-11:56:11 805077.20251206.115611.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLJFEFU.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25340322842859.20251206.115500.1990366990.VU HONG NHUNG.970407

06/12/2025 100.000 5340TPBVJ2AJ6G98.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251206.115456.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

06/12/2025 50.000 5340VNIBJ2AJ6QPM.Ung ho MS 2025 329. Em sung A Dinh.20251206.115354.055295678.NGUYEN THI TAM.970441

06/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109855077505.20251206.109855077505-0966931495_MS 2025330 Anh Bui Van Ta

06/12/2025 300.000 5340IBT1aWUZ53D3.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025329 em Sung anh Dinh.20251206.114758.4908205116236.AGRIBANK.970405

06/12/2025 200.000 020097041512061147502025vH9R959209.50265.114737.tang cho em lay

06/12/2025 200.000 MBVCB.12026243278.MS 2025.330.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 1.000.000 MBVCB.12025783905.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071002697236 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 18.000 MBVCB.12025774774.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.330 (gd anh Bui Van Ta).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 500.000 5340IBT1kJLJDHMP.ung ho MS 2025.330 FT25340545054504.20251206.105837.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407

06/12/2025 200.000 02009704221206105741202562PX677321.37683.105730.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan

06/12/2025 200.000 02009704221206105607202578GP417640.31302.105608.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

06/12/2025 100.000 MBVCB.12025635725.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 327 Nong Thi Phan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 5340IBT1bJ12STBF.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.105510.0962865998.DANG THI LUYEN.970425

06/12/2025 100.000 MBVCB.12025595855.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 MBVCB.12025459543.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS (2025.330 ( Anh Bui Van Ta).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 0200970415120610380020252n8r792770.57771.103802.Ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh )

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLWRAUG.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25340090288400.20251206.103037.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

06/12/2025 300.000 MBVCB.12025145985.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 MBVCB.12025114130.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 MBVCB.12025089775.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340IBT1aWU6ARPV.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251206.095841.5908207000767.AGRIBANK.970405

06/12/2025 300.000 020097042212060957442025T57Q212461.97968.095745.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024805715.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0011001810707 PHAM LE KHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLWAUIL.Ung ho ms 2025329 em sung a dinh FT25340450481080.20251206.095337.5996895665.VU VAN VIET.970407

06/12/2025 500.000 MBVCB.12024785756.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 300.000 5340IBT1iWLAX6MD.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho MS2025 329 em Sung A Dinh.20251206.094633.47746604.NGUYEN THI THANH BINH.970432

06/12/2025 100.000 5340IBT1iWLAXYNT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 330 BUI VAN TA.20251206.094521.247529918.LE THI HOA.970432

06/12/2025 50.000 5340VNIBJ2AJR8NQ.ung ho ms 2025.329 ( e Sung A Dinh ).20251206.094514.019156955.NGUYEN THI LAN.970441

06/12/2025 500.000 5340IBT1jWI8LPQ3.UNG HO MS 2025 330 ANH BUI VAN TA-061225-09:44:18 532890.20251206.094418.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

06/12/2025 300.000 MBVCB.12024537799.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 329.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1iWLATA4Q.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.093028.219041567.TRAN THI HONG PHUONG.970432

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024473214.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 28.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109836860342.20251206.109836860342-0898481156_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024302359.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024304207.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024267840.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 500.000 020097048812060913422025zHuu632385.42757.091342.MS 2025330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 500.000 5340IBT1iWLAZSEZ.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.091222.45713873.PHAM THANH LINH.970432

06/12/2025 100.000 020097048812060905422025wSat603098.18264.090542.UNG HO MA SO 2025.328 EM LAY CUONG LONG

06/12/2025 50.000 020097042212060905142025COAW983488.17589.090514.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024115776.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLWQBNP.Ung ho anh Bui Van Ta, MS 2025.330 FT25340639660210.20251206.085713.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

06/12/2025 200.000 MBVCB.12024042678.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 0200970422120608523720255UHC778159.80611.085237.PHAM THI PHUONG MAI chuyen tien Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh

06/12/2025 30.000 020097048812060848122025by9B537242.67343.084812.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

06/12/2025 100.000 IBVCB.12023938221.Chuyen tien ung ho ms 2025.330 anh Bui Van Ta .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

06/12/2025 150.000 020097040512060846192025FSRN054859.61586.084619.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

06/12/2025 200.000 MBVCB.12023713245.ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLQ6K1I.MS 2025.330 FT25340099840814.20251206.082422.13321574427010.VND-TGTT-PHAM DUY.970407

06/12/2025 50.000 5340IBT1cWYPWCQT.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.082254.105875507450.TRAN THI THU THAO.970415

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLQEE2B.Ung ho MS 2025.329 FT25340096448641.20251206.082059.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

06/12/2025 200.000 5340IBT1aWUEFHXI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025329 Em Dung A Dinh.20251206.081959.4701205104923.AGRIBANK.970405

06/12/2025 200.000 5340IBT1aWUEFI8T.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 Chi Nong Thi Phan.20251206.081816.4701205104923.AGRIBANK.970405

06/12/2025 22.000 5340IBT1kJLQ772H.ung ho MS.2025.327 FT25340420349909.20251206.081341.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

06/12/2025 200.000 020097042212060813392025P9DY837376.69754.081340.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

06/12/2025 200.000 020097042212060813252025N9ZL728921.68721.081326.Ung ho MS 2025.328

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJLQ4Y5J.UH MS 2025.329 Sung A Dinh FT25340574323040.20251206.080150.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

06/12/2025 300.000 MBVCB.12023369910.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.329 (Em Sung A Dinh).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 MBVCB.12023290474.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1016586959 NGUYEN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 1.000.000 5340IBT1jWI87KIC.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-061225-07:41:03 332820.20251206.074103.88649369.LE THI THANH THAO.970416

06/12/2025 500.000 5340IBT1iWLADXVH.NGUYEN DAI NGHIA Ung ho MS 2025 329.20251206.073132.90721542.NGUYEN DAI NGHIA.970432

06/12/2025 200.000 MBVCB.12023025332.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 50.000 5340IBT1jWI87J4D.MS 2025.329 EM SUNG A DINH-061225-07:23:07 312327.20251206.072307.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

06/12/2025 100.000 5340TPBVJ2AF5MB6.Ung ho MS 2025.329 (Em Sung A Dinh).20251206.065301.00000632102.LE NGUYEN QUYEN LONG.970423

06/12/2025 200.000 MBVCB.12022651133.UNG HO MS 2025.307 be PHAM THI LINH DAN .CT tu 1037030667 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 2.000.000 MBVCB.12022642948.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 120.000 020097048812060612552025UbLr011305.12558.061256.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJLQQP16.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340189300170.20251206.060649.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

06/12/2025 50.000 020097048812060526252025eez1972852.83969.052625.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 500.000 0200970488120605165720250qla967835.79839.051657.PHAN THI MY NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.329

06/12/2025 200.000 5340IBT1kJHNR2L1.Ung ho ms 2025.329 sung a dinh FT25340941908301.20251206.045952.19026021859011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

06/12/2025 100.000 5340IBT1aWUEPFF4.Ung ho MS 2025.329 e Sung A Dinh.20251206.040657.0367428315.SHBMB.970443

06/12/2025 200.000 020097041512060244372025dB9O900041.39664.024424.ung ho ms 2025 329 Sung a Dinh

06/12/2025 23.659 5340IBT1cWYUBPRF.QR - Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251206.022617.100882856508.NGUYEN VIET THANG.970415

06/12/2025 100.000 5340IBT1bJ1CTL5V.ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh.20251206.020435.0969881096.HUYNH THI THIEN PHUOC.970448

06/12/2025 200.000 MBVCB.12022138088.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071001092433 LE VU DUC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 500.000 5340IBT1jWI85FRD.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO-061225-01:22:36 183149.20251206.012236.30070307.LE DUC TAM.970416

06/12/2025 50.000 5340IBT1kJHNZR67.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25340350592088.20251206.012112.19033922997019.VND-TGTT-VU MINH PHUONG.970407

06/12/2025 500.000 5340IBT1jWI85TBE.MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM-061225-01:19:50 181987.20251206.011950.30070307.LE DUC TAM.970416

06/12/2025 10.000 020097048812060109012025J9rL859827.99945.010850.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN

06/12/2025 10.000 020097048812060107192025x1eu858267.99283.010708.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

06/12/2025 200.000 MBVCB.12022075040.mai quynh anh ung ho MS 2005.329( em Sung A Dinh).CT tu 0451000289068 NGUYEN THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 100.000 5340IBT1kJHN61DX.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340216403831.20251206.004821.19032895086010.VND-TGTT-BUI DUC HIEU .970407

06/12/2025 100.000 MBVCB.12022046750.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0451000496496 NGUYEN THI MINH TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

06/12/2025 200.000 020097042212060042492025246T754617.81549.004238.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long

06/12/2025 100.000 5340IBT1hW2QYERA.IBFT Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251206.003816.060110036917.SACOMBANK.970403

07/12/2025 20.000 MBVCB.12048736132.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341IBT1iWLFXMLJ.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.231523.286308098.NGUYEN TRONG DUC.970432

07/12/2025 100.000 5341TPBVJ2AW8XM9.gd phuoc, hung va vy uh ms 2025.329 (em Sung A Dinh).20251207.231114.00005078346.TON NU NGOC DIEP.970423

07/12/2025 500.000 5341IBT1iWLF34Y9.ung ho MS 2025331.20251207.230551.68688886666.NGUYEN ANH TU.970432

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AWCPFR.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.225713.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

07/12/2025 50.000 MBVCB.12048621608.ung ho ms 2025.331 ( le quang huy ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJL4YC9U.Ung ho MS 2025.326 FT25342400463752.20251207.225532.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407

07/12/2025 5.000.000 020097048812072252102025nyl8510018.56379.225210.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.330

07/12/2025 5.000.000 020097048812072251152025U2kh507944.54449.225115.CSPM, CSTV HO TRO MS 2024.329

07/12/2025 200.000 020097040512072250432025Z17A026107.53589.225043.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJL4UJ4L.Ung ho MS 2025.326 cho Em Le Van The Anh FT25342500567034.20251207.224151.19073378532017.VND-TGTT-LE THI LINH SUONG.970407

07/12/2025 100.000 020097040512072241022025TMKO016272.37488.224102.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.330 anh bui van ta

07/12/2025 50.000 5341IBT1iWLFLU5V.MS 2025-331 anh Le Quang Huy.20251207.223145.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

07/12/2025 10.000 MBVCB.12048433489.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 MBVCB.12048376435.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy.CT tu 0301000376463 DAO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110042854943.20251207.110042854943-0899891178_MS2025331 Anh Le Quang Huy

07/12/2025 500.000 MBVCB.12048350539.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001014350 NGUYEN THI HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 10.000 MBVCB.12048321482.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.331( anh Le Quang Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 150.000 MBVCB.12048311515.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0271001091983 HOANG THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341VNIBJ2AWBSM1.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy.20251207.220416.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441

07/12/2025 91.793 5341IBT1kJL42NV1.Ung ho MS 2025.329 Em Sung A Dinh FT25342943013026.20251207.220413.19032306179012.VND-TGTT-NGUYEN QUANG PHUC.970407

07/12/2025 500.000 5341IBT1aWURATJB.UNG HO MS 2025.331.20251207.215543.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457

07/12/2025 200.000 MBVCB.12048180834.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.331 anh Le quang huy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341TPBVJ2AWA3KG.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.215205.00288390001.NGUYEN VIET THANH.970423

07/12/2025 200.000 MBVCB.12048152856.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.330 ( anh Bui van ta).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110040436960.20251207.110040436960-0909084645_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

07/12/2025 50.000 5341IBT1kJL4QEFU.Ung ho ms 2025.331 anh le quang huy FT25342836430802.20251207.214142.19020995794014.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

07/12/2025 50.000 5341IBT1kJL4Q2XZ.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342660849736.20251207.213933.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

07/12/2025 50.000 MBVCB.12048040802.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 1039454494 VU THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 MBVCB.12047997707.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 MBVCB.12047987326.Ung ho MS 2025.329.CT tu 1055475116 NGUYEN NGOC MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 30.000 MBVCB.12047970362.2025.311 Le Quang Huy.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 MBVCB.12047871792.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.331 A LE QUANG HUY.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 0200970422120721204820252W3M504687.27626.212037.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AWL5J4.MS 2025.331 Le Quang Huy.20251207.211932.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

07/12/2025 200.000 020097040512072117582025QLB8051070.18438.211758.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN

07/12/2025 100.000 MBVCB.12047765761.MS 2025 331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/12/2025 100.000 MBVCB.12047578806.ung ho.2005.331.(anh. Le Quang Huy ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341MCOBB2BLNP3Y.LOC UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY.20251207.205617.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

07/12/2025 50.000 MBVCB.12047550054.2025.331 ( le quang huy ).CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 5341IBT1jWIYAUPL.UNG HO 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:51:37 733492.20251207.205138.88649369.LE THI THANH THAO.970416

07/12/2025 200.000 MBVCB.12047476329.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12047432004.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1017146103 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 10.000 5341TPBVJ2AUPFEY.MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.204237.02935403901.LE THI BE DAO.970423

07/12/2025 300.000 5341IBT1jWIY4HNN.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:40:05 713333.20251207.204005.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416

07/12/2025 300.000 5341IBT1jWIY4H79.UNG HO 2025-331LE QUANG HUY-071225-20:39:53 712969.20251207.203953.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416

07/12/2025 100.000 5341IBT1iWLFMSIC.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.203720.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432

07/12/2025 50.000 020097048812072032052025MF4v957532.41760.203206.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 331 ANH LE QUANG HUY

07/12/2025 50.000 MBVCB.12047243058.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0811000032912 LE DAO CONG BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12047203280.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0811000032912 LE DAO CONG BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 20.000 020097042212072026522025CX4R675497.19653.202653.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Le Quang Huy ms 2025.331

07/12/2025 200.000 5341IBT1hW29T9SA.IBFT Ung ho MS 2025.331 anh LEQUANGHUY.20251207.202629.970403Ka0e94a000000000fa2301.SACOMBANK.970403

07/12/2025 50.000 5341IBT1aWURVD5X.MS 2025.331 anh Le Quang Huy.20251207.202622.682276768687.SHBMB.970443

07/12/2025 50.000 5341IBT1iWLFS3HB.MS 2025-329 em Sung A Dinh.20251207.202500.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1jWIYBR9U.MS 2025331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:24:07 684779.20251207.202407.43384877.NGUYEN THI HIEN.970416

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLBI65L.Ung ho MS 2025.331 FT25342334281988.20251207.202254.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLBIBP6.LE XUAN DAT chuyen ung ho MS2025.331 a Le Quang Huy FT25342045602337.20251207.202215.19029083998015.VND-TGTT-LE XUAN DAT.970407

07/12/2025 400.000 MBVCB.12047108660.ung ho ma so 2025.331 a le quang huy.CT tu 9828286868 NGO TRUNG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 40.000 MBVCB.12047076758.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1016540899 PHAN MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1jWIYBDHW.UH EM SUNG A DINH MS 2025 329-071225-20:11:23 661349.20251207.201123.7788968.TRAN THI TUYET.970416

07/12/2025 100.000 MBVCB.12046791751.ung ho anh Nguyen Minh Tam . MS 2025.324.CT tu 0731000858133 HOANG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 MBVCB.12046403979.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12046098831.MS 2025.312 (anh Vang Van Kham).CT tu 1017920470 HOANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 020097042212071908172025DSCH756830.56961.190818.ung ho ms 2025 329 em Sung A Dinh

07/12/2025 100.000 020097042212071906242025U4LL969525.48581.190625.ung ho ms 2025 331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 100.000 5341WBVNA2LTYVXN.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy.20251207.183052.869777666888.LAM THOAI Y.970412

07/12/2025 300.000 5341IBT1kJL5JWZP.Ung ho MS 2025.329 -Em SUNG A DINH FT25342033026890.20251207.181521.19020545422011.VND-TGTT-PHAM THI KIM HUYEN .970407

07/12/2025 20.000 020097042212071804552025NZ6K698221.42873.180456.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao

07/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110013111503.20251207.110013111503-0762726528_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

07/12/2025 300.000 020097048812071748012025SsCi942572.52339.174748.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

07/12/2025 1.500.000 5341IBT1jWIYDN74.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO THUYVI UNG HO MS 2025331ANH LEQUANGHUY-071225-17:47:26 373370.20251207.174727.889148.NGUYEN THANH VAN.970416

07/12/2025 100.000 0200970422120717465520252OVI104353.45627.174643.NGUYEN HAI HA chuyen tien ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh

07/12/2025 100.000 02009704221207174527202599OZ714851.38014.174528.NGUYEN HAI HA chuyen tien ung ho ms 2025.330 Anh Bui Van Ta

07/12/2025 400.000 5341VNIBJ2AU847J.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251207.173013.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

07/12/2025 300.000 5341VNIBJ2AU8A3C.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251207.172814.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

07/12/2025 100.000 MBVCB.12044323209.ung ho MS 2025.331(anh LE QUANG HUY) hoi huong ba ma thuong va Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLY8RMV.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342321633404.20251207.171738.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLY8U5K.UNG HO MS 2025.331 A Le Quang Huy FT25342150950945.20251207.171615.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407

07/12/2025 200.000 020097048812071709182025Rpy7650766.45059.170918.UNG HO MS 2025331 ANH LE QUANG HUY

07/12/2025 100.000 020097042212071701172025TQ1H484313.1870.170118.MS 2025.331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 200.000 02009704221207164201202520FX368680.2314.164203.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 100.000 MBVCB.12043423077.Ung ho MS 2025.330 Bui Van Ta.CT tu 9355008866 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12043076775.ung ho MS 2025.321(anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12043054146.ung ho MS 2025.323(ba Hia Man Nhi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 020097042212071605102025DXSS925513.23785.160459.Ung ho MS 2025.331 ANH Le quang huy

07/12/2025 50.000 MBVCB.12043032605.ung ho MS 2025.331(anh Le Quang Huy).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 5341IBT1jWIYJFWA.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-16:00:41 158222.20251207.160042.229721879.LAI DINH CUONG.970416

07/12/2025 300.000 5341IBT1iWLL4NM6.Ms 2025-331 uh anh Le Quang Huy.20251207.155321.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLPPX62.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25342304662846.20251207.154935.93334444999.MAI VAN DUONG.970407

07/12/2025 1.000.000 020097042212071547202025QIQQ556001.40763.154721.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

07/12/2025 1.000.000 020097042212071545362025DRS8375119.33358.154537.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 50.000 5341IBT1hW22EKBZ.IBFT ung ho ms 2025.331.20251207.152701.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

07/12/2025 200.000 5341IBT1hW22E1R5.IBFT ung ho MS 2025.331 anh LE QUANG HUY.20251207.152211.060015086419.SACOMBANK.970403

07/12/2025 300.000 MBVCB.12042304071.NC ung ho MS2025 322 BuiGiaLoc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/12/2025 300.000 MBVCB.12042261736.NC ung ho MS2025 325 be DamPhuongDung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/12/2025 200.000 5341IBT1jWIPNAVN.NANI VA UC XIN UH MS2025.330 ANH BUI VAN TA-071225-14:57:11 044612.20251207.145712.43150017.MAI TUONG VY.970416

07/12/2025 1.000.000 MBVCB.12042068002.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 10.000 0200970449120714475120257x9V684107.89175.144751.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta, ma GD 100000051050071

07/12/2025 10.000 020097044912071447002025RW73174916.86323.144700.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy, ma GD 100000051049740

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLUT5IV.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25342477014064.20251207.144024.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1iWLL2QZE.NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien uh MS 2025319 chau Sung A Dinh.20251207.143043.2865526831.NGUYEN THI MAI LINH.970432

07/12/2025 150.000 5341VNIBJ2A4VM25.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.140825.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441

07/12/2025 200.000 020097048812071400592025lVsA643685.19464.140046.UNGHO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG

07/12/2025 100.000 020097040512071400202025DWMO006624.16455.140020.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1jWIP3H57.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy-071225-13:58:02 949808.20251207.135802.208968249.HUYNH NGHE HONG.970416

07/12/2025 150.000 MBVCB.12041491511.Ung ho MS 2025.330.CT tu 0821000022053 DINH THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 020097040512071339492025HNKL044581.46987.133936.Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien

07/12/2025 500.000 5341TPBVJ2A4EL4Y.ung ho MS 2025.31 (anh Le Quang Huy).20251207.133227.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423

07/12/2025 500.000 5341IBT1jWIPTAV6.UNG HO MS 2025 331 ANH LE QUANG HUY-071225-13:07:51 874749.20251207.130751.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

07/12/2025 200.000 02009704221207130536202580IE201444.29089.130537.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

07/12/2025 200.000 020097042212071304232025THQN825672.24269.130411.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh

07/12/2025 200.000 MBVCB.12040970214.Giup em Lay Cuong Long.CT tu 0181001768105 PHAM THI DAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 MBVCB.12040887071.Nguyen Ngu ung ho ms 2025.330 ( Anh Bui Van Ta).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 500.000 5341IBT1kJL8RGNA.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342370887123.20251207.124354.19032668667015.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407

07/12/2025 200.000 020097048812071242082025MRow375756.40268.124154.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG

07/12/2025 500.000 020097041512071238532025iJbv774494.28143.123853.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

07/12/2025 500.000 020097041512071238212025tE7J773444.25790.123821.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

07/12/2025 500.000 020097041512071237242025BI3Z772110.21511.123712.QR - MS 2025330 anh Bui Van Ta

07/12/2025 500.000 020097041512071236492025Gdgt771100.20047.123649.QR - Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 200.000 MBVCB.12040639309.ung ho Ms 2025.331 ( anh Le Quang Huy ).CT tu 0071004611216 LE MINH THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 500.000 MBVCB.12040550431.Ung ho MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011004358881 NGUYEN MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341MCOBB2A5HWKK.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.122507.13001016946441.TONG THI MY LINH.970426

07/12/2025 200.000 5341IBT1aWU32TQ5.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.122149.0985677731.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

07/12/2025 50.000 MBVCB.12040450127.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 MBVCB.12040422333.Ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 500.000 5341IBT1kJL8E2CN.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342830607582.20251207.121140.13320266157014.-TGTT-MAI TIEN DUNG.970407

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJL87T77.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342521977880.20251207.120728.14024184495014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407

07/12/2025 500.000 5341IBT1iWLHIR1J.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251207.114258.588988988.LE THI CHUNG.970432

07/12/2025 100.000 0200970488120711412620253DCk122297.79780.114127.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

07/12/2025 150.000 5341IBT1kJL8VKMG.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25342775333829.20251207.113005.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8V2KN.ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342086140148.20251207.112838.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8D3BU.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342992305895.20251207.112750.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 300.000 MBVCB.12039781443.ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.CT tu 0201000659315 NGUYEN QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8DEGJ.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25342001320568.20251207.112715.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8DYT8.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25342865087086.20251207.112634.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8DSIJ.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25342472871714.20251207.112549.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 300.000 5341IBT1kJL8DCY5.Ung ho MS 2025.330 FT25342440611655.20251207.112534.19031558573019.VND-TGTT-TRUONG THI QUYNH ANH.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJL8SXVZ.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25342104047150.20251207.112457.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1kJL8SSST.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342732602760.20251207.112252.19033374082015.VND-TGTT-LE CANH TOAN.970407

07/12/2025 50.000 MBVCB.12039668692.MS 2025.312 anh Vang van kham.CT tu 0711000288228 TRAN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 5341IBT1hW2CXCY4.IBFT Ung ho ms 2025 329 Sung A Dinh.20251207.111526.070112588831.SACOMBANK.970403

07/12/2025 300.000 5341IBT1hW2C3X3T.IBFT Ung ho ms 2025 331 Le quang huy.20251207.111348.070112588831.SACOMBANK.970403

07/12/2025 200.000 020097040512071110262025WGN2007809.36203.111026.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 100.000 MBVCB.12039479269.Ung ho MS 2025.329 (SungADinh).CT tu 0071000807571 HA THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 MBVCB.12039442280.HO THI DIEU HIEN chuyen tien ung ho MS2025.328(em Lay cuong Long).CT tu 0051000338651 HO THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 18.000 MBVCB.12039441388.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 500.000 5341MCOBB2A54BSU.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251207.110306.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426

07/12/2025 100.000 MBVCB.12039420081.Ung ho MS 2025.330 (BuiVanTa).CT tu 0071000807571 HA THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 020097042212071058572025T2AP763375.84014.105858.ung ho MS 2005. 330 anh Bui Van Ta

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLIRA6M.Ung ho MS 2025.330 - anh Bui Van Ta FT25342150639880.20251207.105733.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407

07/12/2025 100.000 5341WBVNA2LJNE6R.Ung ho MS 2025 330 Anh Bui Van Ta.20251207.105629.681568666668.LE DINH QUAN.970412

07/12/2025 100.000 5341WBVNA2LJNW9Y.Ung ho MS 2025 329 Em Sung A Dinh.20251207.105423.681568666668.LE DINH QUAN.970412

07/12/2025 300.000 5341IBT1iWLHJDK8.Ung ho MS 2025 330 anh Bui Van Ta.20251207.105333.0913447395.NGUYEN THI THANH VAN.970432

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLIL7SX.Ung ho anh Le Quang Huy, MS 2025.331 FT25342733850407.20251207.104311.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

07/12/2025 200.000 MBVCB.12039166115.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.331(anh le quang huy).CT tu 0991000045745 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 1.000.000 0200970422120710355320252F6H213763.79045.103554.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 300.000 5341IBT1hW2CHWKW.IBFT Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.103305.060161120531.SACOMBANK.970403

07/12/2025 100.000 MBVCB.12038991726.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 1.000.000 020097048812071027312025Raeg786992.40697.102719.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

07/12/2025 200.000 020097042212071022372025RHL2874875.18819.102238.Uh MS 2025.330 anh Bui Van Ta

07/12/2025 100.000 5341IBT1jWIPA41L.UNG HO ANH LE ANH HUY MS2025331-071225-10:10:58 559595.20251207.101058.14097117.CHU THI TINH.970416

07/12/2025 300.000 020097041512071000292025xblM396888.23716.100016.Ung ho MS 2025.331

07/12/2025 100.000 MBVCB.12038527572.VU LE XUAN ung ho MS 2025.330. anh Bui Van Ta.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 5341IBT1kJLIIQKB.ung ho ms 2025.330 FT25342336310333.20251207.095459.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

07/12/2025 100.000 5341TPBVJ2ARIBAZ.MS 2025.330 ( a Bui van Ta).20251207.094830.01551778001.BACH THU LAN.970423

07/12/2025 300.000 5341IBT1jWIP41N5.UH MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-09:43:14 510029.20251207.094314.31318497.TO THI THUY LINH.970416

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLISW65.Ung ho MS 2025.326 FT25342009920323.20251207.094314.19029483321881.VND-TGTT-TRAN VAN TUAN .970407

07/12/2025 200.000 020097042212070934472025WPZ3845336.18200.093448.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 200.000 020097041512070933282025cixA327776.13045.093316.UNG HO MS 2025.329(em SUNG A DINH)

07/12/2025 400.000 02009704221207093111202578X1933213.5006.093112.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 500.000 MBVCB.12038069183.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0281000481859 LAM QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 3.000.000 MBVCB.12038078750.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/12/2025 300.000 MBVCB.12038026566.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0631000488899 NGUYEN VU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 350.000 020097048812070916392025ms86465649.50235.091640.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.330 BUI VAN TA

07/12/2025 200.000 020097048812070911302025x8Et442992.31537.091130.UNG HO MS 2025331 ANH LE QUANG HUY

07/12/2025 100.000 5341IBT1iWLZY5AR.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.090721.76260125.PHAM NGOC ANH.970432

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLMTVSG.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342551044392.20251207.090326.8752345678.NGUYEN THI MINH THU.970407

07/12/2025 100.000 0200970405120709021920252MO6087250.99528.090219.Vietcombank:0011002643148:MS 2025330 anh Bui Van Ta

07/12/2025 500.000 5341IBT1kJLMH6HM.ung ho ms 2025 331 anh LE QUANG HUY FT25342596960030.20251207.085815.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

07/12/2025 300.000 5341VNIBJ2ARXZLI.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.085235.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441

07/12/2025 20.000 020097042212070845052025BGR4226213.43865.084505.Ung ho MS 2025.330

07/12/2025 100.000 020097040512070844412025GK7L004153.42168.084428.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

07/12/2025 100.000 MBVCB.12037466283.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0461000532329 BUI THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLM7IKH.Ung ho MS 2025.330 Bui Van Ta FT25342098075420.20251207.083924.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLMGLKG.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342367041209.20251207.083727.19035445746011.VND-TGTT-NGUYEN THI CUC.970407

07/12/2025 200.000 5341IBT1aWUFC78T.ung ho Ms 2025331 anh le quang huy.20251207.082753.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

07/12/2025 20.000 020097048812070826122025x1tP258313.87049.082600.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.331

07/12/2025 200.000 020097041512070822512025RA4S161502.76706.082251.MS 2025. 324

07/12/2025 200.000 MBVCB.12037174695.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 5341TPBVJ2ARGYBP.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.081321.01874068301.TRAN TUYET NGA.970423

07/12/2025 100.000 5341IBT1jWIPPJVJ.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-08:12:52 367369.20251207.081253.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

07/12/2025 50.000 MBVCB.12037072232.Ung ho MS 2025.329.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLM8EWP.UNG HO MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25342078621754.20251207.080502.6664443333.BUI THI HA.970407

07/12/2025 200.000 MBVCB.12037001337.MS 2025.331.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 200.000 020097040512070749312025VPAC067225.88329.074931.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS- 2025.331- anh Le Quang Huy

07/12/2025 200.000 MBVCB.12036843998.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0341006856560 TANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 5.000.000 020097048812070741132025PJN1081175.69038.074113.CSPM, CSTV TAI TRO MS 2025.331, ANH LE QUANG HUY CHUA BENH

07/12/2025 500.000 MBVCB.12036808190.MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 MBVCB.12036787867.MS 2025.330.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 1.000.000 MBVCB.12036766688.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 130.000 0200970488120707342720256v0P054382.52834.073427.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

07/12/2025 300.000 020097040512070731352025CRUB001197.47111.073123.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.331

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1jWIP87Z6.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-07:27:57 317263.20251207.072758.698808.HA VAN DUC.970416

07/12/2025 200.000 5341IBT1bJ1941M8.ung go ms 2025.331.20251207.072522.309370.HOANG TUYET MAI.970448

07/12/2025 100.000 5341VNIBJ2AR4EXE.ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251207.071936.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441

07/12/2025 200.000 5341IBT1kJLM18CK.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342840005936.20251207.071525.19033129105018.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AR48ZY.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251207.071348.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AR4BJU.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.071118.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423

07/12/2025 100.000 020097042212070710562025AS9Z554868.3936.071045.ung ho MS 2025.330

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AR4YPC.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251207.070950.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423

07/12/2025 50.000 5341TPBVJ2AR42RY.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.070814.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423

07/12/2025 500.000 MBVCB.12036537545.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 100.000 IBVCB.12036425890.Chuyen tien ung ho ms 2025.331 anh Le Quang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

07/12/2025 300.000 MBVCB.12036426630.giup le quang huy.CT tu 0451000367706 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 0200970488120706355220259vte880193.49751.063552.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

07/12/2025 50.000 5341IBT1kJLVRE26.MS 2025.329 FT25342384904606.20251207.063417.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

07/12/2025 150.000 0200970422120706332420255CCS948697.48230.063313.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA

07/12/2025 50.000 5341IBT1aWUTLQXV.VU THI NGOC ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251207.061940.1009547990.SHBMB.970443

07/12/2025 100.000 5341IBT1aWUTH6Y6.VU THI NGOC ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251207.061131.1009547990.SHBMB.970443

07/12/2025 100.000 5341VNIBJ2ARZ1IG.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251207.060948.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441

07/12/2025 100.000 MBVCB.12036214998.PHAN PHUC TUONG TRIEU chuyen tien.CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 51.000 MBVCB.12036136732.ung ho ba Hia Man Nhi.CT tu 1054783992 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 2.000.000 MBVCB.12036088614.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 1.000.000 5341IBT1kJLVHRVR.chau Celine ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25342160633274.20251207.032830.950912264009.LE DUNG.970407

07/12/2025 300.000 020097042212070314072025U3XM972274.62092.031408.ung ho MS 2025.330 Anh Bui Van Ta

07/12/2025 30.000 020097048812070312162025ZCMZ766571.60897.031216.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

07/12/2025 500.000 020097042212070301222025DR42847529.57590.030123.Ung ho MS 2025.330 Ung ho anh Bui Van Ta.

07/12/2025 100.000 020097048812070253082025ddTL758428.56259.025308.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN

07/12/2025 200.000 5341IBT1aWUT76QU.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251207.015618.1507205583153.AGRIBANK.970405

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLVKH8W.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342102909587.20251207.012938.10620259864018.VND-TGTT-CHU THI DIEM HUYNH.970407

07/12/2025 100.000 020097048812070115282025LHU6698436.13758.011517.MS 2025330 ANH BUI VAN TA

07/12/2025 100.000 020097048812070100362025Kfzq685465.5012.010036.UNG HO MS 2025.326

07/12/2025 100.000 5341IBT1kJLVGLLE.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25342253218874.20251207.005443.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

07/12/2025 300.000 MBVCB.12035823504.ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).CT tu 0301000376463 DAO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 300.000 5341IBT1aWUTBG1Z.Ung ho anh Bui Van Ta MS2025.330.20251207.000141.0962425186.SHBMB.970443

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ198SA3.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.330 anh BUI VAN TA.20251206.235447.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ198236.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.329 em SUNG A DINH.20251206.235238.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 200.000 MBVCB.12035687070.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011004350641 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ198C74.LY QUAN ung ho MS2025.328 em LAY CUONG LONG.20251206.235056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ1981M8.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.327 chi NONG THI PHAN.20251206.234907.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ198WYT.LE MINH CHAU ung ho MS2025.326 em LE VAN THE ANH.20251206.234647.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 50.000 5340IBT1bJ19IRGK.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.325 be DAM PHUONG DUNG.20251206.234306.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

07/12/2025 10.000 MBVCB.12035622438.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 020097042212082334362025TVL4793871.93551.233437.Uh MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 30.000 0200970422120823200820259E0R863522.78487.232009.2025.331 le quang huy

08/12/2025 300.000 5342IBT1aWP1IEXE.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251208.225832.068704070158315.NGUYEN THI MINH CHAU.970437

08/12/2025 200.000 020097048812082251312025d5lv599516.47657.225131.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

08/12/2025 300.000 5342IBT1kJLTSMLF.Ung ho MS 2025.332 - em Do Thi Anh Thu- p. Long Phuoc, TPHCM FT25342039189846.20251208.222255.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407

08/12/2025 100.000 5342IBT1hW2M67BM.IBFT ung ho ms 2025.332 do thi anh thu.20251208.222138.060210691831.SACOMBANK.970403

08/12/2025 300.000 MBVCB.12062138925.UNG HO MS 2025.331 anh LE QUANG HUY.CT tu 9931818383 CAO THI CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 MBVCB.12062132610.UNG HO MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 10.000 MBVCB.12062121870.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 020097042212082214362025J5R3337391.78413.221437.ms2025.332

08/12/2025 200.000 5342TPBVJ2AKXAVW.ung ho MS 2025.307.20251208.221258.04379169801.THAI THI NGOC HAN.970423

08/12/2025 30.000 020097042212082150372025EN7V530012.20004.215038.ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 50.000 MBVCB.12061802192.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0351000700156 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 60.000 5342IBT1fWK9QL4R.Nguyen Huong ung ho MS 2025 320 anh Lo Van Phong.20251208.213803.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

08/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110156001498.20251208.110156001498-0326683902_Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta

08/12/2025 300.000 020097048812082118162025a6bq290644.21211.211802.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 100.000 020097040512082025262025CN0T048777.22878.202513.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2025.332 DO T ANH THU

08/12/2025 200.000 020097040512082024262025XFZR044455.18658.202426.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.332 em do thi anh thu

08/12/2025 10.000 5342IBT1kJLLSURA.ung ho ct FT25342855116336.20251208.202050.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

08/12/2025 20.000 5342VCBCJ2AK8HVM.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.20251208.200955.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

08/12/2025 500.000 5342IBT1hW2MIB3X.IBFT Ung ho Ms 2025.331 anh Le Quang Huy.20251208.200726.060319018576.SACOMBANK.970403

08/12/2025 10.000.000 5342IBT1aWPJZ7RX.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.332 em do thi anh thu.20251208.200601.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

08/12/2025 500.000 MBVCB.12060491215.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.332 (em Do thi Anh Thu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 5342IBT1jWIBVTPB.UNG HO MS 2025. 332 DO THI THANH THU-081225-20:01:05 661933.20251208.200106.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416

08/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110146721326.20251208.110146721326-0973192724_Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 50.000 5342IBT1kJLHX67H.ung ho 2025.331 FT25342021475064.20251208.195230.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

08/12/2025 50.000 020097048812081939592025kTDN769146.19622.193946.UNG HO MS 2025.329 SUNG A DINH

08/12/2025 100.000 5342IBT1cWYLTIIN.Giup Do MS 2025;327 Nong thi Phan.20251208.193732.104884215965.TRAN HUU TRI.970415

08/12/2025 50.000 5342IBT1kJLH6X4G.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu FT25342800293530.20251208.193309.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

08/12/2025 500.000 0200970488120819170020255jcI629826.10046.191701.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLHYSY1.Ung ho MS 2025.331 FT25342538007633.20251208.190548.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407

08/12/2025 300.000 5342IBT1kJLHPGCV.Ung ho MS 2025.330 FT25342038452903.20251208.190406.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407

08/12/2025 150.000 0200970422120818564320258XUJ955442.12055.185644.PHAN THI HANG ung ho MS 2025.331 anh le quang huy

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLHIBXG.MS 2025.331 Le Quang Huy FT25342308388246.20251208.185549.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407

08/12/2025 100.000 020097042212081845042025EYCF858503.54439.184504.UH ms: 2025 331 a Le Quang Huy

08/12/2025 100.000 020097042212081836042025Q7Q6258290.7969.183605.MS 2025.331 Le Quang Huy

08/12/2025 100.000 MBVCB.12058959571.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110134322424.20251208.110134322424-0775067786_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 30.000 5342IBT1dJBRAKUP.ung ho ms 2025 331 anh le quang huy.20251208.181847.49999995999.MBBANK IBFT.970422

08/12/2025 1.000.000 02009704221208181800202562QH645581.20330.181801.NGUYEN THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2025.307 be Linh Dan

08/12/2025 99.999 020097040512081816462025KATN037326.14333.181633.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.302 Le Minh Tien

08/12/2025 100.000 5342IBT1cWYLIYK5.ung ho ms 2025.332 ( Do Thi Anh Thu ).20251208.181509.64567939.NGUYEN KHANH DUY.970415

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1bJ1VQYHZ.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Le Quang Huy MS 2025 - 331 . Chuc em som hoi phuc.20251208.180436.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

08/12/2025 1.600.000 5342IBT1bJ1VQIJ4.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Do Thi Anh Thu MS 2025-332 . Chuc em som hoi phuc.20251208.180218.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

08/12/2025 18.000 MBVCB.12058446907.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 1.600.000 5342IBT1bJ1VQJVG.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Bui Van Ta MS 2025 - 330 . Chuc gia dinh con som vuot qua kho khan.20251208.175822.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

08/12/2025 50.000 5342IBT1iWTQW4CW.2025 332 em DO THI ANH THU.20251208.175745.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

08/12/2025 300.000 020097042212081753282025N1OO181597.92681.175315.Ung ho MS 2025.329 em sung a dinh

08/12/2025 300.000 020097042212081752232025O46A807936.86803.175224.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam

08/12/2025 50.000 020097048812081750252025Vhoe072433.77035.175013.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 300.000 020097042212081747392025TGFV869067.61384.174740.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan

08/12/2025 300.000 0200970422120817464920257QQ8850501.54970.174650.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

08/12/2025 300.000 020097042212081746072025705U943641.51761.174608.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung

08/12/2025 300.000 020097042212081745162025DC3F343683.48124.174517.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc

08/12/2025 99.999 0200970405120817440220254GHB055740.40262.174402.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.301 Nguyen Manh Dung

08/12/2025 50.000 020097042212081743282025OH5F545965.36871.174315.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.331 le quang huy

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLZI4AJ.Ung ho em Do Thi Anh Thu, MS 2025.332 FT25342832285779.20251208.173251.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

08/12/2025 100.000 5342IBT1aWPWXRA2.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.173119.0949698688.SHBMB.970443

08/12/2025 100.000 5342IBT1aWPWXY87.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.172846.0949698688.SHBMB.970443

08/12/2025 100.000 MBVCB.12057878067.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0071000879021 CHU VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 020097041512081724522025HXvm247301.30472.172452.ung ho ms 3025.329 ( em sung a dinh)

08/12/2025 500.000 MBVCB.12057367404.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 30.000 MBVCB.12057227561.Chuyen tien ung ho ms2025 328 Cuong long.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 30.000 MBVCB.12057164269.Chuyen tien ung ho Ms 2025 330.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 300.000 MBVCB.12057148001.Ong ba LE VAN DICH - HUYNH THI NGOC ANH ung ho anh Le quang Huy MS 2025 - 331.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 30.000 MBVCB.12057136783.Chuyen tien ung ho Ms 2025 329.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 50.000 MBVCB.12057117867.Chuyen tien ung ho ms 2025 331.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 100.000 MBVCB.12057099771.Chuyen tien ung ho ms 2025 332 Do thi Anh Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 50.000 5342IBT1jWI53VKN.MS 2025.332 EM DO THI ANH THU-081225-16:36:57 194508.20251208.163657.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

08/12/2025 200.000 020097048812081629202025vt8e487413.30693.162920.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 5.000 MBVCB.12056681737.LANG THI THUY ung ho MS 2025.332( em do thi anh thu ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 020097040512081611452025HLTT017491.46297.161145.Vietcombank:0011002643148:Uh Ms 2025.307

08/12/2025 500.000 SHGD:10006056.DD:251208.BO:LY KIM OANH.Remark:UNG HO MS 2025.328(EM LAY CUONG LONG)

08/12/2025 50.000 5342IBT1fWKCKSXP.MS 2025 332 do thi anh thu.20251208.161051.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

08/12/2025 600.000 SHGD:10003850.DD:251208.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.325 CHUC DAM PHUON G DUNG MAU KHOE

08/12/2025 600.000 SHGD:10003917.DD:251208.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2025.322 CHUC BUI GIA LOC MA U KHOE

08/12/2025 200.000 MBVCB.12056496859.Hoa Tam Chuc Thien Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 020097048812081557522025aDoy297223.79527.155753.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 300.000 MBVCB.12056371218.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.332(em DoThi Anh Thu).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 5342IBT1dJB3X6UK.ung ho MS 2025 332 em Do Thi Anh Thu.20251208.155459.7397999996868.MBBANK IBFT.970422

08/12/2025 100.000 020097048812081552262025zcpC265941.53535.155227.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

08/12/2025 100.000 MBVCB.12056233816.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0701000418567 TRAN HOAI HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 MBVCB.12056212309.ung ho MS 2025 331.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 500.000 MBVCB.12056136103.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0281000237402 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 0200970422120815280820252ZJ2689833.40267.152755.ung ho MS 2025.331 anh Le quang Huy

08/12/2025 100.000 MBVCB.12055977484.Ung ho MS 2025.307.CT tu 0021000345570 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12055914340.ung ho.MS.2025.332.(em.Do Thi Anh Thu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 5342TPBVJ2AGBMSH.MS 2025.332 Do Thi Anh Thu.20251208.152115.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

08/12/2025 300.000 020097048812081508392025vjQS025135.53179.150839.TRUC QUAN UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN

08/12/2025 200.000 0200970422120815020120254U6Y306360.22817.150148.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 50.000 020097040512081501452025X9WZ080592.22160.150131.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.025 ong nguyen thanh hoang

08/12/2025 200.000 020097042212081500452025BVU4590547.18060.150046.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLEA65P.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan FT25342598522182.20251208.145814.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

08/12/2025 100.000 5342IBT1hW2VWGWE.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu.20251208.145649.070141287050.SACOMBANK.970403

08/12/2025 500.000 MBVCB.12055555434.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0261003465887 NGUYEN THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TT.UNG HO MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TL.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TH.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TA.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TG.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6T4.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TI.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6T8.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY6TM.UNG HO MS 2025.289 BE TRAN NHU Y.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DY4SM.UNG HO MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM.20251208.144811.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DYPXI.UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN.20251208.144753.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DYUUT.UNG HO MS 2025.313 BA NGUYEN THI LUC.20251208.144737.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1eJ1DYIH7.UNG HO MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN.20251208.144720.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

08/12/2025 200.000 020097048812081445422025xZ0t922564.55215.144542.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

08/12/2025 35.000 MBVCB.12055380360.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 020097048812081441252025VERg905939.38289.144125.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJLE8B5J.Ung ho ms 2025.332 e do thi anh thu FT25342020329113.20251208.143539.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

08/12/2025 200.000 5342IBT1jWI57FCF.MS 2025330 anh Bui Van Ta-081225-14:31:24 916636.20251208.143124.118535909.TRAN TRONG KHIEM.970416

08/12/2025 100.000 020097048812081428142025LaUR855937.84838.142815.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 150.000 02009704221208142624202588P0689184.77340.142612.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long

08/12/2025 200.000 MBVCB.12055179409.LE THI HUE chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004449746 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 5342IBT1fWKCVCWT.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.142222.0051007899005.DO THANH PHONG.970438

08/12/2025 500.000 MBVCB.12055072914.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0251002681617 NGUYEN TRONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12055053304.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 020097040512081412142025MN45079360.23934.141214.Vietcombank:0011002643148:Nguyen Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan

08/12/2025 50.000 5342IBT1kJLE29D7.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25342343910842.20251208.141143.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLEJ7T9.MS 2025.307 FT25342030538708.20251208.140301.19034431919012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407

08/12/2025 200.000 MBVCB.12054893964.Ung ho MS 2025.332.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 MBVCB.12054849962.ms 2025.332 em do thi anh thu.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 020097040512081354392025QM3Y014792.58762.135439.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 200.000 5342TPBVJ2AENY1J.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.135253.28900280599.HA THI HUONG GIANG.970423

08/12/2025 200.000 020097042212081342382025T2JL853823.15559.134239.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 10.000 5342IBT1kJLK3IIV.ung ho ms 2025.332, em Do Thi Anh Thu, chuc em va gia dinh binh an FT25342741816381.20251208.134059.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

08/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110104529484.20251208.110104529484-0899891178_MS2025332 Do Thi Anh Thu

08/12/2025 100.000 0200970422120813353920259U5K109007.89437.133540.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110104022542.20251208.110104022542-0367793610_Ung ho MS2025332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 100.000 5342TPBVJ2AEDLX2.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251208.133352.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1iWLRPNSB.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.20251208.133223.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432

08/12/2025 200.000 0200970422120813321120250XOR264531.78079.133211.Ung ho MS2025.332 Do Thi Anh Thu

08/12/2025 150.000 5342IBT1kJLKHX1Q.ung ho MS 2025.332 FT25342507084890.20251208.132847.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

08/12/2025 200.000 5342IBT1iWLRUUHB.MP Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.132243.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

08/12/2025 50.000 5342WBVNA2LTRU7E.MS 2025 332.20251208.132143.135678.VO DANG THINH.970412

08/12/2025 200.000 5342IBT1iWLRU2HR.MP Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.132117.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJLKUE72.MS 2025 332 Do Thi Anh Thu FT25342530005088.20251208.124219.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

08/12/2025 100.000 5342IBT1cWYZBTG5.UH MS 2025.332 ( Do thi anh Thu).20251208.123841.107881611302.HA THI THU TRA.970415

08/12/2025 79.000 5342IBT1kJLKMDPF.uh ms 2025.330 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25342830689753.20251208.123141.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

08/12/2025 10.000 MBVCB.12053880467.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 5342VNIBJ2AEG76I.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy) chuc anh vuot qua kho khan.20251208.122722.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

08/12/2025 200.000 5342VNIBJ2AEGIUK.Ung ho MS 2025.329 (e Sung A Dinh) chuc e vuot qua kho khan.20251208.122625.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

08/12/2025 300.000 5342VNIBJ2AEGGYG.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung) chuc be vuot qua nghich canh.20251208.122404.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

08/12/2025 300.000 5342VNIBJ2AEGJZZ.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc) chuc e vuot qua nghich canh.20251208.122222.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

08/12/2025 30.000 MBVCB.12053769680.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 020097042212081215552025CB2D547767.78481.121556.LAI THI HONG MINH chuyen tien ung ho ms 2025329 em sunga dinh

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJLKQHZ7.Ung ho ms2025.325 be dam phuong dung FT25342310511960.20251208.120530.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407

08/12/2025 100.000 MBVCB.12053520035.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 30.000 5342IBT1kJLKQSSI.TRAN MINH TAM chuyen FT25342350306299.20251208.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407

08/12/2025 200.000 020097048812081201102025uG1G301986.3989.120110.MA SO 2025.329 EM SUNG A DINH

08/12/2025 50.000 5342IBT1cWYZVX1N.PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh.20251208.115753.103006002930.PHAM THI PHUONG.970415

08/12/2025 50.000 5342IBT1kJL7XIDN.Ung ho MS 2025.331 le quang huy FT25342508903350.20251208.115620.19037750441019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH NGOC.970407

08/12/2025 50.000 0200970488120811554020259Tte273958.75522.115540.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJL73NHD.Ung ho Ms 2025.327 chi nong thi phan FT25342303010734.20251208.115527.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407

08/12/2025 50.000 5342IBT1iWLXF7HF.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 330 anh Bui Van Ta.20251208.115142.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432

08/12/2025 200.000 5342IBT1kJL7FI3M.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342200845849.20251208.115107.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZSE1H.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251208.114655.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZSPC7.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251208.114536.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 2.000.000 5342MCOBB2BQV6FQ.UH MS 2025.326 (Le Van The Anh).20251208.114529.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZSJEF.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251208.114357.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 2.000.000 5342MCOBB2BQVRPE.UH MS 2025.327 (Nong Thi Phan).20251208.114212.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZ9BD6.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251208.114116.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 68.000 5342MCOBB2BQVFBH.MS2025.331 Le Quang Huy.20251208.114052.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZ9WN1.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251208.113903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 2.000.000 MBVCB.12053107643.UH MS 2025.329 (E Sung A Dinh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZ2YNM.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.113606.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 1.500.000 MBVCB.12053055431.UH MS 2025.330 (Bui Van Ta) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 2.000.000 MBVCB.12052999536.UH MS 2025.332 (Do Thi Anh Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 10.000 5342IBT1cWYZCMIS.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251208.113014.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

08/12/2025 200.000 020097042212081129062025509L131201.35846.112906.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta

08/12/2025 2.000.000 MBVCB.12052943148.UH MS 2025.331 (Le Quang Huy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 0200970405120811252320259SIP048464.16516.112523.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

08/12/2025 100.000 5342IBT1jWI5MVQI.UNG HO MS 2025 332 EM DO THI ANH THU-081225-11:16:46 533954.20251208.111647.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

08/12/2025 100.000 MBVCB.12052673226.ung ho MS 2025.332.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 MBVCB.12052671713.ung ho MS 2025.331.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 MBVCB.12052677769.ung ho MS 2025.330.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 5342IBT1aWPQ2W6H.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.110558.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

08/12/2025 1.000.000 5342TPBVJ2AEC7PI.Katie ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251208.110101.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423

08/12/2025 500.000 5342TPBVJ2AECHQA.Katie ung ho MS 2025.328 em lay cuong long.20251208.105940.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423

08/12/2025 500.000 5342TPBVJ2AECK9G.Katie ung ho MS 2025.323 ba hia man nhi.20251208.105817.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423

08/12/2025 1.000.000 5342TPBVJ2AEC1TK.Katie ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam.20251208.105457.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJL7SKKW.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25342401067069.20251208.105210.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407

08/12/2025 8.000.000 UNG HO MA SO 2025.323 - 8 TRIEU //F.O BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 020097042212081043202025EQCH608021.10026.104321.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 53.300 5342IBT1fWK1MB4U.Nguyen Huong ung ho MS 205 325 be Dam Phuong Dung.20251208.103810.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

08/12/2025 300.000 02009704221208103704202532TI123396.80272.103652.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 300.000 MBVCB.12052123897.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 1.000.000 020097040512081021472025WEYV035629.11345.102148.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.328 LAY CUONG LONG

08/12/2025 50.000 5342IBT1jWI59VIF.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-081225-10:13:05 401055.20251208.101306.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

08/12/2025 50.000 5342IBT1kJLGEH4P.MS2025.331 be Finn ung ho gia dinh chu Huy FT25342001006801.20251208.100046.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

08/12/2025 200.000 MBVCB.12051743869.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 5342IBT1hW2SNQDM.IBFT ung ho ms 2025.331 anh le quang huy.20251208.095731.060210691831.SACOMBANK.970403

08/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110078942940.20251208.110078942940-0982279093_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 50.000 5342VNIBJ2AW53X7.ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).20251208.094424.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

08/12/2025 300.000 5342IBT1kJLGBHDW.Ung ho MS 2025.331 FT25342060700887.20251208.094255.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

08/12/2025 30.000 5342IBT1iWLX11AY.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.093839.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

08/12/2025 500.000 0200970422120809374820254RLC973276.18783.093749.LE VAN TAN chuyen tien Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta

08/12/2025 50.000 5342IBT1cWY657FT.Hai ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta. Nam Mo A Di Da Phat.20251208.093015.102005950337.NGUYEN THANH HAI.970415

08/12/2025 100.000 020097048812080925572025Sm2h568472.74110.092558.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 50.000 0200970488120809254220258RhN567221.72543.092542.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

08/12/2025 50.000 0200970422120809243320251GGX717365.68375.092433.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 200.000 5342IBT1aWUNEC88.UNG HO MS 2025.331 Anh Le Quang Huy.20251208.092335.1006439137.SHBMB.970443

08/12/2025 200.000 5342VNIBJ2AW71PF.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.092334.220913.TRAN THI THANH THUY.970441

08/12/2025 200.000 MBVCB.12051259308.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 020097042212080915512025L0FR495686.34858.091551.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 400.000 5342IBT1kJLGD6RI.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25342485965624.20251208.091532.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

08/12/2025 1.000.000 5342IBT1aWUN73SD.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.091505.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

08/12/2025 300.000 0200970488120809143420257cwr520143.29982.091434.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

08/12/2025 200.000 5342IBT1iWL3RVFX.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 332 DO THI ANH THU.20251208.091215.247529918.LE THI HOA.970432

08/12/2025 200.000 MBVCB.12050958790.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0381000391470 TRAN VAN VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12050915163.ung ho MS 2025.332 ( em Do Thi Anh Thu).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 5342MCOBB2BY7XV3.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.085446.03101010965538.HOANG VIET.970426

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJLANP1K.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342060208210.20251208.084607.19030968602028.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407

08/12/2025 20.000 020097042212080839272025Z5AW774571.10665.083928.MS 2025.332

08/12/2025 300.000 MBVCB.12050664555.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 MBVCB.12050659594.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.330 (anh BuI Van Ta).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 MBVCB.12050653938.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJLALLZD.ms 2025-331 le quang huy FT25342657005230.20251208.082728.8859596868.TRUONG THI NHUNG.970407

08/12/2025 300.000 020097048812080826262025NIlv323434.71225.082626.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 200.000 020097042212080824182025EMF0294398.64500.082419.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

08/12/2025 200.000 MBVCB.12050525748.TRINH THI THUY NGA ung ho MS 2025.326(Em Le Van The Anh).CT tu 0301002911276 TRINH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 50.000 5342IBT1cWY623N4.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251208.082128.105875507450.TRAN THI THU THAO.970415

08/12/2025 500.000 5342IBT1kJLAZ3CV.MS2025.331 Anh Le Quang Huy FT25342952480115.20251208.082046.6939091990.NGO THI HUYEN TRANG.970407

08/12/2025 200.000 020097041512080820242025xnoJ687804.53874.082025.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 100.000 5342IBT1kJLA7FE6.Ung ho MS 2025.331 - Anh LE QUANG HUY FT25342949011859.20251208.080629.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

08/12/2025 20.000 020097042212080801312025WUEA235249.169.080132.PHAM THANH NAM chuyen tien

08/12/2025 100.000 5342IBT1jWIYN2HQ.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU-081225-07:57:35 160325.20251208.075735.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

08/12/2025 100.000 MBVCB.12050221726.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 330 Bui Van Ta.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12050217081.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 329 Sung A Dinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12050163061.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 500.000 020097042212080747512025WO5V885918.63775.074752.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta

08/12/2025 300.000 5342IBT1iWL3BVVC.MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.074144.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432

08/12/2025 300.000 020097048812080736202025EiKV110022.34380.073620.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU

08/12/2025 50.000 020097048812080733292025dPix096961.27496.073330.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY

08/12/2025 200.000 MBVCB.12049824946.MS 2025.332.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 5342IBT1iWL3PJ1L.Ung ho Ms 2025330 anh Bui van ta.20251208.071649.219292872.KIEU MY HANH.970432

08/12/2025 200.000 020097040512080706572025QCSN085678.63675.070658.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

08/12/2025 300.000 MBVCB.12049521508.Ung ho MS 2025.331.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 IBVCB.12049525759.Chuyen tien ung ho ms 2025.332 em Do Thi Anh Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 200.000 MBVCB.12049523613.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 500.000 5342IBT1kJLA1ZSQ.Ung ho MS 2025.332 Do Thi Anh Thu FT25342853329633.20251208.063854.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

08/12/2025 100.000 MBVCB.12049453812.ung ho ms 2025.331 (anh le quang huy).CT tu 1036389633 NGUYEN THI MY MIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 MBVCB.12049308437.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0021001687803 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 500.000 MBVCB.12049296986.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071001026640 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 300.000 5342MCOBB2BYWRY8.Van hy giup 2025.331 ( le quang huy ).20251208.054305.37101010737132.NGUYEN HUU NGHIA.970426

08/12/2025 5.000 MBVCB.12049218708.Tra Xuan Binh giup ms 2025331.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

08/12/2025 300.000 MBVCB.12049206264.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.331 (Anh Le Quang Huy).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 100.000 MBVCB.12049179748.ung ho MS 2025 331 .CT tu 0061001141549 HUYNH THI HOANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 15.000 MBVCB.12049098930.TUONG DUNG ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 15.000 MBVCB.12049105818.TUONG DUNG ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 15.000 MBVCB.12049105238.TUONG DUNG ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 15.000 MBVCB.12049104794.TUONG DUNG ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110051128628.20251208.110051128628-0362248323_Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta

08/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110051034696.20251208.110051034696-0362248323_ung ho MS 2025264 anh Cao Van Truong

08/12/2025 50.000 020097048812080044162025TGvh667853.67485.004404.MS 2025.329

08/12/2025 30.000 MBVCB.12048905182.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1042548992 PHAN NGUYEN GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

08/12/2025 200.000 5341IBT1kJL4GABR.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25342850665805.20251207.234006.19030885801010.VND-TGTT-LE CONG ANH.970407

08/12/2025 100.000 5341IBT1kJL44YDH.Ung ho Ms 2025.331 , anh Le Quang Huy FT25342776000790.20251207.232035.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

09/12/2025 100.000 MBVCB.12076189212.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 9359536696 NGO HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12076187841.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 9359536696 NGO HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 400.000 MBVCB.12076134028.LE LE HOA, Huynh thi Mai, Ngoc Thach, Xuan phuong giup 2025.327 & 2025.328.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 MBVCB.12076116980.DO THANH MY chuyen tien giup 2025.331.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110283875910.20251209.110283875910-0973192724_Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong

09/12/2025 600.000 MBVCB.12076112243.DO NGOC THACH, DoThanh Phu, Do thanh Xuan phuong giup 2025.329 &2025.330 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 600.000 MBVCB.12076106844.LE LE HOA, Huynh thi Mai ( quan 10) giup 2025.325 & 2025.326 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 600.000 MBVCB.12076082944.Do Thanh My, Thanh Viet, Huy Phong ( Binh Thanh) giup 2025.322 & 2025.323 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 5343IBT1bJ1I18CT.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.231433.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

09/12/2025 50.000 5343IBT1iWTSUIFS.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.231110.238843456.LE DINH LINH.970432

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJTC9L45.Ung ho MS 2025.333 em ly van dong FT25344901479010.20251209.225143.19021876855011.VND-TGTT-NGUYEN HAI VAN.970407

09/12/2025 300.000 02009704881209223154202575hp351122.68614.223154.UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY

09/12/2025 200.000 MBVCB.12075802313.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2025.330 ( anh Bui Van Ta ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 020097042212092159252025M32U606634.91624.215926.DO THAO PHUONG ung ho dong bao kho khan

09/12/2025 30.000 MBVCB.12075558672.Chuyen tien ung ho.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/12/2025 500.000 MBVCB.12075538045.LE THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong.CT tu 0011004184872 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 5343IBT1kJT13Q9C.NGUYEN THI HIEU chuyen MS 2025 .331. anh Nguyen Quang Huy FT25344089977329.20251209.215614.19075520443011.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407

09/12/2025 150.000 5343IBT1kJT1F1A5.Ung ho ma so 2025. 307 be Pham Thi Linh Dan FT25344875047010.20251209.215230.13323600461012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

09/12/2025 400.000 MBVCB.12075486701.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 0021001090074 PHAM THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 400.000 MBVCB.12075460408.ung ho ms 2025.333.CT tu 1045167349 VANG THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 1.000.000 5343IBT1kJT1Z3UP.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25344477856651.20251209.213952.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407

09/12/2025 10.000 020097048812092115022025yuDG073243.56027.211503.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO

09/12/2025 100.000 020097048812092102392025uNyk015933.11336.210240.UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN

09/12/2025 100.000 020097048812092100212025OXwu005065.3019.210021.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO

09/12/2025 400.000 MBVCB.12074904409.ung ho MS 2025.333 Ly Van Dong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 020097048812092059012025P2Nw998867.97714.205901.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

09/12/2025 100.000 020097048812092058412025W8RY997497.96099.205841.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 10.000 020097048812092053372025d9sX972649.77143.205337.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.318NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092053052025Z1x4970084.75215.205305.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.319 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 0200970488120920523420258Y9X967095.73082.205220.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.320 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092051552025AOyS964185.69669.205156.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.322 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092051012025wFgN959709.66355.205101.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.321

09/12/2025 10.000 020097048812092050182025cvSF955762.63452.205018.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.323 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092049412025DXuU952453.61225.204927.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 200.000 5343IBT1iWT9TYDH.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.204924.249251992.BUI THU HUE.970432

09/12/2025 100.000 020097048812092049122025Sf4G950487.58959.204912.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 10.000 020097048812092049072025Lvpl950118.59112.204853.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092048252025tNlw946110.56231.204825.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 100.000 5343IBT1cWYN5XX3.MS 2025.307(ung ho be pham linh dan).20251209.204632.100870925397.LE THI DUYEN.970415

09/12/2025 10.000 02009704881209204316202535RA920095.35748.204316.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092042432025tcVd916844.32634.204229.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092042042025hxfM913481.29954.204150.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812092041282025NLGh910218.27605.204128.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 300.000 MBVCB.12074402323.Chuyen tien ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/12/2025 500.000 5343IBT1iWT9798G.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025329 2025330 2025331 2025332 2025333 moi ma so 100 k.20251209.201145.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

09/12/2025 1.000.000 MBVCB.12074062299.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0071005717179 TRAN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 1.600.000 5343IBT1bJ1MFY2M.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ly Van Dong MS 2025 - 333 . Chuc con som hoi phuc.20251209.200318.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

09/12/2025 1.000.000 5343IBT1jWIAJJH7.UH LY VAN DONG MS 2025 333-091225-20:01:30 660826.20251209.200130.787878968.NGUYEN THU TRANG.970416

09/12/2025 50.000 5343IBT1iWT9AWFG.MS 2025-333 em Ly Van Dong.20251209.200105.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

09/12/2025 500.000 MBVCB.12074001366.Ung ho MS 2025.333( em Ly Van Dong).CT tu 0251001098617 CAO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJTJLK8I.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343080244741.20251209.195602.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

09/12/2025 100.000 5343IBT1cWYN9DY3.MS.2025.333.20251209.194725.104878925810.BUI THI VAN.970415

09/12/2025 200.000 020097048812091933592025A1yY531910.25061.193359.UNG HO MA SO 2025.333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 50.000 5343IBT1kJTJA39K.MS 2025.332 FT25343606075609.20251209.193352.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/12/2025 200.000 0200970422120919333920251SMC763830.22453.193340.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong

09/12/2025 200.000 0200970488120919240320252YoI471487.76661.192404.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 200.000 020097042212091922482025U52P813495.71392.192249.Uh MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 50.000 5343IBT1kJTJ8NYC.MS 2025.333 FT25343757296578.20251209.191451.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

09/12/2025 10.000 02009704881209191424202583al413349.30256.191410.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 0200970488120919134720253411409027.28023.191347.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 500.000 MBVCB.12073247409.MS2025.325 (Ung ho be Dam Phuong Dung).CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000 020097048812091913132025pPRQ405658.24513.191259.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091912292025R4n5401418.20463.191216.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091911542025MBjo397656.16936.191141.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091911232025iPkG394940.14765.191109.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 500.000 MBVCB.12073186620.MS2025.330 (Ung ho Bui Van Ta).CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343MCOBB2B86WVZ.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.190339.04386014394949.TRAN LINH VU.970426

09/12/2025 100.000 MBVCB.12072963952.Ung ho MS 2025.333 (Em Ly Van Dong). Mong em mau khoe.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 50.000 5343IBT1kJTJJZU3.ung ho ma so 2025.333, em Ly Van Dong FT25343335289155.20251209.184727.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

09/12/2025 50.000 5343IBT1dJ4DVYWG.ung ho MS 2025 333 em Ly Van Dong.20251209.183404.7397999996868.MBBANK IBFT.970422

09/12/2025 100.000 MBVCB.12072567983.ung ho anh Le Quang Huy, MS 2025.331.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 MBVCB.12072500900.NGUYEN THI MAI LY chuyen tien Ung ho MS 2025.333 ( em Ly Van Dong).CT tu 0271000519390 NGUYEN THI MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 500.000 5343IBT1bJ1MEUPK.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.181943.0917309089.NGUYEN THI THU THAO.970448

09/12/2025 100.000 020097048812091818292025bZpX066333.50833.181830.NGUYEN THI HUY CHUYEN TIEN UH MS 2025. 333 LY VAN DONG

09/12/2025 30.000 020097048812091814062025NGRx039176.30460.181407.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.333. EM LY VAN DONG

09/12/2025 200.000 MBVCB.12072022722.Ung Ho -MS 2025 .333(Em Ly Van Dong ).CT tu 0021000459950 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 500.000 5343IBT1iWT2Z7NG.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.175527.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJTWU2JM.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu FT25343535691558.20251209.174835.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

09/12/2025 200.000 0200970415120917450120259gHX951421.75733.174501.MS.50-Hoang Manh Dung

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJTWVZ8F.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343507632151.20251209.174052.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

09/12/2025 300.000 5343TPBVJ2ASARY9.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251209.173234.00972525389.TRAN PHUONG ANH.970423

09/12/2025 100.000 020097048812091732222025hZzf745502.2858.173222.UH MS 2025.333 LY VAN DONG

09/12/2025 100.000 020097048812091730552025twZp733821.94589.173055.UH MS 2025.332 DO THI ANH THU

09/12/2025 10.000 020097048812091727482025VrUo710882.76982.172749.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091727112025RBeZ706500.73503.172711.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 300.000 5343IBT1hW2U9V1C.IBFT Ung ho ma so 2025.310 be Hoang Van Truong.20251209.172308.060076494870.SACOMBANK.970403

09/12/2025 10.000 020097048812091721112025jDzA661145.40536.172112.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091720192025SYfT655181.36232.172019.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091719312025HbuZ648568.31578.171931.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 500.000 020097048812091718212025ts2y640246.24720.171821.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 10.000 020097044912091704512025A4j0072596.49518.170451.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu, ma GD 100000052093468

09/12/2025 10.000 020097044912091703372025LZ03905274.43151.170337.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong, ma GD 100000052092602

09/12/2025 20.000 5343IBT1hW2U11ZL.IBFT Thiguoilyvanddong.20251209.170201.070130199273.SACOMBANK.970403

09/12/2025 100.000 MBVCB.12070834597.ung ho MS2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 5343IBT1bJ1M5FW1.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251209.163644.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425

09/12/2025 100.000 020097040512091632302025LTEK047183.74490.163230.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 200.000 MBVCB.12070329311.giup MS 2025332( Do thi Anh Thu).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12070085644.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110235546162.20251209.110235546162-0976630046_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

09/12/2025 200.000 5343IBT1kJTQWN4P.ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25343964913091.20251209.155903.19020992706017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUAN.970407

09/12/2025 100.000 020097042212091548562025I1UU146507.65146.154844.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong

09/12/2025 300.000 MBVCB.12069785646.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong.CT tu 1020185284 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLN3KLG.Ung ho MS 2025.333 - Em LY VAN DONG FT25343681708766.20251209.154423.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

09/12/2025 100.000 020097042212091530462025639P852945.79507.153047.Pham Diep Ngan An ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta

09/12/2025 50.000 5343IBT1jWI4BZ13.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG-091225-15:20:58 036381.20251209.152059.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416

09/12/2025 100.000 MBVCB.12069467685.ms 2025.331 le quang huy.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 20.000 020097040512091517482025L736080167.21818.151748.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong

09/12/2025 10.000 020097048812091515542025W63Z890100.13199.151554.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.318 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091515192025vR5u887113.10983.151520.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.319 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091514422025aejX883839.8601.151442.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.320 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091513582025l7vK880344.4973.151359.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.321 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091513112025Rwq8876181.1271.151257.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.322 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091512182025utiN872069.98332.151204.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.323 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091511392025PufN868479.95052.151140.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI PHAT

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLNAVUG.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25343691802651.20251209.151107.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

09/12/2025 10.000 020097048812091510502025R4gL864536.92147.151050.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091510082025tDnD860798.87812.151008.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 200.000 MBVCB.12069234756.UNG HO MS 2025.332 ( Em Do Thi Anh Thu ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 5343IBT1kJLNP6B9.Ms 2025 332 em Do Thi Anh Thu FT25343009450490.20251209.145715.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

09/12/2025 50.000 5343IBT1jWI4YL8K.MS 2025.333 EM LY VAN DONG-091225-14:49:50 972812.20251209.144951.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

09/12/2025 10.000 020097048812091445532025dpYT757652.85854.144539.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091443482025cvrp750206.77531.144349.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091443152025G5Us748154.75902.144315.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 100.000 IBVCB.12068995162.Chuyen tien ung ho ms 2025.333 em Ly Van Dong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/12/2025 300.000 MBVCB.12068994881.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000 020097048812091442342025YIjB745601.73203.144234.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812091441532025Mkn6743234.70433.144139.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 0200970488120914410920255dRW740444.66978.144109.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 300.000 MBVCB.12068964697.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000 020097048812091440062025JkKZ736549.62677.144007.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 300.000 MBVCB.12068755408.DO MANH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.333 ( Ly Van Dong ).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 5343IBT1jWI4P1VK.NGUYEN VIET TOAN GIUP BN LY VAN DONG MA SO 2025.333 CHUA BENH-091225-14:20:50 917004.20251209.142050.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416

09/12/2025 50.000 MBVCB.12068745455.ung ho MS 2025.330( Anh Bui Van Ta).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 1.000.000 5343IBT1kJLNWUPE.Thien Kim-p.Tan Hung-TpHCM ung ho MS 2025.330-Anh Bui Van Ta. FT25343292001603.20251209.141306.11922648702015.VND-TGTT-DOAN THIEN KIM.970407

09/12/2025 300.000 MBVCB.12068615214.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 9978046336 TRAN THI MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12068607638.ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 5.000 5343IBT1kJLRR3X8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25343434034067.20251209.140427.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/12/2025 5.000 5343IBT1kJLRRV6Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu FT25343480675828.20251209.140217.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/12/2025 100.000 MBVCB.12068517164.ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 5.000 5343IBT1kJLRXEVP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25343256573708.20251209.140008.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/12/2025 200.000 5343IBT1hW28U3F4.IBFT Ung ho em Do Thi Anh Thu MS 2025.332.20251209.135922.060238643379.SACOMBANK.970403

09/12/2025 5.000 5343IBT1kJLR3FLR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25343131047065.20251209.135714.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

09/12/2025 50.000 MBVCB.12068471601.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2025.332 (do thi anh thu).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12068458614.ung ho.MS.2025.333.(em Ly Van Dong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 50.000 MBVCB.12068440295.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2025.333 ( ly van dong).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLRFQZ5.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343406046488.20251209.135031.1903110019.NGUYEN ANH TUYET.970407

09/12/2025 200.000 5343IBT1hW288Q3W.IBFT ung ho MS 2025. 333 em Ly Van Dong.20251209.134135.060319018576.SACOMBANK.970403

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLRHIUW.Ung ho ms 2025.333 e ly van dong FT25343145393872.20251209.134046.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

09/12/2025 100.000 5343IBT1hW28IGF2.IBFT ung ho ms 2025.333 em ly van dong.20251209.133737.060210691831.SACOMBANK.970403

09/12/2025 10.000 5343TPBVJ2AXCITW.MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.133404.02935403901.LE THI BE DAO.970423

09/12/2025 18.000 MBVCB.12068223744.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 020097041512091330482025B228281870.16281.133048.ms2025.333 ly van dong

09/12/2025 1.200.000 5343IBT1iWTC2K8F.Ung ho MS 2025 - 332- 333 - 334.20251209.132745.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

09/12/2025 1.200.000 5343IBT1iWTC2J3E.Ung ho MS 2025 - 329- 330- 331.20251209.132411.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

09/12/2025 200.000 5343IBT1kJLR7PH7.Ung ho MS 2025.333 FT25343950597451.20251209.132245.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

09/12/2025 100.000 MBVCB.12068026626.MS 2025.248.CT tu 1017919853 TRAN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000 MBVCB.12068019823.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 020097040512091311002025B3WC018286.53232.131046.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.333 ly van dong

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AX1Z7G.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.130940.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLRBBF3.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.333 FT25343889688483.20251209.130825.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

09/12/2025 200.000 MBVCB.12067424500.Ung ho MS:2025:332( Do Thi Anh Thu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 MBVCB.12067380900.Ung ho MS:2025.330 ( BUI VAN TA).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLRQU38.2025.330 bui van ta FT25343227058368.20251209.121404.19032687130014.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407

09/12/2025 200.000 5343IBT1kJLXNL8H.Ung ho em Ly Van Dong , MS 2025.333 FT25343420480059.20251209.121223.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

09/12/2025 50.000 5343IBT1iWT1ZGY3.MS 2025-332 em Do Thi Anh Thu.20251209.121059.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

09/12/2025 200.000 MBVCB.12067233296.MS 2025 328- 2 em Duc Khoi - Duc Tam chuc anh Long luon manh me .CT tu 0011004272267 NGUY THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 1.000.000 020097040512091156262025HABC048550.55398.115626.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy

09/12/2025 500.000 0200970405120911540620254NOX037550.44268.115352.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep

09/12/2025 100.000 MBVCB.12066925172.Chuyen tien ung ho.CT tu 1045732265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/12/2025 100.000 MBVCB.12066913857.ung ho MS 2025.333.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 500.000 5343IBT1kJLXKNAT.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25343275989189.20251209.114255.19031442769013.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET PHUONG.970407

09/12/2025 500.000 020097040512091131162025MYUG027577.32633.113102.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.277 anh Tran Manh Nam

09/12/2025 500.000 020097040512091128172025LOM9013113.18559.112817.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

09/12/2025 500.000 0200970405120911251820252VFJ098538.4537.112505.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu

09/12/2025 100.000 5343VNIBJ2AVDWFJ.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung) cau mong dieu may man va hanh phuc den voi em.20251209.112201.664704060024745.KIEU NGOC DAN THANH.970441

09/12/2025 100.000 020097048812091116552025Zoyb989554.65241.111642.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG

09/12/2025 500.000 5343IBT1kJLX2EJX.ung ho ms 2025 331 anh le quan huy FT25343588063345.20251209.105446.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407

09/12/2025 500.000 020097042212091045432025UEWT427008.24823.104544.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 500.000 020097048812091027382025ITKW778765.47671.102738.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJL3ZC9X.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343805537005.20251209.101209.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

09/12/2025 100.000 020097048812091003262025QO3o682137.49237.100326.MS 2005.331 ANH LE QUANG HUY

09/12/2025 50.000 MBVCB.12065503240.Ung ho MS 2025.333 (em Dong).CT tu 0631000471859 LE THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 020097048812091001102025VxhG673248.39685.100110.MS 2005.20 EM LY VAN CHO

09/12/2025 500.000 5343IBT1kJL3G2HM.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu FT25343401981585.20251209.095723.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

09/12/2025 500.000 020097041512090942122025Fbqb655969.67738.094159.ung ho MS 2025.333 ( ly van dong )

09/12/2025 10.000 020097048812090938062025eMCj584959.52763.093806.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.277 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812090936002025xWLv576980.45553.093600.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.272 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 10.000 020097048812090935032025URhX573271.42103.093504.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.276 NAM MO A DI DA PHAT

09/12/2025 200.000 020097042212090933432025XB93900075.37406.093344.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 100.000 020097042212090931012025HAQ8965274.28154.093102.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh

09/12/2025 200.000 020097042212090930062025HN2I850642.24626.093006.MS 2025.328 ung jo Lay Cuong Long

09/12/2025 100.000 020097042212090928402025PHA8312569.18767.092841.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

09/12/2025 100.000 MBVCB.12064928715.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 MBVCB.12064920078.Ung ho MS 2025.331 ( anh Le Quang Huy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AVTUBU.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251209.091201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AVTTEH.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251209.091102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AVTC54.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251209.091002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AVTBTB.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251209.090902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

09/12/2025 50.000 5343TPBVJ2AVTYZT.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.090802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

09/12/2025 500.000 MBVCB.12064816816.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12064786585.MS 2025.332 (Em Do Thi Anh Thu). Chuc con mau khoe..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 MBVCB.12064720744.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343VNIBJ2AV837U.ung ho ma 2025.332 em do thi anh thu.20251209.084535.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441

09/12/2025 200.000 5343IBT1aWPC2BTC.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.084435.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

09/12/2025 50.000 5343MCOBB2BMBU8X.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251209.084139.03101010965538.HOANG VIET.970426

09/12/2025 100.000 5343IBT1hW2IM2L8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251209.083246.070141287050.SACOMBANK.970403

09/12/2025 1.000.000 MBVCB.12064215022.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 0011004341528 DINH CONG KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000.000 5343IBT1kJLF74V7.NGUYEN THI TRINH chuyen so nha 35 ngo 135 hoang hoa tham ha noi ung ho nhu chua he co cuoc chia ly FT25343380851971.20251209.081223.19023585965015.NGUYEN THI TRINH .970407

09/12/2025 300.000 020097042212090804512025QVCD554950.72811.080438.: Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 500.000 5343IBT1jWIBLMNW.UNG HO MS 2025.332 EMDO THI ANH THU-091225-08:03:28 216302.20251209.080328.225067509.DAO THI MY LINH.970416

09/12/2025 100.000 5343IBT1jWIBLMJS.UNG HO MS 2025 333 EM LY VAN DONG-091225-08:02:52 215287.20251209.080252.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

09/12/2025 500.000 5343IBT1jWIBLDIU.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-091225-08:01:41 213691.20251209.080141.225067509.DAO THI MY LINH.970416

09/12/2025 200.000 020097041512090732332025kVM5387011.98232.073233.QR - Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong

09/12/2025 30.000 5343MCOBB2B16FSG.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251209.072329.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

09/12/2025 300.000 MBVCB.12063648653.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 50.000 02009704051209071645202532DT007769.62361.071646.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.330 anh Bui Van Ta

09/12/2025 50.000 020097040512090711292025TSS6088195.50659.071129.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.331 anh Le Quang Huy

09/12/2025 1.000.000 MBVCB.12063543965.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

09/12/2025 300.000 MBVCB.12063538016.Ung ho MS 2025.332 ( e Do Thi Anh Thu).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 10.000 0200970422120906573420258CUQ249518.22853.065722.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

09/12/2025 200.000 MBVCB.12063303904.MS 2025.333.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 MBVCB.12063236079.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 300.000 MBVCB.12063039833.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.332 (Em Do Thi Anh Thu).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 100.000 5343IBT1kJLT34GV.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.330 FT25343217242052.20251209.051920.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

09/12/2025 200.000 5343IBT1bJ1V4GNQ.Ung ho MS 2025.328.20251209.024911.0008109019166666.NGUYEN TUAN ANH.970448

09/12/2025 200.000 MBVCB.12062872646.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1013541385 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

09/12/2025 200.000 020097042212090104492025NKFT860176.61347.010450.NGUYEN VAN CANH . ung ho ms. 2025 . 331 anh Le Quang Huy

10/12/2025 100.000 5344IBT1kJTYJIGH.BUI HAI TRIEU Ung ho MS 2025.334 ba Nguyen Thi Sen FT25345945710068.20251210.230415.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407

10/12/2025 100.000 5344IBT1iWTUKFSX.NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien UH MS2025333em Ly Van Dong.20251210.230152.2865526831.NGUYEN THI MAI LINH.970432

10/12/2025 16.000 MBVCB.12091896241.Ung ho MS 2025.334.CT tu 1040735470 NGUYEN LE LAM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/12/2025 100.000 5344IBT1iWTUG82Q.Ung ho ms2025333.20251210.223831.134665537.DO THI THUY TRANG.970432

10/12/2025 10.000 MBVCB.12091462155.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/12/2025 10.000 020097048812102205062025JLO2445453.32130.220506.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102204132025MUXZ441935.29049.220413.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102203382025Ak1i439154.26701.220338.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102202552025nulj435829.23996.220256.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102201342025wuqD430296.19498.220120.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102200572025bE3L427697.17251.220043.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 10.000 020097048812102200172025YdFY424775.15232.220017.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT

10/12/2025 30.000 020097042212102147532025E3CH612762.70269.214753.Ung ho MS 2025.334 ba Nguyen Thi Sen

10/12/2025 100.000 5344TPBVJ2ADDNHM.MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251210.213155.00005424035.TRAN PHAM THU THUY.970423

10/12/2025 15.000 020097048812102119172025ONKJ223469.52014.211918.UNG HO MS 2025.331

10/12/2025 100.000 0200970405121021184820254GJG029528.48889.211848.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu

10/12/2025 15.000 MBVCB.12090750052.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/12/2025 1.000.000 5344IBT1jWI7JYCP.UH EM LY VAN DONG MS 2025 333-101225-21:12:00 010970.20251210.211201.7788968.TRAN THI TUYET.970416

10/12/2025 1.000.000 5344IBT1aWPUCNX9.UNG HO MS 2025.334 (BA NGUYEN THI SEN).20251210.210355.700016072590.LA TRONG LUONG.970424

10/12/2025 100.000 02009704221210205359202586AJ298690.32418.205400.TRAN PHUONG TUYET chuyen ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy

10/12/2025 100.000 MBVCB.12090236712.Ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/12/2025 50.000 5344BIDVE2B4EINS.110397758736 0376737622 Ung ho Ms 2025333 LY VAN DONG.20251210.204807.1770260769.CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN .970418

10/12/2025 500.000 5344IBT1jWI7QV1M.UNG HO MS 2025.334 BA NGUYEN THI SEN-101225-20:35:53 932430.20251210.203554.88649369.LE THI THANH THAO.970416

10/12/2025 100.000 5344IBT1aWP8NVBL.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.334 ba ngyuen thi sen.20251210.203215.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

10/12/2025 200.000 020097042212102025382025K1SH746234.93204.202524.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong

10/12/2025 200.000 5344TPBVJ2ADGZHU.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251210.202514.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

10/12/2025 100.000 5344TPBVJ2ADGCEI.Ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).20251210.202414.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

10/12/2025 100.000 5344TPBVJ2ADGLDM.Ung ho MS 2025.286 (em Sung Mi Sinh).20251210.202241.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

10/12/2025 15.000 MBVCB.12089676643.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

10/12/2025 100.000 5344TPBVJ2ADEHM7.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251210.202039.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

10/12/2025 100.000 5344TPBVJ2ADEKB6.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251210.201922.04240213701.DANG DINH KHANH.970423