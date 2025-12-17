1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/12/2025
|250.000
|MBVCB.11965379164.DANG VAN HOANG chuyen tien ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi..CT tu 0721000516433 DANG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|10.000
|5335IBT1cWPTIGXC.ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).20251201.235535.108874629600.LE HANH NGUYEN.970415
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHKTQT.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336789020901.20251201.234336.19025070547019.VND-TGTT-HO THUY DUONG.970407
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11965234887.TRAN VAN QUOC chuyen tien.CT tu 9772227794 TRAN VAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1kJZH72SH.Ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y FT25336560302389.20251201.232735.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335NBVAF2245RA5.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.232729.100001653061.NGUYEN THI NGOC HOA.970419
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1kJZHG6A3.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336490502003.20251201.232351.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHG4I8.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25336750083417.20251201.232216.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHGVN7.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25336652100928.20251201.232013.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|01/12/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109294023907.20251201.109294023907-0347482105_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|28.000
|020097042212012313092025BIB2786484.1640.231310.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|01/12/2025
|1.000.000
|5335IBT1kJZH4RXJ.Ung ho MS 2025.325 - be Dam Phuong Dung FT25336352139606.20251201.230946.10220152436015.VND-TGTT-TRAN THUY THAO UYEN.970407
|01/12/2025
|10.000
|MBVCB.11965146840.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung - Cao Bang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZH4IBR.MS 2025.324 FT25336699201494.20251201.230509.19030301331018.VND-TGTT-LE THI KIM THANH.970407
|01/12/2025
|20.000
|MBVCB.11965122184.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|020097042212012303452025CEFF593166.86671.230346.ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1dJ525TF2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.230129.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
|01/12/2025
|10.000
|MBVCB.11965104463.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11965103387.ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 0021001628393 DANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHB9MT.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336191760274.20251201.225704.19035959845017.TGTT-VND-DIN NHU THAO.970407
|01/12/2025
|10.000
|MBVCB.11965082030.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|30.000
|020097042212012254472025JFHH951855.71407.225448.2025.325 DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11965076885.ung ho MS 2025.325.CT tu 0351000835211 PHAM THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZH5VPC.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25336380393974.20251201.225102.568888999982.NGUYEN THI THU HANG.970407
|01/12/2025
|1.000.000
|5335IBT1kJZHYKGY.Ung ho Ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336650486785.20251201.224712.19038133198014.NGUYEN THI HOANG YEN.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1bJJXX3MZ.UH ms 2025.324 Nguyen Minh Tam.20251201.224355.0968153883.Pham Thi Loc Thu.970448
|01/12/2025
|50.000
|5335TPBVJ2QPBYND.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.224352.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|01/12/2025
|20.000
|5335TPBVJ2QPBYNA.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.224350.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHPXVT.Ung ho MS 2025.325 Be Dam Phuong Dung FT25336485820712.20251201.224244.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1jWIJTSAL.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO ANH NGUYEN MINH TAM - MS 2025-324-011225-22:33:42 900903.20251201.223342.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11964929642.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|0200970405120122220720250000811833.2619.222207.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|020097042212012220572025G8ZA503022.108.222058.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.324 Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|10.000
|MBVCB.11964840533.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1aWUCPKLF.ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.221809.02300000422366.PHAM THI BICH HANH.970440
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11964837547.MS2025 323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZHDPZP.2025.325 be phuong dung FT25336404672879.20251201.220947.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWHTXVNI.Ung ho ms 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.220138.0985758444.NGUYEN HONG HANH.970432
|01/12/2025
|100.000
|0200970405120122004920250000790536.44174.220049.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|15.000
|MBVCB.11964596545.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.800.000
|5335IBT1bJJXFR1P.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho be Dam Phuong Dung MS 2025 -325 . Chuc con mau khoi benh.20251201.215007.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|01/12/2025
|30.000
|0200970422120121493620250IU2478866.8524.214928.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|01/12/2025
|300.000
|5335TPBVJ2QPY655.Ms 2025.323.20251201.214636.90907636318.LY VINH HOA.970423
|01/12/2025
|200.000
|5335TPBVJ2QPY9DY.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.214243.02171428201.KHIEU KHANH LINH.970423
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1aWUCMD95.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG.20251201.213432.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|01/12/2025
|100.000
|020097041512012131342025DBHh557680.46179.213125.MS 2025.325
|01/12/2025
|200.000
|5335VNIBJ2QPL525.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.212751.661704060048031.NGUYEN THANH GIANG.970441
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWIJ75DQ.UNG HO MS 2025.325 DAM PHUONG DUNG-011225-21:25:35 802983.20251201.212536.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1aWUCSU88.ung ho em nguyen thi bao han.20251201.211127.0962910020.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1jWIJAVDM.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-21:07:21 770944.20251201.210721.3383947.PHAM THI AI LINH.970416
|01/12/2025
|150.000
|020097041512012100582025HYt1463571.23306.210058.ung ho ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung)
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1aWUC2G71.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.205821.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|01/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109282101797.20251201.109282101797-0972902638_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZZGESU.Ung ho MS 2025.324 - anh Nguyen Minh Tam FT25335764609500.20251201.205213.19034722071010.VND-TGTT-MAI XUAN TIEN.970407
|01/12/2025
|50.000
|5335TPBVJ2Q75PVE.MS 2025.325 Dam Phuong Dung.20251201.205001.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11963847206.Nam & Anh ung ho MS2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071001504492 CAO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11963857042.ung ho MS 2025.325.CT tu 0451000268960 NGUYEN THI DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097042212012047242025V53U325768.62252.204725.ms2025.324
|01/12/2025
|100.000
|020097042212012047042025HU90668515.60591.204705.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZZ46ZP.Ung ho MS 2025.325 FT25335454718866.20251201.204622.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|01/12/2025
|555.555
|5335IBT1kJZZ4PJR.Ung ho MS 2025.325.chuc be Dam Phuong Dung chua benh tien trien tot FT25335515832726.20251201.204527.869696999999.LE VAN UY VY.970407
|01/12/2025
|1.000.000
|5335IBT1kJZZ4DTE.Ung ho ms 2025.325 be dam phuongdung FT25335790770807.20251201.204459.19025805900011.VND-TKTT-LE HOANG YEN.970407
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11963771522.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097048812012042242025ONSi280253.39245.204224.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|110.000
|0200970488120120404420253xsB270582.30605.204044.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1aWUCJFWV.TRAN ANH VIET chuyen tien ing ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.203906.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1iWHT5X6W.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.203704.0856493639.LE HUYEN TRANG.970432
|01/12/2025
|200.000
|020097048812012035012025oTDn237305.4105.203501.LE THI KHANH CHI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.324 NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11963645059.MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097042212012032152025HMYA589577.91068.203216.MS 2025.325 be Dam phuong dung
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZZIHAK.ung ho ms2025.325 be dam phuong dung FT25335015460611.20251201.202603.19032598372012.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEU BICH.970407
|01/12/2025
|15.000
|MBVCB.11963475457.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.324 (Anh Nguyen Minh Tam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097042212012023032025Z2JH937793.44988.202304.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|100.000
|020097041512012021412025jaKS322707.37869.202141.NGUYEN CONG TUAN Chuyen tien ung ho Ms 2025.325(be dam phuong dung)
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11963349396.NGUYEN THI HUE chuyen tien .gui chau dam phuoong Dung aaj.CT tu 1047021249 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097048812012014142025OIBd108735.99525.201414.UNG HO MS 2025.325
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11963304025.ung ho ma so 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097042212012011382025I4BA580930.86666.201139.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|26.000
|020097042212012011252025CLJ5881975.87128.201125.gui ms 2025 325
|01/12/2025
|50.000
|020097042212012008522025N288101458.73196.200853.HOANG THI QUYNH chuyen tien ung ho ms 2025325 be dam phuong dung
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11963184885.Ba VoThi Ngoi ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11963159597.ung ho MS 2025.321 (Nguyen Nhat Hao).CT tu 0331000402955 TANG SIEU TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097048812012001142025JKR9028416.33393.200115.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|100.000
|020097048812012000542025IkiC026205.32053.200054.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|20.000
|020097042212011956082025K884237037.7090.195610.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Dam Phuong Dung ms 2025.325
|01/12/2025
|10.000
|MBVCB.11963037435.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho be dam phuong dung . chuc be mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335TPBVJ2Q76A9M.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.194833.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZ6RS7E.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335870322496.20251201.194819.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11962893270.Ung ho MS 2025.325(Dam Phuong Dung).CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11962865746.ung ho Ms20255.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0071000934421 NGUYEN HO THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11962849435.Ung ho Ms 2025.324 anh NGUYEN MINH TAM.CT tu 0451000207849 MAI THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.000.000
|020097042212011942032025J2G8579272.32500.194156.DAM THI THU HA chuyen tien ung ho ma so 2025324 nguyen minh tam
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11962756651.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung .CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11962756091.Ung ho MS 2025.325 (Be Dam Phuong Dung) .CT tu 0021001766307 NGUYEN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335WBVNA2L82SKA.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193714.108003370208.PHAM DUY NGHIA.970412
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1aWU1HL1X.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193519.771001060002363.THAI THI THANH NHAN .970409
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11962686408.Ung ho MS 2025.325 be DAM PHUONG DUNG.CT tu 0451000207849 MAI THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZ6LQJA.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25335072427918.20251201.193409.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1iWHT1NBY.MS 2025-325 be Dam Phuong Dung.20251201.193350.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZ6HVPW.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335028170358.20251201.193211.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZ6ZZZ5.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335040356102.20251201.193047.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1aWU1ZXFH.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.193009.1067040117844.PHAM THI HIEN LUONG.970430
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11962576475.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0541000215674 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335YOLOA2L82UPC.MS 2025 325 be DAM PHUONG DUNG.20251201.192750.0908096697.NGUYEN CHAU THANH .546034
|01/12/2025
|5.000.000
|5335IBT1iWHTJMTC.HO THI NGOC CHI chuyen tien.20251201.192603.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|01/12/2025
|150.000
|0200970422120119234220251XZ4856308.30580.192343.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|200.000
|5335TPBVJ2Q7I11R.Tnn ho tro ms 2025.325 dam phuong dung.20251201.191903.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|01/12/2025
|30.000
|020097048812011908342025kf6G679645.45781.190834.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|100.000
|0200970405120119073320252TB8086599.39313.190733.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.325 Be Dam Phuong Dung moi dieu tot dep se den voi con
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011906292025bXmk665416.33637.190629.UNG HO MS 2025.325
|01/12/2025
|200.000
|020097040512011900552025JV03053209.3056.190055.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THUY GIANG chuyen tien ung ho chau Dam Phuong Dung MS 2025. 325
|01/12/2025
|200.000
|020097042212011856272025NO0I394087.77766.185628.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|200.000
|020097042212011854132025P8AO825024.65504.185414.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|40.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109266974319.20251201.109266974319-0839544804_Ms 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZ6MGUH.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335599302086.20251201.185121.19036615218011.VND-TGTT-NGUYEN MINH NGHIA.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335MCOBB2A88FMP.Ung ho MS 2025325.20251201.184946.04001012833617.NGUYEN VIET PHUONG.970426
|01/12/2025
|200.000
|020097040512011843332025RLQ7063320.3491.184334.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 325
|01/12/2025
|30.000
|5335IBT1iWHLHW24.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.184012.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|01/12/2025
|1.000.000
|5335IBT1hWCAIY1Y.IBFT Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.183806.060113782598.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|200.000
|020097048812011836392025vM4M459799.62623.183639.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWIW36QM.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-18:34:58 442310.20251201.183458.2950577.LUU QUOC HUONG.970416
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11961654041.UNG HO MS 2025.325 ( be DAM PHUONG DUNG).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|0200970422120118311320250ZVZ757094.31266.183114.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11961582253.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0101001230030 DANG THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335TPBVJ2Q7992D.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.182950.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11961574321.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0741000678841 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZ6WPVW.Ung ho MS 2025.325 FT25335058400721.20251201.182849.19036717707015.NGUYEN THUY LINH.970407
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11961449052.Ung ho MS 2025.325.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWHL7MZ6.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.181952.550326868.NGUYEN HOANG VU.970432
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11961347138.ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0441003735019 TRINH THI TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11961314832.MS 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 0441003735019 TRINH THI TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11961299809.UNG HO MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11961304124.LE THI THUY chuyen tien MS2025.325.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109260703661.20251201.109260703661-0969729270_MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZEZX57.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335031090487.20251201.180506.9887988.TANG NGOC QUYNH NHU.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335TPBVJ2Q7XRPJ.ung ho MS 2025 325 be Dam Phuong Dung.20251201.175835.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|01/12/2025
|1.000.000
|5335IBT1iWHLYGUZ.Ung ho MS 2025325 Be Dam Phuong Dung.20251201.175558.13576868.PHAM DIEU LINH.970432
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWHLPFGU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.175304.159400603.LE THI KIM NGUYET.970432
|01/12/2025
|500.000
|0200970488120117525020254iDT145186.5617.175250.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11960890843.NGUYEN CHUNG HIEU ung ho MS 2025.325.CT tu 1020593199 NGUYEN CHUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|020097042212011750032025A2QE174568.87392.175005.TRINH THI GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|500.000
|020097041512011749232025W8TG597349.82406.174923.ms2025.325 be dam phuong dung
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11960857062.ung ho MS 2025.325 (be dam phuong dung).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11960832576.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11960821261.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9906146012 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|0200970488120117462520255z8v093727.63692.174625.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1bJJXYRXD.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.174135.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|01/12/2025
|200.000
|5335VNIBJ2Q7VYU6.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.174133.041945691.NGUYEN HA TRANG.970441
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11960716935.ung ho ms2025.325.CT tu 1037223552 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZEVAEL.Ung ho MS2025.325 FT25335968109801.20251201.172902.19029829121017.VND-TGTT-LE VO VIET PHUONG.970407
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1kJZEJGYA.MS2025.325 em Finn ung ho chi Dung FT25335389165327.20251201.171341.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1jWIW58YV.UNG HO MS 2025.324-011225-17:08:58 232676.20251201.170858.12266087.LE DUC MINH.970416
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011703472025V1T3744590.85994.170347.MS.2025.325
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11959898030.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0081001145257 NGUYEN THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1iWHLQUJQ.Ung ho Ms2025325be Dam Phuong Dung.20251201.165612.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|01/12/2025
|30.000
|MBVCB.11959782323.Chuyen tien ung ho ms 2025 324.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|30.000
|MBVCB.11959770330.Chuyen tien ung ho ms 2025 325.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11959645311.MS 2025.325-chuc be Phuong Dung mau khoe manh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335VNIBJ2Q7UQCE.Ung ho ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.163812.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZKGRDY.Ung ho ms2025.325 doan phuong dung FT25335192642991.20251201.163746.19034355070010.VND-TGTT-LE HUYEN PHUONG .970407
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZK46CT.Uho ma so 2025.322 em bui gia loc FT25335098826150.20251201.163223.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1aWUJZ1CE.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).20251201.163117.000000112147.TRAN DINH NHU QUYNH.970440
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZK5PKQ.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25335507271709.20251201.162643.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZKY4EF.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25335058031442.20251201.162433.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1kJZKP7AH.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335255225191.20251201.162215.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011619232025cZfe417303.17689.161923.MS2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11959204279.ung ho MS : 2025.324 (anh nguyen minh tam).CT tu 1019019277 TRUONG ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1jWIW9HK2.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-16:12:10 088984.20251201.161210.45794907.DAO THI NGAN.970416
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11959160372.MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097041512011608332025Vvqw127448.56589.160825.MS 2025-325( be Dam Phuong Dung)
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11959057974.Ung ho MS 2025.324( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0271000146228 NGUYEN PHI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZKQ5SC.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335060026587.20251201.154532.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWHH5CP4.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251201.153155.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432
|01/12/2025
|500.000
|020097048812011528172025pMNA098395.40205.152817.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|100.000
|0200970415120115253920256Gba864153.25733.152540.MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung )
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011523292025zMoA070246.14567.152329.UNG HO MS 2025.325
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11958409910.MS 2025 325 be DAM PHUONG DUNG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|100.000
|020097042212011518172025RH57285118.88358.151818.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|01/12/2025
|250.000
|MBVCB.11958398165.MS 2025 320 anh LO VAN PHONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11958382604.MS 2025.323 (ba HIA MAN NHI).CT tu 1019502777 TRUONG THUY MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZ7GWY7.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335645126069.20251201.150527.11723583706015.VND-TGTT-NGUYEN THU HIEN.970407
|01/12/2025
|30.000
|MBVCB.11958209796.2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11958175992.Ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam ).CT tu 0381000534519 NGUYEN XUAN HONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|02009704221201145847202591L8150872.89467.145839.Uh MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|150.000
|MBVCB.11958125075.MS 2025.325( Be Dam Phuong Dung).CT tu 0071000985998 TRAN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097042212011442272025TIUQ375510.10943.144228.Ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1kJZ78SBQ.VU THANH VAN ung ho 2025.325 Dam Phuong Dung FT25335453080204.20251201.144219.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1iWHH98N1.Ms 2025-325 uh be Dam Phuong Dung.20251201.144054.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109236863435.20251201.109236863435-0938122191_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1jWIQZ5UD.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-14:33:46 860557.20251201.143346.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|01/12/2025
|100.000
|5335VNIBJ2Q7MEY1.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.143210.636197990.NGUYEN TRUONG HUU.970441
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11957801672.ung ho ms 2025.324 ( anh nguyen minh tam).CT tu 9989894969 BIEN VAN GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11957735936.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11957706763.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0451000367898 NGUYEN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|020097048812011422152025BD0x743210.21212.142215.UNG HO MA SO 2025.324 NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|20.000
|020097042212011422052025PQQA660826.20154.142206.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung. hdtrung uh
|01/12/2025
|50.000
|5335WBVNA2LCIU8J.MS 2025 325.20251201.141921.135678.VO DANG THINH.970412
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZ71XZ6.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335000100667.20251201.141612.880916886189.PHUNG PHUONG HANH.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWIQK6RU.NI UC XIN UH MS2025.325 DAM PHUONG DUNG-011225-14:14:09 819240.20251201.141409.43150017.MAI TUONG VY.970416
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11957589857.ung ho.MS.2025.325.(be. Dam Phuong Dung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1kJZ7W5K7.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335467880676.20251201.140813.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZ7WUUN.MS 2025.325 be DAM PHUONG DUNG FT25335180300794.20251201.140751.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407
|01/12/2025
|200.000
|020097048812011401072025D7Fl640698.31242.140059.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZGN9T3.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335526230202.20251201.140037.19021859927015.VND-TGTT-DO VU BAO LINH.970407
|01/12/2025
|200.000
|0200970488120113593220258KDC632996.22741.135932.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11957321648.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071000807056 TRAN THI NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|80.000
|020097048812011350362025VKMT591803.86637.135024.MS 2025.324
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZGFPZ2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335824262540.20251201.134752.19029917439779.VND-TGTT-PHAN HUE CHI.970407
|01/12/2025
|10.000
|5335TPBVJ2Q7AHTK.MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).20251201.134447.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1jWIQ4CMX.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:40:17 750716.20251201.134017.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11957150227.Ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097042212011332252025KH1H262266.14364.133226.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|200.000
|020097040512011329372025IIAS094760.2723.132925.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11957091179.ung ho ms 2025.325 ( be dam phuong dung ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|10.000
|020097042212011328422025N7WP939955.99617.132843.MS 2025320 anh Lo Van Phong. hdtrung uh
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11957072860.uh Ms 2023.325.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1jWIQYNRW.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:23:59 719421.20251201.132359.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416
|01/12/2025
|20.000
|0200970405120113224620257PC0076767.76863.132234.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.325
|01/12/2025
|20.000
|5335IBT1hWC4QRZP.IBFT Thiguoiddangphuongdung.20251201.132159.070130199273.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|100.000
|020097041512011319442025pahh485322.65740.131944.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.325(be dam phuong dung)
|01/12/2025
|30.000
|MBVCB.11956984557.MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWIQYSPK.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-13:17:50 707893.20251201.131750.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|01/12/2025
|10.000
|5335IBT1kJZGGSNK.ung ho ms 2025.325, em Doan Phuong Dung, chuc em va gia dinh binh an FT25335825669108.20251201.131602.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1hWC4QCZA.IBFT ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung.20251201.131430.060210691831.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|150.000
|020097040512011312152025FOI6049551.37231.131215.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11956896621.MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0441000741010 BUI THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11956875667.Ung ho MS 2025.325.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|020097042212011306452025YWML795243.16024.130646.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11956839354.ms 2025-325 Be Dam Phuong Dung.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097042212011305112025P38D177635.7884.130512.2025.325 Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|5.000
|5335IBT1kJZG5EDM.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25335746596000.20251201.130357.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWHZEKNU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.130317.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11956773221.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 9778075712 NGUYEN NHAT Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1fW7U8EI2.ung ho MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).20251201.130107.8007041007691.HUYNH LONG BAO.963388
|01/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109227139380.20251201.109227139380-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878
|01/12/2025
|500.000
|020097040512011245052025XVIV076829.24858.124457.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11956554646.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWIQMMNM.UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-12:39:56 635247.20251201.123956.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZGVJRJ.Ms 2025 325 be Dam Phuong Dung FT25335032466009.20251201.123934.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|01/12/2025
|500.000
|020097042212011238512025LWIN793639.98207.123844.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|01/12/2025
|200.000
|020097048812011214332025rclf216906.78484.121433.UNG HO MS 2025. 324
|01/12/2025
|200.000
|0200970415120112020120253oxR247679.11423.120201.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam)
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11955915010.ung ho MS 2025.325(be Dam Phuong Dung).CT tu 1023835109 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11955810299.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0421000529353 NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWHZS3CZ.PHAM THI DIEU THUY chuyen tien UH MS 2025324 anh NGUYEN MINH TAM.20251201.114626.0918761829.PHAM THI DIEU THUY.970432
|01/12/2025
|1.000.000
|020097048812011139472025iOxX996232.86022.113947.2 CHI PHUONG ANH THUY ANH UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|200.000
|5335TPBVJ2Q6674R.Co CHAU Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.20251201.113829.66101061985.NGUYEN THI CHAU.970423
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZA4NC3.Ung ho MS 2025.325, be Dam Phuong Dung FT25335713530086.20251201.113530.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|01/12/2025
|50.000
|0200970422120111350820259VEN931053.57952.113508.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11955520277.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0331003945043 VO KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11955413125.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|020097041512011118162025dfcd975136.63471.111816.ung ho MS 2025.325 (Be Dam Phuong Dung)
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011116122025Dnqc858824.53119.111612.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11955207576.ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam .CT tu 1049976198 DO DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|020097048812011111292025ZaVL834437.26810.111129.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI
|01/12/2025
|50.000
|5335MCOBB2A179VR.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.110746.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|01/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11955079550.UNG HO MS 2025.324 (ANH NGUYEN MINH TAM).CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|10.000
|5335IBT1cWP6FNIG.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251201.105916.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/12/2025
|58.000
|MBVCB.11954933256.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|5335IBT1jWMNLISS.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG-011225-10:49:54 384123.20251201.104954.34905359.NGUYEN THU HOA.970416
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11954876451.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWH6Z4S4.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.102841.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432
|01/12/2025
|1.000.000
|020097040512011027382025V430037387.2243.102738.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1aWUQLXDV.MS 2025.321 - anh Nguyen Nhat Hao.20251201.102441.1025120948.SHBMB.970443
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11954509966.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0081000120461 DUONG DUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1jWMNKJQ1.UNG HO MA SO 2025.322 EM BUI GIA LOC-011225-10:14:26 306284.20251201.101426.37675549.NGUYEN TUAN MINH.970416
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11954321999.Ung ho MS 2025.324 ( Anh Nguyen Minh Tam).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|0200970405120110092120258GVG064395.14041.100921.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|50.000
|020097048812011006492025Jzat522636.926.100649.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWH6GXX1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 324 NGUYEN MINH TAM.20251201.100458.247529918.LE THI HOA.970432
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11954209833.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335MCOBB2A1WYDT.Ung ho MS 2025.325 ( Be DAM PHUONG DUNG ).20251201.095845.03001016862720.PHAM DINH HUNG.970426
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZ45FZN.Ung ho MS 2025.054 FT25335540981057.20251201.095735.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1iWH6ASI2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 325 DAM PHUONG DUNG.20251201.095559.247529918.LE THI HOA.970432
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11954015706.Chuyen tien ung ho MS 2025 325 Be Dam Phuong Dung.CT tu 9968689968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|1.500.000
|5335IBT1hWCB9K5P.IBFT Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung.20251201.094358.060248738181.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1kJZ4SE74.Ung ho be Dam Phuong Dung, MS 2025.325 FT25335023515766.20251201.093118.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11953772205.MS 2025.325.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|5335MCOBB2A1TAAF.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251201.092347.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11953647431.ung ho ms2025 323 Ba Hia Man Nhi.CT tu 0071003563865 PHAM THUY HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11953611654.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 9908182050 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|SHGD:10001976.DD:251201.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.325
|01/12/2025
|100.000
|020097048812010902422025C65N229398.32104.090242.UNG HO MS 2025 324 NGUYEN MINH TAM
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWH6VW8Q.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.090127.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWH6DH4T.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.090004.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953388199.ung ho MS 2025.310 ( be Hoang Van Truong).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953371747.ung ho MS 2025.322 ( em Bui Gia Loc).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11953365915.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.324 (Anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953364226.Ung ho MS 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953339224.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0451001901317 NGUYEN DANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11953327342.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953323039.Ung ho MS 2025.325( be Dam Phuong Dung).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|50.000
|MBVCB.11953291301.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1015055496 BUI THI YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZBTQLS.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335662020097.20251201.085123.19034925523014.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|01/12/2025
|50.000
|5335MCOBB2A1MGB9.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.084908.03101010965538.HOANG VIET.970426
|01/12/2025
|120.000
|5335IBT1aWUQ9SA4.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.084905.0904401719.SHBMB.970443
|01/12/2025
|10.000
|5335TPBVJ2Q6GXQY.quyen gop.20251201.084641.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74ET56M8NR.20251201.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|01/12/2025
|90.000
|5335IBT1bJJ3UP3K.ung ho ms 2025.324 anh Minh Tam.20251201.084506.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11953172197.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|2.000.000
|5335IBT1fW7868AB.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam ).20251201.083941.220714849596979.LAM HOA TONG.970431
|01/12/2025
|50.000
|5335IBT1iWH6CXKI.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.083740.134946938.DINH THI THANH HUYEN.970432
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11953038377.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|02009704221201083117202513K0223857.23869.083117.Ung ho MS 2025.322
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11953027697.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11953013198.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|6.868
|0200970422120108285620257H33289201.17324.082857.Duong Anh Thuy ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11952998915.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|20.000
|MBVCB.11952996767.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1041775112 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11952961458.Ung ho MS 2025.324 ( Anh Nguyen Minh Tam ).CT tu 9974398985 NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11952920011.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1aWUQWRM5.ung ho MS 2025325 be Dam phuong Dung.20251201.082021.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWH6W9FW.MP Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251201.081421.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWH6QNZY.MP Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251201.081302.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWH6QHCU.MP Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.081140.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|01/12/2025
|25.000
|MBVCB.11952765113.LANG THI THUY ung ho MS2025.324 (nguyen Minh Tam ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1kJZBII7V.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335826664292.20251201.075958.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|01/12/2025
|200.000
|020097040512010745482025N2U8064056.91548.074548.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS- 2025.325- be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|300.000
|020097042212010744582025IE17828765.88663.074459.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|01/12/2025
|200.000
|MBVCB.11952462265.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ung ho be phuong.CT tu 0081001313764 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZB2EK7.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25335149490016.20251201.073818.10222262453015.VND-TGTT-NGUYEN VIET THU.970407
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1hWC5LJBN.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2025.325 chau Dam Phuong Dung.20251201.073633.0837998999.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZB2WJY.Ung ho MS 2025.324 FT25335629403084.20251201.073533.19033597305016.VND-TGTT-TRAN MAI NHI.970407
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11952291608.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0421000502444 NGO NGUYEN PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|20.000
|5335VNIBJ2Q64128.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.071747.008913247.HOANG THI THANH LAM.970441
|01/12/2025
|100.000
|IBVCB.11952180784.Chuyen tien ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/12/2025
|300.000
|5335IBT1aW8NHLY7.DOAN THI LAN chuyen tien ung ho a Tam ma so 2025324.20251201.070236.3700000000031011.DOAN THI LAN.970446
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1iWHE67US.2025324.20251201.065638.0966637997.TRAN DOAN TU.970432
|01/12/2025
|10.000
|5335MCOBB2ABNYR1.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251201.064845.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|01/12/2025
|300.000
|020097042212010648432025ZWRJ203233.51964.064844.ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11951866973.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|300.000
|MBVCB.11951802257.Ung ho MS 2025.324.CT tu 0351000803217 DANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11951786822.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1kJZ5HFNQ.DO THI TUYEN ck uho ms 2025.324 mong a som khoi benh FT25335000718883.20251201.062432.19035346655010.VND-TGTT-DO THI TUYEN.970407
|01/12/2025
|100.000
|5335IBT1aW8NETQL.Ung ho Ms 2025 .324 anh Nguyen Minh Tam.20251201.062413.0911569088.SHBMB.970443
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11951714561.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11951696686.chuyen tien MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0141000306836 VU THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|90.000
|5335IBT1hWC57YVU.IBFT ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam.20251201.055930.020087310257.SACOMBANK.970403
|01/12/2025
|100.000
|020097042212010544062025XANT818843.68852.054359.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|01/12/2025
|15.000
|MBVCB.11951635507.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|500.000
|MBVCB.11951530132.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0911000039922 DUONG MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|30.867
|0200970422120103345920258VJJ929992.10975.033452.ms2025.322
|01/12/2025
|200.000
|5335IBT1jWMRH3X7.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-011225-02:08:46 893952.20251201.020846.14228847.MAI THI THANH HOA.970416
|01/12/2025
|100.000
|MBVCB.11951330211.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1020962595 TRAN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/12/2025
|200.000
|5335VNIBJ2Q6JZ5V.Ung ho Ms 2005.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251201.002350.068704060098597.VU HOANG ANH.970441
|02/12/2025
|10.000
|5337IBT1hWCE38MN.IBFT Ung Ho MS2025.326.20251203.001948.070130476242.SACOMBANK.970403
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11979478047.Ung ho MS 2025.326.CT tu 0301000355374 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11979484158.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0821000078763 NGUYEN THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1iWLQNXVF.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.000638.0968085764.TRUONG THI THANH BINH.970432
|02/12/2025
|100.000
|020097048812030005002025jPBO025028.23661.000450.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|200.000
|0200970488120300045120257FTl024821.23585.000451.UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|020097048812030003322025v1WO023059.22102.000332.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|02/12/2025
|300.555
|5337MCOBB2ARHDR4.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.20251203.000158.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426
|02/12/2025
|300.555
|5337MCOBB2ARH95I.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251203.000030.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426
|02/12/2025
|300.555
|5336MCOBB2ARHX8I.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.235852.04301010682427.NGUYEN THI NGUYET MINH.970426
|02/12/2025
|100.000
|0200970422120223510120250RGG685854.9374.235102.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|0200970488120223504520254wQo007134.8551.235033.PHAM ANH THU UNG HO MS2025.325 DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|100.000
|020097042212022347052025YVS4290831.3848.234706.NGUYEN THU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1jWISJTHV.UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH-021225-23:45:14 030319.20251202.234514.117781999.NGUYEN THUY YEN XUAN.970416
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11979344770.ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11979295146.MS 2025.325.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1jWISWP2L.UNG HO MS 2025.323 BA HIA MAN NHI-021225-23:01:59 995518.20251202.230159.603366.BUI THI LAN HUONG.970416
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11979112107.ung ho ms2025.324 (Nguyen Minh Tam).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.11979088316.MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097048812022244182025zyK5878136.8446.224418.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1iWLQLGF2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.224106.196228985.NGUYEN MAI HOA.970432
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1iWLQLIMQ.MS 2025-326 em Le Van The Anh.20251202.223824.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|02/12/2025
|25.000
|5336TPBVJ2A22XBP.MS 2025.326. hungnt6.20251202.223627.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJHJGSMB.2025.326 em le van the anh FT25337870006484.20251202.223502.19032687130014.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJHJAM52.Ung ho ms 2025. 326 le van the anh FT25337362802929.20251202.223010.19025729487868.VND-TGTT-VU THI TAM.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097042212022228372025IZJO553044.72946.222837.Ung Ho MS 2025.325 be Dam PHuong Dung
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11978870980.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1035637231 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|10.000
|MBVCB.11978866506.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025 326 (em Le Van The Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|020097042212022212042025S993304195.30345.221153.ung ho MS 2025.324
|02/12/2025
|50.000
|5336TPBVJ2Q55X37.MS 2025.326 Le Van The Anh.20251202.221003.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|02/12/2025
|50.000
|5336TPBVJ2Q55VEM.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.220907.00680327001.TRAN THI THO.970423
|02/12/2025
|70.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109413766279.20251202.109413766279-0909727360_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWI93NA1.UNG HO MS 2025 320 LO VAN PHONG-021225-22:06:53 931871.20251202.220653.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWI93T31.UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-22:05:21 929979.20251202.220521.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|02/12/2025
|200.000
|020097041512022205182025hKo8472229.9725.220518.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWI93EFA.UNG HO MS 2025 326 LE VAN THE ANH-021225-22:03:43 927737.20251202.220343.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|02/12/2025
|500.000
|020097048812022202072025ihym744396.1104.220207.NGUYEN THI NGOC DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 E LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|020097042212022157422025Q5ZP685542.86655.215743.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109412863481.20251202.109412863481-0523192205_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11978676290.Ung Ho MS 2025.320 ( anh Lo Van Phong ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|020097040512022148452025PXQ9044280.58718.214845.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|0200970422120221445820252C6F500462.45708.214459.TRAN THI LE HUYEN ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11978589193.Ung ho MS 2025-326( em Le van the Anh) .CT tu 0121001177068 DINH THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJHJDQS6.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336005916797.20251202.214112.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407
|02/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.11978466428.MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1kJHJC4RR.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336382143369.20251202.212845.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJHJWL6L.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336043672046.20251202.211927.19036283634014.VND-TGTT-PHAM HONG PHUONG.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11978284990.Ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh) .CT tu 1046613360 LE THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097041512022108512025Za1U319933.3529.210839.Ung ho MS 2025 325 ( be Dam Phuong Dung)
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11978031259.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|020097048812022058032025JKYL441548.56631.205754.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|0200970422120220564120259PND629889.50431.205642.HO THI VIET TRINH chuyen tien Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11977955643.Ung ho MS 2025.323 Ba Hia Man Nhi (PCKN-PCNA)..CT tu 0071001504492 CAO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWI9KAVG.UNG HO 2025.326LE VAN THE ANH-021225-20:50:47 809931.20251202.205047.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJHWZAG4.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336146880717.20251202.204706.1198712299.NGUYEN THIEN HAO.970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1jWI9G3CN.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-20:37:52 785622.20251202.203752.220949639.HOANG MINH PHUONG THANH.970416
|02/12/2025
|600.000
|MBVCB.11977694553.UNG HO MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11977678499.ung ho ms2025.326 ( le van the anh ).CT tu 0271000957623 HOANG THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJHW4L6Z.TRINH THI MY LINH chuyen ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336415821916.20251202.202709.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097048812022022312025WRF6233975.83803.202222.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1dJ5UQ3EK.Ung ho MS 2025326 em le the Anh.20251202.201918.97042292R4bfb250000000007d5607.MBBANK IBFT.970422
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11977409604.Ung ho ms 2025.325 Be Dam Phuong Dung .CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11977384712.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|020097048812022015152025OOgL187257.47126.201506.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|50.000
|0200970422120220051320252K33917984.93747.200514.TO THI LIEN chuyen tien ms 2025.325
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJHWM62F.Ung ho ms 2025.326 em Le Van The Anb FT25336050543545.20251202.200421.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|02/12/2025
|35.000
|0200970422120220031320251LIB668540.82708.200314.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc. hdtrung uh
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021937572025D8MQ818000.47932.193758.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|500.000
|5336BIDVE2ARYCMF.NGUYEN VAN TIEN Foreign Worker Salary OTT 0800OTT251200033 1QT 08001QT251200009213425750 IMT 1202256075005806.20251202.193432.9900001480.KEB HANA BANK CO. LTD .970418
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJHQR2HH.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25336223744260.20251202.192931.8680868888.DANG THAI SON.970407
|02/12/2025
|200.000
|0200970405120219231020258VPZ044310.64863.192310.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|10.000
|MBVCB.11976417115.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien giup e le van the anh.chuc e mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1aWUD5HGU.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251202.191657.000002532618.DUONG THUY HANG.970440
|02/12/2025
|100.000
|0200970422120219121520259VIJ756377.4246.191216.UNG HO MS 2025.326 em LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|5336TPBVJ2Q5S87X.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.191121.00015012001.NGUYEN PHUONG HUY.970423
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11976287718.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1013809736 BUI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJHQZWEU.Ung ho ms 2025.326 em Le van the anh FT25336729070102.20251202.191029.82606388866.LE THI NGOC.970407
|02/12/2025
|1.800.000
|5336IBT1bJJNITLJ.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Le Van The Anh MS 2025 - 326 . Chuc con som hoi phuc.20251202.190710.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|02/12/2025
|500.000
|0200970405120219002620256TPD029172.37205.190026.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|020097040512021851122025TMJQ081554.84411.185100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11975867402.ung ho MS 2025.326 (chau le van the anh).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1fW75LL6W.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.183943.833220909.LE HONG NHUNG.970406
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021839222025FMSA285925.14492.183923.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|150.000
|0200970488120218335820250Gh3511234.81916.183348.UNG HO MS 2025.323
|02/12/2025
|200.000
|02009704151202183328202565s3632520.79557.183328.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|020097044912021826192025e6es466371.39548.182619.TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS2025 326 em le van the anh, ma GD 100000048604126
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHN8NHT.Ung ho MS 2025321.20251202.182049.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHN8KDU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.181921.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHN89BM.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.181721.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHNIRS1.Ung ho 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.181617.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1jWI9QW61.UNG HO MS 2025.325-021225-18:14:55 482227.20251202.181456.42271087.LY CAM NHUNG.970416
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJHQ1CA6.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25336742052781.20251202.181454.19020415193019.VND-TGTT-DINH THI THUY QUYNH.970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHNIGQJ.Ung ho MS 2025326 em Van The Anh.20251202.181444.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/12/2025
|300.000
|0200970405120218135520252RZZ085747.68818.181355.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.326 le van the anh
|02/12/2025
|100.000
|020097041512021807152025YCO3529434.29385.180703.MS 2025.326 (LE van the anh)
|02/12/2025
|30.000
|020097042212021807052025DVKH278116.27772.180706.LE THI TU OANH chuyen tien
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZNX5SE.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336839005831.20251202.180121.19074051052018.VND-TGTT-TRINH HA THU.970407
|02/12/2025
|100.000
|0200970405120217562320252CRV088480.62993.175623.Vietcombank:0011002643148:van the anh
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021751202025Y9DQ576889.30851.175112.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|50.000
|020097048812021744122025DG2r158226.84584.174413.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|700.000
|5336IBT1jWI2TA5Y.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-17:40:58 402229.20251202.174058.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416
|02/12/2025
|50.000
|0200970422120217360820257XGM896220.31136.173609.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS: 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11974545932.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong dung.CT tu 1018394700 LUONG NGUYEN UYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097044912021731192025mop1894763.96948.173119.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048569013
|02/12/2025
|100.000
|020097040512021728362025GB5Q016986.80365.172836.Vietcombank:0011002643148:MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11974229311.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000796429 HO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZNVVI6.NGUYEN THI THANH THAO chuyen ung ho e bui gia loc MS 2025.322 FT25336540176603.20251202.171202.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZN94RG.NGUYEN THI THANH THAO chuyen ung ho em le van the anh MS 2025.326 FT25336305223035.20251202.170549.9904061976.NGUYEN THI THANH THAO.970407
|02/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109376055402.20251202.109376055402-0933887825_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|02/12/2025
|100.000
|5336TPBVJ2Q5Z8QD.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.165747.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZNJ6MG.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25336668026664.20251202.165655.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|02/12/2025
|200.000
|020097048812021650442025T8T8727894.38764.165044.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|50.000
|0200970422120216435520258Y1O634305.94640.164356.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|02/12/2025
|50.000
|020097042212021642552025F4HA587131.88636.164256.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|50.000
|020097042212021622102025IIS5116237.66111.162211.Ung ho MS 2025.325
|02/12/2025
|300.000
|0200970488120216144520253tgR475506.23779.161433.LE TUONG VI UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1iWHR5GKU.ZP253360289626 251202002115926 Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.161315.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11973188220.MA 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1hWCKID8S.Ung ho ms 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.160848.0697044105922.MOMOIBFT.970454
|02/12/2025
|10.000
|MBVCB.11973128565.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|020097048812021606152025XMh7421531.75847.160606.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|300.000
|5336WBVNA2L8RF7H.MS2025 326 em Le Van The Anh.20251202.160244.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|02/12/2025
|19.000
|MBVCB.11972975791.LANG THI THUY ung ho MS 2025.326(le van the anh ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWI2ITRU.GIUP EM LE VAN THE ANH . TINH QUANG TRI-021225-15:55:27 156593.20251202.155528.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416
|02/12/2025
|1.500.000
|0200970405120215540920251L1P080160.8662.155400.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|15.000
|020097048812021553422025UqXr345556.6437.155333.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11972916852.Ung ho MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 1018006290 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|30.000
|MBVCB.11972870348.2025.326 Le Van The Anh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336VNIBJ2Q5CBSZ.Ung ho MS 1015.325 (be Dam Phuong Dung).20251202.154853.010112345.NGUYEN HAI HA.970441
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZRDM1R.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336540050581.20251202.154522.19032651339014.VND-TGTT-PHAM LAI QUYNH TRANG.970407
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJZRSXYN.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25336561618140.20251202.154422.19023464050011.VND-TGTT-LE THE LONG.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZR9Y6N.Ung ho MS 2025.326 - Em LE VAN THE ANH FT25336910229790.20251202.154020.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11972731045.MS 2025.326 Le van the anh.CT tu 1042368769 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11972585091.Ung ho MS 2025.325 Dam Phuong Dung.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZRJS6N.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336033098674.20251202.152831.556999999999.PHAM VAN HUNG.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11972542731.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 9899379386 LE THI MY NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU3238H2.20251202.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|100.000
|020097042212021517462025SDBL389101.17354.151747.MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|150.000
|5336IBT1kJZXRC2E.Ung ho ms 2025.326.em le van the anh FT25336879216893.20251202.151647.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|02/12/2025
|300.000
|020097042212021511082025MBNY662237.83934.151100.ms2025.325 dam phuong dung
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1iWHRCYJ2.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.151055.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021510342025L5MJ430084.81124.151023.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh
|02/12/2025
|50.000
|5336WBVNA2L8ZTYR.MS 2025 326.20251202.150849.135678.VO DANG THINH.970412
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZXF2VH.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336675343991.20251202.150811.19027987253017.VND-TKTT-TRAN THI HANG.970407
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11972303603.ung ho MS 2025.326.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1fW75DCNK.Ung ho MS 2025.326.20251202.150344.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|02/12/2025
|250.000
|020097041512021501252025BYIU655257.34646.150125.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|150.000
|020097042212021458412025979R950693.21619.145842.MS2025.326.le van the anh
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1jWI2JRRN.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-14:54:30 023805.20251202.145431.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZXEAU5.Ung ho ms 2025.326 em le van the anh FT25336045701196.20251202.145132.19034988358013.VND-TGTT-TA THI QUYNH TRAM.970407
|02/12/2025
|200.000
|0200970422120214473820257VU8638501.71247.144739.Ung ho MS 2025.326
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1jWI2W76Z.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-021225-14:44:23 003906.20251202.144423.28283867.DANG MINH HAU.970416
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZXGXV1.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336750718942.20251202.144319.19071432628014.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971937292.ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11971864681.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|SHGD:17644392.DD:251202.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien2025.326 le van the anh
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1hWC7X8YD.IBFT Ung ho MS 2025.326 em le van the anh.20251202.142616.0945313854.SACOMBANK.970403
|02/12/2025
|50.000
|5336VNIBJ2Q5YWEF.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.142204.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971706003.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 9356144928 LE VAN CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11971704082.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZXU25Y.Ung ho ms2025.326 em le van the anh FT25336057750360.20251202.141824.19035577417015.VND-TGTT-TRAN NHAT HAI.970407
|02/12/2025
|600.000
|5336VNIBJ2Q5Y8XM.ung ho ma so 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.141800.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|02/12/2025
|10.000
|020097040512021417302025178U053431.40540.141730.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Le Van The Anh
|02/12/2025
|500.000
|5336MCOBB2ATTMXE.Ung ho MS 2025.322, MS 2025.323, MS 2025.324, MS 2025.325, MS 2025.326 (moi MS 100.000 vnd).20251202.141624.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971584252.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|20.000
|020097040512021407012025DLQF016741.98218.140701.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1iWHXL9JM.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.140544.225835977.NGUYEN HOANG NGA.970432
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971525644.ung ho.MS.2025.327.(em.Le Van The Anh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1aWU93Y9I.Ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung) .20251202.140048.172704070007324.NGUYEN THI NHU SUONG.970437
|02/12/2025
|100.000
|020097041512021400392025CRsM482010.72172.140039.ung ho MS2025.304(chi Phan Thi Tho)
|02/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.11971479676.ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11971476823.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0251002115910 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.868
|020097042212021355122025EJ7K484142.50450.135504.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.236 EM LE VAN THE ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11971409906.LE THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.326 ( em le van the anh).CT tu 0041000123869 LE THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971408965.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0771000800399 LE THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|10.000
|5336IBT1kJZX2J69.ung ho ms 2025.326, em Le Van The Anh, chuc em va gia dinh binh an FT25336603052668.20251202.135055.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZXCRSM.MS 2025 326 Le Van The Anh FT25336494372872.20251202.135027.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|02/12/2025
|1.000.000
|0200970422120213494220255JUZ615356.29398.134943.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|02009704051202134809202594O4050005.22781.134809.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.325 dam phuong dung
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1kJZXJXKU.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336066937603.20251202.134324.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097048812021340582025618N665702.94826.134058.MS 2025.226 ANH LE ANH TINH
|02/12/2025
|100.000
|020097040512021339432025853Z021292.89823.133944.Vietcombank:0011002643148:Giup do em The Anh Quang Tri
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZXW4FX.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336192079095.20251202.133833.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11971241984.ung ho 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971239495.ms 2025-326 Em Le Van The Anh .CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097048812021336262025mETp646120.78019.133626.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZXQEN7.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336607920801.20251202.133535.19037045988017.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HAI.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097048812021335062025WyPg640241.73215.133506.MS 2025.287 EM HO CONG TUONG
|02/12/2025
|200.000
|020097040512021334272025QPGZ004302.69972.133415.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025.326 Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|020097048812021334072025tMfm635885.68413.133407.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/12/2025
|20.000
|5336IBT1hWC7Z87C.IBFT Thiguoilevangtheanh.20251202.133149.070130199273.SACOMBANK.970403
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ3RNQ2.Ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung FT25336265310730.20251202.132926.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11971130613.Ung ho MS2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|5.000
|5336IBT1kJZ3XRUW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336806852544.20251202.132550.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ3XT86.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336332636068.20251202.132525.19031033088888.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1kJZ3X6NC.MS 2025.326 FT25336993990533.20251202.132504.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11971106587.ung ho ms 2025.326 the anh.CT tu 1024907323 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1hWC7682Z.IBFT ung ho ms 2025.326 le van the anh.20251202.132203.060210691831.SACOMBANK.970403
|02/12/2025
|100.000
|020097048812021321472025uAlB584303.21852.132147.VU THI MINH THAO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|020097042212021320272025RJG3525722.18043.132028.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021319312025BIM5812351.13860.131931.Uh MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|20.000
|MBVCB.11971035067.ung ho ms 2025.321 (Nguyen Nhat Hao).CT tu 0711000255373 TRAN QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU31JCK6.20251202.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ3FV5D.Ung ho MS 2025.326 FT25336072937803.20251202.131617.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|02/12/2025
|170.000
|020097042212021315342025HP1B325059.97648.131534.ung ho ms 2025.326
|02/12/2025
|50.000
|020097042212021314382025220M918509.95992.131439.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.326.Le Van The Anh
|02/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109352998618.20251202.109352998618-0902498898_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|30.000
|MBVCB.11970967636.ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung) - chuc be som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|5336TPBVJ2QPPU2C.Ung ho MS 2025.326.20251202.131004.03676288901.TRAN HUONG GIANG.970423
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1kJZ3L9N2.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336109510216.20251202.130858.3342393162.PHAM THI KIEU OANH.970407
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1jWICEDYB.UNG HO MS 2025.325 EM LE VAN THE ANH-021225-13:08:08 820065.20251202.130808.45794907.DAO THI NGAN.970416
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11970924145.ms 2025.326 ( em LE VAN THE ANH).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|020097042212021306252025P86B262930.63725.130626.LE THI HONG chuyen tien ung ho ms le van the anh
|02/12/2025
|50.000
|020097048812021305582025pv8H517186.61990.130558.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|20.000
|5336IBT1jWICKHXL.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-13:04:21 813350.20251202.130421.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJZ36AGW.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25336413873043.20251202.125951.1688585858.LE TRUNG CHANH.970407
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11970770544.MS 2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/12/2025
|50.000
|020097040512021253542025S0NN082702.13892.125354.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11970755606.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0311000693999 PHAN THI DIEM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|20.000
|5336VCBCJ2QP7TNH.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.125056.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11970717852.ung ho ms 2025.326 em le van the anh.CT tu 9919587579 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|20.000
|5336VCBCJ2QP7CTV.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.124842.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11970662651.MS 2025.326.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|1.000.000
|5336IBT1aWU9A27N.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.124306.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|02/12/2025
|100.000
|020097041512021243012025Btz6290029.69459.124252.ung ho ms2025.326 (em Le Van The Anh)
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11970637528.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000804489 LE CHIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|30.000
|5336IBT1kJZ35W9U.Ung ho MS 2025.326 FT25336880058643.20251202.123234.1428022001.PHAM TRA MY.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11970484636.unh ho ms 2025.325 be dam phuong nhung.CT tu 1018690631 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|20.000
|5336IBT1kJZ3YCD7.ung ho MS 2025.325 FT25336340391951.20251202.122956.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1hWC7498I.IBFT Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251202.122525.970403X8efdb50000000007f8669.SACOMBANK.970403
|02/12/2025
|20.000
|5336IBT1kJZ3UCWJ.ung ho MS 2025.326 FT25336683025418.20251202.122418.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1kJZ3838F.ung ho ma so 2025.325, be Dam Phuong Dung FT25336174560291.20251202.122341.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097042212021218112025C95W447296.51807.121812.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11970299389.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1035780239 NGUYEN LE THAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11970295417.ung ho ms 2025.326 ( em Le Van The Anh ).CT tu 1001000296658 NGUYEN THI PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|0200970415120212164420257pYf206947.44998.121644.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJZ3VKVR.Ms 2025 326 em Le Van The Anh FT25336630193791.20251202.121453.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|02/12/2025
|100.000
|020097042212021212332025O246408923.23330.121234.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|2.000.000
|5336IBT1kJZ3D5XZ.Ung ho MS 2025.325 be dam phuong dung FT25336029537760.20251202.121147.19021193959669.VND-TGTT-DANG VAN QUANG.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1aWU9UILZ.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.120912.0392999961.SHBMB.970443
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11970147316.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0201000677214 LE NHU LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ32LJE.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.324 A NGUYEN MINH TAM FT25336458707608.20251202.120439.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|02/12/2025
|50.000
|0200970422120212043020254REW397654.78957.120431.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.322
|02/12/2025
|50.000
|020097042212021204002025VDXV783741.77355.120401.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1aWU98QPP.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251202.120211.5555555591.SHBMB.970443
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ3C973.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25336266602169.20251202.120030.19074683724011.VND-TGTT-TRUONG THI NHU.970407
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11969974906.ung ho MS 2025.324 ( a Nguyen Minh Tam).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097040512021154162025DL8P043697.23187.115417.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZ3WHVB.Ung ho MS 2025.325 FT25336284487123.20251202.115409.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11969807292.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2025. 325 Dam Phuong Dung.CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|600.000
|5336IBT1iWH3RT8V.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2025320 2025321 2025322 2025323 2025325 2025326 moi ma so 100 K.20251202.113353.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJZFL4F6.Ung ho ma so 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336000614480.20251202.113239.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH .970407
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11969563473.ung ho MS 2025.323.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11969559439.ung ho MS 2025.324.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11969556498.ung ho MS 2025.325.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11969553324.ung ho MS 2025.326.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|5336MCOBB2AJSJ6B.Ung ho MS 2025.325( be dam phuong dung).20251202.112902.04201010618629.HOANG THI BICH LIEN.970426
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11969387248.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11969360959.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11969343477.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0721000648138 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJZFANNW.LUU HOANG LINH ung ho MS2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336830353639.20251202.111238.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZFB6I1.NGUYEN TAT SON ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336524172425.20251202.110630.9986046545.NGUYEN TAT SON.970407
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11969180516.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|020097041512021100142025oFD9825976.25866.110014.QR - Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|02/12/2025
|200.000
|020097041512021058562025gHZ6822129.18565.105856.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|15.000
|020097048812021057432025zeK3759973.13149.105743.UNG HO MS 2025.325
|02/12/2025
|50.000
|020097048812021054592025ZPaU743172.98304.105448.TRAN VAN LAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|30.000
|MBVCB.11968988869.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11968910912.MS 2025.325.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11968834820.ung ho ms 2025.326.CT tu 0041000254870 TRAN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11968791820.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung) .CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1jWICQJJR.MS 2025.323 BA HIA MAN NHI-021225-10:31:35 473498.20251202.103135.39788617.DANG THUY KIEU ANH.970416
|02/12/2025
|1.000.000
|5336IBT1jWI1R4QW.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC-021225-10:20:56 450594.20251202.102057.43034757.BUI ANH THU.970416
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1iWH3BXRE.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.101839.213935224.TRAN THU TRA.970432
|02/12/2025
|300.000
|020097048812021018022025Urib527876.16008.101802.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1aWU2H5N7.Ms 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251202.101647.0949698688.SHBMB.970443
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11968522426.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZTRA2J.UH MS 2025.325 FT25336880050329.20251202.101259.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|02/12/2025
|200.000
|020097042212021009562025ZN0E608994.77686.100946.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJZTFUK9.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336408630445.20251202.100403.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|02/12/2025
|50.000
|5336MCOBB2AJFXSE.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251202.100355.03101010965538.HOANG VIET.970426
|02/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74EU30LFAF.20251202.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZTLI6P.MS 2025.326 ung ho Le Van The Anh FT25336629783700.20251202.095814.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|02/12/2025
|200.000
|0200970422120209564620255XWD710839.15793.095647.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|100.000
|020097041512020947422025HSBm578010.77049.094743.UH MS 2025.326 ( Le Van The Anh)
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1iWH3MBBC.Ms 2025-326 em Le Van The Anh.20251202.093756.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZT48LF.Ung ho ma so 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336013388772.20251202.093147.19020459579011.VND-TGTT-HOANG THI THANH BINH.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1iWH3D348.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 326 LE VAN THE ANH.20251202.092846.247529918.LE THI HOA.970432
|02/12/2025
|50.000
|5336IBT1iWH3DZWK.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 322 Bui Gia Loc.20251202.092752.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11967792757.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0081000584399 TRUONG VAN LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZTUKCU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25336087334290.20251202.091746.11021420834011.VND-TGTT-BUI QUANG TUAN.970407
|02/12/2025
|100.000
|0200970422120209145920254RX8721700.45491.091500.2025325 ung ho be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|200.000
|020097048812020910402025f79p151372.29427.091040.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|20.000
|5336VCBCJ2QPUXNB.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251202.090844.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|02/12/2025
|20.000
|5336VCBCJ2QPUGB6.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251202.090647.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|02/12/2025
|2.000.000
|SHGD:10004339.DD:251202.BO:DOAN THI KIM THOA.Remark:UNG HO MS 2025 325 BE DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|300.000
|5336TPBVJ2QPULTR.Luu Thi Le Thu chuyen tien Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.085737.00004898674.LUU THI LE THU.970423
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZT2FL9.Ung ho ms 2025.325 be dam phuong dung FT25336100202746.20251202.085347.19033974578881.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407
|02/12/2025
|200.000
|020097048812020848422025mSLR032745.51101.084842.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJZTCS7J.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25336000877950.20251202.084840.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11967385425.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.325 (Be Dam Phuong Dung).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|020097042212020840492025UFTJ526432.25330.084049.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|02/12/2025
|30.000
|MBVCB.11967328875.MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|020097044912020840072025MtRF263668.23131.084007.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048258992
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1kJZTWUBZ.UNG HO MS2025.326 - EM LE VAN THE ANH FT25336830671896.20251202.083940.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1jWI1A5DZ.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-021225-08:38:38 258751.20251202.083838.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1jWI1AIDA.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-021225-08:37:19 256705.20251202.083720.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1aWU2DTHA.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.082800.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11967124208.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|5336TPBVJ2QPRYFF.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho be Dung.20251202.082147.85818688888.PHAM THI THANH HOA.970423
|02/12/2025
|500.000
|5336IBT1iWHFXQMC.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251202.082053.82619868.PHAM VAN DUC.970432
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11967051897.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1030130393 VUONG THI BACH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.008
|5336WBVNA2L81UEB.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251202.080414.886132577777.LE XUAN QUYNH.970412
|02/12/2025
|100.000
|020097048812020749022025wZTH731758.66667.074850.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|02/12/2025
|10.000
|5336IBT1cWPTFIN7.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251202.074542.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/12/2025
|100.000
|5336IBT1kJZLBB1H.MS 2025.325 Ung ho be Dam Phuong Dung FT25336012900005.20251202.073702.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|02/12/2025
|200.000
|02009704221202072853202532BZ482975.9729.072854.ms 2025.324
|02/12/2025
|22.000
|MBVCB.11966477580.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11966467354.ung ho ms 2025.325.CT tu 0721000590500 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|30.000
|0200970422120207191720259XMZ990581.83128.071917.gui ms 2025 326
|02/12/2025
|50.000
|020097048812020713192025vR8D548811.67336.071320.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11966333597.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|020097048812020711342025fhgk539812.62709.071125.NGUYEN THI THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO EM THE ANH
|02/12/2025
|100.000
|IBVCB.11966192629.Chuyen tien ung ho Ms 2025.326 em Le Van The Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/12/2025
|175.000
|ATM_FTF.00003189.461614.20251202.070012.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.181803.GD:STB PGD VAN QUAN HA NOI VNM
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11966199326.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.325(Dam Phuong Dung).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|300.000
|MBVCB.11966196742.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11966178303.MS 2025.326.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|82.000
|5336IBT1aWUCXBQD.ung ho ms 2025.325.20251202.064652.660001060000070.NGUYEN NHUT THANH .970409
|02/12/2025
|300.000
|5336IBT1kJZL935R.Ung ho ms 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25336387125434.20251202.064311.19033737504014.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11965891424.Ung ho Ms 2025.325.CT tu 0351000868062 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|020097042212020612272025UDC9262323.44352.061216.ung ho MS2025.325
|02/12/2025
|100.000
|0200970405120206094120258HC8081679.40815.060941.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.323 ba Hia Man Nhi
|02/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109306106367.20251202.109306106367-0377900355_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11965808087.TRINH DUC HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.325.CT tu 1023443988 TRINH DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|50.000
|MBVCB.11965780248.Ung Ho Ms 2025.325 ( be Dam Phuong Dung ).CT tu 0411001096276 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11965762673.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.325 be Dam phuong dung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11965766283.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11965756756.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.323 B Hia Man Nhi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|MBVCB.11965751573.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|500.000
|MBVCB.11965743223.MS 2025.325.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|100.000
|MBVCB.11965733934.Ung ho MS 2025.321 (anh nguyen nhat hao).CT tu 1029986775 PHAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/12/2025
|200.000
|020097048812020435542025SbVC195860.84904.043554.TU THI DIEU HANG UNG HO MS 2025.324
|02/12/2025
|10.000
|020097042212020423352025IJND848711.80938.042336.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1kJZHRDDJ.MS 2025.325 - be Dam Phuong Dung FT25336667008335.20251202.024707.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|02/12/2025
|100.000
|5336TPBVJ2QPM3T5.ung ho MS 2025.325.20251202.010719.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423
|02/12/2025
|200.000
|5336IBT1jWI1QG2S.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-021225-00:23:01 991563.20251202.002301.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJH83J3F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25338570702079.20251203.232859.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1dJ5ECPYR.Ung ho em Le Van The Anh.20251203.232835.97042292Ud6397b000000000ea4932.MBBANK IBFT.970422
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1kJH8F67D.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25338878214986.20251203.232544.7179668899.BUI NGOC TUYET TRANG.970407
|03/12/2025
|50.000
|020097042212032318362025LA7D911474.69412.231836.Vang Van Kham MS 2025.312
|03/12/2025
|20.000.000
|020097048812032310492025Y45R561475.57925.231049.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.324
|03/12/2025
|100.000
|5337TPBVJ2AQWUQP.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251203.230842.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|03/12/2025
|100.000
|5337TPBVJ2AQW8BT.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.230432.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|03/12/2025
|100.000
|020097048812032303412025tor6548393.47530.230341.MS 2025.327
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1cWY1EG7E.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.224626.101881250692.TRAN VIET HA.970415
|03/12/2025
|100.000
|02009704221203223510202537FT260779.95263.223511.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|1.000.000
|020097042212032224462025YXOD564195.73157.222446.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|03/12/2025
|1.000.000
|020097042212032223522025EO0M820809.69751.222352.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|03/12/2025
|1.000.000
|0200970422120322223820256FON177140.66995.222238.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|03/12/2025
|500.000
|020097042212032221422025WQRR717705.66002.222131.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|03/12/2025
|1.000.000
|0200970422120322203320254SUT235726.62400.222034.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|03/12/2025
|500.000
|020097042212032219092025PU3X743266.59116.221900.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|500.000
|020097042212032217572025SGVV344316.56031.221748.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|10.000
|MBVCB.11992767413.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11992662478.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0251002691960 TU QUI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11992607275.MS 2025.326 (Le Van The Anh).CT tu 0011001294363 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1iWL9PYJY.PHAM DIEU LINH ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.214911.13576868.PHAM DIEU LINH.970432
|03/12/2025
|30.000
|020097042212032142172025H6HT429289.51885.214217.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|50.000
|020097042212032136292025E80W292970.31515.213620.ms2025.326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|500.000
|5337IBT1kJH8VA9J.Ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam FT25338614852359.20251203.213549.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407
|03/12/2025
|20.000
|MBVCB.11992463341.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|20.000
|MBVCB.11992433019.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1jWID6JTC.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh-031225-21:31:37 885909.20251203.213137.39781067.TRUONG VAN TY.970416
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH82HPA.TRINH THI MY LINH chuyen ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25338852035672.20251203.212209.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJH8CJDF.Ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan FT25338789563073.20251203.211617.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH8J7R1.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25337904444681.20251203.211130.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH8JYP3.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25337225205930.20251203.211051.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH8JSVT.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337582400932.20251203.211003.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1jWIDKZIK.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-031225-21:04:55 841900.20251203.210455.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|03/12/2025
|10.000.000
|020097048812032056092025mMvB109835.72193.205609.CSPM, CSTV GIUP DO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|03/12/2025
|5.700.000
|MBVCB.11991886231.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0181003540447 NGUYEN HO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|020097048812032048482025M89E072580.38897.204848.A DI DA PHAT UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11991850492.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337TPBVJ2AQBABE.Tnn ho tro ms 2025.327 nong thi phan.20251203.203625.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|03/12/2025
|250.000
|MBVCB.11991701582.LAM VAN SAU ung ho?MS 2025.291 (chi Nguyen Thi Mai).CT tu 0071000803038 LAM THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|150.000
|020097040512032033102025C3XB081919.68132.203310.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|03/12/2025
|50.000
|5337TPBVJ2AQAEMV.MS 2025.327 Nong Thi Phan.20251203.203105.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|03/12/2025
|500.000
|MBVCB.11991587946.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071005717179 TRAN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1aWUU8CAE.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.327 chi nonh thi phan.20251203.202426.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|03/12/2025
|200.000
|0200970422120320165220250V7D764778.85977.201653.LE THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHIBUTS.MS 2025.327 FT25337469030506.20251203.201146.19021676572013.VND-TGTT-DOAN THI KIM NGAN.970407
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1fW7AGLH5.TRAN THUY DUONG ung ho MS 2025 312.20251203.200951.0071007207006.TRAN THUY DUONG.970438
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1iWL23UQT.Ms 2025312.20251203.200822.190271398.LE THI HANH.970432
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1iWL2FDT4.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251203.200248.0832024800.NGUYEN NGOC TUYET.970432
|03/12/2025
|20.000
|020097042212032000222025JVHZ908425.1708.200023.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nong Thi Phan ms 2025.327
|03/12/2025
|200.000
|0200970415120319594320256vvc744123.98979.195943.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1iWL2ERHC.Huong ung ho MS dau 2025 duoi 319 320 322 325 326.20251203.193706.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11990654337.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0771000606132 PHAN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|020097042212031919552025X27Q113270.87837.191956.ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1hWCHKFKG.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251203.191614.070141287050.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|50.000
|MBVCB.11990380806.NGUYEN THI MY CHAU chuyen tien ung ho ma so 2025.324 a nguyen minh tam.CT tu 0531000271109 NGUYEN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|020097048812031907442025Dslt489698.19958.190744.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|500.000
|5337TPBVJ2AYD99B.NGUYEN THANH VAN ung ho MS2025.305 (anh Bui Van Uoc).20251203.190128.02043621501.NGUYEN THANH VAN.970423
|03/12/2025
|30.000
|020097040512031854262025Z10K019124.45441.185426.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|150.000
|5337VNIBJ2AY39K4.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.184655.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHM4LPM.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan mau khoe FT25337636899804.20251203.184313.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|03/12/2025
|50.000
|0200970488120318425120251ZwR334653.79084.184251.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|03/12/2025
|100.000
|020097040512031828552025D5OU085246.98360.182856.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHVRAE5.ung ho ms 2025.327 nong thi phan FT25337034328554.20251203.175344.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11988916372.MS 2025.327 - nguyen cau cho chi Nong Thi Phan mau chong hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|350.000
|5337IBT1dJ5G29LK.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 320 321 322 323 324 325 va 326.20251203.173729.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11988372956.?Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.CT tu 0381000518992 TRAN THI MY QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|10.000
|MBVCB.11988104819.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|020097042212031704432025XHUE405499.75938.170444.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11988049520.MS 2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/12/2025
|1.800.000
|5337IBT1bJ1QHLAA.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Nong Thi Phan MS 2025 -327 . Chuc em som hoi phuc.20251203.165654.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11987563100.ung ho.MS.2025.327.(chi.Nong Thi Phan ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|020097042212031631572025J7ZV738543.74311.163146.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|20.000
|5337IBT1hWCZ3PRP.IBFT Thiguoiddongthiphan.20251203.161128.070130199273.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|500.000
|5337IBT1iWLCVUPJ.PHAM THI HOA ung ho MS 2025 327 Nong Thi Phan.20251203.160834.108588888.PHAM THI HOA.970432
|03/12/2025
|15.000
|020097048812031605212025lCCa222204.22782.160511.UNG HO MS 2025.321
|03/12/2025
|80.000
|5337IBT1hWCZT2D4.IBFT Ung ho MS 2025.324.20251203.155404.040074202146.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1iWLC9CXP.VU THI AI LAM chuyen tien ung ho MS2025326 em Le van The Anh.20251203.155227.0903784545.VU THI AI LAM.970432
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11986831452.ung ho MS 2025.327 (chi nong thi phan).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|0200970405120315423820258173043287.98781.154238.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1hWCZHU8L.IBFT Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.154039.050942978011.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11986782194.CHU THI THU ung ho MS 2025.326 ( Le van The Anh).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11986591281.ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11986500092.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0021000393079 TRAN VIET THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJHDJUQ5.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25337600320093.20251203.151437.19070185442011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HA.970407
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11986402655.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0491000044579 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|020097041512031504262025Xb6e469954.4113.150426.MS.2025.237
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1dJ54KLJ3.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh chau o gio linh.20251203.150353.97042292W2c8a960000000005b4593.MBBANK IBFT.970422
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11986260931.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1056143175 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|0200970422120314495320250JXV586575.33846.144954.Uh MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|10.000
|5337TPBVJ2ALDRI9.MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.144352.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|03/12/2025
|90.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109488445593.20251203.109488445593-0909727360_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|10.000
|0200970415120314403720259999409997.93518.144041.BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T2.11.2025 - MS MS 2025.305 anh Bui Van Uoc
|03/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109488248650.20251203.109488248650-0909727360_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11985915332.ung ho MS 2025.325 ( be Dam Phuong Dung).CT tu 1018212147 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|MBVCB.11985876611.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|MBVCB.11985840953.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|30.000
|5337IBT1aWUIA9LT.NGUYEN VAN QUY minh cua it long nhieu ban mau khoe.20251203.142607.999990328692435.NGUYEN VAN QUY.970437
|03/12/2025
|100.000
|0200970422120314224120258JY1738622.13727.142242.MS 2025.326
|03/12/2025
|500.000
|020097048812031411372025rF07623405.68332.141137.UNG HO MS 2025. 327
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJHS5DCV.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337568809154.20251203.140920.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJHSY6XN.ung ho ma so 2025.327, chi Nong Thi Phan FT25337836507000.20251203.140733.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|03/12/2025
|50.000
|020097042212031404302025VWM1336194.39242.140430.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11985590186.ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1023460183 VO THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11985400507.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0041000366269 TRAN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11985404132.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|10.000
|020097044912031342352025sm35530100.52163.134235.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh, ma GD 100000048977489
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHSD7NL.Ung ho MS 2025.327 FT25337746675029.20251203.134234.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|03/12/2025
|50.000
|020097042212031341582025ETF8528101.50090.134159.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.327 nong thi Phan
|03/12/2025
|10.000
|020097044912031341332025o622633432.47927.134133.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan, ma GD 100000048977074
|03/12/2025
|500.000
|020097048812031340262025pE4q488588.44086.134014.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|03/12/2025
|50.000
|020097042212031338592025LDRS545671.38281.133900.ung ho MS 2025.327 nong thi phan
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11985315901.2025.327.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|020097041512031335032025eprs223769.22878.133504.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|50.000
|5337TPBVJ2ALG61F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.133336.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|03/12/2025
|50.000
|020097048812031330592025kt8y449566.7767.133050.UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|50.000
|020097048812031327492025bkJZ436880.95584.132749.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|03/12/2025
|26.000
|020097042212031326452025HU66274688.89978.132646.gui ms 2025 327
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11985194575.ms 2025-327 Chi Nong Thi Phan.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|MBVCB.11985190973.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0621000445430 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.11985035392.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|MBVCB.11985020935.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|020097042212031300082025LGO9482487.87733.130009.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJH93UJ6.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337493640590.20251203.125854.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1iWL1VPE3.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien.20251203.125514.328296357.NGUYEN THI THUY TRANG.970432
|03/12/2025
|20.000
|5337IBT1iWL1V8CS.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien.20251203.125448.0886446634.NGUYEN THI THUY TRANG.970432
|03/12/2025
|200.000
|020097042212031252442025F1S5471073.57502.125244.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|020097048812031246382025VW9H266918.32325.124638.UNG HO MS 2025.326 ,EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH9HSYS.Ngoc hoa- ung ho MS2025.326- em Le Van The Anh FT25337577326700.20251203.124449.17041979.CAO THI HOA.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1hWCZ2LY7.IBFT Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.123535.040097814556.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|100.000
|020097048812031234562025CjKH214316.80718.123456.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|5.000
|5337IBT1kJH9KH8Z.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25337103378886.20251203.123422.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJH9AJCF.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS2025.325 Dam Phuong Dung FT25337013992093.20251203.122337.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|03/12/2025
|50.000
|020097048812031216452025mOx8116685.91916.121635.HUYNH THI THANH TAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|70.000
|5337IBT1hWCZJVWK.IBFT Ung ho MS 2025.326 e le van the anh.20251203.120638.020097966819.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|50.000
|0200970422120312063120252T46422583.38799.120632.TO THI LIEN chuyen tien ms 2025.327
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1dJ5BVJVY.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.120215.97042292W04d3c80000000006d3021.MBBANK IBFT.970422
|03/12/2025
|40.000
|5337IBT1kJH9MV31.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25337433503886.20251203.115938.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2ALC7WZ.Ung ho MS 2025. 326( em le van the anh ).20251203.115841.000279182.NGUYEN THI MAI QUYNH.970441
|03/12/2025
|500.000
|020097041512031154192025hvHh850952.72461.115419.PHAM THI THUY HUONG ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh)
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11983630455.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1050421152 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1jWISGYMD.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi-031225-11:15:42 612329.20251203.111542.32584167.VO THUY NGAN.970416
|03/12/2025
|200.000
|020097048812031106532025Q3TR683480.11650.110653.UNG HO MS 2025.292 BAC NGUYEN QUOC TRINH
|03/12/2025
|200.000
|020097048812031104412025UtTX669630.225.110431.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1aWUME4BZ.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.105815.700005649176.LE CONG THANH.970424
|03/12/2025
|500.000
|5337IBT1jWISAIQG.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-031225-10:57:49 574498.20251203.105750.3943917.TRAN QUOC TOAN.970416
|03/12/2025
|500.000
|020097048812031052232025naZl598044.36828.105213.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1bJ1Q28JM.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh.20251203.104957.0969881096.HUYNH THI THIEN PHUOC.970448
|03/12/2025
|100.000
|020097048812031045462025rzFm559275.4195.104546.BUI THI THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS .2025.326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|2.000.000
|0200970405120310441820252RPL014798.96709.104418.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJH25QI8.Giup do a Vang Van Kham FT25337046099609.20251203.104224.19030887388889.VND-TGTT-TRINH THI NGOC XUYEN.970407
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11982900171.ung ho MS2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1jWISBTEA.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-031225-10:33:39 525293.20251203.103340.12217637.HOANG TUAN CUONG.970416
|03/12/2025
|100.000
|5337WBVNA2L8HFEB.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.102558.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|03/12/2025
|150.000
|5337WBVNA2L8HC1A.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251203.102331.108003386215.NGUYEN TAN THANH.970412
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1jWISB91V.UNG HO MS 2025.325BE DAM PHUONG DUNG-031225-10:22:42 503361.20251203.102242.242741159.CAO TRAN HOANG ANH.970416
|03/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109459462434.20251203.109459462434-0903617472_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJH2SIPE.Ung ho ms 2025324 nguyen minh tam FT25337849433056.20251203.101707.13720726571017.VND-TGTT-NGUYEN DINH KHAM.970407
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11982595507.MS 2025.327.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337NBVAF22U8MEG.Ung ho ms 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.100717.100012379379.LY THI HOANG ANH.970419
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1iWLJS4RB.MS 2025312 anh Vang Van Kham.20251203.095739.0353006293.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1iWLJSCZG.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 327 NONG THI PHAN.20251203.095521.247529918.LE THI HOA.970432
|03/12/2025
|200.000
|020097048812030955062025t4Xa275138.68733.095506.NGUYEN THI DOAN CHUYEN TIEN UNG HO CHAU LE VAN THE ANH MS 2025326
|03/12/2025
|200.000
|020097040512030952102025Q4OJ065778.56174.095210.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham
|03/12/2025
|100.000
|0200970422120309483020251X4U537265.40386.094830.MS 2025.312
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11982289644.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1051105953 TRAN THI XUAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|020097042212030927322025B1GI882391.53217.092733.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|03/12/2025
|15.000
|020097048812030925192025rkfi113131.44284.092519.UNG HO MS 2025.326
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11981921407.Ung ho MS 2025.312 Vang Van Kham.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|18.000
|MBVCB.11981916786.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- uh MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|020097048812030914592025SrVI058163.5162.091447.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.302 ANH LE MINH TIEN
|03/12/2025
|300.000
|0200970415120309113920251vov312985.93236.091139.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11981800669.dva ung ho ms 2025.312 (anh Vang van kham).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|020097048812030909512025naXp030683.85870.090941.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|03/12/2025
|2.000.000
|020097040512030908432025UCAD063109.81278.090831.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 E Le Van The Anh
|03/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109450356041.20251203.109450356041-0907634738_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1kJHCBX95.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25337623099317.20251203.090723.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11981744850.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0071001057406 LE VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJHCB2VN.Ung ho MS 2025.312 FT25337090168038.20251203.090501.19029718275554.VND-TGTT-DINH THI TAM.970407
|03/12/2025
|200.000
|020097042212030859252025JFBJ414741.45688.085926.NGUYEN THI HIEU chuyen tien MS 2025.326. Em Le Van The Anh
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1bJJNN77T.MS 2025 326 Em Le The Anh.20251203.085828.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHCUEL3.Ung ho chi Nong Thi Phan, MS 2025.327 FT25337391710458.20251203.085415.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1iWLWF3Q7.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 326 en Le Van The Anh.20251203.085257.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHCUCDA.Ung ho em Le Van The Anh, MS 2025.326 FT25337264385998.20251203.085225.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/12/2025
|200.000
|020097042212030851032025QVZ8273850.16762.085103.VU THI QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1aWUMCUMQ.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN.20251203.084910.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1kJHCMQGI.Ung ho MS 2025.327 FT25337200014588.20251203.084235.19028664555568.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VINH.970407
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJHCSXKT.Ms. 2025. 312 Vang Van Kham FT25337879692057.20251203.083557.19026284206010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|03/12/2025
|300.000
|MBVCB.11981377766.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1dJ5Y4S4W.MS 2025312.20251203.083254.970422Pf6b833000000000968147.MBBANK IBFT.970422
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11981337611.LE THI THANH HUE chuyen tienU.ho MS 2025.312 VANG VAN KHAM.CT tu 0541000242334 LE THI THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1iWLWZN3Y.ZP253370089751 251203000754306 Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251203.083116.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/12/2025
|100.000
|02009704051203082914202510NM084271.44073.082914.Vietcombank:0011002643148:PHAN XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2025.327 nong thi phan
|03/12/2025
|300.000
|MBVCB.11981290515.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.326 (Em Le Van The Anh).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|020097040512030827252025EKXQ076114.36874.082725.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|50.000
|5337MCOBB2A4F9RW.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.082627.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A2WS3Y.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251203.082107.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A2WXGW.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251203.082036.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1aWUMQ48F.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.082013.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A2WKR9.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251203.082012.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A2WE6I.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.081935.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A2WWLR.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251203.081909.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|03/12/2025
|100.000
|020097048812030818482025bWn5763901.9701.081848.UNG HO MS2025.326
|03/12/2025
|100.000
|5337TPBVJ2A2WC3V.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan.20251203.081613.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1jWISMUH9.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-031225-08:13:30 272203.20251203.081330.15969727.TRAN PHUONG LAN.970416
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11981080800.Ung ho MS 2025.326.CT tu 0021001690335 NGUYEN VU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|020097042212030811012025REGG836259.84749.081052.PHAM THI THU HA chuyen tienUng ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|300.000
|0200970422120308085320256F49863256.79183.080853.: Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1aWUVRTQK.ung ho MS 2025 326 em le van the anh.20251203.080656.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11981017953.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337VNIBJ2A24XJ7.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251203.075947.969578078.NGUYEN BICH HONG.970441
|03/12/2025
|200.000
|020097040512030755152025UII6036184.37497.075515.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.327-chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11980798226.ung ho MS 2025.326 (Em LE VAN THE ANH).CT tu 0491000026933 NGUYEN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1jWISVMWF.GIUP EM LE VAN THE ANH-031225-07:46:19 233016.20251203.074619.733647.TRAN THI THUY THOM.970416
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1jWISVVB9.UNG HO MS 2025 327 CHI NONG THI PHAN-031225-07:45:53 232528.20251203.074553.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|03/12/2025
|500.000
|MBVCB.11980773973.ung ho 2025.327 ( chi Nong Thi Phan) .CT tu 0461000442607 LE THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|15.000
|MBVCB.11980703256.2025.326( Le Van The Anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1cWPN76U9.GD nguyen thi canh ung ho MS 2025.327 chi nong thi phan.20251203.073805.105868338309.DAU THI THAO.970415
|03/12/2025
|200.000
|0200970422120307335120257UVF854396.77055.073351.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|50.000
|0200970422120307330920253BVB948817.74767.073310.ms2025.327 chi Nong Thi Phan
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1aWUVTI9K.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.072906.154704070025525.PHAM THI ANH TUYET.970437
|03/12/2025
|100.000
|5337VNIBJ2A2T5ZM.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251203.072622.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11980565792.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0491001645062 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|020097048812030724572025lzAO496420.52304.072447.2025. 326 UNG HO LE VAN THE ANH . CHUC E MAU BINH PHUC
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11980549405.Ung ho MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 9888555929 PHAM THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|200.000
|5337TPBVJ2A2T3IV.MS 2025.325.20251203.072311.00580715001.PHAM THI TRANG.970423
|03/12/2025
|200.000
|020097042212030715022025OHXM728595.25625.071502.ung ho MS 2025.172 chau Tran Hoang Minh Anh
|03/12/2025
|100.000
|020097040512030711462025MDDW062438.16661.071146.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 Em Le Van The Anh
|03/12/2025
|100.000
|0200970488120307060820256isj408301.2935.070608.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1hWC61P8H.IBFT TR THI XUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.326 em L Vn Th Anh.20251203.070236.040012749882.SACOMBANK.970403
|03/12/2025
|100.000
|020097040512030702162025ZQCL027859.91996.070216.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 326 Le The Anh
|03/12/2025
|100.000
|IBVCB.11980278240.Chuyen tien ung ho ms 2025.327 chi Nong Thi Phan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11980246325.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11980224069.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.326 (em Le Van The Anh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|500.000
|MBVCB.11980208044.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|MBVCB.11980182500.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337VNIBJ2A2FU8B.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251203.064453.625704060149188.LE THU HIEN.970441
|03/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109433475874.20251203.109433475874-0399408138_MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|03/12/2025
|200.000
|MBVCB.11980104286.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|300.000
|5337IBT1kJH1I6EL.ung ho ms 2025299 e tran van hao FT25337864650361.20251203.062228.19029741114029.VND-HKD-HKD QUY PHUONG 51 DUONG 20.970407
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1cWPNU87G.PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 2025.326- The Anh.20251203.062151.103006002930.PHAM THI PHUONG.970415
|03/12/2025
|50.000
|5337IBT1cWPNUSMZ.uh ms2025.326 le van the anh.20251203.061924.105885485892.DINH THI THU TRANG.970415
|03/12/2025
|50.000
|5337TPBVJ2A28F64.2025.326.20251203.061134.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|03/12/2025
|200.000
|5337IBT1kJH1V76L.Ung ho MS 2025.326 FT25337639064815.20251203.055020.19032493922017.VND-TGTT-TRAN NGUYEN NGOC HOAI.970407
|03/12/2025
|200.000
|020097041512030549452025DhyB725379.83902.054945.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|1.000.000
|5337IBT1iWLW9FJG.Ung ho ms 2025326 em le van the anh.20251203.045752.0797288889.LE NGUYEN HOANG BICH.970432
|03/12/2025
|100.000
|020097041512030447302025hTjT700202.56503.044721.QR - Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|03/12/2025
|100.000
|020097041512030440492025Etkf698678.54511.044049.Nguyen Le Vuong ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh)
|03/12/2025
|400.000
|5337MCOBB2AR7IP6.Benh nhan MS 2025.326 Le van the Anh -Quang tri.20251203.043405.50001010970636.TRANG THI KIM CUC.970426
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1iWLW2PE2.vu thi yen.20251203.031710.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|03/12/2025
|500.000
|MBVCB.11979681300.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0021001816030 TRAN THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|100.000
|5337MCOBB2ARNIGK.UNG HO MS 2025.326 (EM LE VAN THE ANH).20251203.014907.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426
|03/12/2025
|500.000
|MBVCB.11979643257.Ung Ho MS 2025.325 ( Be Dam Phuong Dung).CT tu 1023603217 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|50.000
|MBVCB.11979630760.MS 2025.287 (Ho Cong Tuong).CT tu 1014990733 PHAM HONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/12/2025
|30.000
|5337VNIBJ2A2BXB2.Ung ho em Le Van The Anh MS 2025.326.20251203.011013.632704060061572.LE NGOC THUC NHI.970441
|03/12/2025
|400.000
|5337IBT1jWISCDAA.MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-031225-00:59:11 071267.20251203.005911.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|03/12/2025
|500.000
|5337IBT1jWISCS5G.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-031225-00:57:06 070353.20251203.005706.909808.TRANG QUOC DUNG.970416
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJH1QD1S.MS 2025.326 LE VAN THE ANH FT25337215233239.20251203.004159.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407
|03/12/2025
|50.000
|020097042212030038122025KO34802608.53523.003812.ms 2025.326
|03/12/2025
|100.000
|5337IBT1fW7B5RNW.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251203.003409.8007041057380.TRAN ANH KIET.963388
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12007155426.Ung ho MS 2025.328 (Lay Cuong Long).CT tu 1025636785 TRAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12007133713.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1057839383 BUI THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHEQ3E1.CHU THI DUYEN chuyen Ung Ho MS 2025 328 Lay Cuong Long FT25339790511974.20251204.235459.18030988441450.CHU THI DUYEN.970407
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12007114784.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338VNIBJ2AM2KK9.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.235238.025704060595669.TA THI LAN.970441
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1dJ5RK4FZ.ung ho MS2025328 chau Lay Cuong Long.20251204.235037.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1iWL8A5SQ.Gdinh LongDuyen HN ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.234800.137181387.NGUYEN THUY DUYEN.970432
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1jWIMAWVS.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-23:41:38 992409.20251204.234138.93839888888.NGUYEN THI THUY NGAN.970416
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12007069411.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1044175633 PHAM TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHKNUK8.Ms 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339590406797.20251204.233925.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AM2L29.ung ho ms 2025.328( em Lay Cuong Long).20251204.233643.09013854899.TRAN THI MINH TRANG.970423
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007049397.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1022922416 BUI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1aWU4P7MX.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.232451.103612345678.LE THI PHUONG.970433
|04/12/2025
|100.000
|020097048812042322482025Tr7y566841.29655.232248.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2A158Y9.Ung ho ms 2023.304( chi nguyen thi minh hien).20251204.231917.90979100109.NGUYEN THI THU DIEU.970423
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2A151ZT.Ung ho ms 2025.328( chau lay cuong long).20251204.231730.90979100109.NGUYEN THI THU DIEU.970423
|04/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109672798835.20251204.109672798835-0367793610_Ung ho MS 2025328
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHK3GTP.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339337815548.20251204.231459.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHK3GDS.Ung ho MS 2025.321 FT25339142085061.20251204.231451.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHK3GS5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339701305875.20251204.231451.19028220054015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG LINH.970407
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHK354E.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339625948735.20251204.231359.19030361673031.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHK35IA.Ung ho MS 2025.325 FT25339057705204.20251204.231356.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHK3VAH.Ung ho MS 2025.326 FT25339763361768.20251204.231225.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12006918925.Ung ho MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long ) .CT tu 0161000269345 LE THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1jWIM4WE1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-23:05:33 962375.20251204.230533.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHKFI4I.Ung ho MS 2025.328 FT25339133907112.20251204.230524.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1aWU4UGDG.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms 2025.328.20251204.230441.1067041017991.NGUYEN PHUONG ANH.970430
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWL85UQY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.230407.225495351.TRAN QUYNH ANH.970432
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12006909994.ung ho ms 2025.328 em lay cuong long.CT tu 1038360841 CAO NU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHKTKSD.Ung ho ms 2025.328 FT25339110375796.20251204.230031.3339976688.LE THI PHUONG THAO.970407
|04/12/2025
|80.000
|5338IBT1kJHKTGU3.MS2025.328 e lay cuong long FT25339763311440.20251204.230009.5766788888.LE HUYEN PHUONG .970407
|04/12/2025
|100.000
|0200970422120422594520251UGW176580.94433.225946.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWL8YRQN.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.225905.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12006879216.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1hWC3G3W9.IBFT Ung ho MS 2025.328 - em Lay Cuong Long.20251204.225658.060284069555.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12006863622.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0181003241012 TRINH THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338VCBCJ2A17EQC.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.224608.0387041055427.DANG THI MINH CHAU.970454
|04/12/2025
|50.000
|020097048812042240502025MAbq481170.59539.224038.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHKZVCC.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339900296069.20251204.223855.19036922127013.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|04/12/2025
|100.000
|020097048812042234532025ifJM466184.46529.223453.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|04/12/2025
|100.000
|020097048812042233282025kdqu462359.42977.223316.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12006720384.ung ho ma so 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0121000729858 PHAM NGUYEN HAI AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338MCOBB2AS8VNQ.Ung ho MS 2025.328 (Lay Cuong Long).20251204.222525.02001010943956.VU DUC DAN.970426
|04/12/2025
|200.000
|020097040512042222552025TQZQ015665.19020.222242.Vietcombank:0011002643148:PHAN THI KIM ANH chuyen tien
|04/12/2025
|400.000
|0200970488120422215220259oIX430576.14976.222152.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12006616766.ung ho ma so 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|020097048812042216512025ekmT416180.3563.221651.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|200.000
|0200970405120422142020259QSH001065.97316.221420.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1jWIM5VFT.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-041225-22:13:43 907487.20251204.221344.233853199.HOANG THI HA.970416
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12006565316.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0021000917232 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|020097048812042210282025CrpB395628.86153.221028.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12006551199.MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0181003386384 DUONG THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12006532074.NGUYEN THI HONG DAN chuyen tien UHMS 2025.328 (Em Lay Cuong Long).CT tu 0611001487592 NGUYEN THI HONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWL8MYRK.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 2 ma so sau 2025327 2025328 moi ma so 100 K.20251204.220839.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHKAVC4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339881411190.20251204.220822.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338MCOBB2ASM3R5.Ung ho MS2025.324 ( Nguyen Minh Tam).20251204.220810.07001011714130.LUU MY TRAN.970426
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHKAS1X.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339049575806.20251204.220806.10520632779013.VND-TGTT-PHUNG THI HANG NGA.970407
|04/12/2025
|20.000
|020097040512042207372025CWGB088181.77533.220725.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHKAQ6Y.Ung ho ma so 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339390272150.20251204.220716.19034304999015.VND-TGTT-CAO THI NGOC THUY.970407
|04/12/2025
|10.000
|MBVCB.12006516094.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1hWC3BKYP.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.220304.970403T4be825000000000a66286.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1jWIMYTUT.MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-22:02:11 892542.20251204.220211.45794907.DAO THI NGAN.970416
|04/12/2025
|100.000
|020097041512042158122025OCtG777401.48926.215812.ms 2025. 328 Lay Long
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHK5TFK.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339028099220.20251204.215749.19031020990027.VND-TKTCCD-LE HAI HOAN.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12006424726.NGUYEN THI TUYET uh ms 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 1048027202 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338MCOBB2AS1MIZ.Ung ho MS 2025.328.20251204.215452.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426
|04/12/2025
|100.000
|020097048812042141362025uKdp292055.96856.214126.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|5338MCOBB2ASAURA.UNG HO MS 2025.328 (EM LAY CUONG LONG).20251204.214104.03201015567686.LE THI HONG.970426
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHKI3J3.Ung ho Ms 2025.328 Lay Cuong Long FT25339356200091.20251204.213804.19020654642011.VND-TGTT-KIM TRAN KHANH.970407
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1aWU4265L.NGUYEN CHAU LINH chuyen tien ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.213045.029704070001193.NGUYEN CHAU LINH.970437
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1aWU427YT.ung ho MS2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251204.212958.206001060001513.DANG THI AI LINH .970409
|04/12/2025
|200.000
|020097040512042126542025V419085922.42766.212654.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|5338VNIBJ2A13JC1.Ung ho ms 2025.328 em lay cuong long.20251204.212628.286004.TRUONG NGOC HUYEN.970441
|04/12/2025
|15.000
|MBVCB.12006089241.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12006041617.PHAM THI LINH chuyen tien ung ho em Lay Cuong Long ms 2025328.CT tu 0201000563713 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338WBVNA2LFVJG3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.211934.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1iWL8JTDV.ZP253380548027 251204003324686 Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long..20251204.211904.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|04/12/2025
|500.000
|020097048812042118232025X4n6192667.10165.211823.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|20.000
|MBVCB.12005991120.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|20.000
|MBVCB.12005970878.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHK2JNI.ung ho ms2025.328 em Cuong Long FT25339931548798.20251204.211356.3315228888.LE THANH LAM.970407
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJHKCB59.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339330340020.20251204.211202.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|04/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12005739282.ung ho em Lay Cuong Long nghe an .CT tu 3336666688 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|020097041512042045392025WN1M578407.68776.204526.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|400.000
|020097048812042039042025c3po998680.36840.203853.NGUYEN THI MINH PHUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2A1KLR4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.203543.01606680001.NGUYEN THANH SON.970423
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2A1GDX8.MS 2025.328 Lay Cuong Long.20251204.203341.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|04/12/2025
|500.000
|5338NBVAF22UKPEJ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.202319.197145553731.TA THI NGOC.970419
|04/12/2025
|200.000
|020097040512042021452025LH41044533.51579.202145.Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2025.328 E Lay Cuong Long. Chuc em gap nhieu may man
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.12005197691.CAO THI NHUNG ung ho MS 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0251002694815 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12004888947.2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0011001813035 NGUYEN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041956352025CREV031231.20847.195635.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|10.000
|0200970488120419563220259H0X759083.21739.195632.UNG HO EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|0200970415120419543220256FT5400209.10895.195432.MS 2025.304 (Ung ho chi Phan Thi Tho)
|04/12/2025
|100.000
|5338MCOBB2AXVV5Z.The moon ung ho MS2025.328 (em Lay cuong long).20251204.194900.02001011899809.NGUYEN THI HANG.970426
|04/12/2025
|150.000
|5338IBT1kJH7MT82.Ung ho MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25338469046856.20251204.194846.19037029654011.NGUYEN THI SONG HUONG.970407
|04/12/2025
|3.000
|5338IBT1fW7EXZQL.ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251204.194241.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|04/12/2025
|300.000
|020097040512041942292025BIDG065169.46699.194229.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.326 LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12004549525.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9975695579 HUYNH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1kJH797NY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338568001535.20251204.193707.19029050507016.VND-TGTT-BUI THI VIET LAM.970407
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12004481750.LE THI THUY chuyen tien MS2025.327.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJH71QZD.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh FT25338697785485.20251204.192711.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12004251471.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|020097048812041916182025YUQl518637.4008.191619.DUONG THI YEN NHI UNG HO MS 2025.328 EM LUONG CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12004147535.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1jWIM9HBU.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan-041225-19:11:42 582849.20251204.191142.7772978.CHAU THI LY.970416
|04/12/2025
|150.000
|5338VNIBJ2A182BL.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.190512.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHGTJKW.Gui em Lay Cuong Long - MS2025 - 328 . Chuc be luon hanh phuc - manh khoe FT25338535268501.20251204.190309.1915857009.VAN MY HUONG.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1cWYSYWE8.MS 2025.289(be tran nhu y ).20251204.185926.103876482009.NGUYEN THANH PHONG.970415
|04/12/2025
|100.000
|020097042212041858102025VIDP250023.743.185811.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12003865129.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0861000040659 PHAM KHANH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1dJ538D2P.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.185617.970422P591f13000000000f65257.MBBANK IBFT.970422
|04/12/2025
|50.000
|020097040512041853082025S7N7024038.71341.185308.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|120.000
|5338TPBVJ2A11XY4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.184643.03145590801.TRINH THU HIEN.970423
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12003616033.MS 2025.328 - cau chuc em mot doi binh an - Lay Cuong Long.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|020097048812041837162025fwLq272051.78417.183716.LUU NHAT MY UNG HO MS 2025.328
|04/12/2025
|200.000
|020097042212041835062025RIVX892572.65743.183507.ung ho ms 2025.328 chau Lay Cuong Long
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041832582025PLED018133.52781.183246.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12003401905.MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071000723200 TONG PHUONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHGY9RL.Ung ho MS 2025-324 anh Nguyen Minh Tam FT25338494779468.20251204.183031.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHGP72H.Ung ho MS 2025-326 em Le Van The Anh FT25338276950618.20251204.182917.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1aWUBIWQB.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.182718.009704070000753.DINH VIET PHUONG.970437
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1iWLIWG2J.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251204.182707.219889682.HOANG THI PHUONG THAO.970432
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHG8WU7.Ung ho MS 2025-328 em Lay Cuong Long FT25338035514959.20251204.182252.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1jWIM1AH5.MAI VAN BAO TIN CHUYEN KHOAN-041225-18:19:49 470702.20251204.181949.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12003180818.LE THI THUY chuyen tien MS2025.328.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.12003157698.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0511000442072 VO THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHGDSZ2.PHAM THUY DUONG ungho MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25338089500098.20251204.181257.19035744579014.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1dJ5FL1DL.Uh MS 2025328 lay cuong long.20251204.180543.97042292T2fc0d40000000009b3694.MBBANK IBFT.970422
|04/12/2025
|200.000
|02009704051204180100202566UW054182.71518.180100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|020097048812041800302025I5re036778.67957.180030.UNG HO MS 2025.328 CHAU LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|020097042212041758292025Q0YJ454134.56063.175830.ung ho ms 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWLMLSVM.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.175133.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|04/12/2025
|150.000
|MBVCB.12002646939.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0541000178623 NGO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041745472025xiIZ824694.75448.174535.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041743352025Cz0Q814714.59776.174336.ung ho MS 2025 . 327 chi Nguyen Thi Phan
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041742362025Z7oT809722.54170.174236.ung ho MS 2025.291 chi Nguyen Thi Mai
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041741432025DZFR805713.47774.174143.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041740442025NQyA801465.42427.174044.ung ho MS 2025.303 em Phan Huy Hung
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1jWIMQY9F.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-17:31:35 360673.20251204.173136.219130029.TRINH THI THAO.970416
|04/12/2025
|50.000
|0200970488120417312120255I1c821651.81479.173121.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041730122025xrkR751700.73345.173012.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan
|04/12/2025
|250.000
|02009704151204172852202535rL743906.65274.172839.ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041727362025LWb5737676.57503.172723.ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041726232025uM1F732337.48824.172623.ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|04/12/2025
|1.600.000
|5338IBT1bJ1JYHLS.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Lay Cuong Long MS 2025 - 328 . Co gang len con nhe.20251204.172622.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12002227131.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041725262025PNrV727742.42724.172527.ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041724362025kypD722931.37565.172436.ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041723432025lfMv719706.31884.172344.ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041722522025qEt3715639.26886.172252.ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041721502025OAQB750004.20204.172150.UNG HO MS 2025.328 LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041721442025xtHs710441.19366.172144.ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041721132025QPmf745373.16513.172113.UNGHO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|200.000
|020097041512041721022025ZegZ707126.14845.172102.MS 2025.328 ( Lay Cuong Long)
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041720402025wUmk705225.13082.172027.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041719452025TqES701000.5995.171945.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|04/12/2025
|250.000
|0200970415120417184520259yZu697018.99859.171845.ung ho MS 2025.302 a Le Minh Tien
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHA534G.MS 2025.328 FT25338480824341.20251204.171435.19037394533019.VND-TGTT-VO ANH HIEU.970407
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12002004530.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097042212041710192025PSQW478994.45791.171020.ung ho ms 2025.328 e Lay Cuong Long
|04/12/2025
|250.000
|0200970415120417095120253h4a655913.43313.170951.ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1hWCFBZV5.IBFT ms 2025.328.20251204.170914.050086086597.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041708492025Pfht650795.37516.170849.ung ho MS 2015.318 ba Truong Thi Tho
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041707302025InGY644813.28933.170730.ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|04/12/2025
|250.000
|020097041512041705512025CBbm639031.18447.170551.ung ho MS 2025.326 em Le Van Thai Anh
|04/12/2025
|90.000
|020097048812041704502025OuCU625170.12177.170450.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|200.000
|020097042212041658382025LNK9994561.73452.165839.Ung ho em MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12001736784.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLMUT2V.Ung ho MS 2025 328 em Lay cuong long.20251204.165749.180671749.LE THI LIEN.970432
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWLMUI1J.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.165543.0972135686.NGUYEN THI THANH BINH.970432
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12001670989.Ung ho MS 2025.328.CT tu 9904112204 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|20.000
|5338IBT1fW7EW13H.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.165405.9017041002623.NGUYEN LINH CHI.963388
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHASHAX.DO THANH HANG ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long chuc em se vui khoe co tuong lai tot dep nhe FT25338871632605.20251204.165314.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.12001648631. ung ho ms 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|10.000
|5338TPBVJ2AB9X3V.MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long).20251204.165152.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1hWCFY8U4.IBFT Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.20251204.165145.030063370191.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001625470.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001601085.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001591083.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLMIFAK.MS2025 328 ung ho e Lay Cuong Long.20251204.164929.88611616.PHAM THI HOA.970432
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001585794.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHA9WGC.Ms 2025.328 FT25338956717968.20251204.164904.19034268827016.VND-TGTT-DO NAM DU.970407
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001569218.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001557963.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHA2UY7.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338040527913.20251204.164732.19029680518024.VND-TGTT-PHAM THI MINH TRANG.970407
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001548952.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001534651.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001519471.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.12001508907.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12001503139.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|0200970415120416430120250YfR539806.75861.164301.LE THI THAO chuyen tien UH MS 2025.328 em Lay Long
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWLMVN8W.MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.164124.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|04/12/2025
|50.000
|020097048812041641112025AEnb460917.64649.164101.UNG HO MS 2025.328 LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|020097041512041641052025PD2u532323.65082.164105.DO THI MINH HUONG chuyen tien MS 2025.328 (em Lay cuong Long )
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHAWNW9.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338480700053.20251204.163914.19033766070015.VND-TGTT-TRAN HOANG MAI.970407
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12001383248.MS 2025 328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/12/2025
|30.000
|MBVCB.12001387423.DO THI QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.324 Anh Nguyen Minh Tam.CT tu 1023429572 DO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLMV1XC.MS 2025328.20251204.163738.102448677.NGUYEN VAN BINH.970432
|04/12/2025
|247.566
|5338IBT1kJHAWVFA.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338876689183.20251204.163733.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1aWU56S97.MS 2025.328 em Lay Cuong Long.20251204.163632.682276768687.SHBMB.970443
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12001328069.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1cWY9ATTX.109627180244-0342029208-Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.163413.701888888.GL Account.970415
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1jWIV3A7E.MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-16:34:02 226029.20251204.163402.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|04/12/2025
|10.000
|5338IBT1kJH4NPIM.ung ho ms 2025.328, em Lay Cuong Long, chuc em binh an FT25338242363088.20251204.163253.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJH4RKP4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338951930040.20251204.163057.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|04/12/2025
|50.000
|020097042212041630492025QU55583826.3254.163050.109626829652-Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam-CHUYEN TIEN-OQCH0004KiPB-MOMO109626829652MOMO
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1kJH4RAC6.Uho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338111785700.20251204.163043.19037668637010.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1hWCF88YA.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251204.162931.0697044105922.MOMOIBFT.970454
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1dJ5TKJSZ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.162928.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1aWU5KHIY.Ung Ho MS 2025.328.20251204.162823.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|04/12/2025
|5.000
|5338IBT1kJH4XAD4.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338242343710.20251204.162809.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1jWIV3WYP.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG-041225-16:26:02 207397.20251204.162603.106496319.LONG KIM HOANG YEN.970416
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJH4FIY8.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338902270157.20251204.162221.8193933333.NGUYEN DUY THUY LONG.970407
|04/12/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT UH LANG SON)
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041615512025DD1L040150.21121.161541.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ms 2025. 322
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1cWY9552V.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.161542.100876629697.DUONG NGUYEN NHAT HOA.970415
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1cWY95SE4.QR - Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251204.161416.100876629697.DUONG NGUYEN NHAT HOA.970415
|04/12/2025
|100.000
|0200970405120416123020251LWP022442.3106.161230.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ma so 2025. 324
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.12001005964.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0491000039454 PHAM THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12000995650.ungho ms 2025.327(nongthiphan).CT tu 0071001022318 HO NGUYEN THAO TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041610372025WCOT012539.92523.161024.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho ma so 2025. 326
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000953237.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 1026125746 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1bJ1JMKMK.uh e Le Van The Anh 2025.326.20251204.160543.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|04/12/2025
|150.000
|5338IBT1kJH4EWPW.MS 2025 324 FT25338063786639.20251204.160540.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407
|04/12/2025
|200.000
|020097048812041605142025T0lA241063.62746.160514.MS 2025.305 BUI VAN UOC
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.12000902161.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000871531.ung ho ms 2025.326(em le van the anh).CT tu 0251002667910 NGUYEN THI HOANG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|450.000
|5338IBT1jWIVTSSY.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-15:57:50 145533.20251204.155750.143364999.DINH VAN CHIEN.970416
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1jWIVLPCQ.MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH-041225-15:45:47 118552.20251204.154548.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|04/12/2025
|50.000
|020097048812041545472025EGPC131818.58974.154547.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041544592025QP27083995.56218.154459.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 327
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12000558287.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|10.000
|020097044912041529292025SBLk902453.76139.152929.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long, ma GD 100000049567244
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJH4DE1C.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338680985385.20251204.152552.19034410957011.VND-TGTT-VU HOANG KIEU KHANH.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000337126.ung ho MS 2025.325.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12000305354.ung ho MS 2025.326.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.12000290355.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0281001708356 NGUYEN MINH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.12000251805.ung ho MS 2025.327.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000201816.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.328 em Lay cuong long.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041511542025aAgz951357.86886.151154.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000172764.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0451000233033 HOANG ANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041511142025Hr2o948062.83695.151114.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000171233.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.327 chi Nong thi phan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000144392.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.326 em Le van the anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.12000144444.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0451000233033 HOANG ANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1aWU5VQ7D.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.150420.2217040157895.DO THI HA MY.970430
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1iWLVKPEZ.TRAN THI PHUONG NHUNG UH 2025 326 Le Van The Anh.20251204.145320.3620111979.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1hWCFQYHT.IBFT Ung ho MS 2025.327 - chi Nong Thi Phan.20251204.145315.050049242198.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLVK8TM.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.145302.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1hWCFQIBX.IBFT Ung ho MS 2025.328 - em Lay Cuong Long.20251204.145220.050049242198.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1hWCFQDVH.IBFT Ung ho MS 2025.323 - ba Hia Man Nhi.20251204.145134.050049242198.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|200.000
|020097042212041450182025P4ZV894692.82923.145019.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|10.000
|02009704881204144540202596Vt835260.61949.144540.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|150.000
|5338IBT1kJHBTK63.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338012068535.20251204.144401.19020165808012.NGUYEN MINH THU.970407
|04/12/2025
|20.000
|5338VCBCJ2ABM6VP.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251204.144004.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041439042025gaVj810579.31954.143904.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1aWU52VJ6.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.143856.0946165198.SHBMB.970443
|04/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109615858032.20251204.109615858032-0854903932_MS 2025328 Lay Cuong Long
|04/12/2025
|20.000
|5338VCBCJ2ABMU4D.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251204.143631.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|04/12/2025
|5.000.000
|5338IBT1kJHBZ4A8.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338840061016.20251204.143359.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407
|04/12/2025
|30.000
|MBVCB.11999652003.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338VNIBJ2AB1EEY.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251204.142803.656704060037454.HO NGOC THANG.970441
|04/12/2025
|100.000
|5338VNIBJ2AB1TM9.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.142625.656704060037454.HO NGOC THANG.970441
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.11999616983.Ung ho MS 2025.328 ( em Lay Cuong Long).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11999579872.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0341006893002 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097042212041421192025DTKV875483.56019.142120.DINH THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.324 Nguyen Minh Tam
|04/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.11999530932.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long ).CT tu 1071000583214 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHBAUMS.NGUYEN THI TIEN chuyen FT25338009129071.20251204.141341.19033410438018.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEN.970407
|04/12/2025
|10.000
|MBVCB.11999447444.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ung ho MS2025.325 (be Dam Phuong Dung) .CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11999304261.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0731000688468 DINH THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1fW77XG1U.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.135006.0071000288002.DO PHUONG AN.970438
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLVI8NV.Ung ho MS 2025327.20251204.134842.0934067759.NGUYEN TRAN HIEN THAO.970432
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11999174963.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1dJ5L93V3.ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.134545.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|04/12/2025
|300.000
|0200970422120413450620259ZIF660876.7637.134457.NGUYEN THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2025.325 Dam phuong dung
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLVVHVK.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.133904.77765867.NGUYEN MINH HANG.970432
|04/12/2025
|100.000
|5338NBVAF22UE2CM.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251204.133405.100005259368.TRAN MY PHUNG.970419
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11998986700.Ung ho MS 2025.325( Em Le Van The Anh).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJH5NFQ7.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25338070201280.20251204.130509.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJH5N7UX.Ms 2025 327 chi Nong Thi Phan FT25338507832050.20251204.130423.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.11998689375.ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9971832888 NGUYEN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1hWCTK9QS.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.125832.070066018197.SACOMBANK.970403
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJH5XUZA.Ung ho em Lay Cuong Long, MS 2025.328 FT25338024188075.20251204.125648.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/12/2025
|300.000
|020097040512041256372025HCDF040486.15695.125637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.11998582432.UNG HO MS 2025.328 Em Lay Cuong Long.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.11998571712.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0371000418037 LE THUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11998563348.Ung ho MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011001288916 VU DAI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11998485403.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|150.000
|MBVCB.11998412892.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|150.000
|MBVCB.11998341640.Ung Ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJH57RVV.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338690802619.20251204.122723.6867681319.NGUYEN THI VUI.970407
|04/12/2025
|100.000
|020097048812041223332025wGWR348877.69356.122334.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1aWUY7WJZ.ung ho MS 2025.328em Lay Cuong Long.20251204.122241.0905222737.SHBMB.970443
|04/12/2025
|10.000
|0200970422120412141520255TPM722722.22132.121416.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien uh MS 2025325
|04/12/2025
|10.000
|0200970422120412133620256U5A804697.18918.121337.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien uh MS 2025 326
|04/12/2025
|10.000
|020097042212041212562025F0ZU874459.14938.121257.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025327
|04/12/2025
|200.000
|020097040512041211222025WO7E076377.6995.121122.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BEN chuyen tien ung ho MS 2025.328em LayCuongLong
|04/12/2025
|500.000
|02009704221204120941202509JY969802.97784.120942.NGO THI XUAN THU chuyen tien Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11998017024.MS 2025.328.CT tu 0591000214906 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJH58VL4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338680216640.20251204.120110.19020110015013.VND-TGTT-PHAM MINH THU.970407
|04/12/2025
|100.000
|020097041512041200332025QTpL579463.46690.120033.109598744156-0906345432-Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|04/12/2025
|100.000
|020097040512041152522025AQKN091282.3525.115252.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJH51I3Y.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338127309911.20251204.113733.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11997456842.Ung Ho MS 2025.286 (em Sung Mi Sinh).CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11997453735.ung ho MS 2025.328(em Lay Cuong Long).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHYN754.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25338651262778.20251204.112736.19037132705013.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO LOC.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHYN59W.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338099724966.20251204.112710.19037132705013.VND-TGTT-NGUYEN THI BAO LOC.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11997281584.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.11997276481.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0261003478069 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|2.000.000
|5338IBT1jWIVIXDH.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-11:15:14 595317.20251204.111514.5947707.NGUYEN THI NGOC ANH.970416
|04/12/2025
|800.000
|IBVCB.11997118296.Co Yen gui MS322 324 326 327.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1aWUYVQLN.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.110827.0903869516.SHBMB.970443
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHYHIX4.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25338060682200.20251204.110748.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1jWIVI5JI.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung-041225-11:07:47 580014.20251204.110747.25318.VUONG MINH HOANG.970416
|04/12/2025
|195.000
|MBVCB.11997039139.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0451001469972 TRAN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|18.000
|MBVCB.11996876063.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1cWY2J1TY.LE THI MINH VAN uh ms 2025.326(em le van the anh).20251204.104931.101871524880.LE THI MINH VAN.970415
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11996837099.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097041512041045142025CUGd311959.42713.104514.LE THI MINH VAN uh ms 2025.327(chi nong thi phan)
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11996809841.ung ho MS 2025 328 ( em Lay Cuong Long ).CT tu 9826000909 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11996722264.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1017921126 HA THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097042212041031472025XE8Y150221.78670.103148.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHYMQKJ.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338749844457.20251204.102114.19035625928019.VND-TGTT-PHAN THI THANH HUONG.970407
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.11996495782.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011002248418 VU KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|1.500.000
|MBVCB.11996488655.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0051000026742 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJHYDR6B.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25338552420073.20251204.101811.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2AAJRPW.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.101740.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423
|04/12/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109585231902.20251204.109585231902-0981433404_Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2AAFA2M.Ung ho MS 2025.37(Nong Thi Phan).20251204.100605.66833335555.NGUYEN CONG VINH.970423
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1jWIVSLA1.MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN-041225-10:04:41 455420.20251204.100441.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHY1KR4.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338560448591.20251204.100250.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/12/2025
|100.000
|0200970422120410004820254R8O634339.38451.100049.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1jWIVSAL1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long-041225-10:00:38 447653.20251204.100038.8089686868.LUONG SINH GIANG.970416
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJHYJ8HU.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338085817083.20251204.095903.19034159821016.VND-TGTT-BUI THI THO.970407
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11996161721.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1029181225 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11996134750.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 2555266666 NGUYEN VAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|02009704221204095124202577SA182823.98143.095115.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|020097040512040950072025REIW002245.92620.095007.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|200.000
|020097048812040948012025qFTa656835.84344.094801.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11996075585.Ung ho MS 2025.327.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097048812040946202025r2JN650237.77341.094620.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN
|04/12/2025
|100.000
|020097048812040943512025Qio8640170.67471.094351.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|200.000
|020097042212040942102025D9JT743816.59857.094200.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|100.000
|020097048812040941492025Axik632210.59100.094149.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1iWLSXUYS.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 328LAY CUONG LONG.20251204.094130.247529918.LE THI HOA.970432
|04/12/2025
|200.000
|0200970488120409351820251znq606980.32592.093518.KHONG THI THU AN CHUYEN TIEN UNG HO LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995835037.ung ho MS.2025.325 ( be dam phuong dung).CT tu 0291000357568 DO ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995817239.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1017857752 TRAN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995810342.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071001090171 CAO MINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|97.251
|5338IBT1kJHPZYS1.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338008160855.20251204.092622.19021129067010.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NHUNG.970407
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11995805241.MS2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|020097041512040914022025Q1kr921586.51883.091402.PHAM THI THUY chuyen tien ho tro chau The Anh
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995640892.DANH LUC UNG HO MS 2025.323.CT tu 0191000106659 LY VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995614028.ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1jWIVCKEW.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-041225-09:05:49 348466.20251204.090549.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHP48BF.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338793270284.20251204.090436.10510162155012.VNDA-TRAN NHAT TAN.970407
|04/12/2025
|100.000
|020097042212040858302025L4CH889612.97143.085830.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|50.000
|5338MCOBB2AG3L6Y.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251204.085642.03101010965538.HOANG VIET.970426
|04/12/2025
|200.000
|020097041512040852142025ElAV856896.74711.085201.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995353512.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1jWIV1LJ8.UNG HO MS 2025 328 EM LAY CUONG LONG-041225-08:47:59 318664.20251204.084800.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHP85V6.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338871856786.20251204.084604.19035594680013.VND-TGTT-LAM THI HUONG.970407
|04/12/2025
|50.000
|020097048812040838232025o3Ze387589.30831.083823.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11995210130.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9975027338 LU HONG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHPVADB.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25338840095103.20251204.083644.19034545186015.VND-TGTT-CHAU THI QUYNH NHU.970407
|04/12/2025
|100.000
|0200970488120408315520250eNk363903.9894.083155.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|1.000.000
|020097048812040826272025pYOS339232.92889.082617.CO B. NGA GIUP DO CHO CHAU THE ANH MS 2025.326
|04/12/2025
|620.000
|020097048812040823262025J55N325011.84899.082326.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM
|04/12/2025
|500.000
|020097048812040822492025RxMg322125.83097.082239.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.11995025996.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11995016064.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|5338IBT1kJHPCJTL.ung ho MS 2025 328 chau Lay Cuong Long FT25338793303068.20251204.081843.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|04/12/2025
|200.000
|020097048812040802512025xGfE226959.23599.080241.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|04/12/2025
|15.000
|MBVCB.11994711849.2025.327( Nong thi Phan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|020097040512040751372025GWI1087171.91709.075137.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.11994519708.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11994508994.MS 2025.328.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AQIHLR.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251204.073102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AQIS7D.TT Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251204.073001.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|04/12/2025
|500.000
|020097042212040727032025P776607415.26922.072704.PHAN THI NGOC QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AQIU2E.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251204.072702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AQIZIB.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251204.072601.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|04/12/2025
|50.000
|5338TPBVJ2AQITLP.Tran Tue Nha Phuong ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251204.072502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|04/12/2025
|100.000
|IBVCB.11994370314.Chuyen tien ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/12/2025
|1.000.000
|5338IBT1iWLS2NG3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251204.070822.1102689.PHAM HONG PHONG.970432
|04/12/2025
|300.000
|MBVCB.11994212225.ms2025.327 chi nong thi phan.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097040512040701382025HP7Y097284.64404.070128.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11994102911.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338TPBVJ2AQHUA4.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251204.065331.00915881500.NGUYEN XUAN SANG.970423
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11994073845.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11994045677.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|500.000
|MBVCB.11994028369.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|MBVCB.11994011977.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|020097048812040638252025zqMe885093.18342.063813.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH
|04/12/2025
|50.000
|MBVCB.11993980817.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1016017015 TRAN QUYNH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|50.000
|020097048812040635112025jc4r876566.12622.063512.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|04/12/2025
|200.000
|020097042212040613352025K443594819.83815.061336.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|04/12/2025
|50.000
|5338IBT1kJHUIDPY.Ung ho MS 2025.326 The Anh FT25338223812700.20251204.055656.8102406688.HUYNH THI HUONG GIANG.970407
|04/12/2025
|100.000
|MBVCB.11993722064.ung ho MS 2025.327.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|020097041512040451502025XPNG432815.41248.045150.uh 2025.310 hoang van truong
|04/12/2025
|300.000
|020097040512040403022025WEDC024603.29036.040302.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|04/12/2025
|200.000
|02009704051204040046202597UV024293.27629.040046.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|04/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109556003745.20251204.109556003745-0775067786_Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|04/12/2025
|400.000
|020097040512040353052025FGYL023392.26275.035253.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|04/12/2025
|200.000
|020097040512040347462025THAF022752.25129.034734.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|04/12/2025
|500.000
|020097040512040341432025XNQ9022015.23401.034133.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|04/12/2025
|200.000
|0200970405120403345620258RB0021205.21732.033446.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|04/12/2025
|200.000
|0200970405120403304220253Q11020709.21296.033042.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|04/12/2025
|200.000
|020097040512040322572025OHDV019811.18462.032257.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|04/12/2025
|300.000
|5338IBT1kJHUSYI6.Ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25338896365040.20251204.031709.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|04/12/2025
|15.000
|MBVCB.11993610359.TUONG DUNG ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|15.000
|MBVCB.11993617649.TUONG DUNG ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|15.000
|MBVCB.11993617021.TUONG DUNG ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHU2AC8.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25338010437690.20251204.020457.19032669063016.VND-TGTT-LE QUANG HUY.970407
|04/12/2025
|10.000
|MBVCB.11993489640.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho c nong thi phan 2025 327 . chuc c mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|100.000
|5338IBT1kJHUJ37J.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25338738497706.20251204.005835.19033762268015.VND-TGTT-DINH HUYEN TRANG.970407
|04/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.11993409861.ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/12/2025
|200.000
|5338IBT1kJHUQ1E4.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25338000628704.20251204.001312.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|04/12/2025
|100.000
|020097041512040004302025WIjB356175.21596.000430.ung ho ms 2025.327 ( Nong Thi Phan)
|04/12/2025
|150.000
|0200970405120323525420253974078452.9593.235254.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|04/12/2025
|100.000
|5337IBT1kJH8XYK6.Ung ho MS 2025.327, chi Nong Thi Phan FT25338324982709.20251203.234236.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|05/12/2025
|50.000
|020097048812060014102025HLRt800583.59351.001411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJHN7BEK.Ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh FT25340056894242.20251206.001354.19036802697010.NGUYEN THU HIEN.970407
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021924054.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913817252 HUYNH NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339TPBVJ2AF3J6E.Ung ho MS 2025 329 em sung a dinh.20251205.234308.02341280301.TRAN THI HA.970423
|05/12/2025
|200.000
|020097041512052342062025RDrZ816317.23752.234206.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh )
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHNBB68.Ung ho MS 2025.328 Em Lay Cuong Long FT25340484045238.20251205.233535.13325217405012.VND-TGTT-DANG KIM THU.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHNB9BH.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340141820568.20251205.233259.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|05/12/2025
|100.000
|020097042212052330502025K8NV957113.9632.233051.Ung ho MS 2025.329
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHN56LP.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340569521854.20251205.232922.13325217405012.VND-TGTT-DANG KIM THU.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHN5SU6.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25340254614317.20251205.232532.19025273604565.VND-TGTT-NGUYEN THUY TIEN.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHNY7GM.NGUYEN THI THUY NGA chuyen ms2025.329 em Sinh A Dinh FT25340871015280.20251205.232114.19022232393011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|05/12/2025
|300.000
|020097040512052318372025F7R9001942.90553.231837.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.327 chi NONG THI PHAN
|05/12/2025
|20.000
|5339IBT1iWL4KX5J.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.231419.5002042001.LE QUOC HOANG.970432
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHNPQXV.Ung ho MS 2025.329 FT25340894377700.20251205.231013.19029846851886.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12021689671.MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0071002807108 NGUYEN THUY BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHN87FA.UH MS 2025.329 SUNG A DINH FT25340789954079.20251205.230125.229696969696.LE THI MINH THU.970407
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021612994.ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh .CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHNIX75.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340350570605.20251205.225703.19029317399889.VND-TGTT-VU TUAN DUNG.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12021598277.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001636479 LY THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1fW7TEH5P.Ung Ho MS 2025.329(em Sung A Dinh).20251205.225034.100210261000592.NGUYEN THI THU HA.970431
|05/12/2025
|200.000
|020097048812052247312025r9WM640869.35166.224731.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1iWL4AXH3.Ung ho em Le van the anh.20251205.224441.0983902667.LE THI DUYEN.970432
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1bJ1C6YP6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.224217.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|05/12/2025
|200.000
|020097041512052241422025HdXR743477.23511.224142.ung ho MS 2025.329
|05/12/2025
|33.000
|020097042212052241402025HPNU833390.22512.224141.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.326
|05/12/2025
|33.000
|0200970422120522410620253CLK590784.20968.224107.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.327
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHNV1P2.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340242601304.20251205.224105.19037047289019.VND-TGTT-NGUYEN HUU ANH.970407
|05/12/2025
|33.000
|020097042212052240102025SV6U502618.18950.224011.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.329
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHND6XY.Ung ho ms 2025.329 em sung a dinh FT25340353949926.20251205.223909.19021876855011.VND-TGTT-NGUYEN HAI VAN.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12021475936.MS 2025.329( Em Sung A Dinh) .CT tu 0021002291082 DUONG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|0200970422120522323620250OYN247795.3019.223236.2025 329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021436412.Ung ho Ms 2025.329 ( em Sung A Dinh), mong con som khoe manh.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097042212052229292025KZ0X338011.94846.222930.ung ho 2025.329 em sung a dinh NGUYEN NGOC LINH chuyen tien
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1aWUEJ3JR.Ung ho Ms 2025329.20251205.222816.1219111992.MAI THI THANH TRUC.970437
|05/12/2025
|100.000
|0200970422120522275120257SPM394385.91200.222752.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh
|05/12/2025
|50.000
|5339TPBVJ2AFKSWD.MS 2025.329 Sung A Dinh.20251205.222603.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|05/12/2025
|200.000
|020097048812052225482025Ybhg578276.86002.222549.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|100.000
|020097048812052224112025uMdD573270.80986.222411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|1.000.000
|5339IBT1iWL45N8G.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.222102.0978973174.PHAM HUY UYEN.970432
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12021326221.ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 1032172212 NGUYEN THI MAI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12021299168.ung ho MS 2025.329( em Sung A Dinh).CT tu 1032172212 NGUYEN THI MAI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|60.000
|MBVCB.12021299542.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1hW2QVVUB.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025. 329 em Sung A Dinh.20251205.221223.040946890402.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|200.000
|020097048812052210592025QP4C528588.44742.221059.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|10.000
|MBVCB.12021262258.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097041512052209332025YBww683629.39972.220933.ungho MS 2025329
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021233841.ung ho MS 2005.329 sung a dinh.CT tu 1011000639248 DO VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12021202099.ung ho ms 2025.329.CT tu 0071001098920 NGUYEN THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHNQFFH.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25340402884110.20251205.220401.19035582979013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HA.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1aWUEQ58A.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251205.220246.159704070010522.LE THI QUYNH PHUONG.970437
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12021186965.MS 2025.329.CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|10.000.000
|020097048812052201302025UGpC493647.15934.220131.CSPM, CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2025.326 EM LE VAN THE ANH O QUANG TRI
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12021163393.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9988661176 DINH THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021149744.LE THI NHAN ung ho MS 2025.329( em Sung A Dinh).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097042212052159342025HBLA861677.9813.215934.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|60.000
|5339TPBVJ2AFE4YM.Ung ho MS 2025 329.20251205.215916.02483504402.NGUYEN DUONG THUY DUNG.970423
|05/12/2025
|50.000
|020097042212052158452025XYSH376739.8265.215846.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1iWL4UK1V.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.215833.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021140183.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0711000237393 PHAN THI NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097040512052157272025QVNF081112.3768.215727.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|20.000
|MBVCB.12021138468.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12021123791.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJHRRBY2.Ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh FT25340571585963.20251205.215447.3392658888.BUI THI TIEU TUYET.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12021085839.TRAN THI THO chuyen tien MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1053241002 TRAN THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021078197.Ung ho MS 2025.239 ( em Sung A Dinh).CT tu 0021000242252 DO NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12021060584.ung ho MS 2025.324( anh nguyen minh tam).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12021032058.Nhan giup em Sung A Dinh Ms 2025.329 o Lai Chau.CT tu 0751000010246 HA KIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097041512052145322025pjF9624763.63183.214519.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh)
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1hW2Q9NG3.IBFT Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251205.214500.060228161368.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHRTW5Q.Ung ho MS 2025.324 gd anh Nguyen Minh Tam FT25340020303023.20251205.213839.19033091457012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339TPBVJ2AFURRM.MS 2025.329 Ung ho em Sung A Dinh.20251205.213812.00055371001.NGUYEN LU MINH HIEN.970423
|05/12/2025
|200.000
|020097040512052136352025ALPH024095.30417.213635.Vietcombank:0011002643148:VO THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung a Dinh
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHRHNKL.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340109482905.20251205.213500.13810114911012.VND-TGTT-LE THANH HA.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1jWI8MIG3.NGUYEN NGOC CHAU UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH CO TIEN PHAU THUAT-051225-21:34:54 981501.20251205.213454.17515577.NGUYEN NGOC CHAU.970416
|05/12/2025
|200.000
|020097042212052133142025VERD310108.17551.213304.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12020833442.ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339TPBVJ2AF4M5N.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251205.212728.68398398888.DAO HUY VINH.970423
|05/12/2025
|90.000
|5339IBT1hW2Q2DNT.IBFT 2025.329 Sung A Dinh.20251205.212728.030099808612.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1bJ1C7815.NGUYEN THI HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.20251205.212658.0151001109004.NGUYEN THI HONG TRANG.970425
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1iWL4DDFB.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh mong em mau khoe NMDSP.20251205.212652.166618881666.TRAN THI THUY VI.970432
|05/12/2025
|100.000
|020097041512052125072025954p566836.84686.212508.ung ho ms 2025.329 ( em Sung A Dinh )
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12020675483.Ung ho MS2025.329(em Sung A Dinh).CT tu 0491001895437 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12020639513.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh ).CT tu 0421000511700 PHAN BA KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12020610220.ung ho MS2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1iWL423ZX.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.211412.128138517.DANG THI THUY NGA.970432
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12020570980.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12020569182.ung ho ms 2025.328(em lay cuong long).CT tu 0161001663684 NGUYEN HUU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097042212052109172025ISXM195067.19954.210918.ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12020545694.Ung ho MS 2025.329. Em Sung A Dinh.CT tu 0071000607532 TRAN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|0200970488120521061420255Eq5246282.9132.210615.MS 2025.329 SUNG A DINH
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12020492723.ung ho em sung a dinh.CT tu 9368930422 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097042212052059432025NGHX179790.81843.205944.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|05/12/2025
|10.068
|MBVCB.12020403421.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339VNIBJ2AFJ6GY.MS 2025.329.20251205.205702.917750911.TRAN THI NGUYET.970441
|05/12/2025
|99.999
|02009704051205205529202579ZJ017807.62857.205529.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.300
|05/12/2025
|400.000
|02009704051205205522202508DY017324.62481.205522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|05/12/2025
|99.999
|020097040512052054432025GPWJ014828.58768.205443.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.299
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12020337403.Ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0511000463377 TRAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHRUXPA.MS2025.359 ung ho sung a ding FT25339068116397.20251205.205407.19031428540011.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|05/12/2025
|99.999
|020097040512052053472025WUHD011134.54719.205348.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.298
|05/12/2025
|99.999
|0200970405120520530320252TPH008215.50952.205303.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.297 Truong Quoc Bao
|05/12/2025
|50.000
|5339TPBVJ2AFJ44Z.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.205250.00680327001.TRAN THI THO.970423
|05/12/2025
|100.000
|5339VNIBJ2AFFZCS.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh chuc con mau manh khoe,chi An Quyen.20251205.204617.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHRV73G.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339170068790.20251205.204135.19073249010012.VND-TGTT-VAN VI THIEN THUY.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHRV7TG.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339500504240.20251205.204135.19010813123335.VND-TGTT-DAO THI THANH TAM.970407
|05/12/2025
|500.000
|020097040512052035402025AZI6037992.68640.203540.Vietcombank:0011002643148:Do Tung ung ho MS 2025.329 Em Sung A Dinh
|05/12/2025
|500.000
|5339VNIBJ2AF8QQN.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.203411.919918686.LE HONG NHUNG.970441
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHR9AGN.PHAM THI HIEN ck ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339954099035.20251205.203250.19030404855015.VND-TGTT-PHAM THI HIEN.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHR9IAH.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339699507509.20251205.203209.19035982186012.TKTT-VND-NGUYEN THI THANH.970407
|05/12/2025
|100.000
|0200970405120520280420255X4R005302.29928.202804.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHRC4MD.Ung ho MS 2025.329 - Sung A Dinh FT25339191205236.20251205.202706.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|05/12/2025
|100.000
|0200970422120520255720251Q8G266884.19455.202558.DO THANH VAN chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHRJ2VR.Ung ho MS 2025.329 em Sung a Dinh FT25339009306015.20251205.202031.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12019780750.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0841000052564 NGUYEN DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12019739354.ung ho MS 2025.329.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12019736174.ung ho MS 2025.328.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339TPBVJ2AF1NQG.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.201538.01817346602.DO THI TRANG.970423
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHRQVH6.Ung ho 2025.329 em Sung A Dinh FT25339502084486.20251205.201521.88888226228.PHAN VIET TUAN.970407
|05/12/2025
|1.800.000
|5339IBT1bJ1CBV4H.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Sung A Dinh MS 2025 - 329 . Chuc con som hoi phuc.20251205.201040.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|05/12/2025
|200.000
|020097040512052010032025MH3I024594.34917.201003.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12019599376.MS 2005.239 em Sung A Dinh. chuc em mau khoe.CT tu 0041000251411 PHAM NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|179.055
|5339TPBVJ2AFBG2J.A DI DA PHAT UH MS 2025.328 (EM LAY CUONG LONG).20251205.200537.00222335001.PHAM THI THUYEN.970423
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1aWUKBBNI.ung ho ms2025324(anh nguyen minh tam).20251205.200248.203704070017649.NGUYEN VAN HIEN.970437
|05/12/2025
|5.000
|5339IBT1iWLBZW9C.2025324 Ung ho Anh Nguyen Minh Tam Nam Mo A Di Da Phat.20251205.200211.8219931993.NGUYEN TUAN NGHIA.970432
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1iWLB6TGE.UH MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.200119.0988175941.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1jWI8CF8U.MS 2025. 329 EM SUNG A DINH-051225-20:01:18 794657.20251205.200118.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12019432636.Xin duoc gui mon qua nho den Chau Lay Cuong Long - Nghe an.CT tu 0491001696040 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097048812051957152025laS8846740.65669.195715.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|100.000
|0200970422120519570320254U9C883457.62688.195704.Ung ho MS 2025.328
|05/12/2025
|200.000
|5339MCOBB2ADBE3X.UNG HO MS 2025.329 (EM SUNG A DINH).20251205.195602.04401015899241.UNG THI HOAI HA.970426
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHXH9DU.Ung ho ma so 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25339589669977.20251205.195311.19034973975016.VND-TGTT-BUI MINH TRANG.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019088916.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019081899.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019065823.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019056340.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019041484.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019031538.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019019777.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12019013564.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12018998669.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12018996295.MS 2025312- VANG VAN KHAM.CT tu 0011002398545 NGUYEN THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHXBCWM.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25339499428030.20251205.192910.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHX5XII.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH FT25339099089577.20251205.192840.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHX54EB.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25339755740041.20251205.192742.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHX5I51.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25339350004105.20251205.192710.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHX5CDS.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339347590286.20251205.192637.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12018819176.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011004129535 PHAM VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHXUJVF.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339305700061.20251205.191841.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|05/12/2025
|100.000
|0200970422120519170420259FPI736753.41715.191705.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|020097040512051905172025XK88006419.73128.190517.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|150.000
|020097048812051904512025yItf505905.69771.190440.PHAN VAN PHI HUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|05/12/2025
|10.000
|MBVCB.12018377873.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien ung ho e sung a dinh . chuc e mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097042212051858192025R6M7296050.32331.185820.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|020097042212051848002025Z8Q3582344.71415.184801.unh ho MS2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|020097040512051846262025FY4T007313.61271.184627.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.329
|05/12/2025
|1.000.000
|5339IBT1iWLBCYHY.NGUYEN HUU DUNG chuyen tien ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.183254.105101961.NGUYEN HUU DUNG.970432
|05/12/2025
|200.000
|020097042212051827212025EAE5791515.44791.182711.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1hWCNYJNB.IBFT Trung bui ung ho em Sung A Dinh MS 2025.329.20251205.182718.060119478092.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12017770685.Ung ho MS 2025.326 ( em Le Van The Anh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12017742126.Ung ho MS 2025.327( Chi Nong Thi Phan).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1jWIIRSV6.NGUYEN THI KIM LE UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-051225-18:21:10 562023.20251205.182110.4664666888.NGUYEN THI KIM LE.970416
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051818482025jdiG196842.94879.181837.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1kJH3KJQD.Ung ho Ms 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339238208675.20251205.181659.19027530255014.VND-TGTT-TRINH THI THU TRANG.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1aWU7RAGL.MS 2025.329 - em Sung A Dinh.20251205.181559.1025120948.SHBMB.970443
|05/12/2025
|100.000
|020097048812051814282025qYDW167253.70364.181428.UNG HO MS 2025.324
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051805592025i5Ta107866.17563.180548.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|300.000
|0200970415120517542420259lZn635411.42949.175424.UH ms 2025.329 sung a dinh
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12016919459.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011000558004 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1aWU76QP8.PHAM KIM HA chuyen tien giup do chau Lay Cuong Long.20251205.173346.1013636499.SHBMB.970443
|05/12/2025
|200.000
|5339MCOBB2AH8INS.Ung ho MS 2025.329( En Sung A Dinh.20251205.172201.11001019832297.DUONG QUYNH HOA.970426
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12016507233.ung ho MS 2025.329 ( sung a dinh).CT tu 0011004360206 DUONG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12016503042.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien MS2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0071001034008 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12016461179.2025.324.CT tu 0541000316241 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1kJHFTEMW.ung ho Ms 2025.329 em Sung A Dinh FT25339200830258.20251205.171617.19023138472011.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
|05/12/2025
|200.000
|02009704221205170426202587UJ901681.5696.170427.ung ho MS 2025. 328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|1.000.000
|5339IBT1dJBCE8W6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.170356.970422T70d733000000000c88840.MBBANK IBFT.970422
|05/12/2025
|200.000
|5339VNIBJ2A8FCKV.MS. 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.165030.909983280.NGUYEN THI KIM DUNG.970441
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHFYWDF.MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339402532692.20251205.164620.19033049816010.VND-TGTT-TRINH THI TUYEN.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1kJHFU4TW.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339935590137.20251205.164259.14022982378016.VND-TGTT-TRAN QUYNH LAN.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1cWYIPFQ4.ung ho ms 2025.329 Sung A Dinh.20251205.163510.105005406071.PHAM THUY HANG.970415
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12015644713.MS 2025.329 - Sung A Dinh- mong con som hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1kJHFSND9.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339218469659.20251205.163011.19020255658869.VND-TGTT-NGUYEN CHI ANH HOAT.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHF9Y51.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339981105108.20251205.162639.9717336990.DOAN THI HONG THUONG.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12015494636.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12015444810.UNG HO MS 2025.329 Em Sung A Dinh.CT tu 0381000393264 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|15.000
|020097048812051622022025Ohrh348960.32006.162202.UNG HO MS 2025.329
|05/12/2025
|200.000
|0200970422120516214720259XJC384053.29421.162148.MS 2025.287 em Ho Cong Tuong
|05/12/2025
|10.000
|MBVCB.12015403190.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh - Lai Chau).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|10.000
|MBVCB.12015338048.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12015326025.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0461000451482 LE NGUYEN HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|20.000
|5339IBT1hWCRLLMG.IBFT Ghiguoiemsungavinh.20251205.161516.070130199273.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|200.000
|020097040512051608262025LBXS076352.51094.160826.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHT3VXX.Ms 2025.324, ung ho anh nguyen minh tam FT25339095314058.20251205.160215.19036563973019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHTFULI.Ms 2025.329 ung ho em sung a dinh, cua it long nhieu a FT25339023610424.20251205.160002.19036563973019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|05/12/2025
|70.000
|MBVCB.12015064540.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0691000379940 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12015058897.2025.328 EM LAY VAN CUONG.CT tu 0251002717783 DAO THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|30.000
|020097040512051558482025ETF2024852.93785.155837.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.329
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12014991908.HO THI CAM HONG chuyen tien ung ho ms 2025.328 - em lay cuong long.CT tu 9984312823 HO THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|20.000
|020097042212051553572025FSH7500351.67027.155358.gui ms 2025 328
|05/12/2025
|100.000
|020097042212051553202025QEMT373772.61710.155321.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHTHZVZ.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339564552301.20251205.155317.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHTHEWR.MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339272018035.20251205.155307.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHTZTFZ.MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25339834650871.20251205.155101.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407
|05/12/2025
|200.000
|0200970422120515510020251GK2518170.49270.155101.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHTZ4PH.MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25339247164467.20251205.155013.19033668073014.VND-TGTT-PHAN BAO NGUYEN .970407
|05/12/2025
|300.000
|020097040512051548472025GF9Z071795.36599.154847.Vietcombank:0011002643148:Nguyen Phan Mai Khoa ung ho cac gia dinh bao lu mien Trung
|05/12/2025
|500.000
|0200970488120515474220254iDU139222.29770.154729.MS 2025.329
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051546552025xRob134273.25327.154644.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHTEL3N.Ung ho MS 2025.329 FT25339316431974.20251205.154553.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|05/12/2025
|50.000
|0200970488120515451620254Y11124562.15533.154516.A DI DA PHAT UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|50.000
|5339WBVNA2LFPIR8.MS 2025 329.20251205.154504.135678.VO DANG THINH.970412
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHTE5KX.MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339450350364.20251205.154503.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|05/12/2025
|50.000
|020097042212051544482025RYLC513239.13057.154449.Ung ho MS 2025.328 em LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12014774119.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9375672047 THIEU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097048812051539532025ej47093030.84885.153953.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12014648641.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1926563899 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|1.000.000
|020097048812051531002025typn042575.33997.153100.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|100.000
|020097042212051530222025MF0Y164841.31201.153023.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|0200970488120515221020256LVi993245.85510.152210.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|100.000
|020097042212051519292025B6AZ935351.69919.151919.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12014446334.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12014405208.MS 2025.329 ( Em Sung A Dinh ).CT tu 0011004360886 TRAN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12014386831.UNG HO MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHTI6Z8.MS2025.329 FT25339139682998.20251205.151423.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12014368892.MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011004360886 TRAN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097048812051513492025HlmL946494.40163.151349.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHTIITN.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339788306250.20251205.151323.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|05/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12014338045.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12014311543.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025 .329 em Sung A Dinh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|1.000.000
|5339IBT1kJHTVU68.ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh FT25339624237726.20251205.150809.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHTD3Q8.UHMS2025-328 em lay cuong long FT25339470131037.20251205.150643.982626.NGUYEN THI YEN.970407
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12014251173.ung ho.MS.2025.329.(em. Sung A Dinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109745990424.20251205.109745990424-0938122191_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|5.000
|5339IBT1kJHTSM6E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339494006781.20251205.150230.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1hWCRB83B.IBFT Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.150041.060035755511.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|30.000
|MBVCB.12014162467.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh) - chuc em som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097042212051458232025PUBC132785.55598.145824.BUI THI LY chuyen tien ung ho MS 2025.329
|05/12/2025
|200.000
|5339TPBVJ2ACDDJ6.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.145451.02321633301.TRAN HUYEN TRANG.970423
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12014040793.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097040512051449402025PG4D085967.12444.144940.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI MINH HA chuyen tien Ung ho MS 2025.328 Em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|020097041512051447572025gWRz747195.3665.144746.PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh)
|05/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109743723021.20251205.109743723021-0335510239_UNG HO MS2025324 EM CON LA SINH VIEN NEN KHONG CO NHIEU A
|05/12/2025
|1.000.000
|020097048812051438532025Tf7b786181.59448.143853.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|300.000
|020097042212051435032025GP7S317464.42239.143504.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1jWIIYQG3.MS 2025.327-051225-14:32:57 986276.20251205.143257.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12013782024.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1jWIIPXCE.MS 2025.329-051225-14:31:26 982740.20251205.143127.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|05/12/2025
|20.000
|020097048812051426152025fVDf737768.770.142615.MS 2025.328
|05/12/2025
|100.000
|0200970415120514212420251Emt665403.79020.142124.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.329(em SUNG A DINH)
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHLHV5A.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339001596250.20251205.141836.952666688888.NGUYEN BICH PHUONG.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1hWCRIE5Q.IBFT Ung ho MS 2025.329.20251205.141541.970403Wa5e3540000000009c6911.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12013526834.ung ho em Cuong Long.CT tu 1029300476 HUYNH QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|10.000
|5339IBT1kJHLKR8D.ung ho ms 2025.328 em lay cuong long FT25339000709648.20251205.140825.19036672051016.VND-TGTT-PHUNG NHAT MAI.970407
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051406392025f1YJ666057.13163.140628.UNG HOMS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12013442796.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097041512051400442025Wa2R604768.87869.140044.ms2025-329(em Sung A Dinh)
|05/12/2025
|500.000
|02009704221205135903202558VN191036.80430.135904.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1fW7LW3E6.Ung ho MS 2025.329.20251205.135850.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1iWLYDRNG.MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.135742.68181019968.LE THI ANH.970432
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHL4XCL.Ung ho em Sung A Dinh, MS 2025.329 FT25339630352071.20251205.135543.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|05/12/2025
|200.000
|020097042212051355352025D2UX191667.66662.135536.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12013315604.ung ho MS2025329 em sung a Dinh.CT tu 0351001235333 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|30.000
|MBVCB.12013315870.2025.326 Le van the anh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12013297776.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9913234777 TRAN NAM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|10.000
|5339IBT1kJHLBG4B.ung ho ms 2025.329, em Sung A Dinh, chuc em va gia dinh binh an FT25339167040163.20251205.135130.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHL5LZ8.NGUYEN VU DUC NHAT chuyen ung ho ma so 2025 329 Sung A Dinh FT25339957648255.20251205.134857.19036518634017.VND-TGTT-NGUYEN VU DUC NHAT.970407
|05/12/2025
|200.000
|020097042212051345072025OZWD317615.23484.134508.Uh MS 2025.329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|10.000
|5339IBT1cWYM7PYY.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.134451.107884682261.NGUYEN DONG DO.970415
|05/12/2025
|100.000
|TRAN KIM QUOC HOAN UNG HO MS2025.328 ( EM LAY CUONG LONG)
|05/12/2025
|400.000
|020097048812051344332025NWBS589835.21223.134433.CHUYEN TIEN UNG HO EM SUNG A DINH MS 2025 329
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1jWII8QGB.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-13:44:27 887987.20251205.134427.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHLYJS5.LY VAN KHIEM chuyen ung ho Ms2025.329 e Sung a Dinh FT25339760681534.20251205.134317.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1bJ11Z6WW.PHAM THI THU CUC giup e SUNG A DINH, MS 2025.329.20251205.133445.00245015.PHAM THI THU CUC.970427
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1jWIIIIJG.UNG HO MS 2025.323-051225-13:32:12 865200.20251205.133213.10926097.HUA NGOC XUAN TRANG.970416
|05/12/2025
|5.000
|5339IBT1kJHLM3JY.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339592202435.20251205.132937.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHLM428.MS2025.329 em Finn ung ho anh Dinh FT25339009756128.20251205.132826.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|05/12/2025
|30.000
|MBVCB.12013007403.2025.329 sung a dinh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12012903332.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0181002066105 TONG NGOC MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJHLSAQE.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339191693137.20251205.131824.19033538318015.VND-TGTT-TRAN THI HUONG.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339VNIBJ2ACUFQF.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.131818.615704060033177.LUU DAN KHANH.970441
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1hWCR2WZ8.IBFT Ung ho Ms 2025.329 - E Sung A Dinh.20251205.131729.422151K982a6a000000000e78874.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|020097048812051317002025Y5QO499387.10071.131700.TRAN THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.329
|05/12/2025
|1.000.000
|5339VNIBJ2ACUQPB.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251205.131657.011704060183965.PHAM HUONG LAN.970441
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012864452.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1975979891 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012862708.ung ho ms 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0321000627227 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097041512051315092025fZsL487938.3107.131456.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1iWLYWI89.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.131442.92073057.NGUYEN VAN THIET.970432
|05/12/2025
|50.000
|020097042212051314152025YQ8G752260.98536.131415.PHAM THI THUY chuyen tienMS 2025328
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1hWCRCKWN.IBFT Ung ho 2025-329 e Sung A Dinh.20251205.131346.050122883660.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1hWCRCANE.IBFT ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251205.131313.060210691831.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHL2H6I.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339702702727.20251205.131229.19033582425015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|05/12/2025
|30.000
|5339IBT1jWIIM22V.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-13:11:20 826741.20251205.131120.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12012804974.ms 2025-329 Em Sung A Dinh.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012779813.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.328 (lay cuong long).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012763677.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.329 (phung a dinh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|1.000.000
|5339IBT1iWLPNX2P.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.130639.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12012757159.UNG HO MS 2025.329 ( em SUNG A DINH).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|020097048812051305362025yS0c461842.61964.130536.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12012715531.ms 2025.329 ( Sung A Dinh) .CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12012637986.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0331000435293 NGUYEN VAN DAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12012633371.N. H ung ho MS 2025.312.CT tu 0301000365880 TRUONG THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12012551602.ung ho ms 2025.328.CT tu 1017757785 NGUYEN THI NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012529363.ung ho MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012509340.ung ho MS 2025.325(be Dam Phuong Dung) Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012501403.ung ho MS 2025.329(em Sung A Dinh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051243402025bgPF386606.69615.124341.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|10.000
|020097044912051243312025ZbrQ428104.69238.124331.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh, ma GD 100000050024031
|05/12/2025
|5.000
|MBVCB.12012438070.Tra Xuan Binh giup ms 2025329.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/12/2025
|400.000
|MBVCB.12012423678.UNG HO MS 2025.329 (Sung A Dinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|0200970422120512384820258GMG980945.47876.123849.MS2025 328 em LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|020097040512051238142025JPM3014985.45359.123803.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2925.38 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109730141018.20251205.109730141018-0888310903_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHHL3AB.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339648654011.20251205.123520.19020460185019.VND-TGTT-DO MANH TUNG.970407
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJHHLGAK.Gia Hung - Gia Hoa giup em Sung A Dinh ms 2025.329 nguyen cho em duoc tai qua nan khoi FT25339056642053.20251205.123430.2212688666.NGO THI KIM DUNG.970407
|05/12/2025
|100.000
|0200970488120512331120255urC346511.21578.123311.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHHHZMS.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25339661386399.20251205.123205.19033831261011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12012271289.ung ho MA 2025.329 (e sung a dinh).CT tu 0341007098470 DINH QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12012244958.Ung ho MS 2025.328( em Lay Cuong Long).CT tu 0631000488899 NGUYEN VU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1aWUG9R4E.VU THI NGOC ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.122400.1009547990.SHBMB.970443
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1fW7HEAKJ.Uh MS 2025 328 em Lay Cuong Long.20251205.122244.0101000285.TRAN THI ANH TUYET.970406
|05/12/2025
|500.000
|0200970422120512152020251JCV550582.28610.121521.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|05/12/2025
|500.000
|020097042212051214172025RBBS611817.23857.121405.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12012009600.Ung ho MS 2025.2026 em Le Van The Anh.CT tu 1014882197 TON NU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|020097042212051211502025TM1F765679.9838.121150.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12011974466.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451001480688 NGUYEN DO TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|2.000.000
|020097040512051203082025BIC9065954.60689.120309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 E Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12011852471.DOAN THI HONG chuyen tien.CT tu 0101000295574 DOAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|20.000
|5339IBT1iWLPASZC.Ung ho MS 2025324.20251205.115726.82482481996.LE VAN CHINH.970432
|05/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12011773529.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071005425606 BA XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|02009704221205115111202555ED281868.91094.115112.NGUYEN THI KHANH chuyen tien ho tro sung a dinh. MS 2025.329
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12011570092.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 1013497064 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339VNIBJ2ACAK27.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.114322.912316235.LE THI HONG LINH.970441
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12011465150.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup ma so 2025-328.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHH2VDP.Ung ho MS 2025.326 em Lam Van The Anh FT25339493332176.20251205.113631.19036802697010.NGUYEN THU HIEN.970407
|05/12/2025
|20.000
|5339IBT1kJHHJPH3.Ung ho MS 2025.327 Chi Nong Thi Phan FT25339166506660.20251205.112911.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12011308418.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1029868999 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12011294422.Ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12011267487.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071000977293 NGUYEN THI BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051124272025XWrR024101.37424.112427.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1iWLPIGLC.ung ho MS2025328 em Lay Cuong Long.20251205.112416.68181019968.LE THI ANH.970432
|05/12/2025
|100.000
|0200970405120511201820251XQU052600.12935.112007.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHAM HUY - Ung ho MS 2025.328 - Em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|02009704051205111942202566HG049743.11070.111942.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|30.000
|MBVCB.12010986194.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHZHK9H.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339490291484.20251205.110331.19025539209012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|05/12/2025
|200.000
|020097048812051050362025RZM3867699.55819.105036.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|300.000
|5339TPBVJ2AM7CTH.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.104727.04496636101.DANG THI THUONG HUYEN.970423
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12010726730.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097041512051047072025VVJf899367.39054.104708.ung ho MS2025324 anh nguyen minh tam
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1aWUA6DZ1.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.104452.0904123953.HOANG HOAI ANH.970437
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12010671951.UNG HO MS 2025.326.CT tu 0451000237480 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|020097042212051034322025CGK0606052.76216.103422.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12010521173.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1043738112 TRAN THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12010523880.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0011002151509 LE THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|020097042212051030312025J0ZJ925447.55748.103031.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12010484769.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 9394378688 VU ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|020097042212051028582025GU4H446426.47682.102859.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109712748055.20251205.109712748055-0918279616_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12010329722.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0451000273316 LE HOANG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097041512051013262025g6B3785494.73519.101326.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long)
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12010220555.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12010218207.ung ho ms 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12010217530.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071000967882 NGUYEN VU NHAT PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|02009704221205100841202530WZ494356.52272.100841.LE TRAN THI KIM NGUYEN chuyen tien MS 2025 328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12010191025.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12010170571.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1hWCXP4S4.IBFT ung ho MS 2025.329. em Sung A Dinh.20251205.100409.060311519381.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1bJ11U5YA.ung ho ms 2025 324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.100035.0071000777777.PHAM THI HUONG HUYEN.970425
|05/12/2025
|300.000
|0200970422120509580720250ZSP328276.1611.095808.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1hWCX8KIN.IBFT Ung ho MS 2025.326.20251205.094812.040093989602.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1iWLUHDLT.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh 0912166350.20251205.094754.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|05/12/2025
|200.000
|020097040512050947442025I3L7010903.56720.094744.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|18.000
|MBVCB.12009908438.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097048812050946082025iv42598986.49749.094557.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH6R3HB.UH M.S 2025.051 FT25339294749043.20251205.094535.19020846084888.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH CHAM.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH6RV65.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339814630910.20251205.094347.19026204502013.VND-TGTT-PHAM QUYNH MAI.970407
|05/12/2025
|200.000
|020097040512050939552025STZL074864.24040.093955.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|150.000
|02009704221205093824202596N8346980.18036.093812.UNG HO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12009799708.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0181002163050 DO THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339NBVAF22US9BB.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251205.093114.100006903899.TRAN BAO NGAN.970419
|05/12/2025
|68.000
|5339MCOBB2A913V7.MS2025.327 chi Nong Thi Phan.20251205.092901.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|05/12/2025
|200.000
|5339TPBVJ2AMVS9F.Ung ho MS 2025.326 Le Van The Anh.20251205.092857.02572413301.NGUYEN HA DOAN PHUONG.970423
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12009681662.MS 2025.329.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|68.000
|5339MCOBB2A91VRE.MS2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251205.092818.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJH6HLS1.DANG THI VAN THUY chuyen ung ho ms 2025.324 anh nguyen minh tam FT25339040585086.20251205.092733.10621404466014.VND-TGTT-DANG THI VAN THUY.970407
|05/12/2025
|150.000
|020097042212050923522025SJXR816197.59188.092353.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|05/12/2025
|100.000
|020097048812050923182025NrrP509512.56966.092318.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12009589997.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH6EPAB.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25339530075444.20251205.091721.2810950689.TRAN MINH QUAN.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH6KLZL.Ung ho MS 2025.323 ba HIA MAN NHI FT25339124065766.20251205.091529.2810950689.TRAN MINH QUAN.970407
|05/12/2025
|20.000
|5339VNIBJ2AMK1MU.VU HUYEN CHI chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148.20251205.091513.335246726.VU HUYEN CHI.970441
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1jWIMFYPU.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-051225-09:11:31 331294.20251205.091132.969787.MA MINH HA.970416
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12009417948.Ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJH6AKRK.Ung ho MS2025.328 Lay Cuong Long FT25339195045153.20251205.090554.19035253552017.VND-TGTT-LE THI HUYEN THANH.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJH6AG1C.Ung ho MS 2025-329, em Sung A Dinh FT25339446366411.20251205.090538.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|05/12/2025
|50.000
|020097040512050858172025XGZE088640.65501.085817.Vietcombank:0011002643148:TRINH THI NGOC chuyen tien MS 2023.304
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12009260011.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1jWIMTBJF.UNG HO MS 2025 329 EM PHUNG A DINH-051225-08:53:20 298949.20251205.085320.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|05/12/2025
|50.000
|5339MCOBB2A9L94D.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251205.085311.03101010965538.HOANG VIET.970426
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12009155241.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.328 (Em Lay Cuong Long).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12009127435.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12009096797.NGUYEN THUY DUONG chuyen tien Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0071000881473 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1jWIMLFXN.UNG HO CHAU LAY CUONG LONG-051225-08:41:01 277733.20251205.084102.27438829.PHAM THI NGOC HOA.970416
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJH6I11Z.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339106409992.20251205.083830.19023182058018.VND-TGTT-TRAN THI DINH.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1aWUA29XS.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.083829.3939393985.SHBMB.970443
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1iWLU8TI8.Ms 2025-328 uh em Lay Cuong Long.20251205.083405.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1iWLU86DN.Ms 2025-329 uh em Sung A Dinh.20251205.083323.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/12/2025
|500.000
|020097048812050832422025mnDm317693.81409.083229.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1jWIMLMMM.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG-051225-08:28:59 257973.20251205.082859.12811597.LE THU HUONG.970416
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJH6SY5P.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339049475842.20251205.082625.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJH6S8ZP.Truong Dieu My ung ho 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339143541803.20251205.082607.19030527021011.VND-TGTT-TRUONG DIEU MY.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH69XAI.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339804616618.20251205.082438.19038737409013.VND-TGTT-TRAN THI DIEM.970407
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12008858795.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|SHGD:17813058.DD:251205.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen tien 2025-328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|5339TPBVJ2AMRM12.MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.081712.00845851001.BUI THI CAM THUY.970423
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJH6CESD.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339334775294.20251205.081657.19036274330010.VND-TGTT-VU KHANH LINH.970407
|05/12/2025
|300.000
|5339IBT1aWUAW65I.2025.328 ( e Lay Cuong Long) .20251205.081157.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12008719514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.329 (em SuNg A Dinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12008674471.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJH6QEH5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339111037805.20251205.080249.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJH6QI7C.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25339090235637.20251205.080130.193989.NGUYEN THAI LOC.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1aWUAQ9SF.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.075946.180001060006886.THAI DOAN SON .970409
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1aWUAQCT6.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251205.075925.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|05/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109695682891.20251205.109695682891-0968217190_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|150.000
|5339IBT1kJHERF25.Ung ho MS 2025.328 be Lay Cuong Long FT25339992974895.20251205.075552.19032127639027.VND-TGTT-PHUONG PHUONG LINH.970407
|05/12/2025
|150.000
|5339IBT1kJHERB6N.Ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25339169373450.20251205.075435.19032127639027.VND-TGTT-PHUONG PHUONG LINH.970407
|05/12/2025
|300.000
|020097042212050753482025EM7E944455.63349.075349.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|05/12/2025
|226.000
|0200970422120507455720256IOO459823.41911.074558.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|020097048812050742032025fkXQ122322.32029.074203.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHEFDTU.NGUYEN THI DINH chuyen uh ms 2025328 lay cuong long FT25339462509290.20251205.074139.2000101888.NGUYEN THI DINH.970407
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12008389036.ung ho MS 2025.324.CT tu 0011001701629 VU THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHETEHD.NGUYEN THI KIEU OANH ung ho ms 2025.328 em Lay Cuong Long chuc em suc khoe co gang vuot qua noi mat mac hoc hanh thanh tai FT25339598824609.20251205.073920.19071403751011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU OANH.970407
|05/12/2025
|100.000
|IBVCB.12008326474.Chuyen tien ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12008325968.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0021001793268 TRAN THI QUANG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|112.289
|0200970422120507290120258X62455331.97333.072902.ms2025.322
|05/12/2025
|100.000
|5339VNIBJ2AM8PEK.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251205.072648.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|05/12/2025
|2.000.000
|5339IBT1fW7ZPC59.ung ho MS 2025.327 ( chi Nong Thi Phan ).20251205.072348.220714849596979.LAM HOA TONG.970431
|05/12/2025
|500.000
|020097048812050720442025fDec031121.75283.072044.UNG HO MS 2025.328 E LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJHEEG7Y.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25339387139012.20251205.071640.8800881986.NGUYEN THI HA THU.970407
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1kJHE7WZ4.NGUYEN THI THUY NGA chuyen ms2025.328 em Lay Cuong Long FT25339905079937.20251205.070323.19022232393011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|05/12/2025
|500.000
|020097048812050700312025Ks9q949897.25268.070031.NGUYEN DUC HOAI CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025328
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007962970.ung ho MS 2025 328 e Lay Cuong Long.CT tu 0711000303040 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/12/2025
|200.000
|020097042212050657382025I0SH256734.18789.065739.LE THI HIEN chuyen tien Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12007933234.ung ho MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097042212050651282025OGVP900031.6197.065128.ung ho MS 2005.328
|05/12/2025
|100.000
|020097040512050651092025FZAP083811.3878.065109.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|5339TPBVJ2AMMIB3.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.065058.16699300003.VU HONG NHUNG.970423
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12007881844.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339VNIBJ2AMMWYK.Ung ho MS 2025.327.20251205.064456.022365877.TA HOANG VIET.970441
|05/12/2025
|200.000
|020097041512050643162025lr4t200149.89208.064317.MS2025-328(em Lay Cuong Long)
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007823671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|MBVCB.12007798446.ung ho ms2025.328 (Lay Cuong Long).CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097041512050634022025XkPR184087.71894.063402.QR - Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|500.000
|5339IBT1kJHE5KQ2.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25339781847133.20251205.063244.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|05/12/2025
|100.000
|020097040512050631592025HGYJ033381.69188.063200.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025328 e Long
|05/12/2025
|50.000
|5339IBT1kJHE5MMR.MS 2025 328 em Lay Cuong Long FT25339461547815.20251205.062932.19034559710019.VND-TGTT-PHAM THI HIEN .970407
|05/12/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109687415484.20251205.109687415484-0903324735_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007713439.MS 2025.329.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|600.000
|MBVCB.12007699284.ung ho MS 2025.328 Lay Cuong Long.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|020097048812050618112025cHC6832833.50319.061811.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007641614.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0651000532806 TRUONG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12007622536.UNG HO MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|300.000
|MBVCB.12007599489.Ung ho MS 2025.328 - Em Lay Cuong Long.CT tu 0011000688650 PHAM MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097040512050540172025U275069205.17817.054005.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|020097042212050539232025WRDC817952.18795.053923.ung ho ms 3025328 Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12007528436.MS 2025.328.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHE8UYQ.Ung ho MS 2025.328 FT25339302828259.20251205.050855.19036501755015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGAN.970407
|05/12/2025
|100.000
|5339IBT1kJHEIYJQ.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25339348982800.20251205.042259.19020459579011.VND-TGTT-HOANG THI THANH BINH.970407
|05/12/2025
|500.000
|MBVCB.12007446466.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long.CT tu 0011001179489 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1iWL8ZT8C.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251205.030635.0365577050.DO THI HONG NHUNG.970432
|05/12/2025
|200.000
|5339IBT1hWC3HWNH.IBFT VO THI PHI PHUONG chuyen tien giup do em Lay Cuong Long.20251205.025342.060160666849.SACOMBANK.970403
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12007288958.ung ho ms 2025.312 (a Vang van kham).CT tu 1018874998 DAO PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|020097040512050105302025LE12018314.25091.010530.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|100.000
|MBVCB.12007248998.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|200.000
|MBVCB.12007199627.vietha 55 ung ho chau lay cuong long ms 2025 328.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675862481.20251205.109675862481-0828001407_Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675901537.20251205.109675901537-0934162950_Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|05/12/2025
|100.000
|020097042212050016452025BYCL834639.88405.001646.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|05/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109675326905.20251205.109675326905-0934162950_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|06/12/2025
|15.000
|MBVCB.12035592960.2025.328( Lay Cuong long).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|15.000
|MBVCB.12035587750.2025.329( Sung A Dinh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035553552.UH MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tan.CT tu 0021000390683 LUU THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|0200970422120623151220258EXN460322.89975.231512.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|12.000
|MBVCB.12035514611.LANG THI THUY ung ho MS 2025.330( anh bui van ta ) .CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|30.000
|5340IBT1iWL6B5GE.Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.231024.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035446546.ungho ms 2025.330.CT tu 0991000009323 PHAM TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1kJLVDL93.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342896707566.20251206.230013.19032746561024.VND-TGTT-NGUYEN DO BAO HAN.970407
|06/12/2025
|200.000
|0200970488120622545720255lrY479706.53767.225445.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|100.000
|5340VNIBJ2ARQE8N.Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta.20251206.225038.280885888.NGUYEN THI DIEU LINH.970441
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1aWUTU9US.ung ho MS 2025 330.20251206.224924.0987866687.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1iWL6YUHK.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.224912.0986371255.NGUYEN KIEU OANH.970432
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035331566.MS2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|020097048812062243362025tx4F450857.32017.224336.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035337967.MS2025 325 em Dam Phuong Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035335610.MS2025 324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLV2TCF.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342064790631.20251206.224234.888888230891.TRINH HA THU.970407
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035323638.MS2025 322 em Bui Gia Loc .CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035310777.MS2025 327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035307945.MS2025 326 em Le Van The Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035313799.MS2025 325 be Dam Phuong Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035292673.MS2025 330 anh Bui Van Ta.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340VNIBJ2ARYXAP.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta.20251206.223631.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
|06/12/2025
|200.000
|020097048812062234272025H89u425544.12323.223414.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|06/12/2025
|50.000
|02009704881206223425202543jN425672.12293.223426.MS2025.330
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1jWIP1Z7S.UNG HO MS 2025325 BE DAM PHUONG DUNG-061225-22:33:10 055339.20251206.223310.242704379.NGUYEN THI THUY DUONG.970416
|06/12/2025
|500.000
|020097048812062213112025kORF358999.59677.221311.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1kJLDNKAQ.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25342650606797.20251206.221150.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLDRFZR.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung FT25342095012808.20251206.220823.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1kJLDRZCW.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25342045890876.20251206.220749.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLDRYR2.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25342895650226.20251206.220642.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|200.000
|020097042212062206182025P04N841035.41367.220619.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|50.000
|020097042212062206022025VI2F326009.39927.220551.ms 2025.330
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLDRV4E.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25342350594804.20251206.220555.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLDRW2G.UH MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25342911810051.20251206.220453.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12035021562.ung ho MS 2025.330 ( anh Bui Van Ta ) .CT tu 9937519605 HO THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLDX5ZE.UH MS 2025.279 em Ha Van Thien FT25342798609608.20251206.220237.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|60.000
|020097042212062201032025J5SC341458.26406.220104.ung ho a MS 2025.312 anh Vang Van Kham
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1kJLD3LQY.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25342826183717.20251206.215943.19029216616099.VND-TGTT-LE THU HANG..970407
|06/12/2025
|200.000
|020097048812062157152025yYtK301792.14552.215715.UNG HO MS 2025326 EM LE VAN THE ANH
|06/12/2025
|20.000
|MBVCB.12034938951.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|500.000
|MBVCB.12034928796.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0071001140335 TO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|10.000
|MBVCB.12034921618.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025 .330 (anh Bui Van Ta)..CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1iWL6DMWW.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.215352.1328121981.PHAM HONG NHUNG.970432
|06/12/2025
|100.000
|020097048812062152502025RqD3284906.1165.215250.MS 2025330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|1.100.000
|MBVCB.12034873713.ung ho MS 330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|020097042212062145002025YDMJ886111.75470.214500.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12034824796.ung ho Ms 2025.329 ( e Sung A Dinh ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12034805620.ung ho MS :2025.330( Anh BUI VAN TA).CT tu 0121002085853 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLDHC5V.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342611305658.20251206.214126.3819999.HOANG TRONG HA .970407
|06/12/2025
|100.000
|5340TPBVJ2AZPYAK.ung ho MS 2025.330.20251206.213821.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423
|06/12/2025
|200.000
|020097042212062135062025MLLI415048.43099.213507.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta
|06/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.12034687146.ung ho ma so 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0031000709992 TA CONG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12034617830.HOANG THI HIEN ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 1031297204 HOANG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1bJ19SWN5.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.20251206.212143.3314053001.DAO THI THUY.970434
|06/12/2025
|100.000
|020097042212062112552025GL8C694724.63089.211257.MS 2025330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLDBQMB.Ung ho ms 2025.330 FT25342602636207.20251206.210931.19035259366010.VND-TGTT-DO PHUONG CHI.970407
|06/12/2025
|300.000
|020097040512062108272025DA11043198.45153.210827.Vietcombank:0011002643148:MS 2025330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|100.000
|0200970488120621054920259N6l076807.34929.210549.BUI THI THUY UNG HO MS2025.330. BUI VAN TA
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLDP58Y.LAM THI LAN PHUONG chuyen ung ho e Sung A Dinh ms 2025329 FT25342571217902.20251206.210112.19027558013016.VND-TGTT-LAM THI LAN PHUONG.970407
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLDP9LS.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342702717472.20251206.210018.19027158320017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|06/12/2025
|50.000
|020097042212062058322025WH47837590.7097.205833.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.328 Lay Cuong Long
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLD8PSJ.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342047223311.20251206.205435.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|06/12/2025
|400.000
|5340IBT1iWLEXSBI.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.205031.168271093.NGUYEN QUANG HAI.970432
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1kJLDMSZE.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25342347891515.20251206.204738.19032986987010.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|06/12/2025
|200.000
|5340MCOBB2A7SDGT.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.203338.03801012893010.BE DIEU HOA.970426
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12033783517.ung ho ms 2025.330 anh bui van ta.CT tu 0221000001998 VU THI TU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|020097040512062019492025UGX8063679.39711.201949.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2025.328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12033540250.MS2025.329.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLS3X7K.Ung ho MS 2025.330 FT25340202530420.20251206.200737.19031906655555.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1dJB5JA4Z.MS 2025330 Bui Van Ta.20251206.200041.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|06/12/2025
|50.000
|0200970422120619543520257P6H393422.22028.195436.ms2025.330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1iWLEAJLS.MS2025330.20251206.194925.938948666.NGUYEN TONG KHANH LINH.970432
|06/12/2025
|1.000.000
|020097048812061941472025aH6y620790.60675.194134.UNG HO MS 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|06/12/2025
|150.000
|5340IBT1kJLSYEYQ.Ung ho MS 2025.330 FT25340952476626.20251206.192325.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1jWIULT8F.UNG HO MS 2025.330 BUI VAN TA-061225-19:20:42 718636.20251206.192042.5722517.PHAM THI DUYEN.970416
|06/12/2025
|300.000
|020097048812061917022025eHTk473815.39142.191702.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|500.000
|5340MCOBB2A7TMNE.Ung ho em Sung A Dinh MS 2025.329.20251206.191650.23001012953468.NGUYEN THI MINHTRANG.970426
|06/12/2025
|100.000
|020097048812061914112025z8Ua456710.24940.191411.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|100.000
|0200970488120619073420254rrV416143.91396.190734.MS 2025330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1bJ12NR7G.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251206.190330.0908160450.DO VAN CHINH.970448
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLS9Z6D.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025 329 Sung a Dinh FT25340700514621.20251206.185836.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1iWLE1R53.MS 2025-330 anh Bui Van Ta.20251206.183757.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|06/12/2025
|300.000
|020097048812061832572025xYGo202936.10734.183257.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJL9LQED.Ung ho MS.2025.330 anh Bui Van Ta FT25340025487582.20251206.182212.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/12/2025
|400.000
|020097042212061819282025M5MC553924.43058.181917.MS 2025330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|50.000
|5340TPBVJ2AZCWH8.Ung ho MS 2025.330.20251206.181535.20918879023.NGUYEN HO THANH TUONG VI.970423
|06/12/2025
|300.000
|020097042212061813142025K1RQ251842.11009.181315.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|1.000.001
|020097040512061811422025Y95F079333.3400.181142.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI CUC chuyen tien Ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh
|06/12/2025
|20.000
|5340IBT1hW2J3X5I.IBFT Thiguoibuivantta.20251206.180622.070130199273.SACOMBANK.970403
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12030801301.ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340MCOBB2A6HLAL.MS 2025.309 ( em Sung A Dinh ).20251206.172059.80002115480.DOAN BA THANG.970426
|06/12/2025
|200.000
|5340VNIBJ2AZ2SI4.MS 2025.330( Anh Bui Van Ta).20251206.172041.028704060075167.DANG THI TUYET NGA.970441
|06/12/2025
|5.000
|5340IBT1iWLK4NXU.Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta Nam Mo A Di Da Phat.20251206.171711.8219931993.NGUYEN TUAN NGHIA.970432
|06/12/2025
|200.000
|020097040512061712342025ZYPN040479.64159.171234.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1kJL2XVCM.ung ho MS 2025 329 chau Sung a Dinh FT25340045522605.20251206.171045.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|06/12/2025
|200.000
|020097040512061705342025TZLE000085.24384.170522.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1iWLKYHGR.MS 2025.330 Bui Van Ta.20251206.170340.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12030409026.2025.330 Bui Van Ta.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|0200970405120617014020254Z0C077313.3041.170140.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|200.000
|020097048812061640402025H9yx421195.88335.164040.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJL2MALW.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh FT25340042137719.20251206.161856.19034483244013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/12/2025
|30.000
|MBVCB.12029584217.2025.328 e nay cuong long.CT tu 0181003556546 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|30.000
|MBVCB.12029214845.2025.330 Bui Van Ta.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12029091176.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|86.000
|0200970422120615262220250GSU137185.23857.152623.ms2025.330
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1kJLCZQ23.MS2025.330 chau Finn ung ho gia dinh chu Ta FT25340023477036.20251206.152240.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|06/12/2025
|200.000
|020097041512061518452025gFZH485328.89270.151845.UH MS 2025.330 (Bui Van Ta)
|06/12/2025
|100.000
|0200970405120615165020252HU1058916.80740.151650.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 330
|06/12/2025
|50.000
|020097048812061511552025Pwyw917422.59252.151156.UNG HO MS2025.328 EM LAY CUONG LONG
|06/12/2025
|50.000
|020097040512061510242025P1IV031042.51349.151024.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.330
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1jWIUIRIU.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO ANH BUI VAN TA. MS 2025-330-061225-15:09:01 164068.20251206.150902.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|06/12/2025
|100.000
|020097042212061505502025NRK0994460.30492.150551.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh
|06/12/2025
|200.000
|020097040512061503532025EQX2003033.21743.150353.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLC4T8J.Ung ho Ms2025.330 FT25340640920416.20251206.150317.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLCYR7W.Ung ho MS 2025.330 FT25340030369630.20251206.145354.19035644384011.VND-TGTT-LE MANH TUAN.970407
|06/12/2025
|155.000
|5340TPBVJ2ATUBWD.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251206.145336.04495030111.NGUYEN NANG TUNG.970423
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLCUDJX.Ung ho MS 2025.330 FT25340956258608.20251206.144446.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
|06/12/2025
|300.000
|020097041512061439002025j2J1396514.17614.143900.MS2025-330(a Bui Van Ta)
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12028367023.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1047555901 TAN LO MAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340NBVAF22U5WL8.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251206.142840.201819911981.LE VAN THIEN.970419
|06/12/2025
|500.000
|MBVCB.12028283974.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|020097044912061423522025snLV173031.58545.142352.TRAN THI TAM chuyen tienunghoemSungADinh MS 2025329, ma GD 100000050587499
|06/12/2025
|50.000
|MBVCB.12028242108.MS 2025.326.CT tu 0901000049028 TRINH VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12028236437.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1019285762 DO CAO TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12028154208.ung ho MS 2025.330 (anh bui van ta).CT tu 0611001951837 NGUYEN THI TRAM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLCC1KA.Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25340788745795.20251206.141255.19038613849015.VND-TGTT-HOANG THI HIEN.970407
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1kJLC1J4T.MS 2025.330 FT25340890434725.20251206.140917.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/12/2025
|1.000.000
|020097042212061408262025DA4K497311.1210.140814.BUI THI XUAN HANH chuyen tien ung ho MS2025.330 anh Bui van Ta
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLCWRFB.MS2025.329 SUNG A DINH FT25340044194060.20251206.140522.19029439096011.VND-TGTT-NGUYEN HAI THO.970407
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12028053434.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1012947909 PHAM QUANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|5.000.000
|5340IBT1aWUH1B5X.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta.20251206.135931.666003366969.LE THI MAI HUONG.970440
|06/12/2025
|50.000
|020097040512061354342025D8XM045399.51147.135434.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms sung a dinh
|06/12/2025
|10.000
|5340TPBVJ2AT8MWS.MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251206.134748.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|06/12/2025
|200.000
|02009704221206134635202588G5333446.22524.134623.MS 2025330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12027840716.NGUYEN THI THU LAN ung ho em Lay Cuong Long, MS 2025.328.CT tu 0371003880893 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|30.000
|020097040512061344102025S0V3011359.14084.134358.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12027816313.MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12027774003.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1iWL7VG59.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.133333.102633725.MAI TUAN NINH.970432
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12027688359.ung ho ms 2025.326 (em Dung A Dinh).CT tu 0251002667910 NGUYEN THI HOANG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|1.200.000
|5340IBT1iWL7DP2W.Ung ho MS 2025 - 326- 327- 328.20251206.132635.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/12/2025
|50.000
|020097042212061326302025BKUT324525.50724.132631.MS 2025330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|1.200.000
|5340IBT1iWL7DVW3.Ung ho MS 2025 - 323 - 324- 325.20251206.132543.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/12/2025
|1.200.000
|5340IBT1iWL7DJFI.Ung ho MS 2025 - 320 - 321- 322.20251206.132441.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJL16W34.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS2025.325 DAM PHUONG DUNG FT25340649580250.20251206.132205.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|06/12/2025
|500.000
|MBVCB.12027613748.XUAN LAN chuyen tien ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh.CT tu 0071005869253 NGUYEN HO XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|150.000
|5340IBT1kJL1EKUA.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS2025314 VUONG NGOC LAN FT25340920000050.20251206.132040.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|06/12/2025
|150.000
|5340IBT1kJL1EP9Y.PHAN THI NHU QUYNH UNG HO MS 2025306 FT25340130504311.20251206.131948.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12027430953.ung ho.MS.2025.330.(anh.Bui Van Ta ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|020097044912061303382025Itb2211459.65121.130338.KSOR KHEM gui e cuong long, ma GD 100000050557647
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJL14CP3.Ung ho MS 2025.327 Nong Thi Phan FT25340610105937.20251206.130123.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1jWIUCNZQ.UNG HO MS2025.329 EM SUNG A DINH-061225-12:59:28 931326.20251206.125928.188681009.TRAN THI HANG NHI.970416
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1hW2WHNZX.IBFT Ung ho MS2025.330 anh Bui Van Ta.20251206.125552.060267119689.SACOMBANK.970403
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12027269074.CHU THI THU ung ho MS 2025.330 ( Bui Van Ta).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|020097040512061249342025RNTL031880.9188.124934.Vietcombank:0011002643148:2024.328
|06/12/2025
|100.000
|020097048812061245202025MtTc407922.90698.124521.MS 2025330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|100.000
|0200970422120612435020250W9D706573.84389.124351.DAO MANH CUONG chuyen tien ms 2025.330 bui van ta
|06/12/2025
|68.000
|5340MCOBB2ANV251.MS2025.330 Bui Van Ta.20251206.123633.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1cWYYVADD.ung ho ms 2025.330( Bui Van Ta).20251206.122808.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1jWIU19KL.MS 2025.330 ANH BUI VAN TA-061225-12:26:52 870119.20251206.122652.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|06/12/2025
|200.000
|0200970488120612243820259d4f339002.4773.122438.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|50.000
|020097048812061216462025xKAh313230.73072.121646.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12026724446.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12026706757.MS 2025 330 anh Bui Van Ta.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/12/2025
|500.000
|MBVCB.12026671647.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9383458457 NGUYEN HOAN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1iWLGHLQS.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.120542.2709903979.LY MINH QUAN.970432
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12026651075.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011004014033 LUONG VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|50.000
|0200970488120611593720254hOU257125.526.115924.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12026558862.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1018229116 DO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|020097042212061156242025C74U750092.86464.115625.Ung Ho Sung A Dinh
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1jWIUWMFS.MS 2025330 anh Bui Van Ta-061225-11:56:11 805077.20251206.115611.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLJFEFU.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25340322842859.20251206.115500.1990366990.VU HONG NHUNG.970407
|06/12/2025
|100.000
|5340TPBVJ2AJ6G98.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251206.115456.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|06/12/2025
|50.000
|5340VNIBJ2AJ6QPM.Ung ho MS 2025 329. Em sung A Dinh.20251206.115354.055295678.NGUYEN THI TAM.970441
|06/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109855077505.20251206.109855077505-0966931495_MS 2025330 Anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1aWUZ53D3.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025329 em Sung anh Dinh.20251206.114758.4908205116236.AGRIBANK.970405
|06/12/2025
|200.000
|020097041512061147502025vH9R959209.50265.114737.tang cho em lay
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12026243278.MS 2025.330.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12025783905.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 0071002697236 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|18.000
|MBVCB.12025774774.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.330 (gd anh Bui Van Ta).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1kJLJDHMP.ung ho MS 2025.330 FT25340545054504.20251206.105837.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
|06/12/2025
|200.000
|02009704221206105741202562PX677321.37683.105730.Ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan
|06/12/2025
|200.000
|02009704221206105607202578GP417640.31302.105608.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12025635725.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 327 Nong Thi Phan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1bJ12STBF.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.105510.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12025595855.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 328 em Lay Cuong Long.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12025459543.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS (2025.330 ( Anh Bui Van Ta).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|0200970415120610380020252n8r792770.57771.103802.Ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh )
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLWRAUG.MS 2025330 anh Bui Van Ta FT25340090288400.20251206.103037.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12025145985.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12025114130.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12025089775.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1aWU6ARPV.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251206.095841.5908207000767.AGRIBANK.970405
|06/12/2025
|300.000
|020097042212060957442025T57Q212461.97968.095745.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024805715.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 0011001810707 PHAM LE KHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLWAUIL.Ung ho ms 2025329 em sung a dinh FT25340450481080.20251206.095337.5996895665.VU VAN VIET.970407
|06/12/2025
|500.000
|MBVCB.12024785756.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 9788889956 BUI NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|300.000
|5340IBT1iWLAX6MD.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho MS2025 329 em Sung A Dinh.20251206.094633.47746604.NGUYEN THI THANH BINH.970432
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1iWLAXYNT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 330 BUI VAN TA.20251206.094521.247529918.LE THI HOA.970432
|06/12/2025
|50.000
|5340VNIBJ2AJR8NQ.ung ho ms 2025.329 ( e Sung A Dinh ).20251206.094514.019156955.NGUYEN THI LAN.970441
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1jWI8LPQ3.UNG HO MS 2025 330 ANH BUI VAN TA-061225-09:44:18 532890.20251206.094418.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12024537799.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 329.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1iWLATA4Q.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.093028.219041567.TRAN THI HONG PHUONG.970432
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024473214.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|28.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109836860342.20251206.109836860342-0898481156_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024302359.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024304207.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024267840.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|500.000
|020097048812060913422025zHuu632385.42757.091342.MS 2025330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1iWLAZSEZ.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.091222.45713873.PHAM THANH LINH.970432
|06/12/2025
|100.000
|020097048812060905422025wSat603098.18264.090542.UNG HO MA SO 2025.328 EM LAY CUONG LONG
|06/12/2025
|50.000
|020097042212060905142025COAW983488.17589.090514.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024115776.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLWQBNP.Ung ho anh Bui Van Ta, MS 2025.330 FT25340639660210.20251206.085713.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12024042678.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|0200970422120608523720255UHC778159.80611.085237.PHAM THI PHUONG MAI chuyen tien Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|30.000
|020097048812060848122025by9B537242.67343.084812.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|06/12/2025
|100.000
|IBVCB.12023938221.Chuyen tien ung ho ms 2025.330 anh Bui Van Ta .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/12/2025
|150.000
|020097040512060846192025FSRN054859.61586.084619.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12023713245.ung ho MS 2025.329 - em Sung A Dinh.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLQ6K1I.MS 2025.330 FT25340099840814.20251206.082422.13321574427010.VND-TGTT-PHAM DUY.970407
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1cWYPWCQT.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251206.082254.105875507450.TRAN THI THU THAO.970415
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLQEE2B.Ung ho MS 2025.329 FT25340096448641.20251206.082059.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1aWUEFHXI.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025329 Em Dung A Dinh.20251206.081959.4701205104923.AGRIBANK.970405
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1aWUEFI8T.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 Chi Nong Thi Phan.20251206.081816.4701205104923.AGRIBANK.970405
|06/12/2025
|22.000
|5340IBT1kJLQ772H.ung ho MS.2025.327 FT25340420349909.20251206.081341.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|06/12/2025
|200.000
|020097042212060813392025P9DY837376.69754.081340.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|06/12/2025
|200.000
|020097042212060813252025N9ZL728921.68721.081326.Ung ho MS 2025.328
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJLQ4Y5J.UH MS 2025.329 Sung A Dinh FT25340574323040.20251206.080150.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|06/12/2025
|300.000
|MBVCB.12023369910.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.329 (Em Sung A Dinh).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12023290474.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).CT tu 1016586959 NGUYEN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|1.000.000
|5340IBT1jWI87KIC.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH-061225-07:41:03 332820.20251206.074103.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1iWLADXVH.NGUYEN DAI NGHIA Ung ho MS 2025 329.20251206.073132.90721542.NGUYEN DAI NGHIA.970432
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12023025332.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1jWI87J4D.MS 2025.329 EM SUNG A DINH-061225-07:23:07 312327.20251206.072307.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|06/12/2025
|100.000
|5340TPBVJ2AF5MB6.Ung ho MS 2025.329 (Em Sung A Dinh).20251206.065301.00000632102.LE NGUYEN QUYEN LONG.970423
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12022651133.UNG HO MS 2025.307 be PHAM THI LINH DAN .CT tu 1037030667 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12022642948.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|120.000
|020097048812060612552025UbLr011305.12558.061256.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJLQQP16.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340189300170.20251206.060649.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/12/2025
|50.000
|020097048812060526252025eez1972852.83969.052625.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|500.000
|0200970488120605165720250qla967835.79839.051657.PHAN THI MY NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.329
|06/12/2025
|200.000
|5340IBT1kJHNR2L1.Ung ho ms 2025.329 sung a dinh FT25340941908301.20251206.045952.19026021859011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1aWUEPFF4.Ung ho MS 2025.329 e Sung A Dinh.20251206.040657.0367428315.SHBMB.970443
|06/12/2025
|200.000
|020097041512060244372025dB9O900041.39664.024424.ung ho ms 2025 329 Sung a Dinh
|06/12/2025
|23.659
|5340IBT1cWYUBPRF.QR - Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251206.022617.100882856508.NGUYEN VIET THANG.970415
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1bJ1CTL5V.ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh.20251206.020435.0969881096.HUYNH THI THIEN PHUOC.970448
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12022138088.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0071001092433 LE VU DUC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1jWI85FRD.MS 2025.304 CHI PHAN THI THO-061225-01:22:36 183149.20251206.012236.30070307.LE DUC TAM.970416
|06/12/2025
|50.000
|5340IBT1kJHNZR67.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25340350592088.20251206.012112.19033922997019.VND-TGTT-VU MINH PHUONG.970407
|06/12/2025
|500.000
|5340IBT1jWI85TBE.MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM-061225-01:19:50 181987.20251206.011950.30070307.LE DUC TAM.970416
|06/12/2025
|10.000
|020097048812060109012025J9rL859827.99945.010850.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN
|06/12/2025
|10.000
|020097048812060107192025x1eu858267.99283.010708.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|06/12/2025
|200.000
|MBVCB.12022075040.mai quynh anh ung ho MS 2005.329( em Sung A Dinh).CT tu 0451000289068 NGUYEN THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1kJHN61DX.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25340216403831.20251206.004821.19032895086010.VND-TGTT-BUI DUC HIEU .970407
|06/12/2025
|100.000
|MBVCB.12022046750.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0451000496496 NGUYEN THI MINH TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/12/2025
|200.000
|020097042212060042492025246T754617.81549.004238.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long
|06/12/2025
|100.000
|5340IBT1hW2QYERA.IBFT Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251206.003816.060110036917.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|20.000
|MBVCB.12048736132.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1iWLFXMLJ.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.231523.286308098.NGUYEN TRONG DUC.970432
|07/12/2025
|100.000
|5341TPBVJ2AW8XM9.gd phuoc, hung va vy uh ms 2025.329 (em Sung A Dinh).20251207.231114.00005078346.TON NU NGOC DIEP.970423
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1iWLF34Y9.ung ho MS 2025331.20251207.230551.68688886666.NGUYEN ANH TU.970432
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AWCPFR.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.225713.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12048621608.ung ho ms 2025.331 ( le quang huy ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJL4YC9U.Ung ho MS 2025.326 FT25342400463752.20251207.225532.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407
|07/12/2025
|5.000.000
|020097048812072252102025nyl8510018.56379.225210.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.330
|07/12/2025
|5.000.000
|020097048812072251152025U2kh507944.54449.225115.CSPM, CSTV HO TRO MS 2024.329
|07/12/2025
|200.000
|020097040512072250432025Z17A026107.53589.225043.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJL4UJ4L.Ung ho MS 2025.326 cho Em Le Van The Anh FT25342500567034.20251207.224151.19073378532017.VND-TGTT-LE THI LINH SUONG.970407
|07/12/2025
|100.000
|020097040512072241022025TMKO016272.37488.224102.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.330 anh bui van ta
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1iWLFLU5V.MS 2025-331 anh Le Quang Huy.20251207.223145.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|07/12/2025
|10.000
|MBVCB.12048433489.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12048376435.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy.CT tu 0301000376463 DAO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110042854943.20251207.110042854943-0899891178_MS2025331 Anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|500.000
|MBVCB.12048350539.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011001014350 NGUYEN THI HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|10.000
|MBVCB.12048321482.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.331( anh Le Quang Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|150.000
|MBVCB.12048311515.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0271001091983 HOANG THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341VNIBJ2AWBSM1.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy.20251207.220416.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441
|07/12/2025
|91.793
|5341IBT1kJL42NV1.Ung ho MS 2025.329 Em Sung A Dinh FT25342943013026.20251207.220413.19032306179012.VND-TGTT-NGUYEN QUANG PHUC.970407
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1aWURATJB.UNG HO MS 2025.331.20251207.215543.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12048180834.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.331 anh Le quang huy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341TPBVJ2AWA3KG.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.215205.00288390001.NGUYEN VIET THANH.970423
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12048152856.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.330 ( anh Bui van ta).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110040436960.20251207.110040436960-0909084645_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1kJL4QEFU.Ung ho ms 2025.331 anh le quang huy FT25342836430802.20251207.214142.19020995794014.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1kJL4Q2XZ.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342660849736.20251207.213933.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12048040802.ung ho MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 1039454494 VU THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12047997707.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12047987326.Ung ho MS 2025.329.CT tu 1055475116 NGUYEN NGOC MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|30.000
|MBVCB.12047970362.2025.311 Le Quang Huy.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12047871792.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.331 A LE QUANG HUY.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|0200970422120721204820252W3M504687.27626.212037.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AWL5J4.MS 2025.331 Le Quang Huy.20251207.211932.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|07/12/2025
|200.000
|020097040512072117582025QLB8051070.18438.211758.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12047765761.MS 2025 331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12047578806.ung ho.2005.331.(anh. Le Quang Huy ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341MCOBB2BLNP3Y.LOC UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY.20251207.205617.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12047550054.2025.331 ( le quang huy ).CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1jWIYAUPL.UNG HO 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:51:37 733492.20251207.205138.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12047476329.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12047432004.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1017146103 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|10.000
|5341TPBVJ2AUPFEY.MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.204237.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1jWIY4HNN.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:40:05 713333.20251207.204005.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1jWIY4H79.UNG HO 2025-331LE QUANG HUY-071225-20:39:53 712969.20251207.203953.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1iWLFMSIC.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.203720.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432
|07/12/2025
|50.000
|020097048812072032052025MF4v957532.41760.203206.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 331 ANH LE QUANG HUY
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12047243058.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0811000032912 LE DAO CONG BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12047203280.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0811000032912 LE DAO CONG BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|20.000
|020097042212072026522025CX4R675497.19653.202653.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Le Quang Huy ms 2025.331
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1hW29T9SA.IBFT Ung ho MS 2025.331 anh LEQUANGHUY.20251207.202629.970403Ka0e94a000000000fa2301.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1aWURVD5X.MS 2025.331 anh Le Quang Huy.20251207.202622.682276768687.SHBMB.970443
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1iWLFS3HB.MS 2025-329 em Sung A Dinh.20251207.202500.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1jWIYBR9U.MS 2025331 ANH LE QUANG HUY-071225-20:24:07 684779.20251207.202407.43384877.NGUYEN THI HIEN.970416
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLBI65L.Ung ho MS 2025.331 FT25342334281988.20251207.202254.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLBIBP6.LE XUAN DAT chuyen ung ho MS2025.331 a Le Quang Huy FT25342045602337.20251207.202215.19029083998015.VND-TGTT-LE XUAN DAT.970407
|07/12/2025
|400.000
|MBVCB.12047108660.ung ho ma so 2025.331 a le quang huy.CT tu 9828286868 NGO TRUNG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|40.000
|MBVCB.12047076758.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1016540899 PHAN MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1jWIYBDHW.UH EM SUNG A DINH MS 2025 329-071225-20:11:23 661349.20251207.201123.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12046791751.ung ho anh Nguyen Minh Tam . MS 2025.324.CT tu 0731000858133 HOANG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12046403979.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12046098831.MS 2025.312 (anh Vang Van Kham).CT tu 1017920470 HOANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|020097042212071908172025DSCH756830.56961.190818.ung ho ms 2025 329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|100.000
|020097042212071906242025U4LL969525.48581.190625.ung ho ms 2025 331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|100.000
|5341WBVNA2LTYVXN.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy.20251207.183052.869777666888.LAM THOAI Y.970412
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1kJL5JWZP.Ung ho MS 2025.329 -Em SUNG A DINH FT25342033026890.20251207.181521.19020545422011.VND-TGTT-PHAM THI KIM HUYEN .970407
|07/12/2025
|20.000
|020097042212071804552025NZ6K698221.42873.180456.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|07/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110013111503.20251207.110013111503-0762726528_Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|07/12/2025
|300.000
|020097048812071748012025SsCi942572.52339.174748.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|07/12/2025
|1.500.000
|5341IBT1jWIYDN74.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO THUYVI UNG HO MS 2025331ANH LEQUANGHUY-071225-17:47:26 373370.20251207.174727.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|07/12/2025
|100.000
|0200970422120717465520252OVI104353.45627.174643.NGUYEN HAI HA chuyen tien ung ho ms 2025.329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|100.000
|02009704221207174527202599OZ714851.38014.174528.NGUYEN HAI HA chuyen tien ung ho ms 2025.330 Anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|400.000
|5341VNIBJ2AU847J.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251207.173013.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|07/12/2025
|300.000
|5341VNIBJ2AU8A3C.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251207.172814.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12044323209.ung ho MS 2025.331(anh LE QUANG HUY) hoi huong ba ma thuong va Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLY8RMV.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342321633404.20251207.171738.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLY8U5K.UNG HO MS 2025.331 A Le Quang Huy FT25342150950945.20251207.171615.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|07/12/2025
|200.000
|020097048812071709182025Rpy7650766.45059.170918.UNG HO MS 2025331 ANH LE QUANG HUY
|07/12/2025
|100.000
|020097042212071701172025TQ1H484313.1870.170118.MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|200.000
|02009704221207164201202520FX368680.2314.164203.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12043423077.Ung ho MS 2025.330 Bui Van Ta.CT tu 9355008866 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12043076775.ung ho MS 2025.321(anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12043054146.ung ho MS 2025.323(ba Hia Man Nhi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|020097042212071605102025DXSS925513.23785.160459.Ung ho MS 2025.331 ANH Le quang huy
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12043032605.ung ho MS 2025.331(anh Le Quang Huy).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1jWIYJFWA.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-16:00:41 158222.20251207.160042.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1iWLL4NM6.Ms 2025-331 uh anh Le Quang Huy.20251207.155321.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLPPX62.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25342304662846.20251207.154935.93334444999.MAI VAN DUONG.970407
|07/12/2025
|1.000.000
|020097042212071547202025QIQQ556001.40763.154721.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|1.000.000
|020097042212071545362025DRS8375119.33358.154537.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1hW22EKBZ.IBFT ung ho ms 2025.331.20251207.152701.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1hW22E1R5.IBFT ung ho MS 2025.331 anh LE QUANG HUY.20251207.152211.060015086419.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12042304071.NC ung ho MS2025 322 BuiGiaLoc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12042261736.NC ung ho MS2025 325 be DamPhuongDung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1jWIPNAVN.NANI VA UC XIN UH MS2025.330 ANH BUI VAN TA-071225-14:57:11 044612.20251207.145712.43150017.MAI TUONG VY.970416
|07/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12042068002.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|10.000
|0200970449120714475120257x9V684107.89175.144751.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta, ma GD 100000051050071
|07/12/2025
|10.000
|020097044912071447002025RW73174916.86323.144700.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy, ma GD 100000051049740
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLUT5IV.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long FT25342477014064.20251207.144024.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1iWLL2QZE.NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien uh MS 2025319 chau Sung A Dinh.20251207.143043.2865526831.NGUYEN THI MAI LINH.970432
|07/12/2025
|150.000
|5341VNIBJ2A4VM25.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.140825.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|07/12/2025
|200.000
|020097048812071400592025lVsA643685.19464.140046.UNGHO MS 2025.325 BE DAM PHUONG DUNG
|07/12/2025
|100.000
|020097040512071400202025DWMO006624.16455.140020.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1jWIP3H57.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy-071225-13:58:02 949808.20251207.135802.208968249.HUYNH NGHE HONG.970416
|07/12/2025
|150.000
|MBVCB.12041491511.Ung ho MS 2025.330.CT tu 0821000022053 DINH THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|020097040512071339492025HNKL044581.46987.133936.Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tien
|07/12/2025
|500.000
|5341TPBVJ2A4EL4Y.ung ho MS 2025.31 (anh Le Quang Huy).20251207.133227.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1jWIPTAV6.UNG HO MS 2025 331 ANH LE QUANG HUY-071225-13:07:51 874749.20251207.130751.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|07/12/2025
|200.000
|02009704221207130536202580IE201444.29089.130537.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|200.000
|020097042212071304232025THQN825672.24269.130411.Ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12040970214.Giup em Lay Cuong Long.CT tu 0181001768105 PHAM THI DAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12040887071.Nguyen Ngu ung ho ms 2025.330 ( Anh Bui Van Ta).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1kJL8RGNA.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342370887123.20251207.124354.19032668667015.VND-TGTT-PHAM VAN HA.970407
|07/12/2025
|200.000
|020097048812071242082025MRow375756.40268.124154.UNG HO MS 2025328 EM LAY CUONG LONG
|07/12/2025
|500.000
|020097041512071238532025iJbv774494.28143.123853.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|07/12/2025
|500.000
|020097041512071238212025tE7J773444.25790.123821.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|07/12/2025
|500.000
|020097041512071237242025BI3Z772110.21511.123712.QR - MS 2025330 anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|500.000
|020097041512071236492025Gdgt771100.20047.123649.QR - Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12040639309.ung ho Ms 2025.331 ( anh Le Quang Huy ).CT tu 0071004611216 LE MINH THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|500.000
|MBVCB.12040550431.Ung ho MS 2025.328 ( Em Lay Cuong Long ).CT tu 0011004358881 NGUYEN MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341MCOBB2A5HWKK.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.122507.13001016946441.TONG THI MY LINH.970426
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1aWU32TQ5.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.122149.0985677731.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12040450127.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12040422333.Ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1kJL8E2CN.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342830607582.20251207.121140.13320266157014.-TGTT-MAI TIEN DUNG.970407
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJL87T77.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342521977880.20251207.120728.14024184495014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1iWLHIR1J.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251207.114258.588988988.LE THI CHUNG.970432
|07/12/2025
|100.000
|0200970488120711412620253DCk122297.79780.114127.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|07/12/2025
|150.000
|5341IBT1kJL8VKMG.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25342775333829.20251207.113005.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8V2KN.ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342086140148.20251207.112838.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8D3BU.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25342992305895.20251207.112750.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12039781443.ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.CT tu 0201000659315 NGUYEN QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8DEGJ.ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long FT25342001320568.20251207.112715.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8DYT8.ung ho MS 2025.327 chi Nong Thi Phan FT25342865087086.20251207.112634.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8DSIJ.ung ho MS 2025.326 em Le Van The Anh FT25342472871714.20251207.112549.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1kJL8DCY5.Ung ho MS 2025.330 FT25342440611655.20251207.112534.19031558573019.VND-TGTT-TRUONG THI QUYNH ANH.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL8SXVZ.ung ho MS 2025.325 be Dam Phuong Dung FT25342104047150.20251207.112457.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1kJL8SSST.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342732602760.20251207.112252.19033374082015.VND-TGTT-LE CANH TOAN.970407
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12039668692.MS 2025.312 anh Vang van kham.CT tu 0711000288228 TRAN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1hW2CXCY4.IBFT Ung ho ms 2025 329 Sung A Dinh.20251207.111526.070112588831.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1hW2C3X3T.IBFT Ung ho ms 2025 331 Le quang huy.20251207.111348.070112588831.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|200.000
|020097040512071110262025WGN2007809.36203.111026.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12039479269.Ung ho MS 2025.329 (SungADinh).CT tu 0071000807571 HA THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12039442280.HO THI DIEU HIEN chuyen tien ung ho MS2025.328(em Lay cuong Long).CT tu 0051000338651 HO THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|18.000
|MBVCB.12039441388.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|500.000
|5341MCOBB2A54BSU.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251207.110306.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12039420081.Ung ho MS 2025.330 (BuiVanTa).CT tu 0071000807571 HA THI PHUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|020097042212071058572025T2AP763375.84014.105858.ung ho MS 2005. 330 anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLIRA6M.Ung ho MS 2025.330 - anh Bui Van Ta FT25342150639880.20251207.105733.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341WBVNA2LJNE6R.Ung ho MS 2025 330 Anh Bui Van Ta.20251207.105629.681568666668.LE DINH QUAN.970412
|07/12/2025
|100.000
|5341WBVNA2LJNW9Y.Ung ho MS 2025 329 Em Sung A Dinh.20251207.105423.681568666668.LE DINH QUAN.970412
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1iWLHJDK8.Ung ho MS 2025 330 anh Bui Van Ta.20251207.105333.0913447395.NGUYEN THI THANH VAN.970432
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLIL7SX.Ung ho anh Le Quang Huy, MS 2025.331 FT25342733850407.20251207.104311.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12039166115.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.331(anh le quang huy).CT tu 0991000045745 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|1.000.000
|0200970422120710355320252F6H213763.79045.103554.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1hW2CHWKW.IBFT Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.103305.060161120531.SACOMBANK.970403
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12038991726.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|1.000.000
|020097048812071027312025Raeg786992.40697.102719.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|07/12/2025
|200.000
|020097042212071022372025RHL2874875.18819.102238.Uh MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1jWIPA41L.UNG HO ANH LE ANH HUY MS2025331-071225-10:10:58 559595.20251207.101058.14097117.CHU THI TINH.970416
|07/12/2025
|300.000
|020097041512071000292025xblM396888.23716.100016.Ung ho MS 2025.331
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12038527572.VU LE XUAN ung ho MS 2025.330. anh Bui Van Ta.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1kJLIIQKB.ung ho ms 2025.330 FT25342336310333.20251207.095459.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341TPBVJ2ARIBAZ.MS 2025.330 ( a Bui van Ta).20251207.094830.01551778001.BACH THU LAN.970423
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1jWIP41N5.UH MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-09:43:14 510029.20251207.094314.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLISW65.Ung ho MS 2025.326 FT25342009920323.20251207.094314.19029483321881.VND-TGTT-TRAN VAN TUAN .970407
|07/12/2025
|200.000
|020097042212070934472025WPZ3845336.18200.093448.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|200.000
|020097041512070933282025cixA327776.13045.093316.UNG HO MS 2025.329(em SUNG A DINH)
|07/12/2025
|400.000
|02009704221207093111202578X1933213.5006.093112.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|500.000
|MBVCB.12038069183.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0281000481859 LAM QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.12038078750.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12038026566.ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 0631000488899 NGUYEN VU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|350.000
|020097048812070916392025ms86465649.50235.091640.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.330 BUI VAN TA
|07/12/2025
|200.000
|020097048812070911302025x8Et442992.31537.091130.UNG HO MS 2025331 ANH LE QUANG HUY
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1iWLZY5AR.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.090721.76260125.PHAM NGOC ANH.970432
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLMTVSG.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342551044392.20251207.090326.8752345678.NGUYEN THI MINH THU.970407
|07/12/2025
|100.000
|0200970405120709021920252MO6087250.99528.090219.Vietcombank:0011002643148:MS 2025330 anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|500.000
|5341IBT1kJLMH6HM.ung ho ms 2025 331 anh LE QUANG HUY FT25342596960030.20251207.085815.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|07/12/2025
|300.000
|5341VNIBJ2ARXZLI.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251207.085235.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
|07/12/2025
|20.000
|020097042212070845052025BGR4226213.43865.084505.Ung ho MS 2025.330
|07/12/2025
|100.000
|020097040512070844412025GK7L004153.42168.084428.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12037466283.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0461000532329 BUI THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLM7IKH.Ung ho MS 2025.330 Bui Van Ta FT25342098075420.20251207.083924.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLMGLKG.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342367041209.20251207.083727.19035445746011.VND-TGTT-NGUYEN THI CUC.970407
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1aWUFC78T.ung ho Ms 2025331 anh le quang huy.20251207.082753.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|07/12/2025
|20.000
|020097048812070826122025x1tP258313.87049.082600.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.331
|07/12/2025
|200.000
|020097041512070822512025RA4S161502.76706.082251.MS 2025. 324
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12037174695.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|5341TPBVJ2ARGYBP.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.081321.01874068301.TRAN TUYET NGA.970423
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1jWIPPJVJ.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-08:12:52 367369.20251207.081253.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12037072232.Ung ho MS 2025.329.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLM8EWP.UNG HO MS 2025.328 Lay Cuong Long FT25342078621754.20251207.080502.6664443333.BUI THI HA.970407
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12037001337.MS 2025.331.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|200.000
|020097040512070749312025VPAC067225.88329.074931.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS- 2025.331- anh Le Quang Huy
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12036843998.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0341006856560 TANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|5.000.000
|020097048812070741132025PJN1081175.69038.074113.CSPM, CSTV TAI TRO MS 2025.331, ANH LE QUANG HUY CHUA BENH
|07/12/2025
|500.000
|MBVCB.12036808190.MS 2025.329 ( em Sung A Dinh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|MBVCB.12036787867.MS 2025.330.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12036766688.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|130.000
|0200970488120707342720256v0P054382.52834.073427.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|07/12/2025
|300.000
|020097040512070731352025CRUB001197.47111.073123.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.331
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1jWIP87Z6.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-071225-07:27:57 317263.20251207.072758.698808.HA VAN DUC.970416
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1bJ1941M8.ung go ms 2025.331.20251207.072522.309370.HOANG TUYET MAI.970448
|07/12/2025
|100.000
|5341VNIBJ2AR4EXE.ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251207.071936.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJLM18CK.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342840005936.20251207.071525.19033129105018.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AR48ZY.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung).20251207.071348.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AR4BJU.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251207.071118.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423
|07/12/2025
|100.000
|020097042212070710562025AS9Z554868.3936.071045.ung ho MS 2025.330
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AR4YPC.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251207.070950.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423
|07/12/2025
|50.000
|5341TPBVJ2AR42RY.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251207.070814.00006252203.NGUYEN XUAN SANG.970423
|07/12/2025
|500.000
|MBVCB.12036537545.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|100.000
|IBVCB.12036425890.Chuyen tien ung ho ms 2025.331 anh Le Quang Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12036426630.giup le quang huy.CT tu 0451000367706 NGUYEN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|0200970488120706355220259vte880193.49751.063552.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1kJLVRE26.MS 2025.329 FT25342384904606.20251207.063417.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/12/2025
|150.000
|0200970422120706332420255CCS948697.48230.063313.UNG HO MS 2025.330 ANH BUI VAN TA
|07/12/2025
|50.000
|5341IBT1aWUTLQXV.VU THI NGOC ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251207.061940.1009547990.SHBMB.970443
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1aWUTH6Y6.VU THI NGOC ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251207.061131.1009547990.SHBMB.970443
|07/12/2025
|100.000
|5341VNIBJ2ARZ1IG.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251207.060948.422704060058899.CAO THI THANH TRA.970441
|07/12/2025
|100.000
|MBVCB.12036214998.PHAN PHUC TUONG TRIEU chuyen tien.CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|51.000
|MBVCB.12036136732.ung ho ba Hia Man Nhi.CT tu 1054783992 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12036088614.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0831000044090 MAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|1.000.000
|5341IBT1kJLVHRVR.chau Celine ung ho MS 2025.330 anh bui van ta FT25342160633274.20251207.032830.950912264009.LE DUNG.970407
|07/12/2025
|300.000
|020097042212070314072025U3XM972274.62092.031408.ung ho MS 2025.330 Anh Bui Van Ta
|07/12/2025
|30.000
|020097048812070312162025ZCMZ766571.60897.031216.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|07/12/2025
|500.000
|020097042212070301222025DR42847529.57590.030123.Ung ho MS 2025.330 Ung ho anh Bui Van Ta.
|07/12/2025
|100.000
|020097048812070253082025ddTL758428.56259.025308.UNG HO MS 2025327 CHI NONG THI PHAN
|07/12/2025
|200.000
|5341IBT1aWUT76QU.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251207.015618.1507205583153.AGRIBANK.970405
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLVKH8W.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342102909587.20251207.012938.10620259864018.VND-TGTT-CHU THI DIEM HUYNH.970407
|07/12/2025
|100.000
|020097048812070115282025LHU6698436.13758.011517.MS 2025330 ANH BUI VAN TA
|07/12/2025
|100.000
|020097048812070100362025Kfzq685465.5012.010036.UNG HO MS 2025.326
|07/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJLVGLLE.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25342253218874.20251207.005443.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|07/12/2025
|300.000
|MBVCB.12035823504.ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).CT tu 0301000376463 DAO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|300.000
|5341IBT1aWUTBG1Z.Ung ho anh Bui Van Ta MS2025.330.20251207.000141.0962425186.SHBMB.970443
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ198SA3.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.330 anh BUI VAN TA.20251206.235447.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ198236.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.329 em SUNG A DINH.20251206.235238.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|200.000
|MBVCB.12035687070.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 0011004350641 DANG THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ198C74.LY QUAN ung ho MS2025.328 em LAY CUONG LONG.20251206.235056.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ1981M8.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.327 chi NONG THI PHAN.20251206.234907.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ198WYT.LE MINH CHAU ung ho MS2025.326 em LE VAN THE ANH.20251206.234647.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|50.000
|5340IBT1bJ19IRGK.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.325 be DAM PHUONG DUNG.20251206.234306.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|07/12/2025
|10.000
|MBVCB.12035622438.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|020097042212082334362025TVL4793871.93551.233437.Uh MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|30.000
|0200970422120823200820259E0R863522.78487.232009.2025.331 le quang huy
|08/12/2025
|300.000
|5342IBT1aWP1IEXE.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251208.225832.068704070158315.NGUYEN THI MINH CHAU.970437
|08/12/2025
|200.000
|020097048812082251312025d5lv599516.47657.225131.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|08/12/2025
|300.000
|5342IBT1kJLTSMLF.Ung ho MS 2025.332 - em Do Thi Anh Thu- p. Long Phuoc, TPHCM FT25342039189846.20251208.222255.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1hW2M67BM.IBFT ung ho ms 2025.332 do thi anh thu.20251208.222138.060210691831.SACOMBANK.970403
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12062138925.UNG HO MS 2025.331 anh LE QUANG HUY.CT tu 9931818383 CAO THI CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12062132610.UNG HO MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|10.000
|MBVCB.12062121870.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|020097042212082214362025J5R3337391.78413.221437.ms2025.332
|08/12/2025
|200.000
|5342TPBVJ2AKXAVW.ung ho MS 2025.307.20251208.221258.04379169801.THAI THI NGOC HAN.970423
|08/12/2025
|30.000
|020097042212082150372025EN7V530012.20004.215038.ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|50.000
|MBVCB.12061802192.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.CT tu 0351000700156 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|60.000
|5342IBT1fWK9QL4R.Nguyen Huong ung ho MS 2025 320 anh Lo Van Phong.20251208.213803.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|08/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110156001498.20251208.110156001498-0326683902_Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta
|08/12/2025
|300.000
|020097048812082118162025a6bq290644.21211.211802.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|100.000
|020097040512082025262025CN0T048777.22878.202513.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien Ung ho MS 2025.332 DO T ANH THU
|08/12/2025
|200.000
|020097040512082024262025XFZR044455.18658.202426.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.332 em do thi anh thu
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1kJLLSURA.ung ho ct FT25342855116336.20251208.202050.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|08/12/2025
|20.000
|5342VCBCJ2AK8HVM.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.20251208.200955.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|08/12/2025
|500.000
|5342IBT1hW2MIB3X.IBFT Ung ho Ms 2025.331 anh Le Quang Huy.20251208.200726.060319018576.SACOMBANK.970403
|08/12/2025
|10.000.000
|5342IBT1aWPJZ7RX.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.332 em do thi anh thu.20251208.200601.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12060491215.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.332 (em Do thi Anh Thu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1jWIBVTPB.UNG HO MS 2025. 332 DO THI THANH THU-081225-20:01:05 661933.20251208.200106.121212988.DUONG CHIEU LAN.970416
|08/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110146721326.20251208.110146721326-0973192724_Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1kJLHX67H.ung ho 2025.331 FT25342021475064.20251208.195230.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|08/12/2025
|50.000
|020097048812081939592025kTDN769146.19622.193946.UNG HO MS 2025.329 SUNG A DINH
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1cWYLTIIN.Giup Do MS 2025;327 Nong thi Phan.20251208.193732.104884215965.TRAN HUU TRI.970415
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1kJLH6X4G.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu FT25342800293530.20251208.193309.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|08/12/2025
|500.000
|0200970488120819170020255jcI629826.10046.191701.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLHYSY1.Ung ho MS 2025.331 FT25342538007633.20251208.190548.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|08/12/2025
|300.000
|5342IBT1kJLHPGCV.Ung ho MS 2025.330 FT25342038452903.20251208.190406.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|08/12/2025
|150.000
|0200970422120818564320258XUJ955442.12055.185644.PHAN THI HANG ung ho MS 2025.331 anh le quang huy
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLHIBXG.MS 2025.331 Le Quang Huy FT25342308388246.20251208.185549.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|08/12/2025
|100.000
|020097042212081845042025EYCF858503.54439.184504.UH ms: 2025 331 a Le Quang Huy
|08/12/2025
|100.000
|020097042212081836042025Q7Q6258290.7969.183605.MS 2025.331 Le Quang Huy
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12058959571.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110134322424.20251208.110134322424-0775067786_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|30.000
|5342IBT1dJBRAKUP.ung ho ms 2025 331 anh le quang huy.20251208.181847.49999995999.MBBANK IBFT.970422
|08/12/2025
|1.000.000
|02009704221208181800202562QH645581.20330.181801.NGUYEN THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2025.307 be Linh Dan
|08/12/2025
|99.999
|020097040512081816462025KATN037326.14333.181633.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.302 Le Minh Tien
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1cWYLIYK5.ung ho ms 2025.332 ( Do Thi Anh Thu ).20251208.181509.64567939.NGUYEN KHANH DUY.970415
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1bJ1VQYHZ.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Le Quang Huy MS 2025 - 331 . Chuc em som hoi phuc.20251208.180436.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/12/2025
|1.600.000
|5342IBT1bJ1VQIJ4.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Do Thi Anh Thu MS 2025-332 . Chuc em som hoi phuc.20251208.180218.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/12/2025
|18.000
|MBVCB.12058446907.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|1.600.000
|5342IBT1bJ1VQJVG.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Bui Van Ta MS 2025 - 330 . Chuc gia dinh con som vuot qua kho khan.20251208.175822.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1iWTQW4CW.2025 332 em DO THI ANH THU.20251208.175745.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081753282025N1OO181597.92681.175315.Ung ho MS 2025.329 em sung a dinh
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081752232025O46A807936.86803.175224.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|08/12/2025
|50.000
|020097048812081750252025Vhoe072433.77035.175013.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081747392025TGFV869067.61384.174740.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan
|08/12/2025
|300.000
|0200970422120817464920257QQ8850501.54970.174650.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081746072025705U943641.51761.174608.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081745162025DC3F343683.48124.174517.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|08/12/2025
|99.999
|0200970405120817440220254GHB055740.40262.174402.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.301 Nguyen Manh Dung
|08/12/2025
|50.000
|020097042212081743282025OH5F545965.36871.174315.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.331 le quang huy
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLZI4AJ.Ung ho em Do Thi Anh Thu, MS 2025.332 FT25342832285779.20251208.173251.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1aWPWXRA2.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.173119.0949698688.SHBMB.970443
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1aWPWXY87.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.172846.0949698688.SHBMB.970443
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12057878067.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0071000879021 CHU VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|020097041512081724522025HXvm247301.30472.172452.ung ho ms 3025.329 ( em sung a dinh)
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12057367404.ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|30.000
|MBVCB.12057227561.Chuyen tien ung ho ms2025 328 Cuong long.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|30.000
|MBVCB.12057164269.Chuyen tien ung ho Ms 2025 330.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12057148001.Ong ba LE VAN DICH - HUYNH THI NGOC ANH ung ho anh Le quang Huy MS 2025 - 331.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|30.000
|MBVCB.12057136783.Chuyen tien ung ho Ms 2025 329.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|50.000
|MBVCB.12057117867.Chuyen tien ung ho ms 2025 331.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12057099771.Chuyen tien ung ho ms 2025 332 Do thi Anh Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1jWI53VKN.MS 2025.332 EM DO THI ANH THU-081225-16:36:57 194508.20251208.163657.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|08/12/2025
|200.000
|020097048812081629202025vt8e487413.30693.162920.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|5.000
|MBVCB.12056681737.LANG THI THUY ung ho MS 2025.332( em do thi anh thu ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|020097040512081611452025HLTT017491.46297.161145.Vietcombank:0011002643148:Uh Ms 2025.307
|08/12/2025
|500.000
|SHGD:10006056.DD:251208.BO:LY KIM OANH.Remark:UNG HO MS 2025.328(EM LAY CUONG LONG)
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1fWKCKSXP.MS 2025 332 do thi anh thu.20251208.161051.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|08/12/2025
|600.000
|SHGD:10003850.DD:251208.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2025.325 CHUC DAM PHUON G DUNG MAU KHOE
|08/12/2025
|600.000
|SHGD:10003917.DD:251208.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2025.322 CHUC BUI GIA LOC MA U KHOE
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12056496859.Hoa Tam Chuc Thien Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|020097048812081557522025aDoy297223.79527.155753.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12056371218.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.332(em DoThi Anh Thu).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1dJB3X6UK.ung ho MS 2025 332 em Do Thi Anh Thu.20251208.155459.7397999996868.MBBANK IBFT.970422
|08/12/2025
|100.000
|020097048812081552262025zcpC265941.53535.155227.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12056233816.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0701000418567 TRAN HOAI HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12056212309.ung ho MS 2025 331.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12056136103.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0281000237402 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|0200970422120815280820252ZJ2689833.40267.152755.ung ho MS 2025.331 anh Le quang Huy
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12055977484.Ung ho MS 2025.307.CT tu 0021000345570 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12055914340.ung ho.MS.2025.332.(em.Do Thi Anh Thu ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|5342TPBVJ2AGBMSH.MS 2025.332 Do Thi Anh Thu.20251208.152115.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|08/12/2025
|300.000
|020097048812081508392025vjQS025135.53179.150839.TRUC QUAN UNG HO MS 2025.307 PHAM THI LINH DAN
|08/12/2025
|200.000
|0200970422120815020120254U6Y306360.22817.150148.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|50.000
|020097040512081501452025X9WZ080592.22160.150131.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.025 ong nguyen thanh hoang
|08/12/2025
|200.000
|020097042212081500452025BVU4590547.18060.150046.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLEA65P.ung ho MS 2025.307 Pham Thi Linh Dan FT25342598522182.20251208.145814.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1hW2VWGWE.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu.20251208.145649.070141287050.SACOMBANK.970403
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12055555434.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0261003465887 NGUYEN THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TT.UNG HO MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TL.UNG HO MS 2025.308 CHI NGUYEN THI HONG NHIEM.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TH.UNG HO MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TA.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TG.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6T4.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN.20251208.144901.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TI.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6T8.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY6TM.UNG HO MS 2025.289 BE TRAN NHU Y.20251208.144900.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DY4SM.UNG HO MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM.20251208.144811.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DYPXI.UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN.20251208.144753.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DYUUT.UNG HO MS 2025.313 BA NGUYEN THI LUC.20251208.144737.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1eJ1DYIH7.UNG HO MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN.20251208.144720.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|08/12/2025
|200.000
|020097048812081445422025xZ0t922564.55215.144542.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|08/12/2025
|35.000
|MBVCB.12055380360.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|020097048812081441252025VERg905939.38289.144125.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJLE8B5J.Ung ho ms 2025.332 e do thi anh thu FT25342020329113.20251208.143539.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1jWI57FCF.MS 2025330 anh Bui Van Ta-081225-14:31:24 916636.20251208.143124.118535909.TRAN TRONG KHIEM.970416
|08/12/2025
|100.000
|020097048812081428142025LaUR855937.84838.142815.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|150.000
|02009704221208142624202588P0689184.77340.142612.Ung ho MS 2025.328 em Lay Cuong Long
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12055179409.LE THI HUE chuyen tien ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0011004449746 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1fWKCVCWT.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.142222.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12055072914.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0251002681617 NGUYEN TRONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12055053304.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|020097040512081412142025MN45079360.23934.141214.Vietcombank:0011002643148:Nguyen Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2025 307 be Pham Thi Linh Dan
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1kJLE29D7.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan FT25342343910842.20251208.141143.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLEJ7T9.MS 2025.307 FT25342030538708.20251208.140301.19034431919012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12054893964.Ung ho MS 2025.332.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12054849962.ms 2025.332 em do thi anh thu.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|020097040512081354392025QM3Y014792.58762.135439.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|200.000
|5342TPBVJ2AENY1J.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.135253.28900280599.HA THI HUONG GIANG.970423
|08/12/2025
|200.000
|020097042212081342382025T2JL853823.15559.134239.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1kJLK3IIV.ung ho ms 2025.332, em Do Thi Anh Thu, chuc em va gia dinh binh an FT25342741816381.20251208.134059.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|08/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110104529484.20251208.110104529484-0899891178_MS2025332 Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|100.000
|0200970422120813353920259U5K109007.89437.133540.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110104022542.20251208.110104022542-0367793610_Ung ho MS2025332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|100.000
|5342TPBVJ2AEDLX2.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251208.133352.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1iWLRPNSB.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.20251208.133223.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|08/12/2025
|200.000
|0200970422120813321120250XOR264531.78079.133211.Ung ho MS2025.332 Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|150.000
|5342IBT1kJLKHX1Q.ung ho MS 2025.332 FT25342507084890.20251208.132847.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1iWLRUUHB.MP Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.132243.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/12/2025
|50.000
|5342WBVNA2LTRU7E.MS 2025 332.20251208.132143.135678.VO DANG THINH.970412
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1iWLRU2HR.MP Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.132117.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJLKUE72.MS 2025 332 Do Thi Anh Thu FT25342530005088.20251208.124219.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1cWYZBTG5.UH MS 2025.332 ( Do thi anh Thu).20251208.123841.107881611302.HA THI THU TRA.970415
|08/12/2025
|79.000
|5342IBT1kJLKMDPF.uh ms 2025.330 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT25342830689753.20251208.123141.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|08/12/2025
|10.000
|MBVCB.12053880467.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|5342VNIBJ2AEG76I.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy) chuc anh vuot qua kho khan.20251208.122722.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|08/12/2025
|200.000
|5342VNIBJ2AEGIUK.Ung ho MS 2025.329 (e Sung A Dinh) chuc e vuot qua kho khan.20251208.122625.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|08/12/2025
|300.000
|5342VNIBJ2AEGGYG.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung) chuc be vuot qua nghich canh.20251208.122404.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|08/12/2025
|300.000
|5342VNIBJ2AEGJZZ.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc) chuc e vuot qua nghich canh.20251208.122222.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|08/12/2025
|30.000
|MBVCB.12053769680.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|020097042212081215552025CB2D547767.78481.121556.LAI THI HONG MINH chuyen tien ung ho ms 2025329 em sunga dinh
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJLKQHZ7.Ung ho ms2025.325 be dam phuong dung FT25342310511960.20251208.120530.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12053520035.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|30.000
|5342IBT1kJLKQSSI.TRAN MINH TAM chuyen FT25342350306299.20251208.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
|08/12/2025
|200.000
|020097048812081201102025uG1G301986.3989.120110.MA SO 2025.329 EM SUNG A DINH
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1cWYZVX1N.PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh.20251208.115753.103006002930.PHAM THI PHUONG.970415
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1kJL7XIDN.Ung ho MS 2025.331 le quang huy FT25342508903350.20251208.115620.19037750441019.VND-TGTT-NGUYEN PHAM MINH NGOC.970407
|08/12/2025
|50.000
|0200970488120811554020259Tte273958.75522.115540.UNG HO MS 2025.327 CHI NONG THI PHAN
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJL73NHD.Ung ho Ms 2025.327 chi nong thi phan FT25342303010734.20251208.115527.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1iWLXF7HF.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 330 anh Bui Van Ta.20251208.115142.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1kJL7FI3M.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25342200845849.20251208.115107.19036122299010.NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZSE1H.Ung ho MS 2025.326 (em Le Van The Anh).20251208.114655.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZSPC7.Ung ho MS 2025.327 (chi Nong Thi Phan).20251208.114536.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|2.000.000
|5342MCOBB2BQV6FQ.UH MS 2025.326 (Le Van The Anh).20251208.114529.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZSJEF.Ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).20251208.114357.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|2.000.000
|5342MCOBB2BQVRPE.UH MS 2025.327 (Nong Thi Phan).20251208.114212.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZ9BD6.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251208.114116.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|68.000
|5342MCOBB2BQVFBH.MS2025.331 Le Quang Huy.20251208.114052.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZ9WN1.Ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251208.113903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12053107643.UH MS 2025.329 (E Sung A Dinh) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZ2YNM.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.113606.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|1.500.000
|MBVCB.12053055431.UH MS 2025.330 (Bui Van Ta) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12052999536.UH MS 2025.332 (Do Thi Anh Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|10.000
|5342IBT1cWYZCMIS.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251208.113014.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/12/2025
|200.000
|020097042212081129062025509L131201.35846.112906.Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|08/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12052943148.UH MS 2025.331 (Le Quang Huy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|0200970405120811252320259SIP048464.16516.112523.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1jWI5MVQI.UNG HO MS 2025 332 EM DO THI ANH THU-081225-11:16:46 533954.20251208.111647.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12052673226.ung ho MS 2025.332.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|MBVCB.12052671713.ung ho MS 2025.331.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|MBVCB.12052677769.ung ho MS 2025.330.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1aWPQ2W6H.MS 2025330 anh Bui Van Ta.20251208.110558.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|08/12/2025
|1.000.000
|5342TPBVJ2AEC7PI.Katie ung ho ms 2025.329 em sung a dinh.20251208.110101.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|08/12/2025
|500.000
|5342TPBVJ2AECHQA.Katie ung ho MS 2025.328 em lay cuong long.20251208.105940.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|08/12/2025
|500.000
|5342TPBVJ2AECK9G.Katie ung ho MS 2025.323 ba hia man nhi.20251208.105817.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|08/12/2025
|1.000.000
|5342TPBVJ2AEC1TK.Katie ung ho MS 2025.324 anh nguyen minh tam.20251208.105457.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJL7SKKW.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25342401067069.20251208.105210.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|08/12/2025
|8.000.000
|UNG HO MA SO 2025.323 - 8 TRIEU //F.O BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|020097042212081043202025EQCH608021.10026.104321.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|53.300
|5342IBT1fWK1MB4U.Nguyen Huong ung ho MS 205 325 be Dam Phuong Dung.20251208.103810.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|08/12/2025
|300.000
|02009704221208103704202532TI123396.80272.103652.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12052123897.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|1.000.000
|020097040512081021472025WEYV035629.11345.102148.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.328 LAY CUONG LONG
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1jWI59VIF.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-081225-10:13:05 401055.20251208.101306.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1kJLGEH4P.MS2025.331 be Finn ung ho gia dinh chu Huy FT25342001006801.20251208.100046.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12051743869.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.326(em Le Van The Anh).CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1hW2SNQDM.IBFT ung ho ms 2025.331 anh le quang huy.20251208.095731.060210691831.SACOMBANK.970403
|08/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110078942940.20251208.110078942940-0982279093_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|50.000
|5342VNIBJ2AW53X7.ung ho MS 2025.330 (Bui Van Ta).20251208.094424.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|08/12/2025
|300.000
|5342IBT1kJLGBHDW.Ung ho MS 2025.331 FT25342060700887.20251208.094255.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|08/12/2025
|30.000
|5342IBT1iWLX11AY.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.093839.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|08/12/2025
|500.000
|0200970422120809374820254RLC973276.18783.093749.LE VAN TAN chuyen tien Ung ho MS 2025.330 anh bui van ta
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1cWY657FT.Hai ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta. Nam Mo A Di Da Phat.20251208.093015.102005950337.NGUYEN THANH HAI.970415
|08/12/2025
|100.000
|020097048812080925572025Sm2h568472.74110.092558.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|50.000
|0200970488120809254220258RhN567221.72543.092542.MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|08/12/2025
|50.000
|0200970422120809243320251GGX717365.68375.092433.ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1aWUNEC88.UNG HO MS 2025.331 Anh Le Quang Huy.20251208.092335.1006439137.SHBMB.970443
|08/12/2025
|200.000
|5342VNIBJ2AW71PF.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.092334.220913.TRAN THI THANH THUY.970441
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12051259308.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|020097042212080915512025L0FR495686.34858.091551.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|400.000
|5342IBT1kJLGD6RI.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25342485965624.20251208.091532.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|08/12/2025
|1.000.000
|5342IBT1aWUN73SD.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.091505.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|08/12/2025
|300.000
|0200970488120809143420257cwr520143.29982.091434.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1iWL3RVFX.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 332 DO THI ANH THU.20251208.091215.247529918.LE THI HOA.970432
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12050958790.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0381000391470 TRAN VAN VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12050915163.ung ho MS 2025.332 ( em Do Thi Anh Thu).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|5342MCOBB2BY7XV3.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251208.085446.03101010965538.HOANG VIET.970426
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJLANP1K.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25342060208210.20251208.084607.19030968602028.VND-TGTT-BUI THI THU HIEN.970407
|08/12/2025
|20.000
|020097042212080839272025Z5AW774571.10665.083928.MS 2025.332
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12050664555.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12050659594.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.330 (anh BuI Van Ta).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12050653938.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJLALLZD.ms 2025-331 le quang huy FT25342657005230.20251208.082728.8859596868.TRUONG THI NHUNG.970407
|08/12/2025
|300.000
|020097048812080826262025NIlv323434.71225.082626.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|200.000
|020097042212080824182025EMF0294398.64500.082419.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12050525748.TRINH THI THUY NGA ung ho MS 2025.326(Em Le Van The Anh).CT tu 0301002911276 TRINH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|50.000
|5342IBT1cWY623N4.QR - Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.20251208.082128.105875507450.TRAN THI THU THAO.970415
|08/12/2025
|500.000
|5342IBT1kJLAZ3CV.MS2025.331 Anh Le Quang Huy FT25342952480115.20251208.082046.6939091990.NGO THI HUYEN TRANG.970407
|08/12/2025
|200.000
|020097041512080820242025xnoJ687804.53874.082025.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1kJLA7FE6.Ung ho MS 2025.331 - Anh LE QUANG HUY FT25342949011859.20251208.080629.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|08/12/2025
|20.000
|020097042212080801312025WUEA235249.169.080132.PHAM THANH NAM chuyen tien
|08/12/2025
|100.000
|5342IBT1jWIYN2HQ.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU-081225-07:57:35 160325.20251208.075735.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12050221726.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 330 Bui Van Ta.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12050217081.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 329 Sung A Dinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12050163061.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|500.000
|020097042212080747512025WO5V885918.63775.074752.ung ho MS 2025.330 anh bui van ta
|08/12/2025
|300.000
|5342IBT1iWL3BVVC.MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251208.074144.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|08/12/2025
|300.000
|020097048812080736202025EiKV110022.34380.073620.UNG HO MS 2025332 EM DO THI ANH THU
|08/12/2025
|50.000
|020097048812080733292025dPix096961.27496.073330.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12049824946.MS 2025.332.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|5342IBT1iWL3PJ1L.Ung ho Ms 2025330 anh Bui van ta.20251208.071649.219292872.KIEU MY HANH.970432
|08/12/2025
|200.000
|020097040512080706572025QCSN085678.63675.070658.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12049521508.Ung ho MS 2025.331.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|IBVCB.12049525759.Chuyen tien ung ho ms 2025.332 em Do Thi Anh Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12049523613.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|500.000
|5342IBT1kJLA1ZSQ.Ung ho MS 2025.332 Do Thi Anh Thu FT25342853329633.20251208.063854.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12049453812.ung ho ms 2025.331 (anh le quang huy).CT tu 1036389633 NGUYEN THI MY MIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|MBVCB.12049308437.ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0021001687803 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|500.000
|MBVCB.12049296986.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 0071001026640 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|300.000
|5342MCOBB2BYWRY8.Van hy giup 2025.331 ( le quang huy ).20251208.054305.37101010737132.NGUYEN HUU NGHIA.970426
|08/12/2025
|5.000
|MBVCB.12049218708.Tra Xuan Binh giup ms 2025331.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/12/2025
|300.000
|MBVCB.12049206264.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.331 (Anh Le Quang Huy).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|100.000
|MBVCB.12049179748.ung ho MS 2025 331 .CT tu 0061001141549 HUYNH THI HOANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|15.000
|MBVCB.12049098930.TUONG DUNG ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|15.000
|MBVCB.12049105818.TUONG DUNG ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|15.000
|MBVCB.12049105238.TUONG DUNG ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|15.000
|MBVCB.12049104794.TUONG DUNG ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110051128628.20251208.110051128628-0362248323_Ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta
|08/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110051034696.20251208.110051034696-0362248323_ung ho MS 2025264 anh Cao Van Truong
|08/12/2025
|50.000
|020097048812080044162025TGvh667853.67485.004404.MS 2025.329
|08/12/2025
|30.000
|MBVCB.12048905182.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1042548992 PHAN NGUYEN GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/12/2025
|200.000
|5341IBT1kJL4GABR.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25342850665805.20251207.234006.19030885801010.VND-TGTT-LE CONG ANH.970407
|08/12/2025
|100.000
|5341IBT1kJL44YDH.Ung ho Ms 2025.331 , anh Le Quang Huy FT25342776000790.20251207.232035.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12076189212.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 9359536696 NGO HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12076187841.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 9359536696 NGO HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|400.000
|MBVCB.12076134028.LE LE HOA, Huynh thi Mai, Ngoc Thach, Xuan phuong giup 2025.327 & 2025.328.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12076116980.DO THANH MY chuyen tien giup 2025.331.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110283875910.20251209.110283875910-0973192724_Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|600.000
|MBVCB.12076112243.DO NGOC THACH, DoThanh Phu, Do thanh Xuan phuong giup 2025.329 &2025.330 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|600.000
|MBVCB.12076106844.LE LE HOA, Huynh thi Mai ( quan 10) giup 2025.325 & 2025.326 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|600.000
|MBVCB.12076082944.Do Thanh My, Thanh Viet, Huy Phong ( Binh Thanh) giup 2025.322 & 2025.323 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|5343IBT1bJ1I18CT.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.231433.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1iWTSUIFS.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.231110.238843456.LE DINH LINH.970432
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJTC9L45.Ung ho MS 2025.333 em ly van dong FT25344901479010.20251209.225143.19021876855011.VND-TGTT-NGUYEN HAI VAN.970407
|09/12/2025
|300.000
|02009704881209223154202575hp351122.68614.223154.UNG HO MS 2025.331 LE QUANG HUY
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12075802313.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2025.330 ( anh Bui Van Ta ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|020097042212092159252025M32U606634.91624.215926.DO THAO PHUONG ung ho dong bao kho khan
|09/12/2025
|30.000
|MBVCB.12075558672.Chuyen tien ung ho.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/12/2025
|500.000
|MBVCB.12075538045.LE THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong.CT tu 0011004184872 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1kJT13Q9C.NGUYEN THI HIEU chuyen MS 2025 .331. anh Nguyen Quang Huy FT25344089977329.20251209.215614.19075520443011.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEU.970407
|09/12/2025
|150.000
|5343IBT1kJT1F1A5.Ung ho ma so 2025. 307 be Pham Thi Linh Dan FT25344875047010.20251209.215230.13323600461012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|09/12/2025
|400.000
|MBVCB.12075486701.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 0021001090074 PHAM THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|400.000
|MBVCB.12075460408.ung ho ms 2025.333.CT tu 1045167349 VANG THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|1.000.000
|5343IBT1kJT1Z3UP.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25344477856651.20251209.213952.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092115022025yuDG073243.56027.211503.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|09/12/2025
|100.000
|020097048812092102392025uNyk015933.11336.210240.UNG HO MS 2025.311 ONG TRAN MINH MAN
|09/12/2025
|100.000
|020097048812092100212025OXwu005065.3019.210021.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|09/12/2025
|400.000
|MBVCB.12074904409.ung ho MS 2025.333 Ly Van Dong.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|020097048812092059012025P2Nw998867.97714.205901.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|09/12/2025
|100.000
|020097048812092058412025W8RY997497.96099.205841.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092053372025d9sX972649.77143.205337.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.318NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092053052025Z1x4970084.75215.205305.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.319 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|0200970488120920523420258Y9X967095.73082.205220.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.320 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092051552025AOyS964185.69669.205156.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.322 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092051012025wFgN959709.66355.205101.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.321
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092050182025cvSF955762.63452.205018.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.323 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092049412025DXuU952453.61225.204927.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1iWT9TYDH.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.204924.249251992.BUI THU HUE.970432
|09/12/2025
|100.000
|020097048812092049122025Sf4G950487.58959.204912.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092049072025Lvpl950118.59112.204853.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092048252025tNlw946110.56231.204825.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1cWYN5XX3.MS 2025.307(ung ho be pham linh dan).20251209.204632.100870925397.LE THI DUYEN.970415
|09/12/2025
|10.000
|02009704881209204316202535RA920095.35748.204316.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092042432025tcVd916844.32634.204229.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092042042025hxfM913481.29954.204150.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812092041282025NLGh910218.27605.204128.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12074402323.Chuyen tien ung ho MS 2025 329 em Sung A Dinh.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1iWT9798G.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025329 2025330 2025331 2025332 2025333 moi ma so 100 k.20251209.201145.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|09/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12074062299.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0071005717179 TRAN PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|1.600.000
|5343IBT1bJ1MFY2M.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ly Van Dong MS 2025 - 333 . Chuc con som hoi phuc.20251209.200318.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|09/12/2025
|1.000.000
|5343IBT1jWIAJJH7.UH LY VAN DONG MS 2025 333-091225-20:01:30 660826.20251209.200130.787878968.NGUYEN THU TRANG.970416
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1iWT9AWFG.MS 2025-333 em Ly Van Dong.20251209.200105.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|09/12/2025
|500.000
|MBVCB.12074001366.Ung ho MS 2025.333( em Ly Van Dong).CT tu 0251001098617 CAO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJTJLK8I.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343080244741.20251209.195602.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1cWYN9DY3.MS.2025.333.20251209.194725.104878925810.BUI THI VAN.970415
|09/12/2025
|200.000
|020097048812091933592025A1yY531910.25061.193359.UNG HO MA SO 2025.333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1kJTJA39K.MS 2025.332 FT25343606075609.20251209.193352.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/12/2025
|200.000
|0200970422120919333920251SMC763830.22453.193340.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|200.000
|0200970488120919240320252YoI471487.76661.192404.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|200.000
|020097042212091922482025U52P813495.71392.192249.Uh MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1kJTJ8NYC.MS 2025.333 FT25343757296578.20251209.191451.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|09/12/2025
|10.000
|02009704881209191424202583al413349.30256.191410.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|0200970488120919134720253411409027.28023.191347.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|500.000
|MBVCB.12073247409.MS2025.325 (Ung ho be Dam Phuong Dung).CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091913132025pPRQ405658.24513.191259.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091912292025R4n5401418.20463.191216.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091911542025MBjo397656.16936.191141.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091911232025iPkG394940.14765.191109.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|500.000
|MBVCB.12073186620.MS2025.330 (Ung ho Bui Van Ta).CT tu 0071004131820 TRAN LAN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343MCOBB2B86WVZ.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.190339.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12072963952.Ung ho MS 2025.333 (Em Ly Van Dong). Mong em mau khoe.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1kJTJJZU3.ung ho ma so 2025.333, em Ly Van Dong FT25343335289155.20251209.184727.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1dJ4DVYWG.ung ho MS 2025 333 em Ly Van Dong.20251209.183404.7397999996868.MBBANK IBFT.970422
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12072567983.ung ho anh Le Quang Huy, MS 2025.331.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12072500900.NGUYEN THI MAI LY chuyen tien Ung ho MS 2025.333 ( em Ly Van Dong).CT tu 0271000519390 NGUYEN THI MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1bJ1MEUPK.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.181943.0917309089.NGUYEN THI THU THAO.970448
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091818292025bZpX066333.50833.181830.NGUYEN THI HUY CHUYEN TIEN UH MS 2025. 333 LY VAN DONG
|09/12/2025
|30.000
|020097048812091814062025NGRx039176.30460.181407.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.333. EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12072022722.Ung Ho -MS 2025 .333(Em Ly Van Dong ).CT tu 0021000459950 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1iWT2Z7NG.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.175527.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJTWU2JM.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu FT25343535691558.20251209.174835.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|09/12/2025
|200.000
|0200970415120917450120259gHX951421.75733.174501.MS.50-Hoang Manh Dung
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJTWVZ8F.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343507632151.20251209.174052.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|09/12/2025
|300.000
|5343TPBVJ2ASARY9.Ung ho MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan.20251209.173234.00972525389.TRAN PHUONG ANH.970423
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091732222025hZzf745502.2858.173222.UH MS 2025.333 LY VAN DONG
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091730552025twZp733821.94589.173055.UH MS 2025.332 DO THI ANH THU
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091727482025VrUo710882.76982.172749.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091727112025RBeZ706500.73503.172711.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|300.000
|5343IBT1hW2U9V1C.IBFT Ung ho ma so 2025.310 be Hoang Van Truong.20251209.172308.060076494870.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091721112025jDzA661145.40536.172112.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091720192025SYfT655181.36232.172019.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091719312025HbuZ648568.31578.171931.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|500.000
|020097048812091718212025ts2y640246.24720.171821.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|10.000
|020097044912091704512025A4j0072596.49518.170451.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu, ma GD 100000052093468
|09/12/2025
|10.000
|020097044912091703372025LZ03905274.43151.170337.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong, ma GD 100000052092602
|09/12/2025
|20.000
|5343IBT1hW2U11ZL.IBFT Thiguoilyvanddong.20251209.170201.070130199273.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12070834597.ung ho MS2025.327 (chi Nong Thi Phan).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|5343IBT1bJ1M5FW1.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.20251209.163644.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|09/12/2025
|100.000
|020097040512091632302025LTEK047183.74490.163230.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12070329311.giup MS 2025332( Do thi Anh Thu).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12070085644.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.110235546162.20251209.110235546162-0976630046_Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1kJTQWN4P.ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25343964913091.20251209.155903.19020992706017.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUAN.970407
|09/12/2025
|100.000
|020097042212091548562025I1UU146507.65146.154844.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12069785646.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong.CT tu 1020185284 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLN3KLG.Ung ho MS 2025.333 - Em LY VAN DONG FT25343681708766.20251209.154423.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|09/12/2025
|100.000
|020097042212091530462025639P852945.79507.153047.Pham Diep Ngan An ung ho MS 2025330 anh Bui Van Ta
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1jWI4BZ13.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG-091225-15:20:58 036381.20251209.152059.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12069467685.ms 2025.331 le quang huy.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|20.000
|020097040512091517482025L736080167.21818.151748.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091515542025W63Z890100.13199.151554.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.318 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091515192025vR5u887113.10983.151520.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.319 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091514422025aejX883839.8601.151442.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.320 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091513582025l7vK880344.4973.151359.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.321 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091513112025Rwq8876181.1271.151257.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.322 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091512182025utiN872069.98332.151204.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.323 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091511392025PufN868479.95052.151140.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI PHAT
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLNAVUG.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy FT25343691802651.20251209.151107.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091510502025R4gL864536.92147.151050.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091510082025tDnD860798.87812.151008.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12069234756.UNG HO MS 2025.332 ( Em Do Thi Anh Thu ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|5343IBT1kJLNP6B9.Ms 2025 332 em Do Thi Anh Thu FT25343009450490.20251209.145715.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1jWI4YL8K.MS 2025.333 EM LY VAN DONG-091225-14:49:50 972812.20251209.144951.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091445532025dpYT757652.85854.144539.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091443482025cvrp750206.77531.144349.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091443152025G5Us748154.75902.144315.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|100.000
|IBVCB.12068995162.Chuyen tien ung ho ms 2025.333 em Ly Van Dong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12068994881.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091442342025YIjB745601.73203.144234.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091441532025Mkn6743234.70433.144139.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|0200970488120914410920255dRW740444.66978.144109.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12068964697.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000
|020097048812091440062025JkKZ736549.62677.144007.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12068755408.DO MANH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.333 ( Ly Van Dong ).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1jWI4P1VK.NGUYEN VIET TOAN GIUP BN LY VAN DONG MA SO 2025.333 CHUA BENH-091225-14:20:50 917004.20251209.142050.242444519.NGUYEN VIET TOAN.970416
|09/12/2025
|50.000
|MBVCB.12068745455.ung ho MS 2025.330( Anh Bui Van Ta).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|1.000.000
|5343IBT1kJLNWUPE.Thien Kim-p.Tan Hung-TpHCM ung ho MS 2025.330-Anh Bui Van Ta. FT25343292001603.20251209.141306.11922648702015.VND-TGTT-DOAN THIEN KIM.970407
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12068615214.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 9978046336 TRAN THI MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12068607638.ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|5.000
|5343IBT1kJLRR3X8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong FT25343434034067.20251209.140427.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/12/2025
|5.000
|5343IBT1kJLRRV6Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu FT25343480675828.20251209.140217.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12068517164.ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|5.000
|5343IBT1kJLRXEVP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25343256573708.20251209.140008.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1hW28U3F4.IBFT Ung ho em Do Thi Anh Thu MS 2025.332.20251209.135922.060238643379.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|5.000
|5343IBT1kJLR3FLR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta FT25343131047065.20251209.135714.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/12/2025
|50.000
|MBVCB.12068471601.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2025.332 (do thi anh thu).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12068458614.ung ho.MS.2025.333.(em Ly Van Dong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|50.000
|MBVCB.12068440295.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2025.333 ( ly van dong).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLRFQZ5.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343406046488.20251209.135031.1903110019.NGUYEN ANH TUYET.970407
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1hW288Q3W.IBFT ung ho MS 2025. 333 em Ly Van Dong.20251209.134135.060319018576.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLRHIUW.Ung ho ms 2025.333 e ly van dong FT25343145393872.20251209.134046.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1hW28IGF2.IBFT ung ho ms 2025.333 em ly van dong.20251209.133737.060210691831.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|10.000
|5343TPBVJ2AXCITW.MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.133404.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|09/12/2025
|18.000
|MBVCB.12068223744.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|020097041512091330482025B228281870.16281.133048.ms2025.333 ly van dong
|09/12/2025
|1.200.000
|5343IBT1iWTC2K8F.Ung ho MS 2025 - 332- 333 - 334.20251209.132745.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|09/12/2025
|1.200.000
|5343IBT1iWTC2J3E.Ung ho MS 2025 - 329- 330- 331.20251209.132411.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1kJLR7PH7.Ung ho MS 2025.333 FT25343950597451.20251209.132245.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12068026626.MS 2025.248.CT tu 1017919853 TRAN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000
|MBVCB.12068019823.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|020097040512091311002025B3WC018286.53232.131046.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.333 ly van dong
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AX1Z7G.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.130940.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLRBBF3.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.333 FT25343889688483.20251209.130825.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12067424500.Ung ho MS:2025:332( Do Thi Anh Thu).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12067380900.Ung ho MS:2025.330 ( BUI VAN TA).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLRQU38.2025.330 bui van ta FT25343227058368.20251209.121404.19032687130014.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1kJLXNL8H.Ung ho em Ly Van Dong , MS 2025.333 FT25343420480059.20251209.121223.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|09/12/2025
|50.000
|5343IBT1iWT1ZGY3.MS 2025-332 em Do Thi Anh Thu.20251209.121059.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12067233296.MS 2025 328- 2 em Duc Khoi - Duc Tam chuc anh Long luon manh me .CT tu 0011004272267 NGUY THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|1.000.000
|020097040512091156262025HABC048550.55398.115626.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|09/12/2025
|500.000
|0200970405120911540620254NOX037550.44268.115352.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12066925172.Chuyen tien ung ho.CT tu 1045732265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12066913857.ung ho MS 2025.333.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1kJLXKNAT.Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy FT25343275989189.20251209.114255.19031442769013.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET PHUONG.970407
|09/12/2025
|500.000
|020097040512091131162025MYUG027577.32633.113102.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.277 anh Tran Manh Nam
|09/12/2025
|500.000
|020097040512091128172025LOM9013113.18559.112817.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|09/12/2025
|500.000
|0200970405120911251820252VFJ098538.4537.112505.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu
|09/12/2025
|100.000
|5343VNIBJ2AVDWFJ.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung) cau mong dieu may man va hanh phuc den voi em.20251209.112201.664704060024745.KIEU NGOC DAN THANH.970441
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091116552025Zoyb989554.65241.111642.UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1kJLX2EJX.ung ho ms 2025 331 anh le quan huy FT25343588063345.20251209.105446.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|09/12/2025
|500.000
|020097042212091045432025UEWT427008.24823.104544.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|500.000
|020097048812091027382025ITKW778765.47671.102738.UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJL3ZC9X.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong FT25343805537005.20251209.101209.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091003262025QO3o682137.49237.100326.MS 2005.331 ANH LE QUANG HUY
|09/12/2025
|50.000
|MBVCB.12065503240.Ung ho MS 2025.333 (em Dong).CT tu 0631000471859 LE THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|020097048812091001102025VxhG673248.39685.100110.MS 2005.20 EM LY VAN CHO
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1kJL3G2HM.Ung ho MS 2025.332 em Do Thi Anh Thu FT25343401981585.20251209.095723.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|09/12/2025
|500.000
|020097041512090942122025Fbqb655969.67738.094159.ung ho MS 2025.333 ( ly van dong )
|09/12/2025
|10.000
|020097048812090938062025eMCj584959.52763.093806.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.277 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812090936002025xWLv576980.45553.093600.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.272 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|10.000
|020097048812090935032025URhX573271.42103.093504.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.276 NAM MO A DI DA PHAT
|09/12/2025
|200.000
|020097042212090933432025XB93900075.37406.093344.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|100.000
|020097042212090931012025HAQ8965274.28154.093102.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh
|09/12/2025
|200.000
|020097042212090930062025HN2I850642.24626.093006.MS 2025.328 ung jo Lay Cuong Long
|09/12/2025
|100.000
|020097042212090928402025PHA8312569.18767.092841.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12064928715.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12064920078.Ung ho MS 2025.331 ( anh Le Quang Huy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AVTUBU.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251209.091201.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AVTTEH.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.330 (anh Bui Van Ta).20251209.091102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AVTC54.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251209.091002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AVTBTB.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251209.090902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|09/12/2025
|50.000
|5343TPBVJ2AVTYZT.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251209.090802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|09/12/2025
|500.000
|MBVCB.12064816816.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12064786585.MS 2025.332 (Em Do Thi Anh Thu). Chuc con mau khoe..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|MBVCB.12064720744.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343VNIBJ2AV837U.ung ho ma 2025.332 em do thi anh thu.20251209.084535.773518998.HUYNH PHUONG THAO.970441
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1aWPC2BTC.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.20251209.084435.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|09/12/2025
|50.000
|5343MCOBB2BMBU8X.Ung ho MS 2025.332 (em Do Thi Anh Thu).20251209.084139.03101010965538.HOANG VIET.970426
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1hW2IM2L8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh.20251209.083246.070141287050.SACOMBANK.970403
|09/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12064215022.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 0011004341528 DINH CONG KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000.000
|5343IBT1kJLF74V7.NGUYEN THI TRINH chuyen so nha 35 ngo 135 hoang hoa tham ha noi ung ho nhu chua he co cuoc chia ly FT25343380851971.20251209.081223.19023585965015.NGUYEN THI TRINH .970407
|09/12/2025
|300.000
|020097042212090804512025QVCD554950.72811.080438.: Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1jWIBLMNW.UNG HO MS 2025.332 EMDO THI ANH THU-091225-08:03:28 216302.20251209.080328.225067509.DAO THI MY LINH.970416
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1jWIBLMJS.UNG HO MS 2025 333 EM LY VAN DONG-091225-08:02:52 215287.20251209.080252.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|09/12/2025
|500.000
|5343IBT1jWIBLDIU.UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY-091225-08:01:41 213691.20251209.080141.225067509.DAO THI MY LINH.970416
|09/12/2025
|200.000
|020097041512090732332025kVM5387011.98232.073233.QR - Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|30.000
|5343MCOBB2B16FSG.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251209.072329.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12063648653.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|50.000
|02009704051209071645202532DT007769.62361.071646.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.330 anh Bui Van Ta
|09/12/2025
|50.000
|020097040512090711292025TSS6088195.50659.071129.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|09/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12063543965.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12063538016.Ung ho MS 2025.332 ( e Do Thi Anh Thu).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|10.000
|0200970422120906573420258CUQ249518.22853.065722.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12063303904.MS 2025.333.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12063236079.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|300.000
|MBVCB.12063039833.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.332 (Em Do Thi Anh Thu).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|100.000
|5343IBT1kJLT34GV.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.330 FT25343217242052.20251209.051920.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|09/12/2025
|200.000
|5343IBT1bJ1V4GNQ.Ung ho MS 2025.328.20251209.024911.0008109019166666.NGUYEN TUAN ANH.970448
|09/12/2025
|200.000
|MBVCB.12062872646.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1013541385 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/12/2025
|200.000
|020097042212090104492025NKFT860176.61347.010450.NGUYEN VAN CANH . ung ho ms. 2025 . 331 anh Le Quang Huy
|10/12/2025
|100.000
|5344IBT1kJTYJIGH.BUI HAI TRIEU Ung ho MS 2025.334 ba Nguyen Thi Sen FT25345945710068.20251210.230415.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407
|10/12/2025
|100.000
|5344IBT1iWTUKFSX.NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien UH MS2025333em Ly Van Dong.20251210.230152.2865526831.NGUYEN THI MAI LINH.970432
|10/12/2025
|16.000
|MBVCB.12091896241.Ung ho MS 2025.334.CT tu 1040735470 NGUYEN LE LAM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/12/2025
|100.000
|5344IBT1iWTUG82Q.Ung ho ms2025333.20251210.223831.134665537.DO THI THUY TRANG.970432
|10/12/2025
|10.000
|MBVCB.12091462155.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102205062025JLO2445453.32130.220506.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102204132025MUXZ441935.29049.220413.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102203382025Ak1i439154.26701.220338.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102202552025nulj435829.23996.220256.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102201342025wuqD430296.19498.220120.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102200572025bE3L427697.17251.220043.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|10.000
|020097048812102200172025YdFY424775.15232.220017.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT
|10/12/2025
|30.000
|020097042212102147532025E3CH612762.70269.214753.Ung ho MS 2025.334 ba Nguyen Thi Sen
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADDNHM.MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251210.213155.00005424035.TRAN PHAM THU THUY.970423
|10/12/2025
|15.000
|020097048812102119172025ONKJ223469.52014.211918.UNG HO MS 2025.331
|10/12/2025
|100.000
|0200970405121021184820254GJG029528.48889.211848.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu
|10/12/2025
|15.000
|MBVCB.12090750052.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.328 (em Lay Cuong Long)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/12/2025
|1.000.000
|5344IBT1jWI7JYCP.UH EM LY VAN DONG MS 2025 333-101225-21:12:00 010970.20251210.211201.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|10/12/2025
|1.000.000
|5344IBT1aWPUCNX9.UNG HO MS 2025.334 (BA NGUYEN THI SEN).20251210.210355.700016072590.LA TRONG LUONG.970424
|10/12/2025
|100.000
|02009704221210205359202586AJ298690.32418.205400.TRAN PHUONG TUYET chuyen ung ho MS 2025.331 anh Le Quang Huy
|10/12/2025
|100.000
|MBVCB.12090236712.Ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/12/2025
|50.000
|5344BIDVE2B4EINS.110397758736 0376737622 Ung ho Ms 2025333 LY VAN DONG.20251210.204807.1770260769.CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN .970418
|10/12/2025
|500.000
|5344IBT1jWI7QV1M.UNG HO MS 2025.334 BA NGUYEN THI SEN-101225-20:35:53 932430.20251210.203554.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|10/12/2025
|100.000
|5344IBT1aWP8NVBL.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.334 ba ngyuen thi sen.20251210.203215.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|10/12/2025
|200.000
|020097042212102025382025K1SH746234.93204.202524.Ung ho MS 2025.333 em Ly Van Dong
|10/12/2025
|200.000
|5344TPBVJ2ADGZHU.Ung ho MS 2025.333 (em Ly Van Dong).20251210.202514.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADGCEI.Ung ho MS 2025.334 (ba Nguyen Thi Sen).20251210.202414.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADGLDM.Ung ho MS 2025.286 (em Sung Mi Sinh).20251210.202241.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|10/12/2025
|15.000
|MBVCB.12089676643.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.327 (Chi Nong Thi Phan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADEHM7.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).20251210.202039.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADEKB6.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).20251210.201922.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|10/12/2025
|100.000
|5344TPBVJ2ADE4LP.Ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).20251210.201815.04240213701.DANG DINH KHANH.970423<