Đại diện báo VietNamNet vừa trao số tiền 124.510.622 đồng đến chị Trần Tường Giang (mẹ bé Ngọc Nhi, ngụ phường An Cựu, TP Huế). Ngọc Nhi là nhân vật trong bài viết: “Bé gái 1 tuổi cần ghép thận gấp, cha mẹ nghèo mong có phép màu cứu con”.

Số tiền 124.510.622 đồng bạn đọc ủng hộ đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay chị Tường Giang (mẹ bé Ngọc Nhi)

Khi vừa chào đời, bác sĩ đã phát hiện Ngọc Nhi bị khuyết hậu môn, không có thận trái, thận phải suy nặng. Kể từ đó, bé Nhi phải ở lại Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi và điều trị. Tới nay, cô bé đáng thương đã trải qua 5 lần mổ hậu môn, mỗi ngày đều phải dùng thuốc đặc trị và lọc máu thông qua lọc màng bụng. Riêng chi phí thay túi hậu môn và thuốc chống loét tốn khoảng 1 triệu đồng/ngày, khoản chi phí quá sức đối với vợ chồng chị Giang.

Đầu tháng 10/2025, qua các xét nghiệm, bác sĩ thông báo thận của Ngọc Nhi bước vào giai đoạn cuối, cần phải ghép thận. Trước đó, để chạy chữa cho con, gia đình đã vay mượn lên tới cả tỷ đồng, giờ đây đứng trước chi phí ghép thận 500 triệu đồng, gia đình bế tắc không biết xoay xở ra sao.

Thấy con gái đau đớn mỗi ngày, vợ chồng chị Giang có ý định bán đi căn nhà duy nhất bố mẹ chồng đang ở để cứu con. Nhưng căn nhà cấp 4 nay đã xuống cấp, bán cũng chẳng đủ tiền mà ông bà lại không còn chỗ tránh nắng, mưa.

Trong lúc khó khăn nhất, gia đình may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc. Số tiền 124.510.622 đồng của bạn đọc đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình bé. Ngoài ra, thông qua số tài khoản cá nhân, chị Giang nhận được hơn 30 triệu đồng từ các bạn đọc và nhà hảo tâm gần, xa giúp đỡ.

"Số tiền mọi người ủng hộ quá lớn, thực sự rất có ý nghĩa lúc này đối với vợ chồng tôi. Hiện tại bé Nhi đã có lịch mổ, nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình đỡ được 1 phần chi phí, số còn lại gia đình vẫn sẽ cố gắng xoay xở để con có cơ hội sống", chị Giang cho biết.