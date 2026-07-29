Chị Hoàng Thị Mừng (SN 1987), ở thôn Dài, xã Bố Trạch là nhân vật trong bài viết: “Mẹ gặp nạn sau hội kéo co, cậu bé 14 tuổi vừa đi học vừa chăm bà ngoại liệt”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao 43.526.719 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hoàng Thị Mừng. Ảnh: Hải Sâm

Gia đình chị Mừng thuộc diện khó khăn, cuộc sống phụ thuộc vào vài sào ruộng và những công việc làm thuê bấp bênh như đi bóc vỏ keo, đào giếng thuê…

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tối nào chị Mừng cũng ra đồng bắt cua, bắt ốc. Những đồng tiền ít ỏi ấy giúp vợ chồng chị nuôi con ăn học và duy trì cuộc sống gia đình.

Đầu năm nay, trong lúc tham gia hội kéo co của địa phương, chị không may bị ngã, chấn thương nặng ở đầu gối.

Sau nhiều tháng điều trị và phẫu thuật, chị vẫn chưa thể đi lại bình thường, trong khi bác sĩ chỉ định tiếp tục thay sụn khớp với chi phí hơn 100 triệu đồng.

Để chữa bệnh cho vợ, anh Tống Văn Thanh đã phải vay mượn khắp nơi, bán hết bò, lợn là những tài sản giá trị nhất của gia đình.

Trong lúc đó, con trai 14 tuổi của anh chị là Tống Hoàng Đức Thành vừa đi học vừa chăm sóc bà ngoại bị liệt nửa người, trở thành chỗ dựa của cả gia đình.

Cảm thương trước hoàn cảnh gia đình chị Mừng, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 43.526.719 đồng.

“Khoản tiền này tôi sẽ dành để tiếp tục điều trị cho vợ, xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, anh Thanh xúc động nói.