Bạn gái Phó Đức Nam bật khóc khi nói lời sau cùng, nhận lỗi vì những sai phạm của mình đã kéo anh trai vào cảnh tù tội. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Phong day dứt vì từng tin tưởng Nam, để rồi đánh mất tương lai và sự nghiệp.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) và Nguyễn Thanh Phong (anh trai Nguyễn Thanh Tâm) cùng bị truy tố về tội Rửa tiền. Riêng bị cáo Phong còn bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Phó Đức Nam.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm gửi lời xin lỗi tới gia đình và đặc biệt là lời xin lỗi tới người anh trai Nguyễn Thanh Phong.

"Bị cáo cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai, người đã vì mình mà mất đi tất cả tương lai tốt đẹp. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như phần trình bày của luật sư để hai anh em được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Tâm trình bày.

Không giấu được xúc động, bạn gái của Mr Pips bật khóc khi nhắc đến những sai phạm của mình, cùng sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã kéo anh trai vào vòng lao lý. Bị cáo cho rằng đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời, khiến bản thân luôn day rứt.

Phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CTV

Tâm cho biết trong suốt hai năm qua đã hợp tác với cơ quan điều tra, giao nộp toàn bộ tài sản Phó Đức Nam đưa cho mình cất giữ để phục vụ việc khắc phục hậu quả, bồi thường cho các nhà đầu tư.

"Hoàn thành nhiệm vụ đó giúp bị cáo bớt ăn năn, cắn rứt với tất cả những người bị hại ở đây. Bị cáo kính mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và anh trai", Tâm nói.

Trước đó, trong lời nói sau cùng, Phó Đức Nam bày tỏ mong muốn nếu có người yêu thương thì cho bị cáo được đăng ký kết hôn trong trại giam, bởi khả năng phải chấp hành án tù trong thời gian dài.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Anh trai day dứt vì từng tin tưởng Phó Đức Nam

Về phần mình, Nguyễn Thanh Phong, cựu cán bộ công an, bày tỏ sự tủi nhục, xấu hổ với gia đình và cơ quan công tác.

Nhắc lại thời điểm quen biết Phó Đức Nam, Phong cho biết từng nghĩ Nam là một thanh niên hiền lành, lễ phép. Chính sự chủ quan và tin tưởng người em rể tương lai này đã khiến bị cáo phải đứng trước tòa, đối diện hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

"Để nuôi được bị cáo và em gái ăn học như ngày hôm nay, không chỉ có công sức của ba mẹ mà còn của cả gia đình nội ngoại hai bên. Có nằm mơ bị cáo cũng không nghĩ có ngày cả hai anh em phải đứng đây, trong cùng một phiên tòa này", Phong trình bày.

Theo bị cáo, từ ngày mình bị bắt, sức khỏe của cha mẹ suy giảm, thường xuyên phải nhập viện. Với Phong, hình phạt nặng nề nhất không chỉ là số năm tù mà còn là việc mất đi tương lai, sự nghiệp và những hoài bão không bao giờ có thể thực hiện lại.

Bị cáo cho rằng cái giá phải trả quá đắt khi những nhiệm vụ còn dang dở sẽ không còn cơ hội hoàn thành. Phong cũng gửi lời cảm ơn các luật sư đã tin tưởng, đồng hành và bảo vệ mình từ những ngày đầu.

Kết thúc lời nói sau cùng, Phong mong HĐXX xem xét khách quan, toàn diện vụ án, bởi theo bị cáo, "sau mỗi bản án còn là số phận pháp lý của một con người".

HĐXX nghỉ nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều 16/11.