Ngày 30/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành bàn giao 19 đối tượng người Trung Quốc lợi dụng mạng internet để lừa đảo cho cơ quan chức năng nước bạn tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng dẫn giải 19 đối tượng qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai

Trước đó, vào đầu tháng 6/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi di chuyển lên Lào Cai. Tại đây, nhóm này thuê nhiều phòng ở khách sạn Sông Hồng View (đường Duyên Hải, phường Lào Cai) để cư trú.

Qua xác minh, nhóm gồm 19 đối tượng từng lừa đảo tại Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, SN 1981, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Mục tiêu của nhóm là nhắm vào công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền, đóng giả nhân viên app tài chính hướng dẫn làm thủ tục nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra khách sạn nơi 19 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 12/6, khi các đối tượng đang hoạt động, lực lượng trinh sát đột kích kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ 19 người.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 23 laptop, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.