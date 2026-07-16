Theo BSCKII Phạm Công Khắc, Phụ trách Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, bệnh nhi vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, đồng thời chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để đánh giá mức độ tổn thương. Trẻ được điều trị nội khoa, an thần và theo dõi sát diễn biến.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi hết hoàn toàn các cơn co giật, cai thở máy thành công, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhi đang được cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Khắc, các tai nạn liên quan đến thanh chắn giường có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Khi đường thở hoặc mạch máu vùng cổ bị chèn ép, bệnh nhi có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của môi trường sinh hoạt trong gia đình. Người lớn không nên để trẻ ngủ hoặc chơi một mình tại những nơi có thanh chắn giường, lan can, khe hẹp hoặc các vật dụng có nguy cơ khiến đầu, cổ trẻ bị mắc kẹt.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần kiểm tra khoảng cách giữa các thanh chắn, lựa chọn giường cũi và các thiết bị phù hợp với độ tuổi của trẻ, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Mọi người không nên chủ quan vì những tai nạn tưởng chừng nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể để lại hậu quả nặng nề.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện như khó thở, tím tái, co giật, lơ mơ, mất ý thức hoặc phản ứng chậm sau tai nạn, gia đình cần nhanh chóng đưa con em đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị.

Bác sĩ mổ cấp cứu cụ ông nuốt phải hạt mít Cụ ông ở Thái Nguyên suýt mất mạng sau khi nuốt phải hạt mít. Dị vật mắc kẹt trong ruột non gây tắc ruột cơ học nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải mổ cấp cứu để tránh nguy cơ hoại tử và vỡ ruột.

Hai ngày sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông phải cấp cứu, thở máy Hai ngày sau khi ăn tiết canh, ông C. bắt đầu có biểu hiện sốt, đau đầu, buồn nôn và diễn tiến nặng dẫn tới phải cấp cứu, thở máy.