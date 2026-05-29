Theo quy định của pháp luật về nhà ở, ban quản trị nhà chung cư được thành lập để đại diện cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc quản lý, sử dụng phần sở hữu chung và kinh phí bảo trì nhà chung cư; phối hợp quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

Nhằm hỗ trợ ban quản trị nhà chung cư nâng cao tính tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các quy định về thuế, góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tài chính nhà chung cư, Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn một số nội dung về nghĩa vụ thuế.

Trường hợp phát sinh hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế theo quy định thì ban quản trị có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế.

Cụ thể, việc đăng ký thuế thực hiện theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các khoản thu từ cho thuê mặt bằng đặt ATM, quảng cáo thang máy, cho thuê mái nhà lắp trạm viễn thông... của ban quản trị nhà chung cư có thể phát sinh nghĩa vụ thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Về khai thuế:

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Khi phát sinh các hoạt động cung ứng dịch vụ, cho thuê diện tích chung, khai thác vị trí quảng cáo, hợp tác kinh doanh hoặc hoạt động khác thuộc diện chịu thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15; Nghị định số 181/2025 của Chính phủ.

Đối với các khoản thu hộ, chi hộ không liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ của Ban quản trị thì không thuộc doanh thu tính thuế GTGT.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Trường hợp ban quản trị có hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc có thu nhập khác (cho thuê phần diện tích chung, lãi tiền gửi, hợp tác khai thác dịch vụ) thì phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định tại Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15, Nghị định số 320/2025 của Chính phủ.

- Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN): Trường hợp ban quản trị thực hiện chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng hoặc các khoản lợi ích khác cho cá nhân thì ban quản trị có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân theo quy định.

Về hóa đơn chứng từ:

Khi phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ban quản trị phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; lập hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020, Nghị định số 70/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo cơ quan thuế, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ thì ban quản trị có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn với các hình thức: Phạt tiền, truy thu số thuế còn thiếu, tính tiền chậm nộp, ấn định thuế (nếu cần thiết).

Đối với các hành vi cố ý vi phạm như không kê khai, kê khai sai nhằm làm giảm số thuế phải nộp, che giấu doanh thu hoặc lập sổ sách kế toán không trung thực để trốn thuế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Thuế tỉnh Khánh Hòa khuyến nghị, ban quản trị nhà chung cư chủ động rà soát các khoản thu, chi phát sinh; lập sổ sách, chứng từ kế toán; mở tài khoản ngân hàng riêng để quản lý các khoản thu, chi tách biệt với quỹ bảo trì và quỹ hoạt động thường xuyên. Thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị kế toán, tư vấn thuế chuyên nghiệp hỗ trợ về nghiệp vụ. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế.