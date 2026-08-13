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Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 56 bị can liên quan đến nhiều công ty đòi nợ thuê núp bóng dưới hình thức mua bán nợ. Trong số này có các băng nhóm của Được “Đất Bắc”, Lê Phong Gia Lai... từng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, băng nhóm đòi nợ thuê của Được “Đất Bắc”, tức Hồ Thành Được (SN 1991, quê Đồng Tháp), được xác định thực hiện nhiều phi vụ đòi nợ thuê. Cơ quan công an đã làm rõ phương thức hoạt động của Được cùng các đàn em.

Băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Một trong những vụ Được “Đất Bắc” và đồng bọn đòi nợ là nhắm vào bà H.T.N.H. (SN 1970, ngụ phường Phú An, TPHCM) và con trai T.M.C., bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2024, mẹ con bà L.T.G. (SN 1955) và L.T.M.T. (SN 1987) bán khoản nợ 500 triệu đồng của bà H. cho Công ty 620. Theo thỏa thuận, công ty hưởng 30% số tiền đòi được và nhận trước 5 triệu đồng “hỗ trợ công tác phí”.

Công ty 620 thành lập tháng 6/2024, do Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1993) làm Giám đốc, nhưng Được được xác định là người đứng sau điều hành. Từ cuối tháng 8/2024 đến cuối tháng 1/2025, Được cùng đàn em nhiều lần đến nhà bà H. đòi nợ.

Được “Đất Bắc”, tức Hồ Thành Được, đứng sau điều hành hoạt động đòi nợ thuê dưới hình thức mua bán nợ của Công ty 620. Ảnh: CACC

Ngay lần đầu, Được cùng một đàn em đến nhà, lớn tiếng gây sức ép khiến bà H. phải chạy vào trong. Khi công an phường đến, Được đưa ra hợp đồng mua bán nợ nhưng sau đó vẫn tiếp tục uy hiếp, thậm chí tạt nước vào mặt bà H.

Lần thứ hai, Được cùng ba đàn em tiếp tục đến gây sức ép nhưng bất thành. Sau đó, nhóm này chuyển hướng sang con trai bà H., tìm cách buộc bác sĩ C. trả nợ thay mẹ.

Nhóm Được và bà T. liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu bác sĩ C. trả tiền. Giữa tháng 9/2024, Được còn chỉ đạo hai đàn em mang thông báo đòi nợ đến bệnh viện. Do bảo vệ không cho lên khoa, họ gửi thông báo lại.

Lo sợ ảnh hưởng uy tín, danh dự và công việc, bác sĩ C. gọi cho mẹ. Bà H. sau đó đưa 40 triệu đồng trả cho Công ty 620.

Trong lần thứ tư nhóm Được đến nhà, bà H. gom góp 120 triệu đồng để trả nợ vì sợ ảnh hưởng đến con trai. Bà chỉ thừa nhận khoản nợ 150 triệu đồng nên Được giảm 30 triệu đồng.

Nhận 120 triệu đồng, Được giữ 15 triệu đồng tiền phần trăm, giao 105 triệu đồng cho mẹ con bà G. - bà T. Hai người này tiếp tục trích 15 triệu đồng cho nhóm Được.

Đến lần thứ năm, nhóm này đòi 350 triệu đồng còn lại nhưng bà H. không chấp nhận, cho rằng giấy vay tiền bị làm giả. Nhận thấy khó đòi, Được thanh lý hợp đồng với chủ nợ.

Thủ đoạn đối phó của nhóm Được “Đất Bắc”

Theo cơ quan điều tra, trước khi tách ra hoạt động riêng, Được “Đất Bắc” từng là tổ trưởng bộ phận thu hồi nợ của Công ty Mua bán nợ Đất Bắc VN, do Ngô Duy Thanh (SN 1975, quê Ninh Bình) thành lập và điều hành từ năm 2018 đến khi bị bắt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đòi nợ, giữa năm 2024, Được tách ra làm riêng, đứng sau điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620. Người này giao Nguyễn Hoàng Tiến làm Giám đốc, Trần Ngọc Khuê làm Phó giám đốc, đồng thời sử dụng nhóm Zalo chung để chỉ đạo, phân công công việc.

Được "Đất Bắc" trong một lần trực tiếp dẫn đàn em đi đòi nợ thuê. Ảnh: MHX.

Nguyễn Duy Khang (SN 2005, quê Đồng Tháp), cháu ruột Được, được giao chuẩn bị hồ sơ mua bán nợ và giấy tờ liên quan để Giám đốc Tiến ký, đóng dấu, trong đó có thông báo gửi công an địa phương về việc nhóm sẽ đến nhà con nợ.

Theo thỏa thuận, Được hưởng 20-30% số tiền đòi được và trực tiếp dẫn đàn em đi đòi nợ.

Mỗi khi hành động, nhóm này mặc đồng phục, sử dụng ô tô có dòng chữ “Mua bán nợ 620”, kéo đến bao vây nhà con nợ, la hét gây sức ép. Nhân viên được chỉ đạo quay phim, chụp ảnh quá trình đòi nợ, sau đó dàn dựng, cắt ghép và đăng lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm gây áp lực tâm lý, khiến con nợ lo sợ ảnh hưởng uy tín, danh dự để phải trả tiền, đồng thời quảng bá hoạt động và tìm kiếm khách hàng mới cho công ty.



Một lần nhóm Được “Đất Bắc” bao vây nhà con nợ để gây sức ép đòi tiền. Ảnh: BT

Số tiền công từ mỗi vụ đòi nợ được Được chia đôi: 50% tính cho công ty, 50% còn lại Được và đàn em chia nhau. Trong phần của công ty, Giám đốc Tiến và Phó giám đốc Khuê mỗi người hưởng 5%, còn Được giữ 40%.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng mua bán nợ, nhóm này thu 2-40 triệu đồng tiền “hỗ trợ công tác phí”, tùy khoản nợ và khoảng cách đến nơi ở của con nợ.

Theo cơ quan điều tra, khoản tiền này được dùng trả công cho đàn em với mức 120.000 đồng/người/ngày, cùng chi phí xăng xe, ăn uống và thuê nhà làm trụ sở công ty.