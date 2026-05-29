Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở trên đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất).

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Vũ Hoàng Long (SN 1984, quê Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long, cùng 16 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an TPHCM đã khởi tố 17 đối tượng đòi nợ thuê núp bóng Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: Đàm Đệ.

Vũ Hoàng Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long, đã bị khởi tố. Ảnh: Đàm Đệ.

Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó đội trưởng, và Thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên Đội Trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, đã làm rõ phương thức hoạt động, thủ đoạn của nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty mua bán nợ Song Long do Vũ Hoàng Long cầm đầu.

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định mô hình “mua bán nợ” của Công ty Song Long thực chất là vỏ bọc để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật thông qua các hợp đồng giả cách. Theo điều tra, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia trên số tiền đòi được, với tỷ lệ từ 25% đến 55% tùy vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Công an trao đổi với bị hại của Công ty Song Long. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu hồi hơn 100 tỷ đồng tiền nợ và hưởng lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự họp án, mở rộng điều tra vụ Công ty đòi nợ thuê Song Long. Ảnh: C.A.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã làm việc với một số nạn nhân bị Công ty Song Long đòi nợ. Có trường hợp khoản nợ ban đầu chỉ vài trăm triệu đồng nhưng sau khi qua tay công ty này bị đẩy lên thành 5,6 tỷ đồng. Theo điều tra, Vũ Hoàng Long và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn gây sức ép, khủng bố tinh thần con nợ để đòi tiền.