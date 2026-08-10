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Bùi Thị Hà (SN 1976, quê Thanh Hóa, ngụ phường An Khánh, TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự, trong vụ án liên quan đến các trùm đòi nợ thuê Được “Đất Bắc”, Lê Phong Gia Lai. Bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đưa hối lộ 2,5 tỷ đồng để “chạy án”

Theo kết luận điều tra của Công an TPHCM, khoảng năm 2024, qua giới thiệu, Hà quen Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, quê Đắk Lắk, ngụ phường Bình Trung, TPHCM). Lữ giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ, thường xuyên giải quyết các tranh chấp tài sản, đất đai và những việc khác.

Thời điểm này, Hà muốn “chạy án” cho Đỗ Thị Tố U., nhân viên một câu lạc bộ trò chơi có thưởng tại phường Vũng Tàu, TPHCM, đang bị bắt về tội Tổ chức đánh bạc. Vụ án khi đó do TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TAND TPHCM) thụ lý xét xử.

Đầu năm 2025, Hà hẹn Lữ đến trụ sở Tập đoàn bảo vệ Long Hoàng do mình làm Chủ tịch HĐQT, nhờ tìm người lo lót, “chạy án” cho U.

Sau đó, Lữ nói với Hà đã tìm được người có quan hệ, kết nối được với thẩm phán thụ lý vụ án và có thể giúp U. được hưởng án treo với giá 1,6 tỷ đồng. Hà đồng ý.

Bi can Nguyễn Trung Thế Lữ bị cáo buộc tội "Lừa đảo" khi nhận 2,5 tỷ đồng từ Bùi Thị Hà để "chạy án". Ảnh: CACC

Ngày 24/1/2025, Hà nhờ chồng 4 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Lữ, tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, sau khi nhận tiền, Lữ không liên hệ hay kết nối với thẩm phán để lo việc như đã hứa mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Cuối tháng 4/2025, Lữ tiếp tục liên hệ, nói với Hà phải “chạy” cho cả 3 nhân viên cùng vụ với U. thì mới có thể được án treo. Hà đồng ý và 2 lần đưa thêm cho Lữ tổng cộng 900 triệu đồng.

Ở lần giao 900 triệu đồng, Hà yêu cầu Lữ viết giấy vay tiền nhằm che giấu việc đưa tiền “chạy án”.

Cuối tháng 5/2025, vụ án của U. và các bị cáo bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc được đưa ra xét xử. Lữ không thông báo cho Hà. Biết tin, Hà gọi điện hỏi thì Lữ nói sẽ kiểm tra và cho biết tòa hoãn xử.

Sau đó, Lữ mất liên lạc. Hà tìm Lữ để đòi lại 2,5 tỷ đồng nhưng không được. Cuối tháng 12/2025, Hà gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tố cáo Lữ.

Thời điểm này, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan hoạt động đòi nợ thuê, trong đó có Được “Đất Bắc” và Lê Phong Gia Lai. Quá trình điều tra, công an xác định Lữ là người bị nhóm đòi nợ thuê tìm kiếm, nhưng đồng thời bị cáo buộc lừa đảo bằng thủ đoạn nhận tiền để “chạy án”.

Lữ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nhờ Lê Phong Gia Lai đòi nợ

Lê Tuấn Phong (tứ Lê Phong Gia Lai, SN 1986, quê Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Phong nhận đòi nợ thuê cho nhiều người với tỷ lệ hưởng 30-50% số tiền đòi được. Một trong những người thuê Phong là Bùi Thị Hà.

Lê Phong Gia Lai, trùm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ. Ảnh: CACC

Công an xác định Phong, với tư cách Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, ký hợp đồng giả cách mua bán khoản nợ 3,1 tỷ đồng của Nguyễn Trung Thế Lữ với Hà.

Theo thỏa thuận, Công ty Lê Phong Gia Lai được hưởng 35% số tiền đòi được và nhận trước 50 triệu đồng “hỗ trợ công tác phí”. Sau đó, Phong cùng một số người tìm đến nơi ở của Lữ nhưng không gặp.

Giữa tháng 8/2025, khi Phong đang nhậu gần công ty, Hà gọi điện báo đã tìm thấy Lữ ở phường Cát Lái, TPHCM và nhờ Trương Công Định (sinh năm 1996, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) giữ Lữ lại.

Khoảng 20 phút sau, nhóm của Phong có mặt. Phong giao một người quay lại quá trình đòi nợ, còn mình trực tiếp nói chuyện với Lữ. Tại đây, Lữ không xác nhận khoản nợ 3,6 tỷ đồng như trong hợp đồng mua bán nợ. Lữ gọi cho Hà để xác nhận số tiền nhưng hai bên không thống nhất.

Khi vụ việc xảy ra ồn ào, Công an phường Cát Lái đến hiện trường, mời các bên về trụ sở làm việc.

Tại công an phường, Phong xuất trình hợp đồng mua bán nợ. Công an yêu cầu Hà đến làm việc. Khi có mặt, Hà và Lữ cho biết sẽ tự giải quyết với nhau.

Tuy nhiên, sau khi rời trụ sở công an, Hà cùng Phong và một số người đưa Lữ đến một quán cà phê gần đó. Tại đây, Lữ viết giấy, có chữ ký các bên, xác nhận nợ Hà 3,1 tỷ đồng. Nội dung giấy thể hiện nếu trong nửa tháng Lữ không trả, khoản nợ sẽ được chuyển cho Công ty Lê Phong Gia Lai toàn quyền xử lý.

Sau đó, Lữ bỏ trốn. Công an xác định Phong và đồng bọn chưa thu được tiền từ việc đòi nợ nên chưa hưởng lợi trong vụ này.