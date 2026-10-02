Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 - Cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương tại Á vận hội lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 đang bước vào giai đoạn quyết định với sự áp đảo của các đoàn thể thao hàng đầu. Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí số một khi sở hữu 152 HCV, 71 HCB, 62 HCĐ, đạt tổng cộng 285 huy chương.

Nhật Bản vẫn bám đuổi ở vị trí thứ hai với 58 HCV, 78 HCB, 79 HCĐ, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 30 HCV, 30 HCB, 52 HCĐ. Ba đoàn dẫn đầu tiếp tục duy trì khoảng cách lớn so với nhóm phía sau.

Đáng chú ý, Thái Lan đang là đại diện Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 6 với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.

Với đoàn thể thao Việt Nam, sau ngày thi đấu 1/10, vị trí trên bảng tổng sắp là thứ 21. Việt Nam hiện có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 22 huy chương. Tấm huy chương duy nhất trong ngày đến từ đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) với HCĐ, góp phần giúp Esports Việt Nam tạo thêm dấu ấn tại ASIAD 20.