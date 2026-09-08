Cách chuẩn bị của Mourinho

Trong lúc các cầu thủ Real Madrid khởi động, Jose Mourinho một mình đi lại trên mặt cỏ ở Valdebebas, tự tay mang dụng cụ không khác nào một nhân viên hậu cần.

Trước khi Real Madrid ra quân tại Champions League trên sân nhà Santiago Bernabeu gặp Inter Milan (2h00 ngày 9/9), Mourinho tận dụng 15 phút ít ỏi của buổi tập được mở cửa cho truyền thông theo cách khá đặc biệt: ông để 12 trợ lý đứng quan sát hai nhóm cầu thủ đá rondo (hay “đá ma”), còn mình đi chuẩn bị dụng cụ.

Mourinho trong buổi tập trước trận gặp Inter. Ảnh: RMCF

Mourinho cắm một hình nộm kim loại màu xanh ở chỗ này, rồi quay lại lấy một bó cọc tập màu vàng và cắm ở chỗ khác. Các máy quay tập trung quanh hai nhóm cầu thủ đang chơi bóng, còn Mourinho nổi bật giữa khoảng sân trống trải, một mình với công việc của mình.

“Mourinho đang tận hưởng cảm giác được trở lại trung tâm sân khấu, sau vài năm làm việc tại những giải đấu ít được truyền thông chú ý hơn”, một nguồn tin thường xuyên tiếp xúc với ông cho biết.

“Ông ấy rất thích thú”, những người trong Real Madrid nói về việc Mourinho trở lại chiếc ghế HLV được theo dõi nhiều bậc nhất thế giới. Tại chính tại SVĐ này, ông giành Champions League thứ hai và cũng là gần nhất trong sự nghiệp vào năm 2010.

Đêm ấy tại Bernabeu cũng đánh dấu bước ngoặt đưa Mourinho đến Real Madrid. Ông đã đàm phán với đội bóng Hoàng gia một thời gian. Trong những ngày trước trận chung kết, Chủ tịch Florentino Perez liên tục thúc giục Mourinho ký hợp đồng trước khi trận đấu diễn ra.

Nhưng ông từ chối. Ông chỉ đồng ý không lâu sau khi đánh bại Bayern Munich và nâng cao chiếc cúp Champions League - cũng là mùa giải của cú ăn 3 lịch sử với Inter.

Mourinho thậm chí không lên xe buýt của Inter để trở về cùng đội. Ngay tại bãi đỗ xe của sân Bernabeu, ông bước lên xe của Perez rồi rời đi.

Lần gần nhất Mourinho giành Champions League diễn ra với Inter, tại chính Bernabeu. Ảnh: UEFA

Trong ba mùa giải tiếp theo, Mourinho cùng Real Madrid thách thức sự thống trị của Barcelona dưới thời Pep Guardiola, nhưng chiếc cúp châu Âu vẫn lẩn tránh ông.

Món nợ Champions League

“Tại Bernabeu, tôi từng vô địch Champions League và cũng từng thua một trận bán kết trên chấm luân lưu. Tôi đã trải qua cả điều tuyệt vời nhất lẫn tồi tệ nhất ở sân đó”, Mourinho nói hôm thứ Hai.

“Nhưng tôi không nghĩ về điều tích cực hay tiêu cực”, ông nhấn mạnh. “Đó là hai giai đoạn khác nhau. Tôi đã khép lại công việc của mình tại Real Madrid vào năm 2013. Chúng tôi đã thắng những gì đã thắng, thua những gì đã thua. Chúng tôi đã cống hiến tất cả.

Chương đó đã khép lại. Hiện tại hoàn toàn không liên quan gì tới quá khứ. Đây là hai thời điểm khác nhau trong lịch sử Real Madrid”.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của CLB, nhiệm kỳ thứ hai này có khá nhiều điểm tương đồng với nhiệm kỳ đầu tiên. Trong cả hai lần, Mourinho đều được mời về với nhiệm vụ nâng cao sức cạnh tranh của đội bóng.

Năm 2010, Real Madrid trải qua 6 năm liên tiếp không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League. Hiện tại, họ vừa trải qua hai mùa liên tiếp bị loại ở tứ kết, sau khi đều phải đá vòng play-off để giành quyền vào vòng 1/8.

Trong khoảng thời gian đó, “Los Blancos” cũng không thể giành La Liga, Cúp Nhà vua hay Siêu cúp Tây Ban Nha.

“Tôi tiếp quản một Real Madrid vừa trải qua mùa giải rất khó khăn”, Mourinho giải thích. “Làm việc với một nền tảng ổn định là một chuyện, còn làm việc với một nền tảng có vấn đề lại là chuyện khác.

Đây chính là trường hợp thứ hai. Khi bắt đầu từ một nền tảng có vấn đề, bạn phải làm việc để tạo ra sự ổn định”.

Mourinho sẽ gặp lại Chivu. Ảnh: DPA

Ở Real Madrid, điều trên hết là phải chinh phục Champions League. Hành trình ấy bắt đầu trong bối cảnh Mourinho gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa sau thất bại trong thương vụ Rodri - người cuối cùng gia nhập Barcelona.

Mourinho không thể sử dụng Camavinga lẫn Arda Guler, những người bị truất quyền thi đấu trong vòng knock-out mùa trước gặp Bayern Munich. Bernardo Silva cũng vắng mặt vì chiếc thẻ đỏ khi Man City bị chính Real Madrid loại.

Trong số những cầu thủ Mourinho đánh giá phù hợp với vai trò trong cặp tiền vệ trụ, ông chỉ còn Federico Valverde.

“Chúng tôi có 3 hoặc 4 phương án”, Mourinho nói. Ông không tiết lộ liệu ông sẽ kéo Trent Alexander-Arnold vào giữa sân hay sử dụng Bellingham ở vị trí này.

Trong hành trình mới với nhiệm vụ chinh phục Champions League, Mourinho gặp lại Cristian Chivu - một trong những cầu thủ từng cùng ông nâng chiếc cúp năm 2010, và cũng là người ông bỏ lại phía sau tại bãi đỗ xe Bernabeu sau trận chung kết năm ấy.

Mourinho một lần nữa trở lại trung tâm sân khấu của bóng đá thế giới.