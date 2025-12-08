Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 8/12
(liên tục cập nhật...)

bang tong sap huy chuong sea games 33.jpeg

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12

Ngày Giờ Môn thể thao Trận đấu Vòng đấu
8/12 10h00 Bóng chày Singapore - Việt Nam Vòng loại
16h00 Bóng đá nữ Myanmar - Malaysia Vòng bảng 
18h30 Việt Nam - Philippines 
18h00 Bóng đá nam Philippines - Indonesia
13h00 Bóng ném nam Việt Nam - Philippines   Vòng loại
09h00 Cầu lông Đồng đội Nữ  Bán kết
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.