BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 33 Thứ hạng Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng cộng 1 233 154 108 495 2 91 111 131 333 3 87 81 110 278 4 57 57 117 231 5 52 61 87 200 6 50 73 153 276 7 3 21 46 70 8 2 9 27 38 9 1 3 5 9 10 0 1 7 8 Tổng cộng 576 571 791 1.938

SEA Games 33 khép lại với cục diện quen thuộc nhưng vẫn chứa đựng nhiều điểm nhấn đáng chú ý trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Thái Lan khẳng định vị thế số một khu vực khi giành kỷ lục 233 HCV, bỏ xa phần còn lại cả về số vàng lẫn tổng huy chương. Thành tích này cho thấy lợi thế sân nhà, sự đầu tư chiều sâu và khả năng thống trị ở hàng loạt môn Olympic lẫn thế mạnh truyền thống.

Ở phía sau, cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai diễn ra gay gắt giữa Indonesia và Việt Nam. Indonesia xếp trên với 91 HCV, nhiều hơn Việt Nam 4 HCV, qua đó giữ vững vị trí á quân. Tuy nhiên, Việt Nam lại cho thấy sự ổn định và bền bỉ khi duy trì tổng số huy chương ở mức cao, đặc biệt là 81 HCB và 110 HCĐ - minh chứng cho độ phủ rộng ở nhiều môn thi đấu.

Với 87 HCV, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc, nhưng khoảng cách với Indonesia không quá lớn, phản ánh một cuộc đua sít sao đến những ngày thi đấu cuối cùng. Nếu cải thiện khả năng “chuyển hóa” từ bạc và đồng sang vàng, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở cạnh tranh sòng phẳng top 2 ở các kỳ SEA Games tiếp theo.

Nhìn tổng thể, bảng xếp hạng SEA Games 33 vừa khẳng định sự thống trị của Thái Lan, vừa mở ra tín hiệu tích cực cho Việt Nam trong hành trình khẳng định sức mạnh top đầu khu vực.

