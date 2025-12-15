Trung Kiên (7 điểm): Chơi ổn định, không mắc bất cứ sai lầm nào trong trận đấu, tuy nhiên thủ thành của U22 Việt Nam cũng không gặp nhiều khó khăn do U22 Philippines ít tạo được những cơ hội quá nguy hiểm về phía cầu môn đội bóng áo đỏ.

Minh Phúc (7 điểm): Thi đấu cần mẫn bên hành lang cánh phải của U22 Việt Nam, tuy nhiên đây là trận đấu mà Minh Phúc không thể hiện được quá nhiều điều như ở vòng bảng.

Lý Đức (7 điểm): Trung vệ của U22 Việt Nam vẫn chơi nhiệt huyết, nhưng nhiều tình huống tỏ ra không thật sự chắc chắn ở trận đấu với U22 Philippines.

U22 Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh SN

Hiểu Minh (8 điểm): Một trận đấu tốt của trung vệ này khi đánh chặn thành công phần lớn các pha bóng bổng, cũng như ngăn cản nhiều tình huống hãm thành từ phía U22 Philippines.

Nhật Minh (7,5 điểm): Trận đấu ổn nhất của trung vệ thuộc biên chế CLB Hải Phòng tại SEA Games 33 khi làm tốt nhiệm vụ bọc lót, hỗ trợ phía sau Phi Hoàng.

Quốc Cường (7,5 điểm): Không chơi hết trận và được thay ra ở phút 70, nhưng màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế CLB TPHCM là rất ổn. Quốc Cường đảm bảo cho khu trung tuyến U22 Việt Nam đứng vững trước U22 Philippines.

Viktor Lê (7 điểm): Chơi khá nỗ lực, nhưng trong một trận đấu căng thẳng, sự cạnh tranh cao thì màn trình diễn của cầu thủ Việt kiều được đánh giá tròn vai.

Xuân Bắc (6,5 điểm): Một trận đấu mà tiền vệ này chơi mờ nhạt hơn so với các đồng đội trên sân. Đáng nói, những pha dứt điểm khá vội, thiếu chính xác cũng khiến cầu thủ từng là phát hiện mới của HLV Kim Sang Sik mất điểm nghiêm trọng.

Phi Hoàng chơi hay nhất U22 Việt Nam trong chiến thắng trước U22 Philippines

Phi Hoàng (8,5 điểm): Không ghi bàn, nhưng cầu thủ chạy cánh trái của U22 Việt Nam là người chơi nổi bật nhất trên sân khi sở hữu tốc độ, khả năng tranh chấp, công thủ tương đối toàn diện.

Những pha bóng hãm thành nguy hiểm nhất của U22 Việt Nam hầu hết xuất phát từ các tình huống tạt bóng từ Phi Hoàng. Một trong số đó đã giúp Văn Thuận ghi bàn ở cuối trận, qua đó đưa U22 Việt nam vào chơi trận chung kết SEA Games 33

Văn Khang (7 điểm): Dù vẫn chơi đầy nỗ lực, nhưng việc phải hy sinh và chơi ở vị trí trái sở trường khiến tiền vệ đội trưởng U22 Việt Nam không thể phát huy hết năng lực.

Đình Bắc (8 điểm): Tiếp tục là điểm sáng lớn trên hàng công của U22 Việt Nam với khả năng độc lập tác chiến tốt. Nhưng, một lần nữa cầu thủ người xứ Nghệ cũng gây tranh cãi khi có nhiều pha xử lý quá cá nhân, vì vậy không thể nhận điểm tốt nhất như 2 trận đấu trước.

Đình Bắc cũng để lại nhiều dấu ấn

Thanh Nhàn (8 điểm): Điểm cộng cho chân sút bên phía U22 Việt Nam là bàn thắng “chốt sổ” và giúp đội nhà vào chung kết. Phần còn lại với thời gian gần 1 hiệp đấu trên sân, Thanh Nhàn chơi không quá tốt như kỳ vọng.

Văn Thuận (8 điểm): Tương tự như Thanh Nhàn, kể từ khi vào thay Văn Khang, cầu thủ thuộc biên chế CLB xứ Thanh cũng thi đấu không quá nổi bật. Nhưng bàn thắng ở phút cuối cùng giúp Văn Thuận nằm trong số các cầu thủ nhận điểm cao bên phía U22 Việt Nam.

Thái Sơn (7 điểm): Hơn 20 phút có mặt trên sân, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hoá chơi tròn vai.

Anh Quân vào ít phút không đánh giá

