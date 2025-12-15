Video Văn Thuận mở tỷ số cho U22 Việt Nam phút 89:
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn: Văn Thuận (89'), Thanh Nhàn (90'+2)
U22 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động khi đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép lên khung thành U22 Philippines. Các pha lên bóng của đội áo đỏ tập trung nhiều ở hai biên, nơi Đình Bắc và Lê Viktor thường xuyên xâm nhập vòng cấm để đón các đường căng ngang.
Cách tiếp cận này giúp U22 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến bàn thắng chưa đến. Trong khi đó, U22 Philippines cũng có vài tình huống phản công khiến hàng thủ Việt Nam phải dè chừng, khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.
Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. HLV Kim Sang Sik tăng cường hỏa lực khi tung Thanh Nhàn, Văn Thuận và Thái Sơn vào sân.
Nỗ lực tấn công cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89, khi Văn Thuận đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 90+2, Thanh Nhàn đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0, đưa U22 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Đội hình xuất phát:
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê (Thanh Nhàn 51'), Đình Bắc.
U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho U22 Việt Nam đầy nghẹt thở và thuyết phục, cùng tấm vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
90'+2
Thanh Nhàn đặt dấu chấm hết cho U22 Philippines
U22 Việt Nam được hưởng quả phạt ở góc vòng cấm địa, bên cánh trái. Tiền đạo vào sân thay người Thanh Nhàn quyết định dứt điểm thẳng về phía khung thành đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Nicholas Guimaraes hoàn toàn bó.
89'
Văn Thuận mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Xuất phát từ nỗ lực của Đình Bắc với tình huống đoạt bóng trong vòng cấm U22 Philippines, anh đẩy ra cho Phi Hoàng bên cánh trái. Cầu thủ chạy cánh này thực hiện quả tạt vừa tầm để Văn Thuận đánh đầu cực hiểm làm tung lưới U22 Philippines.
82'
Đình Bắc vẫn thi đấu xông xáo nhưng tiền đạo của CAHN bị các cầu thủ Philippines đeo bám khó chịu nên không thể dứt điểm, pha chọc khe cho Minh Phúc lại hơi mạnh.
75'
Sau pha đá phạt góc của U22 Việt Nam, bóng được phá ra và Phi Hoàng thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Nicholas Guimaraes bắt gọn. Sau đó Sandro Reyes chuyền về cho thủ môn đội nhà bất cẩn khiến U22 Philippines suýt phải trả giá.
Xuân Bắc chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ áo xanh phá bóng kịp thời.
71'
HLV Kim Sang Sik quyết định rút Văn Khang và Quốc Cường ra sân để nhường chỗ cho Thái Sơn và Văn Thuận.
67'
Phi Hoàng tạt bóng từ cánh trái vào vừa tầm để Thanh Nhàn đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U22 Philippines đầy đáng tiếc.
61'
U22 Việt Nam chủ động gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Thanh Nhàn vừa phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi ở giữa sân để ngăn chặn đối phương phản công.
57'
U22 Việt Nam tổ chức đá phạt góc, Đình Bắc treo bóng về phía cột xa nhưng thủ môn của U22 Philippines chơi cảnh giác và bắt gọn.
51'
Giống như 45 phút đầu tiên, quãng đầu hiệp hai diễn ra với thế trận kín kẽ. HLV Kim Sang Sik quyết định rút Viktor Lê ra để nhường chỗ cho tiền đạo Thanh Nhàn.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+1
Đình Bắc mở bóng sang cánh phải cho Văn Khang, sau đôi nhịp nhấn nhả đội trưởng U22 Việt Nam dứt điểm đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Nicholas Guimaraes.
40'
Văn Khang tiếp tục khoan phá bên cánh trái của U22 Philippines rồi tạt bổng cho Viktor Lê ngả người bắt vô-lê đưa bóng đi quá thiếu chính xác. Sau đó đến lượt Đình Bắc tìm kiếm cơ hội từ cú sút xa bên ngoài vòng cấm cũng không trúng đích.
36'
U22 Việt Nam đang nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng nhưng gặp khó trong việc tiếp cận với khung thành của đối phương.
35'
U22 Philippines có "vũ khí" nguy hiểm là những quả ném biên mạnh vào vòng cấm, hàng thủ U22 Việt Nam đã chơi cảnh giác.
27'
U22 Philippines cho thể hiện lối chơi khó chịu, họ sẵn sàng đá rắn gây ra khó khăn nhất định cho các học trò HLV Kim Sang Sik.
17'
Văn Khang băng lên bên cánh phải rồi trả ngược bóng ra cho Đình Bắc kết thúc, bóng chạm chân cầu thủ U22 Philippines rồi đi hết đường biên ngang.
13'
Trận đấu đang dần nóng lên, sôi động hơn khi hai đội chủ động chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng vượt lên.
9'
Viktor Lê phá bẫy việt vị băng xuống, anh bị hậu vệ U22 Philippines phạm lỗi ngoài vòng cấm. Đội trưởng Văn Khang thực hiện cú đá phạt không vượt qua hàng rào đối phương.
4'
Dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng. Phi Hoàng vừa có pha treo bóng từ cánh trái về phía cột xa nhưng đội trưởng Văn Khang bị giật mình nên xử lý tốt.
15h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
15h00
Các chàng trai khởi động trước trận, sẵn sàng lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33:
14h50
14h39
CĐV Việt Nam đang đổ về SVĐ Rajamangala, Bangkok để tiếp lửa U22 Việt Nam
Nhận định trước trận
Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33 mang nhiều nét đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Philippines đang nổi lên như hiện tượng của giải. Sau vòng bảng, họ là đội duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam Philippines tại SEA Games.
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam cho thấy bản lĩnh đúng lúc với chiến thắng quan trọng trước Malaysia để giành ngôi đầu bảng B. Dẫu vậy, bài toán hàng công vẫn là mối bận tâm khi từng để lọt lưới trước Lào và sắp phải đối đầu hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.
Lịch sử đối đầu nghiêng về U22 Việt Nam, nhưng những gì Philippines thể hiện cho thấy họ không còn là đối thủ dễ chịu. Trận bán kết này nhiều khả năng sẽ căng thẳng, chặt chẽ và chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân. Nếu thi đấu đúng khả năng, U22 Việt Nam vẫn đủ sức giành vé vào chung kết, nhưng không được phép chủ quan.