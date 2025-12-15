Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan: Chung kết SEA Games 33 VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ SEA Games 33, giữa Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết, tranh HCV lúc 17h30 hôm nay 15/12.

Video Văn Thuận mở tỷ số cho U22 Việt Nam phút 89:

Ghi bàn: Văn Thuận (89'), Thanh Nhàn (90'+2)

U22 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động khi đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép lên khung thành U22 Philippines. Các pha lên bóng của đội áo đỏ tập trung nhiều ở hai biên, nơi Đình Bắc và Lê Viktor thường xuyên xâm nhập vòng cấm để đón các đường căng ngang.

Niềm vui vỡ òa của U22 Việt Nam với 2 bàn thắng liên tiếp ở cuối trận - Ảnh: SN

Cách tiếp cận này giúp U22 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến bàn thắng chưa đến. Trong khi đó, U22 Philippines cũng có vài tình huống phản công khiến hàng thủ Việt Nam phải dè chừng, khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. HLV Kim Sang Sik tăng cường hỏa lực khi tung Thanh Nhàn, Văn Thuận và Thái Sơn vào sân.

Nỗ lực tấn công cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89, khi Văn Thuận đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 90+2, Thanh Nhàn đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0, đưa U22 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê (Thanh Nhàn 51'), Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona