Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất.
|Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33
|Ngày - Giờ
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|Tranh hạng Ba - HCĐ
|17/12 – 15:30
|Indonesia vs Thái Lan/Philippines
|VTV5, FPT Play
|Chung kết tranh - HCV
|17/12 – 19:30
|Việt Nam vs Thái Lan/Philippines
|VTV5, FPT Play
|Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết bóng đá Nữ SEA Games 33
|Ngày - Giờ
|Cặp đấu
|Vòng
|Trực tiếp
|14/12 – 16:00
|Việt Nam 5-0 Indonesia
|Bán kết 1
|VTV5, FPT Play
|14/12 – 18:30
|Thái Lan vs Philippines
|Bán kết 2
|VTV2, FPT Play
U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh tại bảng B SEA Games 33 bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia, qua đó giành ngôi đầu và đoạt vé vào bán kết.
ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng thuyết phục trước Myanmar, qua đó giành ngôi nhất bảng B và có nhánh đấu thuận lợi tại bán kết.
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết với mục tiêu đánh bại Indonesia, vào chung kết SEA Games 33.
Đình Bắc một lần nữa toả sáng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia và giành vé vào bán kết SEA Games 33.
