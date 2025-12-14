Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33
Ngày - Giờ Cặp đấu Trực tiếp
Tranh hạng Ba - HCĐ
17/12 – 15:30 Indonesia vs Thái Lan/Philippines VTV5, FPT Play
Chung kết tranh - HCV
17/12 – 19:30 Việt Nam vs Thái Lan/Philippines VTV5, FPT Play
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết bóng đá Nữ SEA Games 33
Ngày - Giờ Cặp đấu Vòng Trực tiếp
14/12 – 16:00 Việt Nam 5-0 Indonesia Bán kết 1 VTV5, FPT Play
14/12 – 18:30 Thái Lan vs Philippines Bán kết 2 VTV2, FPT Play

