Video: Wion News

Theo hãng tin BBC, có ít nhất 6 nạn nhân gồm 5 người tại Pháp và một người ở Bosnia đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan tới thời tiết ở châu Âu. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay bị hủy trên khắp lục địa này, hàng nghìn chuyến bay khác không thể cất hoặc hạ cánh ở các sân bay Paris và Amsterdam. Tình trạng gián đoạn này dự kiến còn kéo dài tới hết hôm nay (7/1).

Khu vực Balkan cũng có ​​tuyết rơi và mưa lớn. Cảnh sát cho biết tại thủ đô Sarajevo của Bosnia hôm 5/1, một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị cây nặng trĩu tuyết đổ xuống và đè lên người.

Theo Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot, tuyết sẽ tiếp tục rơi. Ông kêu gọi người dân làm việc tại nhà và hạn chế đi lại trên đường. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp thông báo 38 quận sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam về tuyết và băng đen trong ngày 7/1. Nhiều chuyến tàu đã bị hủy ở một số vùng của đất nước.

Tại thủ đô Paris, nhà chức trách nói sân bay Roissy-Charles de Gaulle sẽ hủy 40% số chuyến bay trong vài giờ sáng nay để nhân viên dọn tuyết khỏi đường băng. Sân bay Orly của thủ đô cũng dự kiến ​​hủy 1/4 số chuyến bay trong cùng thời gian.

Vào ngày 7/1, hơn 400 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan, gây ra gián đoạn trên diện rộng đối với việc đi lại của mọi người. Trước đó, hôm 6/1, tất cả các dịch vụ tàu hỏa ở Hà Lan đã tạm dừng trong một thời gian ngắn do sự cố hệ thống công nghệ thông tin.