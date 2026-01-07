Kênh NBC đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Đệ nhất phu nhân Cilia Flores hôm 5/1 đã có mặt tại phiên điều trần đầu tiên ở Tòa án quận New York, Mỹ. Trong bản cáo trạng do Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Alvin Hellerstein công bố, ông Maduro đối mặt với ít nhất 4 tội danh hình sự, gồm khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt.

Khi trả lời các thẩm phán, ông Maduro tuyên bố bản thân “vẫn là Tổng thống Venezuela và việc ông xuất hiện tại đây là do bị bắt cóc”, đồng thời khẳng định vợ chồng ông vô tội.

Trước tòa, luật sư Barry Pollack, đại diện pháp lý của ông Maduro, nói Tổng thống Venezuela “là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền và phải được hưởng những quyền lợi từ vị trí của mình”.

Luật sư Barry Pollack. Ảnh: ABC Australia

Ông Pollack từng tốt nghiệp ở các trường Đại học Indiana, Đại học luật Georgetown và là luật sư dày dạn kinh nghiệm khi từng đại diện tranh tụng cho một số nhân vật nổi tiếng. Điển hình vào năm 2024, ông Pollack giúp Julian Assange, nhà sáng lập trang WikiLeaks, đạt được thỏa thuận nhận tội và được phóng thích ngay lập tức.

Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên sau khi ông Assange được trả tự do, luật sư Pollack tuyên bố: “Ông Assange đã tiết lộ những thông tin trung thực, quan trọng và đáng chú ý, bao gồm việc Mỹ đã phạm phải các tội ác chiến tranh. Ông Assange lẽ ra không bao giờ bị buộc tội”.

Ông Pollack (phải) và ông Assange trở về Australia sau khi được trả tự do. Ảnh: ABC Australia

Andy Birrell, người đứng đầu Hiệp hội luật sư bào chữa hình sự quốc gia có trụ sở ở Washington, Mỹ nhận xét những kinh nghiệm của ông Pollack trong việc bào chữa cho một nhân vật gây tranh cãi có tầm quốc tế như ông Assange “là sự chuẩn bị tốt” cho vụ án của Tổng thống Venezuela Maduro.

“Trong những vụ án nổi tiếng luôn tiềm ẩn nhiều thách thức, nhưng ông Barry là một người dày dạn kinh nghiệm. Ông ấy trước đây từng xử lý những vụ việc tương tự”, ông Birrell nói.

Theo NBC, ngoài vụ Assange, luật sư Pollack cũng từng giúp Michael Krautz, cựu kế toán của Tập đoàn Enron trắng án về tội gian lận. Hiện chưa rõ lý do nào khiến ông Pollack quyết định nhận bào chữa cho Tổng thống Venezuela Maduro.