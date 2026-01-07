Theo báo Kyiv Independent, thông tin trên được đưa ra sau khi ông Zelensky gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và các phái viên Mỹ tại Paris để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev, một phần trong những nỗ lực mới của Washington nhằm môi giới một thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Tổng thống Ukraine Zelensky (thứ 4 từ bên trái) và các lãnh đạo phương Tây. Ảnh: EFE/EPA

Tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trong khuôn khổ "Liên minh sẵn sàng", ​​các đối tác của Kiev đã nhất trí về những đảm bảo mạnh mẽ và có tính ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo an ninh sau xung đột cho Ukraine.

Tuyên bố 3 bên bao gồm 5 thành phần là một lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ củng cố lực lượng vũ trang Ukraine và giúp đảm bảo an ninh "trên không, trên biển và trên đất liền", giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, hỗ trợ quân đội Ukraine, cam kết ràng buộc hỗ trợ Kiev trong trường hợp Nga tấn công trong tương lai và hợp tác quốc phòng lâu dài với Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết kế hoạch cho đội quân đa quốc gia bao gồm các chi tiết về “việc triển khai lực lượng, số lượng, các loại vũ khí cụ thể và các thành phần của lực lượng vũ trang cần có để có thể hoạt động hiệu quả”.

Ông Zelensky nói các đối tác trong liên minh hiểu “quốc gia nào đã sẵn sàng cho điều gì” và cảm ơn “mọi nhà lãnh đạo và mọi quốc gia thực sự mong muốn trở thành một phần của giải pháp hòa bình”.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Pháp Macron nhắc lại rằng các đối tác sẵn sàng triển khai lực lượng một ngày sau khi Nga và Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Moscow có chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu hay không. Nga luôn phản đối sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine như một phần của thỏa thuận thời hậu xung đột và tiếp tục yêu cầu Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO và nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm cả các vùng lãnh thổ vẫn do lực lượng Kiev nắm giữ.