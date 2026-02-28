Theo đó, từ 1 đến 21/3, toàn bộ 27 trận đấu của Asian Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên TV360. Đây là một tin rất vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Sở hữu bản quyền phát sóng, nền tảng truyền hình này cam kết mang đến trải nghiệm theo dõi toàn diện trên đa nền tảng (smartphone, máy tính bảng, TV) với chất lượng hình ảnh, âm thanh và đường truyền ổn định; nội dung đồng hành gồm highlights, bản tin tổng hợp, phân tích chuyên môn và dữ liệu thống kê cập nhật.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho VCK Asian Cup 2026.

Đặc biệt, TV360 sản xuất chuỗi nội dung xuyên suốt giải đấu: Cập nhật hoạt động thi đấu - tập luyện của tuyển nữ Việt Nam tại Australia, hậu trường, phỏng vấn nhanh, bản tin chuyên môn, highlights và phân tích sau mỗi lượt trận...

Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.