Tối 18/11, sân Kai Tak chứng kiến một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của bóng đá Singapore khi “Những chú Sư tử” ngược dòng thắng Hồng Kông (Trung Quốc) 2-1 để hoàn tất hành trình vòng loại Asian Cup 2027 đầy tự hào.

Singapore tạo cơn địa chấn châu Á, chính thức có vé dự VCK Asian Cup trước một lượt trận - Ảnh: AFC

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế và sớm cụ thể hóa sự chủ động bằng bàn mở tỷ số ở phút 15. Từ đường chuyền sắc nét của Everton Camargo, đội trưởng Matt Orr băng xuống dứt điểm lạnh lùng, không cho thủ thành Izwan Mahbud cơ hội cản phá.

Lợi thế 1-0 giúp Hồng Kông chơi tự tin, trong khi Singapore nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, sự xuất hiện của Ilhan Fandi ở phút 57 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ bảy phút sau khi vào sân, tiền đạo trẻ kiến tạo để Shawal Anuar bấm bóng tinh tế qua đầu Wang Zhenpeng, quân bình tỷ số 1-1.

Niềm vui của các thành viên ĐT Singapore khi lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất châu lục - Ảnh: Asean Football News

Không dừng lại ở đó, Singapore tiếp tục dồn ép và được đền đáp ở phút 75. Lần này, Ilhan Fandi trực tiếp tỏa sáng với cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 và hoàn tất cuộc lội ngược dòng cảm xúc.

Ba điểm quý giá giúp Singapore kết thúc vòng loại với 11 điểm, chính thức giành vé dự VCK Asian Cup – cột mốc lịch sử khi họ lần đầu tiên tự mình góp mặt kể từ năm 1984.